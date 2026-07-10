Premium|Vararuchi Grammar : वररुचींच्या ‘प्राकृतप्रकाश’मुळे महाराष्ट्री प्राकृतला मिळाले अग्रस्थान; मराठीच्या इतिहासातील महत्त्वाचा टप्पा

डॉ. नागनाथ बळतेवररुची (कात्यायन) हे भारतीय व्याकरण परंपरेतील अत्यंत महत्त्वाचे विद्वान आहेत. त्यांनी रचलेल्या प्राकृतप्रकाश या ग्रंथामुळे प्राकृत भाषांच्या अभ्यासाला शास्त्रीय अधिष्ठान प्राप्त झाले. विशेषतः महाराष्ट्री प्राकृतला त्यांनी दिलेले अग्रस्थान ही मराठी भाषेच्या इतिहासाच्या दृष्टीने महत्त्वाची बाब ठरली. प्राकृतप्रकाश हा केवळ प्राकृत भाषांचा व्याकरण ग्रंथ नसून संस्कृत-प्राकृत परस्परसंबंध स्पष्ट करणारा आधारभूत ग्रंथ आहे.इसवी सन पूर्व सुमारे २५०च्या काळात वररुची यांनी प्राकृत भाषेचे प्राकृतप्रकाश हा प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ लिहिला. या ग्रंथात महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी आणि पैशाची या चार प्रमुख प्राकृत भाषांचे वर्णन केले आहे. संस्कृत व्याकरणात पाणिनी यांना जे स्थान आहे, तेच प्राकृत व्याकरणात वररुची यांना दिले जाते. वररुची यांनी सर्व प्राकृत भाषांमध्ये महाराष्ट्री प्राकृताला सर्वाधिक महत्त्व दिले. सम्राट अशोकाच्या काळात बौद्ध धर्मामुळे मागधी म्हणजेच पाली भाषेला मोठे महत्त्व प्राप्त झाले होते, परंतु पुढे तिचे महत्त्व कमी होत गेले आणि महाराष्ट्री प्राकृतचा उत्कर्ष झाला. वररुची यांच्या काळात महाराष्ट्रीला अग्रस्थान प्राप्त झाले.वररुची यांच्या प्राकृतप्रकाश या ग्रंथात महाराष्ट्री प्राकृत, पैशाची, मागधी आणि शौरसेनी या भाषांचा विचार केला आहे. वररुची यांनी महाराष्ट्री आणि शौरसेनी या प्राकृत भाषांना प्रमुख मानले असले, तरी महाराष्ट्रीला विशेष महत्त्व दिले आहे. इतर प्राकृत भाषांचे नियम सांगताना ते वारंवार ‘शेषं महाराष्ट्रीवत्’ असे म्हणतात. याचा अर्थ ‘उर्वरित नियम महाराष्ट्रीप्रमाणेच समजावेत’ असा होतो. या विधानावरून महाराष्ट्री प्राकृत भाषेला त्यांनी सर्वश्रेष्ठ प्राकृत भाषेचे स्थान दिले होते, हे स्पष्ट होते..Premium|Sant Namdev-Muktabai controversy : मुक्ताईने खरंच संत नामदेवांचा अनादर केला होता? 'गुरुबोधा'च्या त्या ऐतिहासिक प्रसंगामागील नेमके वास्तव काय?.पाणिनी यांच्या अष्टाध्यायी या व्याकरण ग्रंथावर वार्तिके लिहिणाऱ्या विद्वानांमध्ये कात्यायन यांचे स्थान महत्त्वाचे आहे. कात्यायन हे त्यांचे गोत्रनाम होते. त्यांचे व्यक्तिनाम वररुची असावे, असे अभ्यासक मानतात. काही संशोधकांच्या मते, ते दाक्षिणात्य होते आणि पाणिनीपेक्षा वेगळ्या व्याकरणपरंपरेचे अनुयायी होते. कात्यायन यांनी पाणिनीच्या सुमारे १,५०० सूत्रांवर अंदाजे ४,२०० वार्तिके लिहिली. वार्तिक म्हणजे सूत्रांतील उणिवा दाखवून त्यांचे स्पष्टीकरण करणारी किंवा त्यांत आवश्यक भर घालणारी टिप्पणी होय. कात्यायनांच्या वार्तिकांचा स्वतंत्र ग्रंथ आज उपलब्ध नाही. मात्र, पतंजली यांनी आपल्या महाभाष्य या ग्रंथात त्यांचा समावेश केल्यामुळे वार्तिके आजही उपलब्ध आहेत. कात्यायन हे पाणिनीचे केवळ भाष्यकार नव्हते, तर चिकित्सक विचार करणारे विद्वान होते. त्यांनी वार्तिके तीन प्रमुख उद्देशांनी लिहिली. पहिले, पाणिनीच्या सूत्रांवरील आक्षेपांचे निरसन करून त्यांचे समर्थन करणे; दुसरे, सूत्रांतील अनावश्यक भाग वगळून आवश्यक बाबींची भर घालणे; तिसरे, पाणिनीच्या सूत्रांमधून स्पष्ट न होणाऱ्या शब्दरूपांचे स्पष्टीकरण करणे.इ.स. पूर्व सुमारे १५०च्या आसपास पतंजली यांनी लिहिलेल्या महाभाष्य या ग्रंथात कात्यायनांच्या वार्तिकांचे सविस्तर विवेचन केले आहे. अष्टाध्यायीवर अनेक विद्वानांनी वार्तिके लिहिली, परंतु त्यांपैकी कात्यायन यांच्या वार्तिकांना सर्वाधिक महत्त्व प्राप्त झाले. कात्यायनांचे सर्वात मोठे योगदान म्हणजे त्यांनी व्याकरणशास्त्राला तत्त्वज्ञानाची जोड दिली. समुदाय-अवयववाद, शब्द-अर्थसंबंध यांसारख्या दार्शनिक प्रश्नांचा सखोल ऊहापोह केला. पुढील काळात विकसित झालेल्या अनेक तात्त्विक विचारांची बीजे कात्यायनांच्या वार्तिकांमध्येच आढळतात. त्यामुळे ते केवळ व्याकरणकार नसून भारतीय तत्त्वज्ञान परंपरेतीलही महत्त्वाचे विचारवंत मानले जातात. म्हणून अभिजात मराठीचे विविध संदर्भ तपासत असताना वररुची (कात्यायन) यांचे महत्त्व अधोरेखित होते.वररुची यांनी प्राकृतप्रकाश हा प्राकृत भाषेच्या व्याकरणावरील महत्त्वाचा ग्रंथ लिहिला. प्राकृत भाषेची अनेक व्याकरणीय लक्षणे याच ग्रंथावर आधारित मानली जातात. प्राकृतप्रकाश या ग्रंथावर भामह यांनी मनोरमा नावाची टीका लिहिली. हा ग्रंथ आणि त्यावरील टीका इंग्रज विद्वान कावेल (Cowell) यांनी संपादित करून प्रकाशित केली. शालिवाहन शकाच्या बाराव्या शतकात जैन आचार्य हेमचंद्र हे महान विद्वान होऊन गेले. ते गुजरातमधील सोळंकी घराण्यातील राजा सिद्धराज जयसिंह यांच्या आश्रयाखाली होते. हेमचंद्र यांनी आपल्या संस्कृत व्याकरणाच्या परिशिष्ट रूपाने प्राकृत भाषेचे व्याकरणही दिले आहे. अनेक विद्वानांच्या मते, पाणिनीच्या अष्टाध्यायीवर वार्तिके लिहिणारे कात्यायन आणि प्राकृतप्रकाशचे लेखक वररुची हे एकच व्यक्ती असावेत; अशी परंपरागत समजूत आहे. काही अभ्यासकांच्या मते, ते नंद राजाच्या काळात, म्हणजेच चंद्रगुप्त मौर्याच्या उदयाच्या सुमारास होऊन गेले. त्यामुळे त्यांचा काळ साधारण इ.स.पूर्व चौथे शतक मानला जातो..प्राकृतप्रकाशमध्ये अच्, ङस्, ङि, थास्, सिप्, शतृ, शानच् यांसारख्या पाणिनीच्या व्याकरणातील पारिभाषिक संज्ञांचा वापर आढळतो. यावरून प्राकृतप्रकाशचे लेखक पाणिनीच्या व्याकरणपरंपरेशी परिचित होते, असे दिसते. त्यामुळे वार्तिककार कात्यायन आणि प्राकृतप्रकाशचे लेखक वररुची हे एकच व्यक्ती असावेत, अशी शक्यता काही विद्वानांनी व्यक्त केली आहे. मात्र, याबाबत सर्व अभ्यासकांमध्ये एकमत नाही.प्राकृतप्रकाश या ग्रंथात एकूण १२ परिच्छेद आहेत. त्यांपैकी पहिले ९ परिच्छेद महाराष्ट्री प्राकृत भाषेला समर्पित आहेत. दहावा परिच्छेद पैशाची, अकरावा मागधी आणि बारावा शौरसेनी या प्राकृत भाषांसाठी आहे. ग्रंथाचा बहुतांश भाग महाराष्ट्री प्राकृतच्या वर्णनासाठी दिला आहे. त्यामुळे या भाषेला कात्यायनांनी विशेष महत्त्व दिले आहे. नवव्या परिच्छेदाच्या शेवटी ‘शेषः संस्कृतात्’ (उर्वरित नियम संस्कृतप्रमाणे समजावेत) असा उल्लेख आढळतो. यावरून कात्यायनांचा उद्देश महाराष्ट्री प्राकृत आणि संस्कृत यांतील साम्य स्पष्ट करणे हा होता, असे दिसते. त्यांनी प्राकृत भाषेतील अनेक नियम संस्कृतच्या आधारे समजावून सांगितले आहेत. समास, तद्धित यांसारखे अनेक व्याकरणाचे विषय संस्कृतप्रमाणेच समजावेत, असे त्यांनी सूचित केले आहे. यावरून संस्कृत आणि महाराष्ट्री प्राकृत या भाषांमध्ये अनेक बाबतींत साम्य असल्याचे कात्यायनांनी दाखवून दिले आहे. त्यामुळे प्राकृतप्रकाश हा केवळ प्राकृत भाषेचा व्याकरणग्रंथ नसून, संस्कृत आणि प्राकृत यांतील परस्परसंबंध स्पष्ट करणारा महत्त्वाचा ग्रंथ मानला जातो.प्राकृतप्रकाश या ग्रंथात प्रामुख्याने संस्कृत आणि प्राकृत यांतील साम्य दाखविण्यावर भर दिल्यामुळे दोन्ही भाषांमधील फरकांकडे त्यांनी तुलनेने कमी लक्ष दिले गेले. उदाहरणार्थ, काही ठिकाणी प्राकृतमधील विसूर्, जूर्, सुप् हे धातू आणि संस्कृतमधील खिद्, क्रुध्, मुज् हे धातू स्वरूपाने व अर्थाने पूर्णपणे सारखे नसतानाही, त्यांनी त्यांचा परस्परसंबंध दाखविला आहे. यावरून त्यांचा उद्देश दोन्ही भाषांमधील साम्य अधोरेखित करणे हा होता, असे दिसते. जर कात्यायनांनी भाषांमधील सर्व भेदांचेही सविस्तर वर्णन केले असते, तर प्राकृतप्रकाश हा ग्रंथ अधिक मोठा झाला असता. मात्र, त्यांनी आवश्यक तेवढेच नियम देऊन प्राकृत भाषांचे स्वरूप स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्री, पैशाची, मागधी आणि शौरसेनी या चार प्रमुख प्राकृत भाषांचे वर्णन पाहिल्यावर त्यांच्या काळात या चार भाषांनाच विशेष महत्त्व होते, असे मानले जाते. इतर काही बोलीभाषा अस्तित्वात असल्या, तरी त्या स्वतंत्र प्रमुख भाषा मानल्या जात नसाव्यात. प्राकृत भाषांचे व्याकरण लिहिणाऱ्या विद्वानांमध्ये कात्यायन हे सर्वांत प्राचीन मानले जातात. त्यामुळे प्राकृतप्रकाश हा प्राकृत व्याकरणाच्या इतिहासातील महत्त्वाचा आणि आधारभूत ग्रंथ मानला जातो..Premium|Sant Namdev Abhang Tradition : संत नामदेवांच्या अभंगरचनेमागील वैष्णव भक्तीचा समृद्ध वारसा.वररुची (कात्यायन) हे भारतीय व्याकरण परंपरेतील अत्यंत महत्त्वाचे विद्वान आहेत. त्यांनी रचलेल्या ग्रंथामुळे प्राकृत भाषांच्या अभ्यासाला शास्त्रीय अधिष्ठान प्राप्त झाले. विशेषतः महाराष्ट्री प्राकृतला त्यांनी दिलेले अग्रस्थान ही मराठी भाषेच्या इतिहासाच्या दृष्टीने महत्त्वाची बाब ठरली. प्राकृतप्रकाश हा केवळ प्राकृत भाषांचा व्याकरण ग्रंथ नसून संस्कृत-प्राकृत परस्परसंबंध स्पष्ट करणारा आधारभूत ग्रंथ आहे. महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी आणि पैशाची या प्रमुख प्राकृत भाषांचे त्यांनी केलेले शास्त्रीय विवेचन पुढील व्याकरणकारांसाठी मार्गदर्शक ठरले. वार्तिकांमधून व्याकरणाला तात्त्विक अधिष्ठान लाभले, तर प्राकृतप्रकाशमधून प्राकृत भाषांचा विकास, रचना आणि संस्कृतशी असलेले नाते स्पष्ट झाले. यामुळे भारतीय भाषाविज्ञान, प्राकृत अभ्यास आणि अभिजात मराठीच्या उगमाचा शोध घेताना वररुची यांचे कार्य ऐतिहासिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. विशेषतः महाराष्ट्री प्राकृतचे स्थान, बळकट करण्यासाठी आणि मराठी भाषेच्या प्राचीन परंपरेचा अभ्यास करण्यासाठी प्राकृतप्रकाश हा एक विश्वसनीय संदर्भग्रंथ मानला जातो.(क्रमशः)संदर्भभागवत दुर्गा, राजारामशास्त्री भागवत निवडक साहित्य, खंड-५, लेखसंग्रह -२, वरदा प्रकाशन, पुणे, २०१६.E. B. Cowell, Vararuchi, the Prakrita-Prakasa, or The Prakrit Grammar Of Vararuchi, London, Tkubner co., 60. Paternoster Row, 1868.अभिजात मराठी अहवाल, २०१३, मराठी भाषा विभाग, नवीन प्रशासन भवन, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई.मराठी विश्वकोश, खंड ९, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ मुंबई.डॉ. नागनाथ बळते सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात साहाय्यक प्राध्यापक असून, मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृतीचे अभ्यासक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.