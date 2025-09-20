Premium|Digital World: डिजिटल माणुसकी; तंत्रज्ञानाच्या युगात मानवाधिकार आणि नैतिकतेचा नव्या आराखड्याची गरज

‘वसुधैव कुटुंबकम्’ ही संकल्पना आजवर मुख्यतः सांस्कृतिक, आध्यात्मिक आणि मानवतावादी परिप्रेक्ष्यातून पाहिली गेली. परंतु, अाता २१व्या शतकाच्या डिजिटल युगात तिची खरी कसोटी लागते आहे. वेगवान इंटरनेट, झपाट्याने पसरणारा सोशल मीडिया, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वाढता प्रभाव, बिग डेटा आणि ब्लॉकचेनसारख्या तंत्रज्ञानांमुळे जग अभूतपूर्व पद्धतीने एकत्र आले आहे. प्रत्येक व्यक्ती एकमेकांशी जोडली जात आहे. या ‘जोडलेल्या जगात’ आपण केवळ देश, जात, धर्म, पंथ किंवा भाषा अशा चौकटीत राहू शकत नाही. किंबहुना अशा मर्यादित चौकटीत राहूच नये. डिजिटल जगाने आपल्याला जवळ आणले असले, तरी नैतिकता, गोपनीयता, भेदभाव आणि डिजिटल विभाजन यांसारख्या गंभीर आव्हानांचाही सामना करावा लागतो. या पार्श्वभूमीवर ‘वसुधैव कुटुंबकम्’च्या भावनेला डिजिटल काळाशी जोडणे आवश्यक आहे. तंत्रज्ञानाच्या केंद्रस्थानी मानवी हक्क आणि त्याचा सन्मान ठेवणारी ‘डिजिटल माणुसकी’ हा दृष्टिकोन स्वीकारला, तरच डिजिटल क्रांती खऱ्या अर्थाने सर्वसमावेशक आणि कल्याणकारी ठरेल. .डिजिटल माणुसकी म्हणजे काय? तर, माणसाला तंत्रज्ञानाच्या केंद्रस्थानी ठेवणे. माहिती, अल्गोरिदम आणि व्यावसायिक नफा याऐवजी मानवी हक्क, स्वातंत्र्य आणि समता यांना प्राधान्य देणे. जगभरातील नागरिकांसाठी इंटरनेट हा केवळ तांत्रिक हक्क न राहता मानवी हक्क म्हणून मान्यता मिळविणे. विविध देशांमध्ये ‘डिजिटल राइट्स’बाबत आता उघडपणे बोलले जात आहे; युरोपियन युनियनचा ‘जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेग्युलेशन’ (जीडीपीआर) कायदा याच दिशेने जाणारा मोठा टप्पा ठरला. या कायद्याने व्यक्तींच्या गोपनीयतेला सर्वाधिक महत्त्व दिले आहे. वैयक्तिक माहितीच्या संरक्षणाला प्राधान्य दिले आहे. भारतानेही वेगवेगळ्या कायद्यांच्या आधारे ग्राहकांच्या गोपनीयतेचे रक्षण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र अजूनही मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्या लोकांचा डेटा हीच ‘नवी तेल खाण’ समजून शोषण करतात. त्यामुळे ‘वसुधैव कुटुंबकम्’च्या विचारातून जगाला डिजिटल नीतिमत्तेचा सार्वत्रिक आराखडा तयार करावा लागेल. .Premium|Study Room: रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार २०२५ .सोशल मीडियामुळे जग जवळ आले, पण द्वेषमूलक भाषण, ट्रोलिंग, सायबर गुन्हे आणि दिशाभूल करणारी माहिती या समस्याही निर्माण झाल्या. अल्गोरिदम, मानवी मूल्यांपेक्षा ‘क्लिक्स’ आणि ‘एंगेजमेंट’ला महत्त्व मिळत आहे. त्यामुळे समाजात ध्रुवीकरण, मानसिक ताणतणाव व असुरक्षितता वाढते. डिजिटल माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सनी पारदर्शकतेचे आणि जबाबदारीचे निकष स्वीकारले पाहिजेत. तंत्रज्ञानाने केवळ आर्थिक फायद्यासाठी नव्हे, तर सामाजिक सलोख्यासाठी कार्य करणे हेच आधुनिक काळात नितांत गरजेचे आहे.एआयच्या युगात तर हा प्रश्न अधिक गंभीर होतो. विविध जनरेटिव्ह एआय साधने ज्ञानाच्या कक्षा रुंदावत आहेत, पण त्याचवेळी चुकीची माहिती, कॉपीराइटचा भंग किंवा नोकऱ्यांचा प्रश्नही निर्माण होत आहेत. एआयचा वापर शिक्षण, आरोग्य, शेती अशा क्षेत्रांत मानवी विकासासाठी व्हावा, नुसत्या निरीक्षण व नफ्यासाठी नव्हे, अशी ‘मानवी केंद्रित’ दृष्टी आवश्यक आहे. याला ‘एथिकल एआय' किंवा ‘मनुष्यकेंद्रित एआय’ असेही म्हणतात. ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ची खरी कसोटी म्हणजे तंत्रज्ञान सर्वांना समान संधी देईल का? की काही मोजक्याच देशांच्या व कंपन्यांच्या हातात केंद्रित राहील? .भारतात अद्यापही इंटरनेटचा वापर आणि डिजिटल साक्षरता यांतील फरक अस्पष्ट आहे. वस्तुतः समाजातील काही घटक अद्यापही इंटरनेटपासून वंचित आहेत, याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. म्हणूनच डिजिटल माणुसकीच्या संकल्पनेत सर्वसमावेशकता हवी. म्हणजे, शिक्षण, सुलभ साधने, स्थानिक भाषांत तंत्रज्ञान, सुरक्षित सायबरस्पेस आणि स्वस्त इंटरनेट यांवर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे ंआहे. याशिवाय, सायबर सुरक्षा, डेटा सार्वभौमत्व, ऑनलाइन कामगारांचे हक्क व डिजिटल चलन या क्षेत्रांत जागतिक स्तरावर एकसंध नियमांची आवश्यकता आहे. कारण इंटरनेट व तंत्रज्ञानाचे स्वरूपच सीमाहीन आहे; एक देशातील निर्णय दुसऱ्या देशावर परिणाम करतो. संयुक्त राष्ट्रसंघ, जी-२०, ‘ब्रिक्स’ यांसारख्या मंचांवर ‘डिजिटल माणुसकी’ हा मुद्दा उच्च प्राधान्याने घ्यायला हवा. .Premium| Freedom fighters of India: झेंडावंदनाला गुन्हा ठरवल्यानंतर शासनाला माघार घ्यावी लागली. लोकशाही मूल्यांच्या विजयाचा तो सोहळा ठरला.‘वसुधैव कुटुंबकम्’चा अर्थ केवळ जग एक कुटुंब एवढाच नाही; तर त्या कुटुंबात प्रत्येकाला ‘स्पेस’, गोपनीयता, समान संधी व सुरक्षितता मिळाली पाहिजे. डिजिटल माणुसकी हा या शतकाचा कदाचित सर्वांत महत्त्वाचा मूल्याधिष्ठित अजेंडा ठरू शकतो. कारण तंत्रज्ञान माणसाच्या सेवेसाठी आहे, माणूस तंत्रज्ञानाच्या सेवेसाठी नाही. जगाने हे समजून घेतले पाहिजे. तंत्रज्ञानाची गाडी न थांबवता तिला योग्य दिशा देणे हाच खरा ‘वसुधैव कुटुंबकम्’चा वारसा. माणसाला केंद्रस्थानी ठेवून डिजिटल मानवता घडवली, तरच तंत्रज्ञान खऱ्या अर्थाने समतावादी व कल्याणकारी ठरेल आणि जग अधिक न्याय्य, शांततापूर्ण व टिकाऊ होईल.----------- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.