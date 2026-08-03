Premium|Vikram-1 Rocket : विक्रम-१ रॉकेटची ऐतिहासिक झेप; भारताच्या खासगी अवकाश उद्योगाला नवे पंख

भारताच्या अवकाश संशोधनाच्या इतिहासात जुलै २०२६ हा महत्त्वाचा टप्पा ठरला. हैदराबादमधील स्कायरूट एरोस्पेस या भारतीय स्टार्टअपने विकसित केलेल्या ‘विक्रम-१’ या रॉकेटच्या यशस्वी प्रक्षेपणाने भारताच्या खासगी अवकाश उद्योगाला नवे क्षितिज प्राप्त झाले. महत्त्वाचे म्हणजे, विक्रम-१ हा उपग्रह नसून, उपग्रहांना पृथ्वीच्या कक्षेत पोहोचवणारे खासगी प्रक्षेपणयान (Launch Vehicle) आहे. या मोहिमेमुळे भारतातून प्रथमच एखाद्या खासगी कंपनीने स्वतः विकसित केलेल्या रॉकेटद्वारे उपग्रह यशस्वीपणे कक्षेत स्थापित केले.‘विक्रम’ हे नाव भारतीय अंतराळ कार्यक्रमाचे जनक डॉ. विक्रम साराभाई यांच्या स्मरणार्थ देण्यात आले आहे. त्यांच्या दूरदृष्टीमुळे भारताने अवकाश विज्ञानात स्वावलंबनाचा मार्ग स्वीकारला. त्याच परंपरेला पुढे नेत स्कायरूट एरोस्पेसने आधुनिक तंत्रज्ञान, नावीन्य आणि भारतीय अभियंत्यांच्या कौशल्याच्या बळावर ही ऐतिहासिक कामगिरी साध्य केली.सुमारे २२ मीटर उंच असलेले विक्रम-१ हे तीन टप्प्यांचे प्रक्षेपणयान आहे. त्यामध्ये कार्बन-कॉम्पोझिट संरचना, घन इंधनावर आधारित इंजिने आणि अंतिम टप्प्यात थ्रीडी-प्रिंटेड द्रवइंधन इंजिनाचा वापर करण्यात आला आहे. हे रॉकेट सुमारे ३५० किलोग्रॅम वजनाचे उपग्रह लो अर्थ ऑर्बिटमध्ये (एलईओ) पोहोचवू शकते. लघुउपग्रहांच्या वाढत्या जागतिक मागणीचा विचार करून कमी खर्चात, जलद आणि विश्वासार्ह प्रक्षेपण सेवा देण्यासाठी त्याची रचना करण्यात आली आहे..Elon Musk : एलॉन मस्कच्या स्पेस-एक्सपासून ‘पुनश्च मिशन मंगल’पर्यंत : स्टारलिंक, स्वस्त प्रक्षेपण आणि भारतीय अंतराळ स्टार्टअप्सना नवी चालना.या मोहिमेद्वारे अनेक तंत्रज्ञान प्रात्यक्षिक पे-लोड आणि ग्राहकांचे उपग्रह यशस्वीरित्या पृथ्वीच्या कक्षेत स्थापित करण्यात आले. यामुळे भारतातील खासगी उद्योग केवळ रॉकेटच तयार करू शकतात असे नाही, तर जागतिक व्यावसायिक प्रक्षेपण बाजारातही स्पर्धा करू शकतात, हे सिद्ध झाले. विक्रम-१चे यश हे २०२०मध्ये भारत सरकारने अवकाश क्षेत्र खासगी उद्योगांसाठी खुले करण्याच्या निर्णयाचे फलित आहे. IN-SPACe या संस्थेच्या माध्यमातून खासगी कंपन्यांना ‘इस्रो’च्या पायाभूत सुविधांचा वापर करण्याची संधी मिळाली. त्यामुळे स्कायरूट, अग्निकुल कॉसमॉस, पिक्सेल, दिगंतरा यांसारख्या अनेक भारतीय स्टार्टअप्सनी जागतिक दर्जाचे अवकाश तंत्रज्ञान विकसित करण्यास सुरुवात केली आहे. आज जगभरात पृथ्वी निरीक्षण, इंटरनेट सेवा, हवामान अभ्यास, कृषी, संरक्षण, आपत्ती व्यवस्थापन आणि दळणवळणासाठी लघुउपग्रहांची मागणी झपाट्याने वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर विक्रम-१ भारतासाठी मोठी आर्थिक संधी निर्माण करतो. जागतिक उपग्रह प्रक्षेपण बाजारातील वाढता वाटा मिळविणे, परदेशी ग्राहकांना आकर्षित करणे, उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित रोजगार निर्माण करणे आणि भारताला जागतिक अवकाश अर्थव्यवस्थेतील प्रमुख केंद्र करणे यासाठी या यशाचे मोठे महत्त्व आहे.एकेकाळी केवळ सरकारी संस्थांपुरते मर्यादित असलेले भारताचे अवकाश क्षेत्र आता सरकारी-खासगी भागीदारीच्या नव्या युगात प्रवेश करत आहे. इस्रोचे संशोधन आणि खासगी उद्योगांची नवकल्पना यांचा संगम भारताला जागतिक अवकाश महासत्ता करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल. विक्रम-१ ही केवळ एका रॉकेटची यशोगाथा नाही, तर भारतीय तरुण वैज्ञानिक, अभियंते आणि उद्योजकांच्या आत्मविश्वासाचे प्रतीक आहे..या ऐतिहासिक यशामुळे भारताने अवकाश क्षेत्रातील स्वावलंबन, नवोन्मेष आणि जागतिक स्पर्धात्मकतेकडे आणखी एक मोठी झेप घेतली आहे. आगामी काळात अशा अनेक खासगी मोहिमा भारताला अवकाश अर्थव्यवस्थेतील अग्रगण्य राष्ट्रांमध्ये स्थान मिळवून देतील, यात शंका नाही.इतर देशांची कामगिरीगेल्या दशकात खासगी कंपन्यांनी जागतिक अवकाश उद्योगाचे स्वरूप मोठ्या प्रमाणात बदलले आहे. अमेरिकेने या क्षेत्रात आघाडी घेतली असून स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन आणि रॉकेट लॅब यांसारख्या कंपन्यांनी उपग्रह प्रक्षेपण अधिक स्वस्त, जलद आणि विश्वासार्ह केले आहे. विशेषतः स्पेसएक्सने हजारो लघुउपग्रहांचे ‘स्टारलिंक’ जाळे उभारून दुर्गम भागांपर्यंत उच्च-गती इंटरनेट सेवा पोहोचविण्याचा नवा आदर्श निर्माण केला आहे. युरोपमध्ये युटेलसॅट आणि एसईएस या कंपन्या दूरसंचार, प्रसारण आणि डेटा सेवांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. चीननेही सरकारी पाठबळासह अनेक खासगी अवकाश कंपन्या उभ्या केल्या असून लघुउपग्रह, पुनर्वापर करण्यास योग्य रॉकेट आणि व्यावसायिक प्रक्षेपण सेवांवर भर दिला आहे. जपानमध्ये ‘आय-स्पेस’ चंद्र संशोधनासाठी खासगी मोहिमा विकसित करत आहे, तर ब्रिटन आणि कॅनडा हे देश पृथ्वी निरीक्षण, हवामान अभ्यास आणि उपग्रह डेटा विश्लेषण क्षेत्रात नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञान विकसित करत आहेत.या जागतिक स्पर्धेमुळे उपग्रह प्रक्षेपणाचा खर्च कमी झाला आहे, अवकाश तंत्रज्ञानाचा व्याप वाढला आहे आणि दळणवळण, कृषी, हवामान, संरक्षण व आपत्ती व्यवस्थापनासाठी उपग्रहांचा वापर अधिक व्यापक झाला आहे. त्यामुळे भारतालाही खासगी अवकाश उद्योगाला प्रोत्साहन देऊन जागतिक बाजारपेठेत आपले स्थान अधिक मजबूत करण्याची मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.