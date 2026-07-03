Premium|Village to City Journey : गावाच्या आठवणी, शहरातील संघर्ष आणि यशाचा भावनिक प्रवास

अक्षय प्रभाकर वाटवेमनानं तुम्ही गावाशी जोडलेलं राहता आणि शरीराला मात्र शहरात पळवत असता. मनाला गावाच्या झाडाखाली बसून मिळणारं सावलीचं सुख हवं असतं, शरीर मात्र सिमेंटच्या जंगलात तापत राहतं... मग करायचं काय अशा वेळी? ही मन आणि शहरातली दरी लवकरात लवकर कमी करण्यासाठी प्रयत्न करायचे. आज सर्वत्र ‘राष्ट्र प्रथम’चा बोलबाला आहेच की! विश्वची माझे घर, ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ही आहेच.प्रसंग पहिला : ओट्यावर वाढून ठेवलेल्या ताटावर झाकलेलं ताट काढून मी माझं जेवण माझ्या पीजीच्या खोलीत घेऊन गेलो. थंडगार डाळभाताचे पहिले दोन घास कसेबसे पोटात गेले. तिसऱ्या घासाबरोबर माझ्या डोळ्यातून घळाघळा पाणी वाहू लागलं...प्रसंग दुसरा : माझ्या बायकोनं छान बेत केला होता; पुलाव, मिक्स व्हेज आणि मग आइस्क्रीम वगैरे... आणि आमच्या मित्रमंडळींबरोबर आम्ही ती संध्याकाळ एन्जॉय करत होतो. आणखी दोन प्रसंग पहिला : मुंबईतल्या एका प्रसिद्ध नाट्यगृहात एक नृत्याचा आणि गाण्यांचा कार्यक्रम सुरू होता. अगदी शेवटच्या रांगेत बसून मी त्या कार्यक्रमाचे निवेदक काय बोलतात, कसं बोलतात ते बारीक लक्ष देऊन ऐकत होतो. दुसरा : पुण्यातल्या प्रसिद्ध बालगंधर्व रंगमंदिरात हाऊसफुल्ल प्रेक्षकांसमोर माझी संकल्पना असलेल्या आणि आमच्या टीमनं दिवस-रात्र मेहनत करून साकारलेल्या एका दिमाखदार सांगितिक कार्यक्रमाचा प्रयोग आम्ही सादर करत होतो आणि त्यातल्या माझ्या निवेदनातल्या एका वाक्याला प्रेक्षागृहातून टाळ्यांचा कडकडाट झाला... ***.एखाद्या सुप्रसिद्ध किंवा लोकप्रिय व्यक्तीच्या आत्मचरित्रातले वाटावेत असे हे प्रसंग आहेत की नाही? हे प्रसंग कोणाच्या आयुष्यात घडले, यापेक्षा मला या दोन्ही प्रसंगांची पार्श्वभूमी महत्त्वाची वाटते. ती पार्श्वभूमी म्हणजे स्थलांतरानंतर नव्या प्रदेशात स्थिरावणं; फक्त स्थिरावणंच नाही, तर स्वतःचा आनंद शोधत स्वतःचं स्थान मिळवणं.याआधीच्या एका लेखात (ता. ६ जून) मी आशियान्याच्या शोधात असण्याबद्दल लिहिलं होतं, आज मात्र मला छेडायचा आहे तो मुद्दा म्हणजे शहरात आल्यावर नक्की काय होतं? मला वाटतं दुसरं काहीही होण्या न होण्याआधी तुम्ही शहरात आल्यावर त्या शहराचं होण्याचा प्रयत्न करा. म्हणजेच तुमचा वावर निव्वळ शिक्षण, नोकरी आणि विकएंड पार्टीपुरता मर्यादित ठेऊ नका. शहराची संस्कृती, परंपरा, रितीरिवाज समजून घ्या, त्यात सहभागी व्हा. मी कोकणातून आधी मुंबईत आणि आता गेली बारा-तेरा वर्षं पुण्यात राहतोय. मी दरवर्षी कसबा गणपतीच्या उत्सवाला जातो, मोठ्या उत्साहात साजऱ्या होणाऱ्या कोथरूडमधल्या म्हातोबा मंदिराच्या चैत्रातल्या जत्रेला जातो. जंगली महाराज मंदिर, पर्वती, सारसबाग गणपती अशी पुणेकरांची श्रद्धास्थानं असोत; साहित्य परिषद, पुणे नगर वाचन मंदिर, पुणे मराठी ग्रंथालय यांसारखी साहित्यिक केंद्रं असोत; इतिहास संशोधन मंदिर किंवा भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन मंदिरासारख्या इतिहास व संस्कृतीचं जतन-संवर्धन करणाऱ्या संस्था असोत; विविध नाट्यगृह असोत... प्रत्येक शहराची अशी संस्कृतिक केंद्रं असतात, तिथं जायला हवं. मुंबईत असताना मी गिरगाव साहित्य संघात जायचो, दादर सर्वजनिक वाचनालयात जायचो. नव्यानं शहरात आलेली मुलं जर अशा ठिकाणी सुरुवातीला निव्वळ प्रेक्षक म्हणून जरी सहभागी झाली आणि त्यात सातत्य ठेवलं, तरी पुढे जाऊन तुम्हाला तुमच्या उपजीविकीबरोबर तुमची ‘जीविका’ही सापडेल.प्रत्येक शहरात दैनंदिन व्यवहारांपलीकडे जोडून घेणारी काही ठिकाणं, उपक्रम असतात; अगदी सर्वजनिक बागा असतील, कामगार कल्याण केंद्रं असतील, नाट्यमंडळं, खेळ, ट्रेकिंग वगैरे करणाऱ्या संस्था असतील, सामाजिक उपक्रम राबवणाऱ्या संस्था असतील... आपापल्या आवडीप्रमाणे यांचा शोध घेता येतो. त्यातही एक निकष असा लावता येऊ शकतो, की संस्था किंवा उपक्रम किमान ३०-३५ वर्षं सातत्यानं चालणारा असावा, म्हणजे तिथं येणाऱ्या ज्येष्ठ, अनुभवी सदस्यांचं मार्गदर्शन मिळतं आणि सहज बोलता बोलता व्यवहारापलीकडची नाती सापडतात..Premium|Artificial Intelligence: कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा धोकादायक खेळ; पिढीच्या भावनिक नात्यांवर संकट.दुसरा एक विचार माझ्या मनात नेहमी येतो तो म्हणजे, शहरातच जन्मलेली आणि शहरातच करिअर करणारी कित्येक मुलं बघून आपल्याला सहज असं वाटतं, की ‘त्यांचं काय, त्यांचं तर घरच इथं आहे!’ पण ते तसं नसावं. शहरी स्पर्धेत स्वतःला टिकवून ठेवण्याची धडपड त्यांनाही करावी लागत असेलच. या अनुषंगानं सतत चर्चेत येणारा मुद्दा म्हणजे, ‘नेपोटिझम’ - ते तर कितीही टाळावंसं वाटलं तरी होतंच (अर्थातच माझं याला समर्थन नाहीच). काही प्रमाणात हे मान्य करूनच गावातून शहरात आलेल्या मुलांना स्पर्धेला समोरं जावं लागणार आहे.पण जी मुलं गावातून येतात त्यांचं काय? ती शहरात येताना, आल्यावर काय होतं? सर्वात आधी त्यांना ‘गाव’ सोडावं लागतं, जे खूप अवघड जातं. अनेकांचा पाय कित्येक वर्षं गावच्या घराच्या उंबरठ्यात अडकलेला असतो. यात कौटुंबिक जबाबदाऱ्या हा अपरिहार्य मुद्दा आहेच, पण त्याशिवायही इतर अनेक संदर्भांत गावाशी जोडलेपण टिकवून ठेवणं मुलांना महत्त्वाचं वाटतं.मुंबईच्या गल्ल्यांतून फिरताना, कधी लोकलमधून प्रवास करताना मला गावच्या मंडळांची नावं पाठीवर छापलेले टी-शर्ट अभिमानाने मिरवणारे तरुण-तरुणी दिसतात. हे असं का करतात ही मुलं? तर कारण असतं, ओळख; कुठेतरी जोडलं गेलेलं असण्याची भावना, जी पुढे जाऊन अस्मितेमध्ये बदलते. फक्त यात सूक्ष्म फरक असा आहे, की मनानं तुम्ही गावाशी जोडलेलं राहता आणि शरीराला मात्र शहरात पळवत असता. मनाला गावाच्या झाडाखाली बसून मिळणारं सावलीचं सुख हवं असतं, शरीर मात्र सिमेंटच्या जंगलात तापत राहतं... मग करायचं काय अशा वेळी? ही मन आणि शहरातली दरी लवकरात लवकर कमी करण्यासाठी प्रयत्न करायचे. आज सर्वत्र ‘राष्ट्र प्रथम’चा बोलबाला आहेच की! विश्वची माझे घर, ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ही आहेच.मला चक दे इंडियामधला तो डायलॉग आठवतोय, ‘‘मुझे स्टेट्स के नाम ना सुनाई देते हैं, ना दिखाई देते हैं... सिर्फ एक मुल्क का नाम सुनाई देता है - इंडिया!’’ किंवा तो दुसरा डायलॉग, ‘‘इस टीम को सिर्फ वो खिलाड़ी चाहिए, जो पहले इंडिया के लिए खेल रहा है। फिर अपनी टीम में अपने साथियों के लिए, और उसके बाद भी अगर थोड़ी जान बच जाए तो अपने लिए।’’ गावाबद्दल अभिमान नक्कीच हवा; भाषा, प्रदेश, कला, खाद्यसंस्कृती परंपरा या सगळ्याविषयी अभिमान वाटायलाच हवा, पण हा अभिमान प्रदर्शित करताना आपण एकटे तर पडत नाही आहोत ना आणि प्रामुख्यानं ज्या भवतालात आपण आहोत त्याच्यापासून तुटलेपण तर येत नाहीये ना, याचं भान हवं असं मला वाटतं..आम्ही कोकणातली मुलं गणपती, जत्रा, पालखी, दिवाळी सगळ्याच उत्सवांना गावी जाण्यासाठी धडपडत असतो. फक्त कोकणातलीच असं नाही, तर इतर भागांतूनही मुंबई-पुण्यात येणाऱ्या तरुणांची तीच धडपड असते. मग गणपतीत, दिवाळीत पुण्यातल्या मोकळ्या रस्त्यांचे फोटो पुणेरी कॅप्शन्स टाकून व्हायरल होताना दिसतात. मला नेहमी असं वाटतं, की तरुण पिढीच्या या द्विधा मनस्थितीमुळे त्यांचा मानसिक गुंता वाढत जातो. तुम्ही शिक्षण, नोकरी, व्यवसाय कोणत्याही हेतूनं शहरात आला असाल, तर तुम्हाला शहरात घट्ट पाय रोवून उभं राहायलाच हवं.आपल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शूर मावळ्यांची गोष्ट आठवतेय का तुम्हाला? ‘गड आला पण सिंह गेला!’ बुरुजाला लावलेले ते दोर जर कापून टाकले नसते, तर कदाचित परतीच्या वाटा उघड्या आहेत या विचारानं मावळे प्राणपणानं लढले नसते. पण परतीचे मार्ग कापून काढले आहेत या विचारानं मावळे त्वेशानं लढले आणि जिंकले! सन्मानानं राजमार्गानं गावात परतले. मला आजच्या शहरात येणाऱ्या तरुणाईमध्ये मावळ्यांची ही जिद्द असायला हवी असं वाटतं.तुमच्यात क्षमता असेल तर तुमचं म्हणणं, सवयी, रितीरिवाज तुम्ही त्या त्या शहराच्या वातावरणात रुजवा, किंवा त्या शहरांचं जे संस्कृतिक संचित असेल, सामाजिक वातावरण असेल त्यातून आवश्यक ते पोषक द्रव्य घेऊन त्या वातावरणात रुजून बघा. शिक्षण किंवा नोकरी; कोणत्याही उद्देशानं तुम्ही शहरात आला असाल, तरी त्या शहराकडून तुम्ही काही घेताय हे तर महत्त्वाचं असतंच, पण त्याबरोबरच त्या शहराला काहीतरी परत देण्याची कृतज्ञ भावनाही आपल्या मनात असायला हवी.यात एक मेख अशीही आहे, की ज्या वयात बहुसंख्य मुलं गाव सोडतात ते वय अल्लड असतं. काही तर अगदी दहावी-बारावीची परीक्षा देऊन शहरात येतात. स्वाभाविक ही मुलं आपलं गाव, गावातली संस्कृती याला जोडून राहता येईल असा दुवा शोधत राहतात. मात्र शहरात आल्यावर तुम्ही मुळापासून रुजू शकाल अशी सुपीक जागा शोधायला हवी. जुनी ओळख न पुसता नवी ओळख मिळवायला हवी. अगदी सुरुवातीला जी दोन उदाहरणं मी दिली, त्यातला सामान धागा म्हणजे भावनिक आणि मानसिक अंतर.गावातून शहरात आल्यावर सगळ्यात पहिली लढाई तुम्हाला लढावी लागते ती म्हणजे हे भावनिक अंतर कमी करण्याची. शहरात येताना एकटेपणा आणि नवखेपणा या दोन्हीचा सामना करण्याची तयारी करायला हवी आणि शहरात आल्यावर आपली माणसं आणि आपली ओळख तयार करण्यावर भरही द्यायला हवा.अक्षय प्रभाकर वाटवे पुणेस्थित लेखक,दिग्दर्शक, अभिनेते व क्रिएटिव्ह प्रोड्युसर आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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