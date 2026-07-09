Premium|Wai Tourism : कृष्णाकाठी वसलेले वाई; इतिहास, निसर्ग आणि शांततेचा अविस्मरणीय प्रवास अनुभवण्यासारखा

रेवती सप्रेसंध्याकाळ असल्यामुळे मावळतीच्या सूर्यकिरणांनी कृष्णा नदीचे पात्र सोन्यासारखे झळाळून निघाले होते. आजूबाजूला चारही दिशांना असलेले डोंगर, थंडगार वारा आणि मधोमध संथ वाहणारी कृष्णामाई... नकळत हात जोडले गेले. कृष्णामाईच्या दर्शनाने व थंडगार स्पर्शाने मन सुखावले.मुंबईच्या धावपळीच्या आणि चाकोरीबद्ध जीवनातून निवांतपणा मिळावा अणि निसर्गाच्या सान्निध्यात दोन-चार दिवस घालवावेत, असे मला आणि माझ्या पतीला वाटत होते. त्यामुळे यावर्षीच्या मार्चमध्ये अचानक मिस्टरांच्या मित्रमंडळींनी साताऱ्यातील वाई येथे सहलीला एकत्र जाण्याचा बेत आखला. मित्रमंडळी बरेच महिन्यांनी भेटणार होती, म्हणून मिस्टरही लगेच तयार झाले. मलाही वाई गाव बघण्याची उत्सुकता होतीच. मग सगळे नियोजन करून आम्ही वाईला गेलो.वाईपासून अर्ध्या तासाच्या अंतरावर असलेल्या एका रिसॉर्टमध्ये आम्ही सर्व राहणार होतो. कारने वाई ते ठाणे अंतर किमान सहा-सात तासांचे आहे. उन्हाळ्याचे दिवस होते म्हणून आम्ही आदल्या दिवशी निघून त्या रात्री मिस्टरांच्या मित्राच्या घरी, पुण्याला राहिलो. आम्ही एकूण आठ जोडपी होतो. सर्व मित्रमंडळी नाश्त्यासाठी पुण्यातल्या एका हॉटेलमध्ये जमली. सकाळी नऊच्या सुमाराला आम्ही पुण्याहून निघालो. .Premium|Mrugagad fort cave adventure : मृगगड-गोकुंड आणि भरपूर ॲडव्हेंचर.मित्रमंडळीशी गप्पा करत वाईपर्यंतचा दोन-सव्वा दोन तासांचा प्रवास कसा संपला ते कळलेच नाही. वाई हे सातारा जिल्ह्यातील सुंदर ऐतिहासिक आणि निसर्गरम्य शहर आहे. जुन्या घाटांमुळे, मंदिरांमुळे आणि चित्रपटांच्या शूटिंगमुळे हे ठिकाण खूप प्रसिद्ध आहे. गाडी वाई गावाच्या दिशेने जाऊ लागली आणि उन्हाळ्यातही दुतर्फा असलेल्या हिरव्या झाडांनी आमचे लक्ष वेधले. या रस्त्यावरच शेतकरी, महिला बचत गट यांची अनेक छोटी दुकाने आहेत. तिथे कृष्णाकाठची प्रसिद्ध हळद, इंद्रायणी तांदूळ, घरगुती लोणची, पापड, शेवया असे अनेक पदार्थ विकत मिळतात. परतीच्या वाटेवर या दुकानांत थांबायचे आम्ही ठरवले.आम्ही कृष्णा नदीच्या काठावर असलेल्या प्रसिद्ध गणपती मंदिरात गेलो. या मंदिरातील गणेशमूर्ती आकाराने खूप मोठी असल्यामुळे या गणपतीला ‘ढोल्या गणपती’ म्हणतात. या मंदिराचे बांधकाम अठराव्या शतकात पेशवेकालीन सरदार गणपतराव भिकाजी रास्ते यांनी केले. हे मंदिर कृष्णाकाठी असल्यामुळे हा परिसर अतिशय सुंदर आहे. गर्दी असूनही सगळ्यांना निवांतपणे दर्शन घेता आले. मंदिराचे बांधकाम पूर्णपणे दगडी असल्यामुळे भर उन्हातही आतमध्ये खूप गारवा जाणवत होता. देवळात दहा-पंधरा मिनिटे बसलो.ढोल्या गणपती मंदिराच्या आवारात एक प्राचीन शिवमंदिरही आहे. या मंदिराला ‘काशी विश्वेश्वर मंदिर’ म्हणूनही ओळखले जाते. ते वाईतील महत्त्वाचे शिवमंदिर आहे. वाईला ‘दक्षिण काशी’ म्हटले जाते. काशी विश्वेश्वर मंदिर हे त्या धार्मिक व ऐतिहासिक परंपरेचे एक प्रमुख प्रतीक मानले जाते. हेही मंदिर पेशवेकाळातील असल्याचे मानले जाते. मंदिरातील भव्य दगडी नंदी हे येथील प्रमुख आकर्षण आहे. काळ्या कुळकुळीत दगडापासून तयार केलेला हा नंदी फारच सुंदर आहे. या मंदिरातील नंदी आणि ढोल्या गणपती अशा दोन्ही मूर्ती एकाच मोठ्या दगडातून कोरण्यात आल्या आहेत, असे मानले जाते. मंदिरात सुंदर दगडी कोरीवकाम, दीपस्तंभ आणि पेशवे कालखंडातील वास्तुशैली पाहायला मिळते. गाभाऱ्यात शिवलिंग असून मंदिरातील शांत व प्रसन्न वातावरण आकर्षित करते. अनेक मराठी व हिंदी चित्रपटांचे चित्रीकरण या परिसरात झाले आहेत. येथील जुन्या घाटांचा आणि गावाच्या वातावरणाचा वापर चित्रपटांत केला जातो. या मंदिरातही थोडा वेळ थांबून आम्ही नृसिंह मंदिराकडे निघालो.वाई शहरापासून सुमारे आठ ते दहा किलोमीटर अंतरावर धोम गाव आहे. धोम गावातील लक्ष्मी नृसिंह मंदिर हे वाई परिसरातील एक प्राचीन आणि वैशिष्ट्यपूर्ण मंदिर मानले जाते. हेही मंदिर कृष्णाकाठी वसलेले आहे. मंदिराच्या आवारात सिद्धेश्वर शंकराचे मंदिर आहे. वाईहून धोम धरणाच्या रस्त्याने मंदिरापर्यंत सहज पोहोचता येते. मंदिरात शिरल्यानंतर प्राचीन दगडी बांधकाम पाहून मन मोहित झाले. हे मंदिर भगवान विष्णूंचा चौथा अवतार असलेल्या श्रीनृसिंहांना समर्पित आहे. मंदिराची रचना पेशवेकालीन स्थापत्यशैलीत असून, येथे दगडी व लाकडी बांधकामाचा सुंदर मिलाफ दिसतो. या मंदिरात नृसिंहाच्या दोन रूपांच्या मूर्ती आहेत - उग्र नृसिंह (हिरण्यकश्यपूचा वध करणारे रूप) व लक्ष्मी नृसिंह (मांडीवर लक्ष्मी असलेले शांत रूप). या दोन्ही मूर्ती एका उंच चौथऱ्यावर एकमेकांकडे पाठ करून बसवल्या आहेत. या चौथऱ्यावर जाण्यासाठी चार ते पाच पायऱ्या चढाव्या लागतात. मंदिर परिसर शांत, निसर्गरम्य असून धोम धरणाचे सुंदर दृश्य येथून दिसत होते..Premium|Ambolgad Konkan Tour : आंबोळगडच्या निसर्गसंपन्न सहलीत अनुभवले साहस आणि आनंद.धोम गावात कृष्णा नदीवर धोम धरण बांधले आहे. परिसरातील शेती, पाणीपुरवठा व जलविद्युतनिर्मितीसाठी हे धरण महत्त्वाचे ठरते. येथील परिसर पावसाळ्यात अधिक सुंदर दिसतो. त्यामुळे पावसाळ्यात येथे पर्यटकांची गर्दी होते. याठिकाणी बोटिंगसुद्धा करता येते. हे धरण बघून आम्ही दुपारी रिसॉर्टवर पोहोचलो. हे सुंदर, छोटेसे आणि टुमदार रिसॉर्ट पाहून उन्हामुळे आलेला प्रवासाचा शीण निघून गेला. छोट्या छोट्या कॉटेजसारख्या खोल्या, खोलीला छोटासा व्हरांडा, प्रत्येक खोलीसमोर आकर्षक फुलांची बाग, खोल्या संपताच तिन्ही बाजूंनी उघडा आणि वर छप्पर असलेला प्रशस्त जेवणाचा हॉल आणि जेवणाच्या हॉलसमोरच हिरवळ आणि कडेने बहरलेली फुलझाडे बघून डोळ्यांचे पारणे फिटले. चारही बाजूंनी डोंगरांनी वेढलेले रिसॉर्ट सुंदर व आरामदायी होते.रिसॉर्टमधील स्वादिष्ट जेवण जेवून मन तृप्त झाले आणि विश्रांती घेऊन संध्याकाळी आम्ही चहासाठी हिरवळीवर जमलो. उन्हाचा तडाखा कमी झाला होता. गार वाऱ्याच्या मंद झुळकीमुळे वातावरण आल्हाददायी झाले होते. चहाबरोबर सगळ्यांच्याच गप्पांना ऊत आला. जरा वेळाने हिरवळीवर गाण्यांचा कार्यक्रम झाला. बाहेरच्या एका गायकाला बोलवले होते. त्यांनी सुरेल हिंदी गाणी गायली. सारे वातावरण सूरमयी झाले होते. तिथे उपस्थित असलेल्यांनीही गाणी गायली. गाण्यांमुळे ती संध्याकाळ संस्मरणीय ठरली.एव्हाना रात्रीच्या जेवणाची वेळ झाली होती. गरमागरम सूप पुढ्यात आल्यावर सगळ्यांच्याच भुका खवळल्या. पुलाव, सोयावडीची रस्सा भाजी, कोथिंबीर वडी अशा एकाहून एक स्वादिष्ट पदार्थांवर मनसोक्त ताव मारल्यानंतर पुन्हा गप्पा रंगल्या. दुसऱ्या दिवशी सकाळी सगळ्यांनी मॉर्निंग वॉकला जायचे ठरविले. पक्ष्यांच्या गोड किलबिलाटाने पहाटे साडेपाचलाच जाग आली. मी पटकन फ्रेश होऊन बाहेर आले. कुठूनतरी मोरांचाही आवाज येत होता. आंब्याच्या झाडांवर छोट्या छोट्या कैऱ्या लटकल्या होत्या. पांढरा चाफा बहरला होता. काय पाहू अन् किती पाहू असे झाले होते, कारण चारही बाजूंनी निसर्ग आपले सौंदर्य उधळत होता. मग बाकीचेही उठले. आम्ही हिरवळीवर फेऱ्या मारल्या. त्या थंडगार मऊ हिरवळीवर चालताना प्रसन्न वाटले. मग आवरून, नाश्ता करून बाहेर फिरून दमण्यापेक्षा रिसॉर्टवरच कॅरम, टेबल टेनिस, बुद्धिबळ असे बैठे खेळ खेळण्याचे ठरविले. शिवाय रिसॉर्टवर अनेक पुस्तकेही होती. त्यामुळे जेवणापर्यंतचा वेळ कसा गेला कळलेच नाही..जेवल्यानंतर विश्रांती घेऊन रिसॉर्टतर्फे आम्ही जीपने कृष्णा नदीच्या किनारी निघालो. रस्ता वळणावळणाचा असल्यामुळे जीपमध्ये बसलेल्यांची तारांबळ उडाली. पुढे एका मोकळ्या जागेवर ड्रायव्हरने जीप थांबवली. एका अरुंद कच्च्या उताराच्या रस्त्यावरून खालपर्यंत चालत गेल्यानंतर कृष्णामाईचे दर्शन होणार होते. तो रस्ता पाहून आम्ही जरा घाबरलो, कारण रस्ता अगदी कच्चा व दगड-धोंड्यांचा होता आणि आम्ही सगळे साठीच्या आसपासचे! या रस्त्यावरून न धडपडता खाली पोहोचून परत वर नीट येता येईल ना, अशी शंका सगळ्यांच्याच मनात आली. पण ड्रायव्हरने धीर दिला. आम्ही सारेजण तो उताराचा रस्ता पार करून खाली आलो आणि डोळ्याचे पारणे फेडणारे दृश्य दिसले. संध्याकाळ असल्यामुळे मावळतीच्या सूर्यकिरणांनी कृष्णानदीचे पात्र सोन्यासारखे झळाळून निघाले होते. आजूबाजूला चारही दिशांना असलेले डोंगर, थंडगार वारा आणि मधोमध संथ वाहणारी कृष्णामाई... नकळत हात जोडले गेले. आम्ही सपाट जमिनीवर सतरंज्या अंथरणार होतो, पण वारा इतका होता, की सतरंजी जमिनीवर स्थिर राहत नव्हती. म्हणून सारे तिथल्या मऊ मातीवर फतकल मारून बसलो. इतक्या मुक्त, मोकळ्या निसर्गात आम्ही खूप दिवसांनी आलो होतो. त्यामुळे ताजतवाने वाटले.आम्ही बसलेल्या ठिकाणाहून पाच-सहा फूट खाली कृष्णेचे पात्र होते. एवढे आलोच आहोत, तर खालपर्यंत जाऊन नमस्कार करूयात म्हणून आम्ही दोन-तीन खडक पार करून खाली उतरलो. नदीच्या पात्रापर्यंत जाताना ओल्या गाळामुळे पाय घसरत होते. पण हिंमत करून पाण्यात पाय बुडवले. त्या थंडगार स्पर्शाने मन सुखावले. कृष्णामाईला नमस्कार करून परत वर आलो आणि चहाचा आस्वाद घेतला. काही वेळ निवांत बसून परत हळूहळू तो अरूंद रस्ता चढून वर आलो आणि रिसॉर्टकडे निघालो. मगाशीचा प्रकाशमय रस्ता आता गूढ अंधारात लपला होता. एका वळणावर गाडी वळली आणि अचानक समोरच्या बाजूला प्रचंड वणवा पेटलेला दिसला. जीपमधून जाणाऱ्यांना त्या वणव्याची धग जाणवली. रिसॉर्टवर पोहोचल्यानंतर पुन्हा एकदा हिरवळीवर गप्पांची मैफल जमली. त्या रात्री काहींनी त्यांना अाठवणारे भुताखेतांचे किस्से सांगितले. मग मुगाची खिचडी, टोमॅटो सूप, कोथिंबीर वडी आणि आइस्क्रीम अशा लज्जतदार जेवणावर ताव मारल्यानंतर सगळ्यांच्याच डोळ्यांवर झापड आली. पुढच्या दिवशी सकाळी ठाण्याला परत जायचे होते..पुढच्या दिवशी सकाळी जाग आल्यावर मी पुन्हा रिसॉर्टच्या आवारात फेरफटका मारला. तिथे कढीलिंब, शेवगा, पेरू, सीताफळ अशी कितीतरी झाडे लावलेली होती. इतकी झाडे मुंबईत दिसणे विरळाच! तिथली रम्य दृश्ये कॅमेरात कैद करून मी खोलीत परतले. आवरून, नाश्ता करून परतीच्या वाटेला लागायचे होते. खरेतर अजून थोडा मुक्काम वाढवावा असे वाटत होते, पण ते शक्य नव्हते. परत निघताना सगळ्यांचीच पावले जड झाली होती. इतक्या सुंदर वातावरणात, मित्रमंडळींच्या संगतीत अजून काही काळ राहावे असे सगळ्यांनाच वाटत होते. एकमेकांचा निरोप घेऊन आम्ही गाडीत बसलो, तेव्हा वाईतील दोन दिवसांच्या सुखद आठवणी डोळ्यांसमोर फेर धरून नाचत होत्या.जाता जाता वाईमधील मेनावली गावातील नाना फडणवीस यांचा वाडा बघितला. या वाड्यात अनेक मराठी व हिंदी चित्रपट, दूरदर्शन मालिकांचे चित्रीकरण झाले आहे. म्हणून हा वाडा बघण्याची उत्सुकता होती. मात्र वाड्याच्या जीर्णोद्धाराचे काम सुरू असल्यामुळे हा वाडा बाहेरूनच बघता आला. वाईहून परत जाताना वाटेवरच्या तांदळाच्या दुकानांतून सुगंधी इंद्रायणी तांदूळ विकत घेतला आणि पुढे असलेल्या अनेक छोट्या छोट्या दुकानांतून मिळणारी कृष्णाकाठची हळद पावडर व आसपासच्या महिला बचत गटांनी तयार केलेली विविध घरगुती उत्पादने विकत घ्यायचा मोह आवरला नाही. हळूहळू गाडी वेग पकडू लागली अन् अशा रम्य वाईत पुन्हा यावे, मन सांगत राहिले.रेवती सप्रे ठाणेस्थित लेखिका व अनुवादिका आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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