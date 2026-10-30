Premium|Traditional Diwali Ladoo Recipes : दिवाळी फराळात गोड लाडवांची मेजवानी

सुप्रिया खासनीसदिवाळी म्हटलं, की फराळाच्या ताटात मानाचा लाडू हवाच. लाडूशिवाय फराळ अपूर्णच. या लाडवानं लग्नातली रुखवतं, मुंजीतली रुखवतं, सण-समारंभ यांमध्ये मानाचं अढळ स्थान राखलेलं आहे. फराळाच्या ताटात काजू बेदाणे लावलेला ‘स्मायली’ लाडू दिसला म्हणजे ताट पूर्ण झालं! अशा या लाडवाच्या काही पारंपरिक व इतर पाककृती...अक्रोडाचे लाडूवाढप१५-२० लाडूसाहित्यदोन वाट्या खवा, १० चांगल्या प्रतीचे अक्रोड, ८-१० चमचे पिठीसाखर.कृतीअक्रोडातील मगज जाडसर कुटून घ्यावे. बारीक पूड करू नये. नंतर कढईत तूप न घालता भरड परतून घ्यावी. मग खवा मोकळा करून भाजलेल्या अक्रोडात घालून पुन्हा थोडे परतून घ्यावा. तयार झालेल्या मिश्रणात पिठीसाखर घालावी व परतावे. मिश्रण घट्ट झाले की उतरून घ्यावे. साधारण कोमट झाले की त्याचे लाडू वळावेत.ओल्या खोबऱ्याचे लाडूवाढप१५-२० लाडूसाहित्यएक मोठा नारळ, २ वाट्या साखर, वेलची पूड, ड्रायफ्रुट्सचे बारीक तुकडे, बेदाणे, ३ चमचे घट्ट साय.कृतीप्रथम खोवलेल्या नारळामध्ये साखर व साय घालून मिश्रण पातेल्यात एकसारखे करावे. पाच मिनिटे तसेच ठेवावे. नंतर मंद गॅसवर पातेले ठेवून मिश्रणाचा गोळा होईपर्यंत मिश्रण चांगले शिजू द्यावे. नंतर खाली उतरवून घ्यावे. त्यात वेलची पूड, ड्रायफ्रुट्सचे तुकडे, बेदाणे घालावेत. मिश्रण कोमट असताना लाडू वळावेत..Premium|Bathukamma Festival History : बथुकम्मा उत्सवातून जपली जाते मातृदेवतेची लोकपरंपरा.डिंकाचे लाडूवाढप३०-३५ लाडूसाहित्यपाव किलो कुटलेला कच्चा डिंक, पाव किलो सुके खोबरे, पाव किलो खारकेची भरडसर पूड, १ वाटी खसखस, पाऊण किलो गूळ, अर्धी वाटी तूप, ड्रायफ्रुट्सचे बारीक तुकडे, जायफळ पूड.कृतीखसखस भाजून कुटून घ्यावी व खोबरे किसून घ्यावे. नंतर तुपात थोडा थोडा डिंक घालून तळून घ्यावा. मग गुळामध्ये पाणी घालून त्याचा दोनतारी पाक करावा. त्यात साहित्यातील बाकीचे सर्व पदार्थ घालून मिश्रण एकसारखे करावे व लगेच लाडू वळावेत.बटाट्याचे लाडूवाढप२०-२५ लाडूसाहित्यदोन वाट्या उकडलेल्या बटाट्याचा भाजून काढलेला रवा, २ वाट्या साखर, २ वाट्या खोवलेले ओले खोबरे, वेलची पूड, बेदाणे, थोडे दूध, गरजेनुसार तूप, केशर किंवा केशरी रंग, ड्रायफ्रुट्सचे बारीक तुकडे.कृतीपिठूळ बटाटे उकडून जाड किसणीने किसून घ्यावेत. किसलेला बटाट्याचा गोळा जास्त तूप घालून भाजावा. गोळा तांबूस रंगावर आला की त्याचा रवा तयार होतो. रवा होईपर्यंत भाजावे. भाजून झाल्यावर बारीक चाळणीवर रवा ओतावा, म्हणजे तूप निघून नुसता रवा राहतो. जेवढा रवा राहील, त्या प्रमाणात साखर व खोवलेले खोबरे घ्यावे. (म्हणजे एकास एक) साखर व खोबरे एकत्र शिजवावे. ते शिजवताना दोन चमचे दूधही त्यातघालावे. मिश्रण एकजीव झाल्यावर त्यात बटाट्याचा रवा, बेदाणे, केशर, वेलची पूड, ड्रायफ्रुट्सचे बारीक तुकडे घालून मिश्रण एकसारखे करून घ्यावे. एक-दीड तासाने लाडू वळायला घ्यावेत. लाडू छान खमंग लागतात..लाडू करताना हे लक्षात ठेवा...कोणताही पाक करताना पाकाला उकळी फुटल्यावर थोडावेळ गॅस बंद करावा. पाकात अर्धा डाव दूध घालावे (अर्धा किलो साखरेसाठी अर्धा डाव दूध). दोन मिनिटांनी साखरेतील मळी वर येऊन तरंगू लागते. झाऱ्याने ती काढून टाकावी व नेहमीप्रमाणे पुढे पाहिजे तसा पाक करावा. मळी काढल्यावर पाक, स्वच्छ व सुंदर होतो.डिंकाचे लाडू वळताना प्लॅस्टिकची छोटी पिशवी हातात घालून लाडू वळावेत, म्हणजे हात न भाजता लाडू भराभर वळता येतात. डिंकाचे लाडू गरम गरमच वळावे लागतात.लाडवात घालण्यासाठी मिक्सरमध्ये पिठीसाखर करताना वेलदोडे सोलून ते साखरेबरोबर बारीक करावेत, त्यामुळे वेलदोडे थोडे असले तरी चांगला स्वाद येतो.डब्यात लाडू भरून ठेवताना ते एकमेकांना चिकटू नयेत, म्हणून पहिला थर झाल्यावर त्यावर बटर पेपर घालावा. मग त्यावर दुसरा थर रचावा. म्हणजे लाडू एकसारखे गोल राहून एकमेकांना चिकटत नाहीत.बेसनाचे लाडू करताना पीठ मंद आचेवर खमंग भाजून झाल्यावर कढई खाली उतरवून त्यावर लगेचच थोडे दूध शिंपडावे व ढवळत राहावे. यामुळे पीठ चांगले फुलून येते व लाडू चविष्ट लागतात.नारळ घालून लाडू करायचे असतील, तर पाकासाठी पाणी घालताना त्यात खोवलेल्या नारळाचे जेवढे पाणी असेल तेवढे व लागेल तसे साधे पाणी मिसळून घालावे. त्यामुळे पाक लवकर होतो व लाडू छान होतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.