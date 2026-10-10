Premium|Warli Painting : वारली चित्रशैलीतील लहान-मोठी माणसं एकाच साच्यातून का चितारली जातात?

दीपाली ठाकूरमाणसामाणसांतील वेगळेपण दिसून येत असतं, ते बऱ्याचदा त्यांच्या दिसण्यात, बोलण्यात, आचारांत, विचारांत, सवयींत, लकबींत. पुलंनी रंगवलेल्या व्यक्ती ‘वल्ली’ म्हणून अगदी सहज वाटल्या, त्या यामुळेच. आपल्या गुणावगुणांची पाळंमुळं जितकी आपल्या जन्मतः असलेल्या जनुकीय संरचनेत आहेत, तितकीच खोल ती जन्मानंतर होणाऱ्या आपल्या परिस्थितीजन्य जडणघडणीतही दडलेली आहेत. एखादी शैली म्हणजे काहीतरी खासियत, वेगळेपण म्हणून आपण तिच्याकडे बघतो. वारली चित्रशैलीमध्ये एक विलक्षण ‘वेगळेपण’ मला जाणवलं, ते म्हणजे इथं सारी माणसं ‘एकसारखी’ असतात. डोक्याचा एक भरीव गोलाकार. धड म्हणजे एकमेकांना चिकटून असलेले दोन त्रिकोण; एक उलट, एक सरळ. बारीकशा रेषेनं हे धड डोक्याला जोडलेलं. वरच्या त्रिकोणाच्या दोन्ही बाजूला जोडलेले एकच बिजागिरीचा सांधा असलेले, बोटं नसलेले हात आणि खालच्या त्रिकोणाला तसेच जोडलेले पाय... झाला माणूस पूर्ण. लहान-मोठी सारीच माणसं अशी एकाच साच्यातून चितारलेली. डोक्यावरच्या अंबाड्याच्या आणखी एका वर्तुळाकारामुळे कळून येणारा स्त्री-पुरुषभेद सोडला, तर इथं कुणीही गरीब-श्रीमंत नाही, सुंदर-कुरूप नाही. अमूर्त पातळीवर माणसा-माणसातलं वेगळेपण दाखवणाऱ्या आनंदी-दुःखी, प्रेमळ-क्रूर भावभावनांनाही इथं थारा नाही; कारण ते भाव व्यक्त करण्यासाठी त्यांना या चित्रांत चेहरामोहराच नाहीये..चेहऱ्यांमागच्या चेहऱ्यावरचं वेगळेपण बा. भ. बोरकरांना दिसलं आणि भावलं...‘देखणे ते चेहरे जेप्रांजळाचे आरसेगोरटे की सावळे यामोल नाही फारसे...’कवितेत पुढे प्रत्येक ओळीतून हे वेगळं देखणेपण किंवा देखणं वेगळेपण मनाला स्पर्शत राहतं. वस्तुतः जन्मजात शरीराची ठेवण, तोंडवळा असा त्याचा त्याचा ठळक वेगळेपणा घेऊन प्रत्येक जीव ‘या सम हाच’ जन्माला आलेला असतो. पुन्हा एकदा बोरकर आठवतात...‘असो पाखरू मासोळीजीव जिवार मुंगळीप्रत्येकाची तेवठेवकाही आगळीवेगळी’यातला विरोधाभास फक्त हा, की आपण एकाच वेळी चारचौघांसारखंही असतो आणि एकमेवाद्वितीयही! चारचौघींत उठून दिसण्याचं भाग्य मात्र काहींच्याच नशिबी असतं किंवा लाखांत एक म्हणवून घेण्याचं कर्तृत्व काहींनाच कमावता येतं. वेगळेपण बऱ्याचदा लक्ष वेधून घेतं. वेगळेपण डोळ्यांत भरतं; वेगळेपण डोळ्यांत सलतं. तरीही वेगळेपण नेहमी सहजपणे दिसून येतं असं नाही. कधीकधी त्यासाठी तशी नजरही असावी लागते; कुण्या अभाग्याला त्यापायी कधी नजर चुकवावीही लागते. सहन कराव्या लागतात काही चोरट्या नजरा... काही वळून वळून पाहणाऱ्या, कुजबुजणाऱ्या नजरा!.चौकट राजा चित्रपट येण्याआधी आणि त्यातील ‘मी असा कसा वेगळा... वेगळा’ हे गाणं कानावर पडण्याआधी आमचा एक खेळ असायचा. तो म्हणजे पत्त्यांमधली कोडी सोडवण्याचा! राजा-राणीची जोडी एकमेकांसमोर ठेवून विचारायचो, ‘यातला असा कोणता राजा आहे, जो त्याच्या राणीला आवडत नाही?’ बघता क्षणी लक्षात यायचं, इस्पिकचा राजा इस्पिकच्या राणीकडे, किलवरचा राजा किलवरच्या राणीकडे आणि बदामचा राजा बदामच्या राणीकडे थेट दोन्ही डोळ्यांत डोळे घालून बघत असताना हा ‘चौकटचा राजा’ एकटाच तेवढा वेगळा मान फिरवून बसलेला! राणीला कसा आवडणार, आपल्याकडे बघतसुद्धा नाही, असा राजा? झटकन उत्तर देऊन मोकळी व्हायचे. बदामच्या राजाचं बिनमिशीचं वेगळेपण तेव्हा लक्षातच आलं नव्हतं किंवा इतर शूर राजांच्या तुलनेत कदाचित किलवरचा राजा नेभळट असू शकण्याची, किंवा इस्पिकचा राजा बाहेरख्याली वगैरे असू शकण्याची शक्यता मनात यायचं ते वय नव्हतं.लहानपणी शोभादर्शीमधून बघताना जेवढी गंमत वाटायची, तितकीच गंमत ती शोभादर्शी थोड्या थोड्या वेळानं फिरवताना यायची. कारण ती फिरवली, की आतल्या काचेच्या तुकड्यांची नक्षी बदलायची. वेगळेपणाचंही असंच, त्याची कसोटी बदलली की आधीचं चित्र पुसलं जाऊन वेगळंच चित्र तयार होतं. मग एका तळ्यात असणाऱ्या बदकाच्या सुरेख पिल्लांमधलं सुरुवातीला वेडं, कुरूप दिसणारं एक पिल्लू अंती राजहंस असल्याचं लक्षात येतं!चित्रपटातील नंदू या मध्यवर्ती भूमिकेच्या वाट्याला आलेलं वेगळेपण अपघातामुळे होतं. चित्रपटातच नव्हे; प्रत्यक्षातही अशा अनेक घटना घडल्याची नोंद वैद्यकीय इतिहासात आहे. रेल्वेत फोरमन म्हणून काम करणाऱ्या फिनिअस गेजच्या मेंदूतून एका स्फोटामुळे आठ किलोचा एक लोखंडी बार आरपार गेला. आश्चर्य म्हणजे तरीही तो पुढे बारा वर्ष जिवंत राहिला; पण तेव्हा तो पूर्वीचा गेज राहिला नव्हता. अपघातात त्याच्या मेंदूतील प्रमस्तिष्काचा बहुतांश भाग नष्ट झाला आणि त्यानंतर तो अत्यंत लहरी, अस्थिर, आक्रमक, असभ्य असा वेगळाच माणूस झाला, अशी नोंद त्याच्या मृत्यूनंतरच्या एका अहवालात आढळते.मला आठवतंय, बऱ्याच वर्षांपूर्वी आमच्या बागेतल्या लाल जास्वंदीच्या झाडावर एक गुलाबी फूल फुललं होतं. इतक्या वर्षांत परत कधीच तसं फूल त्या झाडावर फुललेलं पाहायला मिळालं नाही. असे जनुकीय संरचनेत, संप्रेरकांच्या प्रमाणात किंवा कधी गुणसूत्रांच्या संख्येत अचानक झालेले बदल अपघातासारखेच असतात. पेशींचं विभाजन होत असताना कमी नको, अधिक नको, मोजून नेमक्या गुणसूत्रांचं दान पदरात पडायला हवं. एखाद्या गुणसूत्राची घट किंवा दुसऱ्याची भर वेगवेगळं वेगळेपण घेऊन जन्मास धाडतं. यात एखाद्याच्या वाट्याला कधी येतं, ना धड ‘तो’ आणि ना धड ‘ती’ असं अडनीडं, अवघडलेलं वेगळेपण. वेगळेपणासाठी मात्र प्रत्येक वेळी अपघाताची किंवा बिघाडाची आवश्यकता असते असं नाही. तिथे डीएनएचा नैसर्गिक व्यापार पुरेसा असतो. अनेक पिढ्यांचा लेखाजोखा असतो तिथं. आपल्या वर्तमानातील अस्तित्वासह गतकाळाच्या खाणाखुणा आणि भविष्याचे संकेतही सामावून घेऊन तिहेरी भूमिका निभावणारा हा वंडर मॉलेक्यूल डीएनए!.Premium|H-1B Visa : एच-१बी व्हिसावरून अमेरिकेत घमासान; भारतीय व्यावसायिकांसमोर नेमकी कोणती आव्हाने?.‘व्यक्ती तितक्या प्रकृती’ म्हणताना मनुष्यजातीमधल्या आजवरच्या अनंत व्यक्ती आणि त्यांच्या अनंत प्रकृतींमध्ये त्याचं योगदान मोलाचं!तब्बल दोन मीटर लांबीचा हा डीएनएचा दुहेरी, नागमोडी धागा आपल्या सूक्ष्म पेशीमधल्या अतिसूक्ष्म केंद्रकात मोठ्या शिताफीनं प्रथिनांच्या रेणूभोवती गुंडाळून गुंडाळून घेतलेला असतो. ॲडेनीन, ग्वानीन, सायटोसीन आणि थायमीन यांपैकी एक नायट्रोजनयुक्त बेस, एक फॉस्फेटचा रेणू आणि एक साखरेचा रेणू यांपासून तयार झालेल्या जवळपास सहा अब्ज न्यूक्लिओटाइड्सपासून हा डीएनएचा एक रेणू तयार झालेला असतो. या माहितीनं आपण थक्क व्हावं, तर तेवढ्यात डीएनएच्या रचनेप्रमाणेच एक ट्विस्ट समोर येतो. या न्यूक्लिओटाइड्सचा जवळपास ९९.९ टक्के क्रम सर्वच माणसांमध्ये समान असतो. मग माणसं एकमेकांपेक्षा एवढी वेगळी कशी? त्रिशूल चित्रपटात जसा अमिताभ बच्चन आणि संजीवकुमार यांच्या टेंडरच्या कोटेशनमध्ये फक्त एक रुपयाचा फरक असतो, तसा इथं माणसामाणसात असतो, फक्त ०.१ टक्क्याचा फरक!प्रत्येक माणसामध्ये असलेल्या या अब्जावधी न्यूक्लिओटाइड्सपैकी साधारण अवघ्या वीस ते शंभर न्यूक्लिओटाइड्सचा क्रम बोटांवरच्या ठश्यांप्रमाणे ज्याचा त्याचा असा वेगळा असतो. डीएनएच्या रेणूमध्ये तो अनेक ठिकाणी सामावून गेलेला असतो... पुन्हा पुन्हा... VNTRs... Variable Number of Tandem Repeats! डीएनए फिंगरप्रिंटिंगच्या तंत्रात माणसाची ओळख पटवून देणारा खरा सूत्रधार! ‘मी असा कसा वेगळा... वेगळा?’ या प्रश्नाचं उत्तर आपल्या जन्माच्यावेळीच कुंडलीत दडलेलं असतं.माणसामाणसांतील वेगळेपण दिसून येत असतं, ते बऱ्याचदा त्यांच्या दिसण्यात, बोलण्यात, आचारांत, विचारांत, सवयींत, लकबींत. पुलंनी रंगवलेल्या व्यक्ती ‘वल्ली’ म्हणून अगदी सहज वाटल्या, त्या यामुळेच. आपल्या गुणावगुणांची पाळंमुळं जितकी आपल्या जन्मतः असलेल्या जनुकीय संरचनेत आहेत, तितकीच खोल ती जन्मानंतर होणाऱ्या आपल्या परिस्थितीजन्य जडणघडणीतही दडलेली आहेत. साऱ्यांच्याच गळ्यांमधून सुरेल सूर का निघत नाहीत? प्रत्येक पावलाला शिखराची ओढ का लागत नाही? चित्रपटातील काल्पनिक प्रसंगानंही काहींचे डोळे का पाणावतात? साध्याशा भांडणातून एखादा माणूस दुसऱ्याच्या जीवावर कसा उठू शकतो?... प्रश्न न संपणारे आहेत.मेडिकलच्या शेवटच्या वर्षात शिकत असलेल्या लेकीला मोठ्या कौतुकानं या विषयावर लिहीत असल्याचं सांगितलं. प्रामाणिकपणे सांगायचं झालं, तर यावर काहीतरी खास नक्की ऐकायला मिळेल या विचारानंच तिला सांगितलं आणि तिनंही अपेक्षेप्रमाणे मला निराश केलं नाही..Premium|Maheshwari Saree : माहेश्वरी साडीचा राजेशाही वारसा; नर्मदेच्या काठावर फुललेल्या कलापरंपरेची सुंदर ओळख.‘आई, योगायोग बघ. कालच आमच्या सरांनी सांगितलं, सर्व माणसांच्या शरीराची संरचना सारखीच असते. Still we differ from each other in our synapses. त्यावर तुम्ही जाणते-अजाणतेपणी कसं काम करता यावर तुमचं वेगळेपण ठरतं.’मेंदूतील दोन पेशींमधल्या किंवा चेतापेशी आणि स्नायूंमधल्या संपर्काचं माध्यम म्हणजे सिनॅप्स. भोवतालच्या परिस्थितीचे, बदलाचे आपल्यावर उमटणारे पडसाद आणि त्यावर आपल्याकडून दिला जाणारा प्रतिसाद या संदेशांचं वहन करणारा हा पूल. या पुलाच्या बांधणीवरही ठरत असतं आपलं वेगळेपण.एक सुंदर गोष्ट वाचनात आली होती. एका गावात एका धरणाचं काम सुरू होतं. बरेच मजूर तिथं दगड फोडत होते. धरणाचं काम पाहायला आलेल्या एका माणसानं तिथल्या एका मजुराला विचारलं, ‘काय करतोयस?’ तसा तो संतापानं लालबुंद झाला. ‘डोळे फुटलेत का तुमचे? दिसत नाहीये का? कशाला उगाच नसत्या पंचायती!’ काही न बोलता तो माणूस थोडं अंतर चालून पुढे गेला. तिकडं काम करत असलेल्या दुसऱ्या मजुराला विचारलं, ‘तू काय करतोयस?’ तो मजूर क्षणभर थांबला. त्या माणसाकडं एक कटाक्ष टाकून पुन्हा त्यानं दगड फोडायला सुरुवात केली. घामाचे ओघळ त्याच्या कपाळावरून, छातीवरून, पाठीवरून खाली ओघळत होते. त्याची पर्वा न करता म्हणाला, ‘साहेब, गरीब माणूस आहे, म्हणून देवानं पोट दिलं नाही, असं थोडंच आहे? घरात दोन लहान लेकरं आहेत. काम केलं, तर चार पैसे हातात मिळतील. बायको-मुलांच्या पोटाला दोन घास मिळावेत, म्हणून दगड फोडतोय.’ एवढ्यात त्याचं लक्ष वेधून घेतलं कानांवर पडणाऱ्या एका पहाडी, पण सुरेल आवाजानं. तिथं तिसरा मजूर त्याच्या घणाच्या घावांच्या तालावर गाणं म्हणत दगड फोडत होता. त्यालाही त्यानं तोच प्रश्न विचारला, ‘काय करतोयस?’ तो म्हणाला, ‘मी धरणाचं काम करतोय. एकदा या धरणात पाणी भरलं, की संपूर्ण गावाचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटेल. पाण्यासाठी मैल मैल लांब जावं लागणार नाही. उजाड पडलेली शेतं हिरवीगार होतील. मलाच काय, गावात कुणालाच पोटासाठी इकडं-तिकडं वणवण करावी लागणार नाही. आजूबाजूच्या चार गावांनाही याचा फायदा होईल. साऱ्यांची भरभराट होईल. म्हणून आम्ही सगळे मिळून धरण बांधतोय.’.प्रश्न एकच... उत्तरं तीन! एकाच घटनेकडे पाहण्याचे तिन्ही मजुरांचे दृष्टिकोन भिन्न. पहिल्या मजुरानं परिस्थितीचा अनिच्छेनं स्वीकार केला; दुसऱ्यानं सामंजस्यानं; तर तिसऱ्यानं आनंदानं, सकारात्मकतेनं. कसा झाला असेल प्रत्येकाचा इथवरचा प्रवास? पहिल्या मजुराच्या स्वप्नांचा कधीचाच चुराडा होऊन गेला असेल का? दुसरा नेहमीच इच्छांचं दमन करायला शिकला असेल? तिसऱ्याला लहानपणापासून कदाचित भरपूर मायेची ऊब मिळाली असेल. काय घडताना पाहिलं असेल त्यांनी घरात, शेजारी, समाजात, चित्रपटांत?व्यसनाधीन पित्याच्या दोन मुलांपैकी एक दारूच्या आहारी जातो; दुसरा दारूच्या थेंबालाही कधी स्पर्श करणार नाही, अशी प्रतिज्ञा करतो आणि ती आयुष्यभर पाळतो. पडसाद आणि प्रतिसाद यांमधील परस्परसंबंध हे असं माणसाला माणसापासून वेगळं करतात.‘कोहम्?’च्या प्रवासात पुढे चिकटत जातात हळूहळू एकेक संदर्भ माणसाला... नाव, आडनाव, जात, धर्म, हुद्दा, प्रांत, भाषा, देश आणि वेगळा, वेगळा होत जातो माणूस. अस्मितेच्या भिंती वेगळं करत जातात माणसाला माणसापासून... जाणिवेतून... नेणिवेतून. उत्क्रांतीच्या रस्त्यावरून दोन पायांवर चालत चालत माणूस पशूपासून वेगळा होऊन खूप पुढे निघून आला आहे. आता उलट प्रवास नको. वेगळेपणाच्या या उन्मादात त्याच्यातील माणूसपण कधी हरवता कामा नये. माणूस शेवटपर्यंत ‘माणूस’ राहायला हवा.लेखिका मुंबईस्थित न्यू इंग्लिश ज्युनियर कॉलेजमध्ये जीवशास्त्र विषयाच्या अध्यापिका आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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