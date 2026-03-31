Premium|Summer Travel Tips : उन्हाळ्यातला ‘कूल’ प्रवास; 'योग्य कपडे, पाणी, सनस्क्रीन आणि प्रथमोपचार कीटसह सुरक्षित सफरीचे सोपे नियम

श्रेया माधवी उन्हाळ्यात योग्य ती काळजी घेतली, तर प्रवास झेपतो. 'प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर' या म्हणीनुसार प्रवासामुळे आजारी पडण्याआधीच स्वतःची आणि सहप्रवाशांची योग्य ती काळजी घेणं गरजेचं आहे. प्रखर झळांमध्येही योग्य काळजी घेतली व सजगता बाळगली, तर उन्हाळ्यातला प्रवासही अविस्मरणीय, सुखद आणि आरामदायी होईल यात शंका नाही.हल्ली कोणताही ऋतू असो, या ना त्या कारणानं प्रवास होतोच. पावसाळा आणि हिवाळा या दोन ऋतूंमध्ये प्रवास जरा सुसह्य असतो, कारण वातावरण थंड असतं. त्यामानानं उन्हाळ्यात मात्र उन्हाच्या काहिलीमुळे प्रवास अगदीच नकोसा वाटतो. त्यात तापमानवाढीमुळे उन्हाळ्याचा कडाका दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. त्यामुळे साहजिकच उन्हाळ्यात प्रवास टाळण्याकडे कल असतो. पण दरवेळी प्रवास टाळणं शक्य होत नाही. उन्हाळ्यात प्रवास करताना नेहमीपेक्षा जास्त काळजी घेणं जरुरीचं ठरतं. प्रवासादरम्यान काही छोट्या पण महत्त्वाच्या गोष्टी पाळल्या, तर कडक उन्हातही प्रवास सुरक्षित होऊ शकतो.प्रथमोपचारउन्हाळ्यात प्रवासामुळे अतिथकवा जाणवू शकतो किंवा उष्माघात, ऊन लागणं असे उन्हाळी त्रास होण्याची दाट शक्यता असते. अशावेळी प्रथमोपचाराचं एखादं कीट जवळ बाळगावं. ॲँटिबायोटिक्स, अँटिसेप्टिक वाइप्स, पेन-रीलिफ स्प्रे, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ओआरएसची पाकिटं या वस्तू उन्हाळ्यात प्रवास करताना सोबत असाव्यात..Premium|Badrinath Temple: गंधर्वांनी मंतरलेली पहाट; बद्रीनाथच्या प्रवासातील अलकनंदेच्या किनारी अनुभव.योग्य कपड्यांचीनिवडउन्हाळ्यात प्रवास करताना योग्य कपडे घालणं सोयीस्कर ठरतं. जीन्स, लेगिंग्स यांसारखे घट्ट व जाड कपडे घालणं शक्यतो टाळावं. त्याऐवजी सैल पॅंट्स, ट्रॅक पॅंट्स, मोकळे टीशर्ट्स, कॉटनचा पायजमा व कुर्ता असा पेहराव असावा. नेहमी साडी नेसायची सवय असेल, तर मऊ व हलकी सुती साडी निवडावी. लग्नकार्य किंवा इतर कार्यक्रमांना जाताना प्रवासात शक्यतो सैल कपडे घालावेत व कार्यक्रमस्थळी पोहोचल्यावर कपडे बदलावेत. कपडे शक्यतो पांढऱ्या रंगाच्या अथवा हलक्या पेस्टल शेड्समधले असावेत, जेणेकरून उन्हाचा त्रास कमी होईल.खाण्या-पिण्याची काळजीउन्हाळ्यात प्रवास करताना खाण्यापिण्याकडे अजिबात दुर्लक्ष करू नये. सतत पाणी प्यावं. पाण्याच्या तीन ते चार बाटल्या सोबत असू द्याव्यात. ताक, सरबतं, उसाचा रस, पन्हं पिण्यावर भर द्यावा. ब्रेकदरम्यान वाहनातून खाली उतरल्यानंतर काही खायचं असल्यास ताजं, गरम व शक्यतो डोळ्यांसमोर तयार केलेलं अन्न खावं. तेलकट, शिळं अन्न खाणं टाळावं. एकदम पोटभर खाऊ नये, हलकं खावं. ताजी, रसरशीत फळं खावीत. यामुळे शरीरातलं पाणी नियंत्रित राहतं आणि फ्रेश वाटतं..त्वचा, केस व डोळ्यांची काळजीप्रवासादरम्यान पूर्णवेळ सूर्य आपल्या सोबतीलाच असल्यामुळे त्वचा, डोळे आणि केस जपणंही आवश्यक असतं. अनेकदा दाहक सूर्यकिरणांचा आपल्या त्वचेवर थेट मारा होत असल्यामुळे त्वचा संवेदनशील होते. प्रवास सुरू करतानाच हातांना व चेहऱ्याला सनस्क्रीन लोशन लावावं. प्रवासाआधी केसांना थोडं तेल लावावं, केसांवर तेलाचं आवरण असेल, तर सूर्यकिरणांमुळे होणारा त्रास जरा कमी होईल. उन्हात कुठेही जाताना, विशेषतः दुचाकीवरून प्रवास करताना डोकं व कान आवर्जून झाकावेत. डोक्याला स्कार्फ, रुमाल बांधावा किंवा टोपी घालावी. तसंच चेहराही मास्क किंवा रुमालानं पूर्ण झाकावा. डोळ्यांवर गॉगल लावावा. थोड्या थोड्या वेळाने डोळे पाण्यानं धुवावेत.शरीराचं तापमान नियंत्रणउन्हामुळे गाडी चारही बाजूंनी तापते. त्यामुळे गाडीचं तापमान सारखं नियंंत्रित ठेवावं लागतं. गाडीत बसल्यानंतर सर्वात आधी दहा ते पंधरा मिनिटं गाडीच्या खिडक्या उघड्या ठेवाव्यात. गाडीतली हवा खेळती झाली, की मग एसी सुरू करावा. गाडीतल्या एसीचं तापमान बाहेरच्या तापमानापेक्षा फार वेगळं नसावं. शक्यतो एसीचं कुलिंग खूप वाढवू नये आणि खूप कमीही करू नये. तसंच उतरायच्या वेळी पाच ते दहा मिनिटं आधी एसी बंद करावा आणि मग उतरावं. यामुळे उतरल्यानंतर मळमळ, उलटी, चक्कर येणं असे प्रकार होत नाहीत. शरीराचं तापमान योग्य राहतं. बसमधून प्रवास करताना बसच्या खिडक्या पूर्ण किंवा अर्धवट बंद कराव्यात, म्हणजे गरम हवेचा झोत थेट अंगावर येणार नाही..प्रवासाच्या वेळा निवडतानाउन्हाळ्यात दिवसभरच, विशेषतः सकाळी दहापासून संध्याकाळी पाचपर्यंत उन्हाचा प्रचंड तडाखा असतो. त्यामुळे या वेळेदरम्यान प्रवास करणं टाळावं. शक्य असल्यास भल्या पहाटे किंवा संध्याकाळी सहानंतर प्रवास सुरू करावा. हे शक्य नसल्यास उन्हाची वेळ टाळत टप्प्याटप्प्यात प्रवास करावा. यामुळे प्रवास तुलनेनं सुलभ होतो.ब्रेक घ्यावाभारतासारख्या देशात उन्हाळ्यात प्रवास करणं अंगावर काटा आणणारं ठरतं. पण योग्य काळजी घेत प्रवास केल्यास उन्हाळ्यातला प्रवासही बाधत नाही. 'प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर' या म्हणीनुसार प्रवासामुळे आजारी पडण्याआधीच स्वतःची आणि सहप्रवाशांची योग्य ती काळजी घेणं गरजेचं आहे. प्रखर झळांमध्येही योग्य काळजी घेतली व सजगता बाळगली, तर उन्हाळ्यातला प्रवासही अविस्मरणीय, सुखद आणि आरामदायी होईल यात शंका नाही.