Premium|Stress-Free Wedding Planning Tips : लग्नाची तयारी निर्विघ्न पार पाडण्यासाठी परफेक्ट प्लॅनिंगचे महत्त्व

राधिका परांजपे-खाडिलकरकाही कामं आपण ‘बघू, होतील नंतर...’ असं म्हणून पेंडिंग ठेवतो आणि शेवटी तीच अंगाशी येतात. जितक्या छोट्या छोट्या कामांचं आपण परफेक्ट प्लॅनिंग करू, तितकं आपण आणि घरचे रिलॅक्स होऊन लग्नात मजा करू शकतो. चला तर मग... लेट्स गेट प्लॅनिंग... घरून निघताना स्वतःला एकदा नक्की विचारा, ‘सगळं घेतलं ना व्यवस्थित?’लग्न ठरवण्याइतकंच, किंबहुना त्याहूनही अंमळ अवघड काम असतं ते म्हणजे लग्नाची तयारी करणं. दोनेक दिवसांच्या कार्यक्रमांसाठी किमान दोन-चार महिने तरी तयारी करावीच लागते. ही तयारी करताना मदतीचे हात, प्रेमाचा सल्ला देणाऱ्या, ‘सगळं घेतलं का व्यवस्थित?’ असं विचारणाऱ्या व्यक्ती नसतील, तर ही सगळी प्रक्रिया खूप दमवणारी ठरू शकते. खरंतर लग्न हे वधू-वरानं सगळ्यात जास्त मौज करण्याचं कार्य असतं. पण अनेकदा या दोन उत्सवमूर्तीच कामाच्या गराड्यात अडकलेल्या असतात आणि त्यांच्या घरचे त्यांच्याभोवती क्लूलेस भिरभिरत असतात. त्यामुळे धड कोणालाच लग्न व्यवस्थित एन्जॉय करत नाही. पण सगळं व्यवस्थित प्लॅन केलं तर ही परिस्थिती टाळता येऊ शकते. हं, पण प्लॅनिंग अतिशयच चपखल हवं. प्लॅन बी, प्लॅन सीसुद्धा तयार हवेत. तुम्हाला लग्नाच्या दिवशी वैताग येऊ नये आणि लग्नाच्या आधी तयारीचं ओझंही वाटू नये यासाठी तुमच्या या मैत्रिणीचे काही प्रेमाचे सल्ले....Premium|Resort Stay Experience : रिसॉर्टची मज्जा.श्रीगणेशा...लग्नाच्या तयारीचा श्रीगणेशा अर्थातच तारीख ठरवण्यापासून होतो. शक्यतो तयारीसाठी चार ते सहा महिन्यांचा अवधी मिळेल अशी तारीख निवडावी. जास्त वेळ मिळू शकत असेल तर उत्तमच, पण कमी मिळत असेल तरी गोंधळून जायचं कारण नाही, नीट नियोजन केलं की सगळं व्यवस्थित पार पडतं. तारीख ठरली की सगळ्यात आधी हॉल/लोकेशन ठरवण्याच्या मागे लागायला हवं. लहान शहरांमध्ये सुदैवानं फारसा प्रॉब्लेम येत नाही, पण तुलनेनं मोठ्या शहरांमध्ये आपल्याला हव्या त्या तारखेला हॉल सहजासहजी मिळतोच असं नाही. त्यामुळे सर्वात आधी लोकेशन बुक करून टाकला की पुढचं सगळंच हळूहळू स्पष्ट होत जातं.यादी करताना...लग्नाच्या तयारीची यादी करणं, इज अॅन आर्ट अॅज वेल अॅज सायन्स. याद्या करताना जितक्या छोट्यातल्या छोट्या गोष्टी विचारात घ्याल, तितकी नंतर कमी गडबड होते. कोणाकोणाला बोलवायचं याची यादी तर आपण करतोच, त्याबरोबरीनं एकूण किती कामं असणार आहेत, किती फंक्शन्स होणार आहेत (उदाहरणार्थ, हळद, संगीत वगैरे), कोणाकडे कोणत्या कामाची जबाबदारी द्यायची आहे, कार्यालयात काय सामान घेऊन जायचं आहे, घरी पूजेसाठी काय सामान लागणार आहे याच्या वेगवेगळ्या याद्या केलेल्या फायदेशीर ठरतात. बाहेरगावी लग्न असेल तर प्रवास आणि निवासव्यवस्थेची एक वेगळी यादी केली की ऐनवेळी घोळ होत नाही. या सगळ्या याद्यांची एक प्रत तुमच्याकडे आणि दोन प्रती तुमच्या जवळच्या व्यक्तींकडे देऊन ठेवल्या की बरं पडतं..कपडेकलर थीम ठरवतानाच आपल्याला कोणत्या रंगाचे कपडे घालायचे आहेत याचा साधारण अंदाज येतो. काही लोकांच्या बाबतीत उलटं होतं. आधी कपडे ठरतात आणि मग त्यानुसार कलर थीम ठरवली जाते. आपल्याला सोपं वाटतं त्याप्रमाणे या दोन स्टेप्स वर-खाली झाल्या तरी चालतं. महत्त्वाचं म्हणजे, कपडे ठरवताना वधू-वरांचा दोघांचाही विचार होणं महत्त्वाचं असतं. बरेचदा असं होतं की नवऱ्या मुलीचे आउटफिट्स आधी घेऊन होतात आणि मग त्याला मॅच होणाऱ्या कपड्यांवर नवरदेवाला समाधान मानावं लागतं. पण हल्ली एकमेकांना कॉम्प्लिमेंट करणारे असंख्य कपड्यांचे पर्याय उपलब्ध असताना दोघांनी एकमेकांना काय छान दिसेल, कशामुळे रूप खुलून दिसेल याचा विचार करून कपडेखरेदी व्हायला हवी. कपडे खरेदी करताना एक सोपी ट्रिक खूप मदत करते. इन्स्टाग्राम, पिंटरेस्ट अशा सोशल मीडिया साइट्सवर वेगवेगळ्या ब्रँड्सची पेजेस असतात, ती धुंडाळून धुंडाळून आपल्याला काय छान दिसू शकेल याचा एक अंदाज घेता येतो. उगाचच असंख्य दुकानं फिरून काहीतरी खूप अॅव्हरेज घेण्यापपेक्षा चौकसपणे या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर लक्ष ठेवावं. खूप छान युनिक आउटफिट आयडियाज मिळून जातात, आणि खरेदीची वेळ येते तेव्हा कुठून सुरुवात करू, काय घेऊ असा संभ्रम होत नाही.नवऱ्या मुलांनो, कपडे शिवून घेणार असाल, तर किमान महिनाभर आधी ते शिवून मिळतील असं बघा. फिटिंग व्यवस्थित आहे ना हे चेक करा. आणि नवऱ्या मुलींनो, ब्लाउज थोडा लवकरच शिवायला टाका. लग्नातल्या ब्लाउजवरचं वर्क नाजूक असतं, त्याला वेळ द्यावा लागतो. आणि महत्त्वाचं म्हणजे, ऐन लग्नाचे ब्लाउज शिवायला टाकायच्यावेळी तुमचा ठरलेला टेलर बदलून दुसरीकडे जाऊ नका. आपल्या नेहमीच्या टेलरला आपली आणि आपल्याला त्यांच्या शिलाईची सवय झालेली असते. कशा प्रकारची शिवण आपल्या चणीला नीट बसते हे त्यांना माहिती असतं आणि त्यांची शिलाई कशी आहे हे आपल्याला माहिती असतं. त्यामुळे शक्यतो ऐनवेळी वेगळ्या टेलरचे प्रयोग करू नका. अगदी वेगळा लुक हवा असेल, तर ब्लाउज नेहमीच्या टेलरकडे शिवून घेऊन त्यावरच्या वर्कसाठी एखाद्या बुटिकचा पर्याय निवडू शकता. हल्ली अनेक बुटिक्स शिवलेल्या ब्लाउजेसवर सुंदर वर्क करून देतात, या पर्यायाचा विचार करता येऊ शकतो. पण हा पर्याय निवडणार असाल तर ब्लाउज आणखी आधी शिवायला टाकावेत..स्वतःची काळजी घेताय ना?नोकरी, व्यवसाय सांभाळून लग्नाची खरेदी सुरू झाली, की थोडीफार दगदग होतेच. अशातच मग शरीराकडे दुर्लक्ष व्हायला सुरुवात होते आणि ऐन लग्नात त्वचा रूक्ष दिसणं, पिंपल्स येणं अशा टाळता येण्यासारख्या समस्यांचा सामना करावा लागतो. खरेदीच्या धावपळीत दमछाक होत असते, त्यामुळे वेळच्यावेळी आराम करणंही महत्त्वाचं ठरतं. कामाच्या उत्साहात अतिकाम केलं तर त्याचा नंतर त्रासच होतो. त्यामुळे प्रामुख्यानं वेळेवर खाणं, भरपूर पाणी पिणं आणि वेळेवर झोपणं हे कटाक्षानं पाळायलाच हवं.याच सुमारास स्किनची थोडी काळजी घ्यायलाही सुरुवात करायला हवी. बरेचदा जागरणामुळे स्किनवर परिणाम होतो आणि ऐनवेळी चेहऱ्यावर ठसठशीत पिंपल दिसू लागतात. हे टाळण्यासाठी तीन महिने आधीच डरमॅटॉलॉजिस्टकडे एखादी चक्कर मारावी. त्यांच्या सल्ल्यानुसार एखादं सोपं, सहज जमेल असं स्किन केअर रुटिन सुरू करावं. इथं एक लक्षात घ्यायला हवं, गरज नसताना उगाचच सोशल मीडियावर पाहिलेली, मित्र-मैत्रिणींनी सांगितलेली स्किन केअर रुटिन्स फॉलो करू नयेत. या बाबतीत फक्त एक्स्पर्टचाच सल्ला घ्यावा.मुलांना काहीवेळा स्किन केअरकडे वळणं तसं अवघड जातं. पण रोजच्या आयुष्यात काही बदल केले तरी थोडी मदत होऊ शकते. मुलींना घराबाहेर पडताना स्टोल बांधायची सवय असते, त्यामुळे प्रदुषणामुळे होणारे दुष्परिणाम मुलींच्या चेहऱ्यावर फारसे दिसत नाहीत, पण मुलांनी काही महिने आधीपासून बफ किंवा चेहरा कव्हर होणारं आणखी काही वापरलं तर जाणवण्याइतपत फरक पडू शकतो.तसंच भरपूर पाणी पिणं आणि काही दिवस आधीपासून तेलकट तळकट खाणं टाळलं तरी स्किन छान ग्लो होऊ शकते..पिक्चर परफेक्ट!लग्नात वधू-वरापेक्षाही जास्त महत्त्व कोणाला असेल, तर ते फोटोग्राफरला... लग्नासाठी फोटोग्राफर निवडताना खूप अभ्यास करा, नाहीतर नंतर पश्चात्ताप होतो, अनुभवाचे बोल... मैत्रिणीच्या ओळखीतला होता म्हणून त्याचं फारसं काम न बघता मी फोटोग्राफर ठरवला आणि नंतर ते फारच तापदायक ठरलं.हल्ली सगळे फोटोग्राफर्स इन्टाग्रामवर भरपूर फोटो टाकत असतात. त्यामुळे त्यांचं काम सहज पाहता येतं. ते व्यवस्थित पाहा. तुम्ही ठरवलेल्या लोकेशनला त्यांनी एखादं शूट केलं असेल, तर तुम्हाला पूर्णच अंदाज येऊ शकतो. पण त्यासाठी फोटोग्राफर ठरवायच्या आधी नीट तपास करावा.एकदा फोटोग्राफर ठरला की त्याच्या/तिच्या टीमसोबत एखादी मीटिंग तरी होतेच. त्यावेळी फोटोग्राफरला दोन्हीकडचे जवळचे नातेवाईक कोण, जवळचे मित्र-मैत्रिणी कोण ह्या सगळ्यांचे फोटो दाखवून / पाठवून ठेवावेत, जेणेकरून जवळच्या लोकांचे कँडिड फोटो येतात. तसंच तुम्ही कोणत्या फोटो पोझेसमध्ये कम्फर्टेबल आहात, तेसुद्धा पिंटरेस्टवर एक चक्कर मारून ठरवून ठेवावं आणि ते फोटोग्राफर्सना सांगावं. यामागचा हेतू हा, की कधी कधी काही पोझेसमध्ये ऑकवर्ड वाटू शकतं, मग फोटो चांगले येत नाहीत. हे टाळण्यासाठी आपण कोणत्या पोझेसमध्ये फोटो काढू शकतोय हे ठरवलेलं बरं...काहीजणांना फोटो काढताना आपलं कुठलं प्रोफाइल छान दिसतं हे माहीत असतं. ते फोटोग्राफरना सांगून ठेवावं. तसंच कसं हसायचं याचीही एकदा आरशात बघून प्रॅक्टिस केलेली बरी. वाचताना हे जरा अति होतंय असं जरी वाटलं, तरी एक लक्षात घ्या, लग्न सोहळा एकदाच होतो, त्यात आपण लग्नाचे फोटो सगळ्यांना दाखवतो, फ्रेम करून घेतो, सगळीकडे पोस्ट करतो... त्यामुळे फोटो चांगले नाही ना आले, तर नंतर प्रचंड चिडचिड होते..Premium|Aditya Sarpotdar Director Interview : ‘पुढची संधी हेच यश...’.रंगरंगोटीहॉल बुक करणं, बजेट फिक्स करणं अशा महत्त्वाच्या गोष्टी एकदा पार पडल्या, की सगळ्यात पहिलं वळावं ते कलर थीम ठरवण्याकडे. तुमच्या डेकोरेशनमध्ये आणि कपड्यांमध्ये रंगसुसंगती हवी. इथं एक लक्षात घेणं महत्त्वाचं ठरतं, डेकोरेशन आणि कपडे एका रंगाचे, मॅचिंग न करता एकमेकांना कॉम्प्लिमेंट करणारे हवेत. तुम्ही डार्क फ्युशिया रंगाचे कपडे घालणार असाल, तर बॅकग्राउंडला पेस्टल शेडमधले गुलाबी, निळा, हिरवा असे रंग छान दिसतात. हे एक उदाहरण झालं. पण अशा पद्धतीनं संपूर्ण कार्यक्रमाचा तुमच्या सर्व कपड्यांशी मिळताजुळता एक कलर टोन सेट करता येतो. रंग ठरला की हळूहळू कपड्यांबाबतही जरा अंदाज येऊ लागतो.मेंहेंदी है रचनेवाली...साधारणतः वधूच्या घरी मेंदीचा कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणावर होतो. त्यासाठीचे कपडे, ज्वेलरी, डेकोरेशन ही तयारी थोडी जास्त करावी लागते. पण तेव्हा घरात साधारण सगळ्यांचीच सुट्टी असल्यामुळे वेळ असतो. ते डेकोरेशन निवांतपणे आदल्या दिवशी होऊ शकतं. मेंदीच्या दिवशी करायची सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पुढच्या दोन दिवसांचं प्लॅनिंग. त्यावेळी असंही सगळे एकत्र जमलेले असतात. तेव्हा दोन-तीन दिवस कोणी काय काय कामं करायची आहेत याची चर्चा केली, की सगळी कामं वाटली जातात. आणि हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. लग्नाच्यावेळी सगळी कामं आपणच करण्याचा अट्टाहास करू नये. आपले मित्र-मैत्रिणी, भावंडं यांची अवश्य मदत घ्यावी. हं, पण एकाच व्यक्तीवर दहा कामं सोपवू नयेत, विभागून द्यावीत. म्हणजे आपला भारही हलका होतो आणि सगळ्यांना आपलंसं केल्यासारखंही वाटतं.लेने देने की बात...आपापल्या बजेटप्रमाणे घरचे आहेर वगैरे सगळं ठरलेलं असतंच, ते कधी द्यायचे हेही ठरवून घेतलं, तर लग्नसमारंभात त्याकडे लक्ष द्यायला लागत नाही. हल्ली पत्रिका द्यायला जातानाच आहेर दिला जातो, ते सुटसुटीत पडतं.लग्नाच्या दिवशीपर्यंत हे काम शिल्लक ठेवलं, तर ऐनवेळी कार्य एन्जॉय करायचं सोडून याकडेच लक्ष देत बसावं लागतं. आधी आहेर करायला अगदीच नाही जमलं, तरी त्याचंही नियोजन करता येतं. हल्ली पेपर बॅग्जमध्येही भरपूर व्हरायटी मिळते, त्यावर कस्टमाइज्ड स्टिकर्सही लावता येतात. लग्नाच्या दिवशी सगळ्या नातेवाइकांना ओळखणाऱ्या एका व्यक्तीला अशा कस्टमाइज्ड आहेराच्या पिशव्या तयार करून दिल्या की काम झालं!.बॅग भरताना....वधूंसाठी सगळ्यात वेळखाऊ आणि भावुक काम असतं, ते म्हणजे तुमचं सगळं सामान एका नवीन घरात शिफ्ट करणं. बॅग भरताना छोट्या छोट्या गोष्टींची काळजी घ्यावी लागते. नवीन घरी जात असल्यामुळे तिथल्या रोजच्या वापरातल्या गोष्टींच्या जागाही माहिती नसतात. बावरल्यासारखं होऊ शकतं. त्यामुळे एक बॅग अशी भरावी ज्यात लग्न झाल्यानंतरच्या पहिल्या आठवड्यात लागणाऱ्या सगळ्या महत्त्वाच्या गोष्टी असतील. त्यात कपड्यांपासून सेफ्टी पिन्स, बेसिक मेकअपचं सामान, ब्रश, फेस वॉश, बॉडी वॉशपर्यंत रोज लागणाऱ्या वस्तू आवर्जून ठेवाव्यात.लग्नाच्या कार्यालयात जी बॅग नेणार असाल, त्यात तुम्हाला त्या दिवशी लागणारं सगळं काही असायला हवं. सेफ्टी पिना, साडी पिना, टिकल्या हे सगळं जादाचं घेऊन ठेवा. तसंच प्रत्येक साडी ब्लाउज आणि ज्वेलरीसोबत एकाच साडी पाउचमध्ये ठेवा, म्हणजे शोधाशोध करावी लागत नाही. कार्यालयातल्या बॅगेत टॉवेल आणि इतर कपड्यांचा एक सेट सोबत ठेवा..छोट्याछोट्या गोष्टी...ऐन लग्नादिवशी बऱ्याच गोष्टी लक्षात ठेवाव्या लागतात.वरमाला कस्टमाइज करून घेतल्या असतील, तर फ्लोरिस्ट त्या ताज्या करून देतात. त्या आणण्यासाठी कोणाला तरी आदल्या दिवशी पाठवायची व्यवस्था आधीच करून ठेवावी. त्यासाठी जी व्यक्ती ठरवली असेल, त्या व्यक्तीकडेच फ्लोरिस्टशी कोऑर्डिनेट करण्याचं कामही द्यावं.मित्रमंडंळींपैकी कोणाला तरी गाडी डेकोरेट करण्याची जबाबदारी द्यावी. त्यासाठी कोणती गाडी न्यायची ते आधीच ठरवून किल्ली सुपूर्द करून ठेवावी.संपूर्ण कार्यक्रमभर तुमच्यासोबत अशी एक व्यक्ती असायला हवी, जिला/ ज्याला तुमच्या कुठल्या बॅगमध्ये काय सामान आहे इथपासून तुमचे नातेवाईक कोण आहेत इथपर्यंत सगळं माहीत असेल.हळद लावायच्या आधी आठवणीनं चेहऱ्यावर तेल लावावं. तसंच नंतर हळद काढण्यासाठी दह्याचा वापर केला तर लगेच निघते आणि चेहरा मऊही होतो. पण अनेकदा हळदीच्यावेळी कार्यालयात फारसा स्टाफ नसतो. त्यामुळे आदल्या दिवशीच कार्यालयात दह्याची सोय करायला सांगून ठेवावं.लग्नाच्या एंट्रीवेळी एखादं गाणं लावायचं असेल तर ते गाणं फोनमध्ये डाउनलोड करून ठेवावं. गाणं ऑनलाइन लावायचं टाळावं. कधी रेंज जाते, कधी मधूनच जाहिरातच सुरू होते. आधीच एंट्री असते काही सेकंदांची, त्यात अशी नसती विघ्नं कशाला, नाही का! त्यामुळे गाणं डाउनलोड केलेला फोन फ्लाइट मोडवर टाकून एखाद्या जबाबदार व्यक्तीकडे द्यावा.तुमचे दोघांचे, घरच्यांचे फोनही कोणा जबाबदार व्यक्तीकडे देऊन ठेवावेत म्हणजे हरवणार नाहीत.वरगृही गृहप्रवेशाची लगबग असते. गृहप्रवेशाच्या डेकोरेशनची जबाबदारी कोणावर तरी आधीच सोपवून ठेवा.लग्नानंतर बऱ्याच घरी पूजा असते. पूजेसाठी लागणारी तयारी लग्नाआधीच करून ठेवलेली सोयीस्कर असते. लग्नात सगळ्यांचीच दगदग झालेली असते. त्यामुळे केवळ नाशवंत पदार्थ आणणं बाकी ठेवून उरलेली सगळी तयारी आधीच करून ठेवावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.