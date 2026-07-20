Premium|Weekly Insulin Injection : मधुमेह उपचारात मोठी झेप; आठवड्यातून एकदाच इन्सुलिनची नवी आशा

मधुमेह आजच्या काळातील सर्वांत मोठ्या सार्वजनिक आरोग्य समस्यांपैकी एक ठरला आहे. एकेकाळी प्रामुख्याने वृद्धांमध्ये आढळणारा हा आजार आता तरुणांपासून किशोरवयीन मुलांपर्यंत पोहोचला आहे. बदलती जीवनशैली, वाढते स्थूलत्व, ताणतणाव, व्यायामाचा अभाव आणि अयोग्य आहार यांमुळे मधुमेहाचे प्रमाण सातत्याने वाढत आहे. विशेषतः ज्यांना इन्सुलिनवर अवलंबून राहावे लागते, त्यांच्यासाठी दररोज इंजेक्शन घेणे हा शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या मोठा ताण असतो. अशा वेळी आठवड्यातून केवळ एकदाच इन्सुलिन घेण्याची सुविधा उपलब्ध करून देणाऱ्या नव्या संशोधनाने मधुमेह उपचारात नवे पर्व सुरू होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.नुकतेच ‘नोव्हो नॉर्डिस्क इंडिया’ या कंपनीने ‘अविकली’ हे आठवड्यातून एकदाच घेण्याजोगे इन्सुलिन तयार केले आहे. हे इन्सुलिन ‘टाइप १’ व ‘टाइप २’ मधुमेह असलेल्या प्रौढ रुग्णांसाठी उपलब्ध असेल. त्याचबरोबर याआधीच्या संशोधनात इन्सुलिन आयकोडेक आणि इन्सुलिन एफसिटोरा अल्फा या आठवड्यातून एकदा दिल्या जाणाऱ्या दीर्घकालीन इन्सुलिनच्या प्रकारांनी आशादायक परिणाम दाखवले आहेत. विविध आंतरराष्ट्रीय क्लिनिकल चाचण्यांमध्ये या औषधांनी रक्तातील साखरेवर दररोजच्या बेसल इन्सुलिनइतकेच प्रभावी नियंत्रण मिळवून दिल्याचे दिसून आले आहे. काही देशांमध्ये इन्सुलिन आयकोडेकला नियामक मान्यता मिळाली असून, इतर देशांतही मंजुरीची प्रक्रिया सुरू आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ‘अविकली’चे यशही आशादायक ठरते. इन्सुलिन एफसिटोरा अल्फा अद्याप अंतिम टप्प्यातील अभ्यासांत आहे; परंतु त्याचेही निष्कर्ष उत्साहवर्धक मानले जात आहेत..Premium|Drug overuse & digital addiction : वैद्यकीय क्षेत्रात डिजिटल क्रांती; दक्षिण कोरियात विकसित झाले जगातील पहिले 'एआय-कॉम्बो' औषध!.या नव्या उपचारपद्धतीचे सर्वांत मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे रुग्णाला वर्षभरात सुमारे ३६५ऐवजी फक्त ५२ इंजेक्शने घ्यावी लागतील. यामुळे उपचारातील सातत्य वाढण्याची शक्यता आहे. अनेक रुग्ण प्रवास, कामाचा ताण, विस्मरण किंवा इंजेक्शनची भीती यांमुळे वेळेवर इन्सुलिन घेत नाहीत. परिणामी रक्तातील साखरेचे नियंत्रण बिघडते आणि पुढे गंभीर गुंतागुंत निर्माण होते. आठवड्यातून एकदा इन्सुलिन घेण्याची पद्धत या अडचणी मोठ्या प्रमाणात कमी करू शकते. भारतासाठी हे संशोधन विशेष महत्त्वाचे आहे. आंतरराष्ट्रीय मधुमेह महासंघाच्या २०२५च्या अंदाजानुसार भारतात १० कोटींहून अधिक प्रौढ मधुमेही आहेत. याशिवाय कोट्यवधी नागरिक ‘प्री-डायबेटिस’ अवस्थेत आहेत. शहरी भागांप्रमाणेच ग्रामीण भागातही मधुमेह झपाट्याने वाढत आहे. भारतीयांमध्ये कमी वयात मधुमेह होण्याचे प्रमाणही अनेक विकसित देशांच्या तुलनेत अधिक असल्याचे संशोधनातून दिसून आले आहे. त्यामुळे भारताला ‘जगाची मधुमेह राजधानी’ अशी ओळख मिळाली आहे.जागतिक चित्रही तितकेच चिंताजनक आहे. इंटरनॅशनल डायबेटिस फेडरेशनच्या मते जगभरात सुमारे ५९ कोटी प्रौढ मधुमेहाने ग्रस्त आहेत. २०५०पर्यंत हा आकडा ८० कोटींच्या पुढे जाण्याची शक्यता अनेक तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे! मधुमेहामुळे दरवर्षी लाखो मृत्यू होतात. हृदयविकार, मेंदूचे विकार, मूत्रपिंड निकामी होणे, दृष्टी जाणे, मज्जातंतूंचे विकार अशा अनेक गंभीर गुंतागुंती या आजारामुळे निर्माण होतात. त्यामुळे मधुमेहावर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे ही जगातील प्रत्येक देशासमोरील मोठी आरोग्यविषयक जबाबदारी बनली आहे. आठवड्यातून एकदा दिले जाणारे इन्सुलिन रुग्णांचे जीवन अनेक प्रकारे सुलभ करू शकते. त्यातून दररोज इंजेक्शन घेण्याचा मानसिक ताण कमी होईल. कामानिमित्त सतत प्रवास करणारे, वृद्ध, दृष्टी कमी असलेले किंवा एकटे राहणारे रुग्ण यांना उपचार अधिक सोपे वाटतील. लहान मुलांच्या पालकांनाही दररोज इंजेक्शन देण्याचा ताण कमी होऊ शकतो. उपचार नियमित राहिल्यास रक्तातील साखरेतील अनावश्यक चढ-उतार कमी होतील आणि दीर्घकालीन गुंतागुंत टाळण्यास मदत होईल. मात्र या उपचारपद्धतीकडे सर्व समस्यांचे अंतिम उत्तर म्हणून पाहणे योग्य ठरणार नाही. प्रत्येक मधुमेही रुग्णासाठी एकच प्रकारचे इन्सुलिन योग्य असेलच असे नाही. कोणत्या रुग्णाला आठवड्यातून एकदा दिले जाणारे इन्सुलिन योग्य आहे, हे डॉक्टरच ठरवतील. भारतासारख्या देशात हे उपचार सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात आणणे ही आरोग्य व्यवस्थेपुढील मोठी जबाबदारी असेल. आठवड्यातून एकदा दिले जाणारे इन्सुलिन सध्या उपलब्ध विविध तंत्रज्ञानांशी जोडल्यास मधुमेह व्यवस्थापन आणखी प्रभावी होऊ शकते..कोणतेही नवीन औषध हे आरोग्यदायी जीवनशैलीची जागा घेऊ शकत नाही. संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, वजन नियंत्रण, पुरेशी झोप, ताणतणावाचे व्यवस्थापन आणि वेळोवेळी वैद्यकीय तपासणी ही मधुमेह नियंत्रणाची मूलभूत तत्त्वे कायम राहतील. मात्र या प्रयत्नांना पूरक ठरणारे आठवड्यातून एकदा घेण्याचे इन्सुलिन हे आधुनिक वैद्यकशास्त्राचे महत्त्वपूर्ण यश मानावे लागेल.विज्ञानातील अशा संशोधनांमुळे केवळ उपचार अधिक परिणामकारक होत नाहीत, तर रुग्णांच्या जीवनमानातही लक्षणीय सुधारणा होते. औषधोपचार अधिक सोपे, सुरक्षित आणि रुग्णकेंद्री करण्याकडे वैद्यकीय विज्ञानाची वाटचाल सुरू आहे. आठवड्यातून एकदा दिले जाणारे इन्सुलिन हे त्याचेच एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण असून, भविष्यात कोट्यवधी मधुमेहींसाठी ते अधिक स्वातंत्र्य, अधिक आत्मविश्वास आणि अधिक चांगल्या आरोग्याची नवी आशा ठरू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.