Premium|Wellness Tourism: वेलनेस टुरिझम: आजच्या काळाची गरज आणि मानसिक शांततेचा प्रवास

उदित अग्रवालवेलनेस टुरिझम ही चैनीची गोष्ट नसून ती आजच्या काळाची गरज आहे. त्यामुळे वर्षातून एकदातरी असा प्रवास करायला हवा, जिथं कोणतंही टार्गेट नसेल किंवा घाई नसेल. फक्त तुम्ही आणि तुमची शांतता असेल. स्वतःच्या आरोग्यासाठी केलेली ही गुंतवणूक तुम्हाला दीर्घकाळ आनंदी ठेवते. .पर्यटन किंवा प्रवास म्हटल्यावर आपल्या डोळ्यांसमोर काय येतं? प्रसिद्ध ठिकाणं पाहणं, ऐतिहासिक वास्तू बघणं, भरपूर फोटो काढणं आणि तिथले पदार्थ खाणं, बरोबर? पण, गेल्या काही वर्षांत पर्यटनाचा आणखी एक नवीन पैलू जगभरात लोकप्रिय होत आहे, तो म्हणजे 'वेलनेस टुरिझम'!वेलनेस टुरिझम म्हणजे केवळ नवीन ठिकाणी फिरायला जाणं नव्हे, तर तो असतो स्वतःच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याला प्राधान्य देऊन केलेला प्रवास. आजच्या धावपळीच्या आणि स्पर्धेच्या युगात लोकांना स्वतःसाठी वेळ मिळत नसल्यानं, शारीरिक थकवा आणि मानसिक ताण घालवण्यासाठी लोक अशा ट्रिप्सना पसंती देत आहेत..निसर्गाच्या सान्निध्यात विसावावेलनेस टुरिझमचा मुख्य उद्देश शहराच्या गर्दीपासून आणि गोंगाटापासून दूर निसर्गाच्या कुशीत जाऊन मनाला विसावा देणं हा असतो. त्यामुळे मनाला असीम शांतता मिळावी म्हणून लोक डोंगराळ भागात किंवा घनदाट जंगलात जातात किंवा शांत समुद्रकिनाऱ्यावर वेळ घालवतात.फॉरेस्ट बेदिंग : 'फॉरेस्ट बेदिंग' म्हणजे झाडांच्या सान्निध्यातील शांत आणि शुद्ध वातावरणात वेळ घालवणं. यामुळे फुप्फुसांचं आरोग्य सुधारतं आणि मन प्रफुल्लित होण्यासाठी मदत होते.हायकिंग आणि वॉकिंग : शरीराला ऑक्सिजनचा योग्य प्रमाणात पुरवठा व्हावा म्हणून निसर्गरम्य वातावरणात चालणं हा एक उत्तम व्यायाम आहे..डिजिटल डिटॉक्सआज आपण सर्वजण मोबाईल, लॅपटॉप आणि सोशल मीडियाच्या जाळ्यात अडकलो आहोत, त्यामुळे वेलनेस रिसॉर्ट्समध्ये अनेकदा 'डिजिटल डिटॉक्स'वर भर दिला जातो, म्हणजेच काही काळासाठी इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्स बंद ठेवली जातात. जेव्हा आपण स्क्रीनपासून दूर राहतो, तेव्हा आपण खऱ्या अर्थानं आजूबाजूच्या जगाशी आणि आपल्या सहप्रवाशांशी जोडले जातो. याचा आणखी एक फायदा म्हणजे डोळ्यांवरचा ताण कमी होतो आणि झोप चांगली लागते.स्पा आणि रिलॅक्सेशनवेलनेस टुरिझममध्ये 'स्पा उपचारां'ना मोठं महत्त्व आहे. यामध्ये विविध प्रकारचे मसाज, स्टीम बाथ आणि ब्यूटी ट्रीटमेंट्सचा समावेश असतो. अनेक देशांमध्ये पाण्यात शरीराला उपयुक्त असलेली खनिजं असलेले गरम पाण्याचे नैसर्गिक झरे असतात. अशा ठिकाणी असलेल्या स्पामध्ये या झऱ्यांचा रिलॅक्सेशनसाठी फायदा करून घेतला जातो. तसंच मनाला आणि शरीराला रिलॅक्स करण्यासाठी अरोमा थेरपी ही पद्धतसुद्धा वापरली जाते..सकस आणि सेंद्रिय आहारवेलनेस टुरिझममध्ये 'फार्म टू टेबल' ही संकल्पना राबवली जाते. म्हणजे थेट शेतातील ताजी सेंद्रिय फळं, भाज्या आणि पौष्टिक अन्न यांचा पर्यटक लाभ घेऊ शकतात. जंक फूड आणि प्रक्रिया केलेलं अन्न टाळून, शरीर हलकं वाटेल आणि आपल्याला उत्साही वाटेल असा आहार घेणं, हा या पर्यटनाचा महत्त्वाचा भाग असतो.कला आणि मानसिक शांततावेलनेस टुरिझममध्ये मानसिक ताण कमी करण्यासाठी 'आर्ट थेरपी'चा वापर होतो. यामध्ये चित्रकला, मातीकाम किंवा संगीत ऐकणं अशा गोष्टी असतात. जेव्हा आपण एखादी नवीन गोष्ट शिकतो किंवा कलेमध्ये रमतो, तेव्हा मेंदूतील ताण निर्माण करणारी रसायनं कमी होतात. त्याच बरोबर काही ठिकाणी केवळ शांत बसून पक्ष्यांचा आवाज ऐकणं किंवा सूर्यास्त पाहणं यावरदेखील भर दिला जातो..आपल्या मानसिक स्वास्थ्यासाठी वेलनेस टुरिझमसारख्या संकल्पना सध्याच्या जगात खरोखरच फायदेशीर आहेत. यामुळे तीन महत्त्वाच्या गोष्टी घडतात, पहिली गोष्ट म्हणजे रोजच्या कामाचा कंटाळा आणि थकवा दूर होऊन नवीन ऊर्जा मिळते. दुसरी गोष्ट म्हणजे मन शांत झाल्यामुळे झोपेच्या तक्रारी दूर होतात, त्यामुळे आरोग्य चांगलं राहतं. तिसरी आणि शेवटची गोष्ट म्हणजे स्वतःसोबत वेळ घालवल्यामुळे आपल्याला काय हवं आहे, याचा विचार करायला वेळ मिळतो. म्हणून वेलनेस टुरिझम ही चैनीची गोष्ट नसून ती आजच्या काळाची गरज आहे. त्यामुळे वर्षातून एकदातरी असा प्रवास करायला हवा, जिथं कोणतंही टार्गेट नसेल किंवा घाई नसेल. फक्त तुम्ही आणि तुमची शांतता असेल. स्वतःच्या आरोग्यासाठी केलेली ही गुंतवणूक तुम्हाला दीर्घकाळ आनंदी ठेवते.उदित अग्रवाल आत्मबोध वेलनेस सेंटरचे व्यवस्थापकीय संचालक आहेत.