Premium|Wellness Tourism: वेलनेस टुरिझम: आजच्या काळाची गरज आणि मानसिक शांततेचा प्रवास

Wellness Travel: वेलनेस टुरिझम म्हणजे फिरणं नव्हे, तर शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यासाठी केलेली जाणीवपूर्वक गुंतवणूक आहे. निसर्ग, डिजिटल डिटॉक्स, सकस आहार आणि शांततेच्या माध्यमातून हा प्रवास स्वतःचा शोध घ्यायला मदत करतो.
esakal

साप्ताहिक टीम
Updated on

उदित अग्रवाल

वेलनेस टुरिझम ही चैनीची गोष्ट नसून ती आजच्या काळाची गरज आहे. त्यामुळे वर्षातून एकदातरी असा प्रवास करायला हवा, जिथं कोणतंही टार्गेट नसेल किंवा घाई नसेल. फक्त तुम्ही आणि तुमची शांतता असेल. स्वतःच्या आरोग्यासाठी केलेली ही गुंतवणूक तुम्हाला दीर्घकाळ आनंदी ठेवते.

