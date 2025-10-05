साप्ताहिक

Sachin Yadav : लक्षवेधक भालाफेकपटू सचिन यादव

Javelin Throw : जागतिक ॲथलेटिक्स स्पर्धेत नीरज चोप्राला (८वा क्रमांक) दुखापतीमुळे सूर गवसला नाही, तर पाकिस्तानचा अर्शद नदीमही अपयशी ठरला; मात्र उत्तर प्रदेश पोलिसातील सचिन यादवने चौथ्या क्रमांकावर झेप घेत भालाफेकीतील नवी आशा निर्माण केली आहे.
Sachin Yadav

Sachin Yadav

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

किशोर पेटकर

नीरजनंतर ऑलिंपिकमध्ये कोण या प्रश्‍नाचे उत्तर शोधताना सचिन यादवच्या रूपाने आशा दिसू लागली आहे. जागतिक पुरुष भालाफेकीत मातब्बर खेळाडू आहेत. त्यांच्याशी तुल्यबळ स्पर्धा करण्यासाठी कामगिरीत सातत्य राखताना, शरीरही तंदुरुस्त राखावे लागेल.

Loading content, please wait...
sports
Javelin Throw
olympians
Javelin Throw Competition

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com