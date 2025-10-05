Sachin Yadav : लक्षवेधक भालाफेकपटू सचिन यादव

किशोर पेटकरनीरजनंतर ऑलिंपिकमध्ये कोण या प्रश्नाचे उत्तर शोधताना सचिन यादवच्या रूपाने आशा दिसू लागली आहे. जागतिक पुरुष भालाफेकीत मातब्बर खेळाडू आहेत. त्यांच्याशी तुल्यबळ स्पर्धा करण्यासाठी कामगिरीत सातत्य राखताना, शरीरही तंदुरुस्त राखावे लागेल. .टोकियो येथे जागतिक ॲथलेटिक्स स्पर्धा सुरू होण्यापूर्वी पुरुषांच्या भालाफेकीतील संभाव्य चुरशीची चर्चा होती, कारण भारताचा नीरज चोप्रा व पाकिस्तानचा अर्शद नदीम यांचा सहभाग. नीरजने दोन वर्षांपूर्वी बुडापेस्ट येथे जागतिक स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकण्याचा पराक्रम साधला होता, तर नदीमला रौप्यपदकावर समाधान मानावे लागले होते. नीरजने सलग दुसऱ्या ऑलिंपिकमध्ये पदक जिंकताना गतवर्षी पॅरिसमध्ये रौप्यपदकाची कमाई केली. त्यावेळी त्याला सुवर्णपदकाच्या लढतीत अर्शद नदीमने मात दिली होती..ऑपरेशन सिंदूरच्या पार्श्वभूमीवर या दोघा भालाफेकपटूंकडे लक्ष होते. समजा त्यांनी पोडियम प्राप्त केल्यास ते हस्तांदोलन करणार का, याबाबतही उत्सुकता होती. प्रत्यक्षात ती वेळच आली नाही. नीरज आणि नदीम दोघेही अपेक्षापूर्ती करू शकले नाहीत. पॅरिस ऑलिंपिक सुवर्णपदक विजेता दहाव्या क्रमांकावर फेकला गेला. वर्षभरापूर्वी ९२.९७ मीटरवर भाला फेकणारा नदीम यावेळेस ८२.७५ मीटर अंतरच कापू शकला. तर, दुखापतींशी झगडणाऱ्या नीरजला सूर गवसला नाही. ८४.०३ मीटर हीच उत्कृष्ट फेक ठरल्यामुळे या २७ वर्षीय भारतीयास आठव्या क्रमांकावर घसरावे लागले. २०१७मध्ये नीरजाला जागतिक ॲथलेटिक्समध्ये सातवा क्रमांक मिळाला होता, तेव्हा तो नवोदित होता. त्यानंतर यावेळेस त्याच्या हातून भाला जास्त दूर फेकला गेला नाही. नीरजची कामगिरी निराशाजनक असताना आणखी एक भारतीय भालाफेकपटू मात्र लक्षवेधक ठरला. उत्तर प्रदेश पोलिस दलात कार्यरत असलेल्या सचिन यादव या २५ वर्षीय भालाफेकपटूने टोकियोत चौथ्या क्रमांकापर्यंत प्रगती साधली..पदक थोडक्यात हुकलेनीरज चोप्राला आदर्श मानणाऱ्या सचिन यादवचे जागतिक ॲथलेटिक्समधील पहिलेच पदक थोडक्यात हुकले. फक्त ४० सेंटिमीटरने त्याला दगा दिला. ब्राँझपदक जिंकलेल्या अमेरिकी कर्टिस थॉम्पसनने ८६.६७ मीटरवर भाला फेकला, तर सचिनने पहिल्या प्रयत्नात नोंदविलेले ८६.२७ मीटर अंतर चौथ्या क्रमांकाचे ठरले. त्रिनिदादचा २०१२मधील ऑलिंपिक विजेता केशॉर्न वॉलकॉट ८८.१६ मीटर अंतरासह सुवर्ण, तर दोनवेळचा विश्वविजेता ग्रेनडाचा अँडरसन पीटर्स ८७.३८ मीटरसह रौप्यपदकाचा मानकरी ठरला. सचिन यादवला पदक मिळाले असते, तर नीरजच्या अपयशाच्या अनुषंगाने ते भारतासाठी दिलासादायी नक्कीच ठरले असते. तरीही नीरजनंतर ऑलिंपिकमध्ये कोण या प्रश्नाचे उत्तर शोधताना सचिन यादवच्या रूपाने आशा दिसू लागली आहे. जागतिक पुरुष भालाफेकीत मातब्बर खेळाडू आहेत. त्यांच्याशी तुल्यबळ स्पर्धा करण्यासाठी कामगिरीत सातत्य राखताना, शरीरही तंदुरुस्त राखावे लागेल. नीरज चोप्राचा जागतिक मैदानावरील दबदबा कायम आहे, त्याचे नाव आदराने घेतले जाते, परंतु दुखापती त्याला खूप सतावत आहेत. त्यामुळे तो संघर्ष करताना दिसतोय. सचिन यादवने अपेक्षा उंचावल्या असल्या, तरी लौकिक राखण्यासाठी प्रयत्नशील राहावे लागेल..स्वप्न होते क्रिकेटपटू होण्याचेटोकियोत जागतिक स्पर्धेत सचिन यादवने वैयक्तिक सर्वोत्तम भालाफेक केली. या खेळात येण्यापूर्वी तो क्रिकेटपटू होण्याचे स्वप्न पाहत होता, मात्र मित्राच्या सल्ल्याने त्याने वाट बदलली. भरपूर उंची, मजबूत खांदे आणि वेगवान धाव यामुळे भालाफेकीत स्थिरावणे त्याला कठीण ठरले नाही. गेल्या सहा वर्षांपासून तो छाप पाडत आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही यश मिळविले आहे. यावर्षी आशियाई अजिंक्यपद स्पर्धेत त्याला रौप्यपदक मिळाले. शिवाय नीरज चोप्रा क्लासिक स्पर्धेतही त्याने चौथ्या क्रमांकापर्यंत मजल मारली होती.(किशोर पेटकर सकाळ माध्यम समूहाच्या दै. गोमन्तकचे क्रीडा वार्ताहर आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.