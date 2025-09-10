Premium|Wieliczka Salt Mine: पोलंडच्या विलिच्का मिठाच्या खाणीचा प्रवास; भूमिगत सौंदर्याची सफर

उज्ज्वला बर्वेमीठ कुठून येतं असा विचार करायला लागल्यावर डोळ्यांसमोर अर्थातच समुद्राकाठची मिठागरं येतात. कुठे कुठे डोंगरातही मीठ सापडतं असं ऐकून होते, पण जमिनीखालीदेखील मिठाच्या खाणी असतात आणि अशा मिठाची खाण आपल्याला पाहायला मिळेल असं कधी वाटलं नव्हतं. यंदा अचानक तो योग आला.पोलंड बघायला जायचं ठरवलं आणि तिथे काय काय पाहता येईल याचा आम्ही शोध घ्यायला लागलो तेव्हा पहिल्यांदा मिठाच्या खाणीचा शोध आम्हाला लागला. (पोलिश लोकांना तो सातशे वर्षांपूर्वीच लागला होता.) क्राकोव शहरापासून जवळच या विलिच्का नावाच्या मिठाच्या खाणी आहेत आणि त्या पाहण्याची फार सुंदर सोय करण्यात आली आहे, असं अनेक ठिकाणी वाचायला मिळाल्यामुळे त्या खाणींना भेट द्यायची हे नक्की झालं.क्राकोव शहरातून सिटी बसमधून खाणींच्या प्रवेशद्वारावर पोहोचलो. स्वच्छ ऊन होतं, हलकासा गारवा होता. पोलंड आणि युरोपमध्ये सर्वत्र उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांचे ते दिवस होते त्यामुळे कुटुंबं, मित्रमैत्रिणींचे गट, आणि आमच्यासारखे एकटेदुकटे यांची भरपूर गर्दी जमली होती. पण सगळं व्यवस्थित, दिलेल्या वेळेनुसार चाललं होतं. कुठेही गडबड नाही की गोंधळ नाही. इथे विविध देशांमधून पर्यटक येतात. त्यामुळे त्यांच्यासाठी विविध भाषांमधले गाइड उपलब्ध आहेत. त्या भाषांमध्ये पोलिश, इंग्रजी, जर्मन, स्पॅनिश, इटालियन अशा अनेक भाषांचा समावेश आहे. आम्हाला मिळालेली गाइड तिथली स्थानिक होती. त्यामुळे तिचं पोलिश वळणाचं इंग्रजी ऐकायला छान वाटत होतं. आमचा वीसजणांचा ग्रुप एकत्र झाल्यावर आम्ही सगळे खाणीच्या दिशेने चालायला, खरंतर उतरायला लागलो. .‘विस्तीर्ण म्हणजे २८७ किलोमीटर परिसरात पसरलेल्या या खाणीचा फक्त तीन टक्के भाग पर्यटकांसाठी खुला आहे. हळूहळू करत आपण तब्बल आठशे पायऱ्या उतरून जवळपास १३५ किलोमीटर खाली जाणार आहोत आणि साधारण तीन किलोमीटर अंतर चालणार आहोत’ असं गाइडनं सांगितलं तेव्हा ‘अरेरे!’ आणि ‘अरे बापरे!’ अशा प्रतिक्रिया अनुक्रमे मनात उमटल्या.खाणीच्या आत शिरून एकेक पायरी उतरत खाली जायला लागलो तसतसा बाहेरचा आवाज कमी होत होत नाहीसा झाला. अगदी शांत, गार गुहेत शिरल्यासारखं वाटायला लागलं. गाइड अगदी हळू आवाजात बोलत होती. कारण तिनं प्रत्येकाला एक रिसिव्हर दिला होता, आणि त्याचे इअरफोन कानात घालून आम्ही तिचं बोलणं ऐकत होतो. त्यामुळे तिला आवाज चढवण्याची गरजच नव्हती.पायऱ्या उतरता उतरता गाइडने सांगितलेली माहिती अशी- विलिच्का लवणागार किंवा खाण प्राचीन म्हणता येईल इतकी जुनी आहे. तेराव्या शतकात तिथलं मीठ काढून ते विकायला सुरुवात झाली. त्यानंतर तब्बल सात शतकं खाणीतून अव्याहत मीठ काढलं जात होतं, आणि त्याची विक्री केली जात होती. हे मीठ म्हणजे पोलंडसाठी पांढरं सोनं होतं. कारण आसपासच्या देशांना मीठ विकून पोलंडला मोठा फायदा होत असे. मीठ मिळवण्याचे इतर अधिक स्वस्त मार्ग उपलब्ध झाल्यावर मिठासाठी खाण सुरू ठेवणं किफायतशीर राहिलं नाही. त्यामुळे १९९६ साली तिला युनेस्को जागतिक वारसा स्थळाचा दर्जा देण्यात आला आहे. .इथं जागोजागी पूर्वी मीठ काढण्यासाठी वापरलं जाणारं साहित्य, हातगाड्या दिसत होत्या. कुठे सामान खालून वर नेण्यासाठी वापरलेल्या दोऱ्या, तर कुठे पाइपमधून खेळणारं पाणी दिसत होतं. एका ठिकाणी तर गाइड चक्क आम्हाला बोट ओलं करून बाजूच्या भिंतीला लावून ते बोट चाटून बघायला सांगून मिठाचा खारटपणा, चवीचा अनुभव घ्यायला सांगितलं.आपण बराच वेळ अशाच अरूंद वाटांमधून चालत आहोत, यापेक्षा पुढे आणखी वेगळं काय असणार आहे असं मनात येऊ लागलं तोवरच आम्ही अचानक सेंट किंगा चॅपेलमध्ये प्रवेश केला. जमिनीच्या शंभरेक मीटर खाली, एका खाणीत एवढं मोठं चॅपेल (ख्रिश्चन लोकांचं प्रार्थनास्थळ) असेल अशी कल्पना मनात येणं अशक्यच आहे. खाणीतल्या एका गुहेत हे चॅपेल तयार करण्यात आलं आहे. जमिनीवरच्या एखाद्या भव्य चर्चमध्ये आपण आहोत की काय असं वाटावं इतकं ते चॅपेल देखणं आणि सुशोभित केलेलं आहे.तिथल्या सर्व मूर्ती मिठानेच साकालेल्या आहेत. ते साकारणारे हात कुणा कसबी शिल्पकारांचे नव्हते, तर खाणकामगारांनीच हळूहळू ती कला आत्मसात केली होती. मिठाच्या खड्यांपासून केलेलं झुंबर तर पाहात राहावं असं आहे. त्यातल्या हजारो लोलकांवर हलकासा उजेड पडला, तरी ते चांदण्यांनी भरलेल्या आकाशासारखं चमकायला लागतं. .अशी आणखी काही चॅपेल्स या खाणीमध्ये आहेत. बराच काळ घरापासून दूर, जमिनीच्या पोटात, अंधाऱ्या, कोंदट हवेत काम करणाऱ्या कामगारांना मनःशांती मिळावी, प्रार्थना करता यावी यासाठी ही चॅपेल्स बांधण्यात आली होती. पोप जॉन पॉल दुसरे हे पोलंडचे होते. त्यांचाही एक पुतळा या चॅपेलमध्ये आहे.फक्त चॅपेलमध्येच लवण-शिल्पकारांची कला पाहायला मिळते असं नाही. चालत असताना वाटेत अनेक ठिकाणी त्यांनी घडवलेली वेगवेगळी शिल्पं पाहायला मिळतात. त्यांत पोलंडचा राजा कसिमिर, जिच्यामुळे या खाणीचा शोध लागला असं मानलं जातं ती राजकन्या किंगा, खगोलशास्त्रज्ञ कोपर्निकस अशा अनेकांचे पुतळे जागोजागी पाहायला मिळतात.साधारण तासा-दीडतासाने थोडी विश्रांती मिळावी (आणि लोकांनी थोडी खरेदी करावी) यासाठी इतक्या खाली एक कॅफे आहे, छोट्यामोठ्या वस्तूंचं दुकान आहे. तिथे तर आम्ही ताजेतवाने झालोच, पण त्यानंतर दृष्टीस पडलेल्या सरोवराच्या दर्शनाने अधिक टवटवी आली. पाचूच्या रंगाचं पाणी असलेलं हे सरोवर तिथे कसं तयार झालं असेल? आत इतकं पाणी असल्यामुळे काही अडचणी आल्या का? असे अनेक प्रश्न मनात आले. काहींची उत्तरं गाइडकडून मिळाली, काहींची सगळ्यात शेवटी ज्या संग्रहालयाला भेट दिली तिथं मिळाली. .संग्रहालयाच्या भेटीनंतर मात्र लिफ्टनं जमिनीवर जाण्याची सोय आहे हे फार चांगलं आहे. लिफ्टमधून बाहेर पडून दुपारचा प्रखर प्रकाश अंगावर आल्यावर गेले तीन तास आपण किती वेगळ्या जगात वावरत होतो ते प्रकर्षानं जाणवतं.आता खाणीतून मीठ काढत नसेल, तरी मीठयुक्त पाण्याचे औषधी उपयोग लक्षात घेऊन जवळच एक लाकडी मनोरा उभारला आहे. त्या मनोऱ्याच्या चारही बाजूंनी एका विशिष्ट प्रकारच्या वनस्पतीच्या वाळलेल्या काटक्या लावल्या आहेत. मनोऱ्याच्या सगळ्यांत वरच्या टोकांवरून मीठयुक्त पाणी खाली पडतं. काटक्यांवर आपटून पाण्याचे तुषार हवेत उडतात. ते तुषार औषधी असतात. श्वसनाचे त्रास, स्नायूशी संबंधित आजार यांसाठी हे तुषार अंगावर घेणं लाभदायक मानलं जातं. त्यामुळे मनोऱ्याच्या पायथ्याशी सर्व बाजूंनी मनोऱ्याकडे तोंड करून बाकं ठेवली आहेत. लोक त्यांवर बसून तुषार अंगावर घेतात. .विलिच्का खाणीतून बाहेर येऊन मनोऱ्याला भेट दिल्यानंतर आपोआपच तिथे घटकाभर बसणं होतं. पृथ्वीच्या पोटातला केवढा मोठा खजिना आपण बघून आलो, मानवाने तो मिळवण्यासाठी कायकाय केलं, त्याच्यातून कलादेखील कशी साकारली या सगळ्याची मनातल्या मनात उजळणी होते.जगात इतरत्र पाहायला न मिळणारे विलिच्का लवणागार हे आवर्जून भेट देण्यासारखं ठिकाण आहे यात शंका नाही. तिथे भेट देण्याचं आगाऊ तिकीट ऑनलाइन मिळतं. ते काढलं तर वेळेचं नियोजन उत्तम प्रकारे करता येतं. चांगले बूट घालून भरपूर चालण्याची तयारी ठेवून, एखादा हलका स्वेटर घालून गाइडचं बोलणं ऐकत अजिबात घाई न करता मिठाच्या भिंतींमधून चालणं, आणि मधेच हळूच मीठ चाखून पाहणं या सगळ्या अनुभवाची मजाच काही और आहे.(उज्ज्वला बर्वे पुणेस्थित माध्यम अभ्यासक आहेत.) 