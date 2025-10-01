Premium|Satpura Tiger Reserve: सातपुडा व्याघ्र प्रकल्प; निसर्गाच्या कुशीत वाघांच्या सहवासात

भ्रमंती । डॉ. राधिका टिपरेनजर लागेल अशी निकोप वाढ झालेले ते दोन छावे काही फुटांच्या अंतरावर पहुडलेले होते; जणू मग्न तळ्याकाठी, शांत नीरव वातावरणात फोटो सेशनसाठी त्यांनी आम्हा पामरांना वेळ दिला होता. घेता घेशील किती? दोन्ही करांनी? असंच काहीसं झालं. दरवर्षीप्रमाणं यावेळी उन्हाळ्याच्या तोंडावर ताडोबा, पेंच ही जंगलं खुणावत होतीच. म्हणून दोन महिने आधीच सगळं आरक्षण करून टाकलं होतं. कारण हल्ली सगळीकडे जंगल सफारी फुल झालेल्या असतात. काही म्हणा, वाघाच्या प्रेमात पडून निसर्गप्रेमी आपल्या पोराबाळांसकट जंगल पर्यटनाचा आनंद घेतात, ही गोष्ट खरोखर अत्यंत सुखावह आहे. निसर्गात रमण्याइतकं सुख इतर कशातच नाही. मग ते जंगल असो नाहीतर डोंगर कपाऱ्या, हिमालयाच्या दऱ्याखोऱ्या असोत, नाहीतर समुद्रकिनारा. आपण आपल्या मुलांना निसर्गाची ओळख करून द्यायलाच हवी, असं माझं प्रामाणिक मत आहे. मी स्वतः भटकी आणि निसर्गवेडी आहे. त्यामुळे यावेळी मी ताडोबाच्या जोडीला मध्य प्रदेशमधील जंगलांना भेट द्यायचं आधीपासूनच ठरवलं होतं. महाराष्ट्रातील पेंचप्रमाणेच मध्य प्रदेशमध्ये येणाऱ्या पेंचच्या जंगलातील तुरिया, तेलिया या जंगलामध्येही मनसोक्त भटकंती झाली. हे जंगल पाहून झाल्यानंतर आम्ही पुढे सातपुडा व्याघ्र प्रकल्प पाहण्यासाठी जायचं निश्चित केलं होतं. सातपुड्याच्या रांगांमध्ये पसरलेल्या या जंगलात जाण्यासाठी पचमढी, चुरू आणि मधाई या तीन ठिकाणांहून आपल्याला प्रवेश करता येतो. यापैकी मधाईचं प्रवेशद्वार सोयीचं असल्यामुळे आम्ही त्याची निवड केली. .सिल्लारी येथील अमलताश रिसॉर्टमधून अगदी भल्या पहाटेच निघालो होतो. प्रवास लांबचा होता, पण अतिशय सुंदर राष्ट्रीय महामार्गावरून प्रवास करत जेवायच्या वेळेपर्यंत मधाईला पोहोचलो. मधाई गावापासून सातपुड्याच्या जंगलाचं प्रवेशद्वार फार दूर नाही. तवा नदीवर बांधलेल्या धरणामुळे येथे अतिशय विस्तीर्ण जलाशय तयार झालेला आहे. या विशाल जलाशयाचं पाणी सातपुडा जंगलाच्या बहुतांश भागाला वेढून असल्यामुळे जंगलाच्या चहूबाजूंनी एकप्रकारे पाण्याचं संरक्षित कुंपणच तयार झालेलं आहे. जंगलात प्रवेश करण्यासाठी आपल्याला तवा जलाशयातून बोटीने पलीकडे जावे लागते. या जंगलात प्रवेश करण्यापूर्वी पर्यटकांना हा एक वेगळाच अनुभव घ्यावा लागतो. आम्ही मधाई येथील मध्य प्रदेश टुरिझमच्या बायसन रिसॉर्टमध्ये दोन दिवसांसाठी आरक्षण केले होते. हे रिसॉर्ट तवा जलाशयाच्या अलीकडच्या काठावरच आहे. थोडं महागडं आहे, परंतु शांत परिसर, सुंदर रमणीय बगीचा यामुळे चार दिवस राहायला कुणालाही आवडेल असेच आहे. रिसॉर्टच्या बाहेरच वन खात्याची जंगल सफारीची खिडकी आहे. तेथून आपल्याला जीप सफारी घेता येते. नावेने जलाशयाच्या पलीकडे जाण्यासाठी जुजबी तिकीट आकारले जाते. सफारीसाठी प्रचंड गर्दी असते. त्यामुळे आधीच आरक्षण करून जाणे केव्हाही योग्य ठरते. नावेने पलीकडील काठावर उतरल्यानंतर आपल्याला आपली जीप आणि ड्रायव्हर भेटतात. .सातपुरा किंवा सातपुडा या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या पर्वतरांगांच्या अंगाखांद्यावर पसरलेलं हे जंगल खूप आधीपासूनच राखीव जंगल आहे. मध्य भारतातील सातपुडा पर्वतमाला म्हणजेच एकापुढे एक उलगडत जाणाऱ्या सात पर्वतरांगांची मालिका होय. या पर्वतमालेवरूनच जंगलाला त्याचे ‘सातपुडा’ हे नाव मिळाले आहे. तापी आणि नर्मदा या मध्य भारतातील दोन महत्त्वाच्या नद्यांच्या मधे असलेल्या उंचसखल भागात हे जंगल पसरलेलं आहे. सातपुडा व्याघ्र प्रकल्प म्हणून राखीव करण्यात आलेलं जंगल मध्य प्रदेशच्या नर्मदापुरम या जिल्ह्यामध्ये येते. पंचमढी अभयारण्य, बोरी अभयारण्य आणि सातपुडा अभयारण्य या तीनही जंगलांचे मिळून जवळपास दोन हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ असलेलं हे विशाल जंगल सातपुडा राष्ट्रीय उद्यान म्हणून नर्मदापुरम, छिंदवारा आणि होशंगाबाद या तीन जिल्ह्यांमध्ये विस्तारलेले आहे. १९८१मध्ये राष्ट्रीय अभयारण्य म्हणून घोषित झालेलं हे घनदाट जंगल खूप आधीपासून प्रसिद्ध आहे. सातपुडा जंगलाच्या मधून तवा नदी वाहते. देनवा या नावाची एक उपनदी जंगलाच्या दुसऱ्या भागातून वाहते. देनवा आणि तवा या दोन्ही नद्या घनगर्द अशा सातपुडा जंगलातून वाहत असल्यामुळे जंगलामध्ये ऐन उन्हाळ्यातही पाण्याची अजिबात कमतरता भासत नाही. पाण्याच्या मुबलकतेमुळे हिरवेकंच असलेले हे जंगल जैववैविध्याने अगदी परिपूर्ण आहे. विविध प्रकारचे वन्यजीव आणि वनसंपदा यांमुळे हे जंगल देशातील एक अतिशय महत्त्वाचे जंगल आहे, असं म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.असं म्हणतात, की ब्रिटिश आर्मीमधील कॅप्टन जेम्स फोर्सिथ याने सर्वात आधी हे जंगल पालथे घातले होते. १८५७च्या पहिल्या स्वातंत्र्य बंडानंतर ब्रिटिश आर्मी तात्या टोपे यांचा शोध घेत होती. त्यांना शोधण्याच्या निमित्ताने कॅप्टन फोर्सिथने सातपुड्याचे हे जंगल पायी तुडवले होते. तात्या टोपे त्यांना सापडले नाहीत; मात्र हे जंगल त्याच्या वैशिष्ट्यामुळे ब्रिटिश सरकारच्या नजरेत भरलं. या जंगलाचं महत्त्व जाणूनच हे जंगल राखीव म्हणून घोषित करण्यात आले. .हा परिसर उंचसखल असल्यामुळे कमी उंचीच्या डोंगररांगाही आहेत, तसेच सखल प्रदेशात हिरवीकंच वृक्षराजीही आहे. अजिंठाच्या रांगा संपल्यानंतर तयार झालेल्या पठारावरील जंगलात आपल्याला प्रामुख्याने साग वृक्षांचे वर्चस्व असल्याचे पाहायला मिळते. मात्र सातपुड्याच्या जंगलामध्ये साग वृक्ष त्यामानाने कमी असल्याचे दिसून येते. त्याउलट उत्तर भारतातील जंगलांमध्ये प्रामुख्याने आढळून येणारे सदाहरित साल वृक्ष या जंगलामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. पंचमढीच्या पठारावर प्रामुख्याने साल वृक्षांचे घनदाट जंगल पाहायला मिळते; थोडं खालच्या उंचीवर असणाऱ्या पठारावर मात्र सागाचं जंगल आहे. साग आणि साल यांच्या जोडीला तेंदू, मोह, बेल, बांबू आणि इतर झाडझाडोरा आहेच. शिवाय काही महत्त्वपूर्ण औषधी वनस्पतीसुद्धा या जंगलात आहेत. कैक प्रकारच्या वेलींचे साम्राज्य या घनदाट जंगलात पाहायला मिळते. जंगलाला २०००मध्ये सातपुड्याच्या जंगलाला व्याघ्र प्रकल्पाचा दर्जा देण्यात आला. त्यानंतर जंगलात असलेल्या काही आदिवासी पाड्यांना तेथून हलवण्यात आले आणि त्यांचे नवीन जागी पुनर्वसन करण्यात आले. नंतरच्या काळात या जागांवर गवताळ कुरणं निर्माण करण्यात आली आहेत. कारण जंगलातील तृणभक्षी प्राण्यांसाठी भरपूर प्रमाणात खाद्य म्हणून गवत उपलब्ध असणे गरजेचे होते आणि आहे. अशी अनेक गवताळ कुरणं या जंगलात आहेत. त्यामुळे हरणांची संख्याही भरपूर आहे. वाघ, बिबट यासारख्या मांसभक्षी प्राण्यांच्या वाढीसाठी जंगलात गवताळ कुरणं असणं अत्यावश्यक असते.सातपुड्याच्या जंगलात वन्य श्वापदांची संख्या मुबलक आहे. वाघ, बिबट, गवा, सांबर, चितळ, चौशिंगा, चिंकारा, सांबर, स्लॉथ बेअर, रानटी कुत्रे असे बहुतेक सर्व प्रकारचे प्राणी भरपूर प्रमाणात आहेत. काही वर्षांपूर्वी या जंगलातील बारशिंगा हरणे पूर्णपणे नामशेष झाली होती. २०१५मध्ये कान्हा अभयारण्यातून ९८ बारशिंगा हरणांना या जंगलात सोडण्यात आले होते. आता त्यांची संख्या जवळपास दोनशेच्या वर पोहोचली आहे. एकूणच, मध्य भारतातील एक अतिशय परिपूर्ण जंगल म्हणून सातपुडा राष्ट्रीय उद्यानाची ओळख आहे. .साल आणि साग यांच्यामुळे हिरवंकंच असणारं जंगल पक्ष्यांसाठीसुद्धा नंदनवनच आहे. बऱ्याच ठिकाणी जंगली तुळस फोफावल्यागत वाढलेली होती. गंमत म्हणजे या रानतुळशीचे बी खाण्यासाठी पोपटांची गर्दी उसळली होती. हे जांभळ्या डोक्याचे मिठू जोडीनं रानतुळशीच्या रोपांवर कर्कश्श आवाजात गोंधळ घालत होते. हे मिठू सोडले तर पहिल्या सफारी बाकी फारसं काही पाहायला मिळालं नाही. त्यामुळे थोडी निराशाच झाली.दुसऱ्या दिवशी सकाळच्या सफारीसाठी गणेशी नावाची एक हुषार तरुण मुलगी गाइड म्हणून भेटली. ‘फायरलाइन फिमेल’ या नावानं ओळखल्या जाणाऱ्या वाघिणीचे दोन बच्चे ज्या भागात दिसतात त्या भागात जाऊयात, असं तिनं आम्हाला सांगितलं. कारण आदल्या दिवशी संध्याकाळी काही जीप्सना हे तरुण वाघ दिसले होते. आम्ही अर्थातच होकार दिला. पण नेमकं वाटेत आडव्या जाणाऱ्या नदीकाठी (बहुधा देनवा नदी असावी) वाघ असल्याचं समजलं. झाडाझुडपात गेलेला वाघ आम्हालाही ओझरता पाहायला मिळाला. मग काय, नेहमीचीच धावपळ...!! नदीच्या पलीकडे गेल्यावर वाघ दिसेल या आशेने ड्रायव्हरने जीप दामटवली. नदीच्या अलीकडे ओळीने जीप जात होत्या आणि पलीकडील काठावरून वाघ चालत होता. ती एक सुंदर वाघीण होती! .Premium| Prison life India: कारागृह म्हणजे फक्त दगडी भिंती नव्हेत, तर सत्ता, वेदना आणि अन्याय यांचा गुंता आहे. ठाणे कारागृहातील अनुभव असा होता!. अलीकडच्या काठावरून बहुतेक जीपमधील लोकांना वाघीण पाहता आली. फोटोही मिळाले. तिच्या पाठोपाठ आम्ही पुढे जात राहिलो. पाहतो तर काय, एका डोहाच्या काठावर इतरही जीप गर्दी करून उभ्या होत्या आणि समोर पूर्ण वाढ झालेले दोन तरुण वाघ एकमेकांच्या शेजारी आरामात पहुडलेले होते. एका बाजूला एक वाघीण नदीच्या पलीकडून चालत होती, तर दुसऱ्या बाजूला दोन तरुण वाघ जोडीनं गवतात ऐटीत, अगदी निवांत पहुडलेले होते. त्यांना कसलीही गडबड नव्हती. शांतपणे दोघेही एकमेकांना खेटून डोहाच्या काठावर, हिरव्यागार गवतावर अक्षरशः निश्चिंत मनाने पहुडलेले होते. नशीब असं फळफळलं होतं, की काय सांगू! वाघीण मात्र काही क्षणातच दिसेनाशी झाली. ती फायरलाइन फिमेलची आधीच्या लिटरमधील मुलगी होती असं कळलं. त्यानंतर मात्र आम्ही त्या दोन्ही वाघांवर लक्ष केंद्रित केलं. त्यातील एक नर होता, तर दुसरी वाघीण होती. दोन्ही जनावरं अतिशय देखणी आणि धष्टपुष्ट होती. नजर लागेल अशी निकोप वाढ झालेले ते दोन छावे काही फुटांच्या अंतरावर पहुडलेले होते; एकतर आमच्या ड्रायव्हरने जीप अगदी मोक्याच्या जागी उभी केली. त्यामुळे माझ्यासमोर कुणी नव्हतं... फक्त वाघाचे छावे होते. उरलेला संपूर्ण वेळ आम्ही त्या दोन्ही वाघांचे मनसोक्त फोटो काढण्यातच घालवला. त्यांच्या प्रत्येक हालचालींचे फोटो काढता आले. ती संपूर्ण सकाळ त्या दोन छाव्यांच्या हालचाली पाहण्यात गेली आणि अक्षरशः हर्षोत्फुल्ल मनाने आम्ही जंगलातून माघारी परतलो. .Premium|Dharashiv Caves: धाराशिव लेण्यांचा सांस्कृतिक वारसा; इतिहास, कला आणि श्रद्धेचा संगम.संध्याकाळी पुन्हा एकदा त्याच वाघांना काही वेळ पाहिले. नंतर जंगलाच्या इतर भागांत चक्कर मारली. सर्पंट ईगल, हॉक ईगल असे काही पक्षी दिसले. तीन अस्वलं एकत्र पाहायला मिळाली. गव्यांचे कळप, सांबर यांचेही छान फोटो मिळाले. मावळत्या सूर्याचा फोटोही काढला. त्यानंतर आम्ही सातपुडा जंगलाचा निरोप घेतला. हॉटेलमध्ये त्या संध्याकाळी गार्डनमध्ये मध्य प्रदेशमधील जेवणाचा खास बेत होता. अगदी बाजरीची रोटली, वांग्याचं भरीत व इतरही रुचकर पदार्थ होते. खूप छान जेवण होते. ती संध्याकाळ मजेत गेली. दुसऱ्या दिवशी ब्रेकफास्ट करून आम्ही मधाईचा निरोप घेतला. पुण्याला पोहोचायचे होते... अंतर जास्त होते, पण समृद्धी महामार्गावरून प्रवास केला आणि आणि थेट पुणं गाठलं. हल्ली एक बरं झालंय, समृद्धी महामार्गामुळे जंगलात जायला सहूलत मिळालीय. नागपूरपर्यंत पटकन पोहोचता येते.( डॉ. राधिका टिपरे पुणेस्थित प्रशिक्षित टूर गाइड व लेखिका अाहेत.) 