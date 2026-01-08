Premium|Funny shopping experiences : खरेदीचे अतरंगी किस्से

शॉपिंग हा सगळ्यांचाच अत्यंत लाडका विषय आणि विरंगुळाही... मग ती विंडो शॉपिंग असो, अथवा मॉलमधली, किंवा स्ट्रीट शॉपिंग असो! वेगवेगळ्या ठिकाणी, वेगवेगळ्या वस्तूंची, वेगवेगळ्या वेळी खरेदी करताना बरेच मजेशीर किस्से घडतात. कोणी फक्त सोबत जाऊनही ढीगभर शॉपिंग करून येतात, तर कोणी खरंच शॉपिंग करायचं असूनही काहीही खरेदी न करता परत येतात. कोणाला हवं तसं दुकान किंवा हव्या तशा वस्तू मिळत नाहीत, तर कोणाला सेल्समनच बोअरिंग भेटतो. कोणी अगदीच भांडून घासाघीस करतात, तर अनेकजण विकणारा सांगेल ती किंमत देऊन येतात... हीच तर गंमत असते खरेदीची! हे असेच काही गमतीदार किस्से...एकटंच शॉपिंगला जायचं...मला शॉपिंग करायला खूप आवडतं. हा किस्सा आठवला की मलाच हसू येतं. सुट्टीचा दिवस होता आणि माझ्या रूममेटनं माझी चॉइस चांगली असल्यामुळे मला शॉपिंगला नेलं. दुकानात त्याची कपडे खरेदी सुरू असताना मला मात्र खूपच अस्वस्थ वाटू लागलं. कारण हा माझ्यासमोर मनसोक्त खरेदी करत होता, आणि छान कपडे समोर असतानाही मी काहीही घेत नव्हतो. न राहवून मग मीही स्वतःसाठी कपडे बघायला सुरुवात केली. माझ्याही नकळत मी बरेच कपडे घेतले. बिल करण्यासाठी आम्ही काउंटरला गेलो. त्याचं बिल झालं फक्त साडेतीन हजार रुपये आणि माझं बिल झालं होतं तब्बल नऊ हजार रुपये! तिथून निघाल्यावर मी नऊ हजार रुपये वाया गेल्यामुळे माझ्या मित्रावरच ओरडू लागलो. तो चिडला आणि मला म्हणाला, ‘‘मी नव्हतं सांगितलं तुला खरेदी करायला, तुलाच अस्वस्थ वाटू लागलं म्हणून तूच खरेदी केलीस.’’ तेव्हापासून मी एकटाच शॉपिंगला जातो!- प्रशांत जाधव.पुस्तक खरेदीतली गंमतयावर्षी पुस्तक प्रदर्शनामध्ये मेहता प्रकाशनाच्या स्टॉलवर गेलो होतो. त्यादिवशी त्या स्टॉलवर पानिपतकार विश्वास पाटील आले होते. त्यामुळे साहजिकच गर्दी होती. स्टॉलमधील गर्दीतून पुढे सरकत पुस्तके पाहत मी चाललो होतो, आणि शंकर पाटलांच्या पुस्तक दालनाजवळ आलो. त्यांची काही पुस्तके पाहत असताना त्या गर्दीत कोणीतरी माझा डावा हात हातात घेतलेला मला जाणवला. मला वाटलं भास झाला, कारण मी पुस्तके पाहण्यात गुंग होतो. म्हणनू त्याकडे फारसे लक्ष दिले नाही. थोड्या वेळानंतर एका पन्नास-पंचावन्न वयाच्या बाई अचानक म्हणाल्या, ‘किती पुस्तक पाहता? चला आता पुढे जाऊ.’ मी मागे वळून पाहतो तर काय, त्या बाई मला अनोळखी आणि त्यांना मी अनोळखी! त्यांनी कदाचित त्यांच्या पतीचा समजून माझाच हात धरला होता. त्यानंतर मी पुरता भानावर आलो. मला विश्वास पाटलांची काही पुस्तके घ्यायची होती, परंतु त्या भांबावलेल्या स्थितीत मी विश्वास पाटलांची पुस्तके सोडून हाती पडलेले शंकर पाटलांचे धिंड हे पुस्तक घेऊन पुढे सरकलो. या भानगडीत आपलीच ‘धिंड’ निघायची, या भीतीने स्टॉलमधून काढता पाय घेतला.- भगवान घेरडेअस्सा सेल्समन हवा...माझ्या मते, आपल्याला कशा प्रकारचा सेल्समन मिळतो यावर आपली खरेदी अवलंबून असते. सेल्समन चांगला, बोलका, उत्साही असेल, तर खरेदीही चांगली होते, नाहीतर रटाळ खरेदी होते. काही दिवसांपूर्वी सेल्समनच्या बाबतीत असाच गमतीशीर किस्सा घडला होता. आजकाल आमची मुलीसाठीच सर्वात जास्त खरेदी होते. तिच्यासाठी खरेदी करायची होती म्हणून आम्ही बाहेर पडलो. पहिल्या दुकानात एकही सेल्समन उत्साहाने आम्हाला काहीही दाखवत नव्हता. जणू त्यांना काहीही दाखवण्याची इच्छाच नव्हती असं आम्हाला जाणवत होतं. म्हणून त्या दुकानातून आम्ही काहीही विकत न घेताच बाहेर पडलो. दुसऱ्या दुकानातीन सेल्समन मात्र प्रचंड उत्साही आणि हसमुख भेटला. तो जोशात आम्हाला कपडे दाखवू लागला. त्याचा उत्साह जिच्यासाठी शॉपिंग करायची होती, त्या आमच्या लेकीमध्येही संचारला. ती स्वतःच कपडे लावून बघू लागली. शेवटी हा ड्रेस की तो ड्रेस हा प्रश्न सोडवत आम्ही कपडे खरेदी केले आणि शॉपिंगही मस्त एन्जॉय केली.- सागरिका फडणावीस.Premium|Liberty Bell: मी फक्त एक विधवा नाहीये याची त्यानं मला जाणीव करून दिली...ट्रायल रूममधला ‘स्व’संवादकपडे किंवा वस्तूंची खरेदी करताना सगळं नीट, शांत आणि पटकन ठरवता येईल असं वाटतं. पण माझ्यासाठी विशेष म्हणजे, कपडे खरेदी करताना ट्रायल रूमचा अनुभव. ट्रायल रूममध्ये जाताच वेळ थांबतो. एकामागून एक कपडे बदलताना ‘हा रंग जास्त चांगला’, ‘हा थोडा घट्ट आहे’, ‘हा आरशात वेगळाच दिसतो’, असे विचार सतत सुरू असतात. आरशासमोर उभं राहून स्वतःशीच चर्चा सुरू असते, घ्यावं की नको? या सगळ्यात बाहेर उभे असलेले लोक मात्र अधीर झालेले असतात. त्यांच्या नजरा सांगत असतात, ‘आता तरी बाहेर या!’ तरीही, मन मात्र अजून एकदा आरशात पाहू या, या हट्टावर ठाम असतं. शेवटी एक-दोन कपडे हातात घेऊन ट्रायल रूमबाहेर येताना एक वेगळंच समाधान मिळतं. कारण त्या थोड्या वेळात आपण स्वतःसाठी वेळ काढलेला असतो. माझ्यासाठी शॉपिंग म्हणजे फक्त वस्तू खरेदी करणं नाही, तर रोजच्या धावपळीत स्वतःला दिलेली एक छोटी सुट्टी असते, जी मनाला हलकं करते, मूड फ्रेश करते आणि पुन्हा कामासाठी तयार करते.- दीपिका मुराईमहागडी आठवणएकदा मी, भाऊ आणि बाबा असे आम्ही तिघे खरेदीला गेलो होतो. दादाची खरेदी पटकन आटोपली. मी काय घ्यावं हा विचार करतच होते तेवढ्यात मला एक पांढरा टॉप दिसला. मला तो बघताक्षणी आवडला. तो ट्राय केल्यानंतर तर मी हाच टॉप घ्यायचा हे नक्की केलं. ट्रायल रूममधून बाहेर येऊन मी बाबांना तो टॉप दाखवला आणि मला तो हवाच, हे सांगितलं. बाबाही ‘हो’ म्हणाले. बिलिंग काऊंटरला आलो आणि घेतलेल्या सामनाचं बिल केलं. ते बिल बघून बाबा जागीच थबकले आणि त्यांनी माझ्याकडे बिल दिलं. मी ते बिल बघून उडालेच! कारण मी घेतलेला तो टॉप चक्क पाच हजार रुपयांचा होता! मी विचार केला की एवढा महाग टॉप खरंच घ्यावा का? पण बाबांनी माझी इच्छा बघता मला तो टॉप विकत घेऊन दिला. त्या दिवसानंतर माझ्या भावानं जणू मला तो दिवस विसरूच द्यायचा नाही असा निश्चयच केला आहे. आजही तो मला त्या दिवसाची नेहमी आठवण करून देतो.- अस्मिता कात्रे.साडी खरेदीनं दिलं गिल्टशॉपिंगच्या बाबतीत बरेचदा आपण ठरवतो एक आणि होतं भलतचं! असंच आमच्या बाबतही झालं. ऑफिसच्या निमित्ताने कोलकाताचा प्रवास घडला. छान सगळं फिरून झाल्यानंतर खरेदी करायचा बेत तर ठरतोच. असाच आमचाही खरेदीचा बेत ठरला आणि आम्ही खास कोलकाताच्या प्रसिद्ध साड्या खरेदी करायला बाजारात निघालो. आम्ही सगळे वेगळ्यावेगळ्या जागी खरेदीला गेलो. जाताना दोन-तीनच साड्या घ्यायच्या असा विचार होता. खरेदी करून एकत्र भेटल्यानंतर आमच्या ग्रुपमधील एका मैत्रिणीला खूप गिल्ट येत होतं. कारण तिने चार साड्या खरेदी केल्या होत्या. मी आणि माझी आणखी एक मैत्रीण एकमेकींकडे बघून मिस्कील हसलो, कारण आम्ही दोघींनी मिळून सतरा साड्या खरेदी केल्या होत्या. आमच्याकडून हे ऐकून तिच्या जिवात जीव आला आणि तिचं गिल्टही कमी झालं.-अक्षता कामठेकोणी शर्ट घेतं का शर्ट!?शॉपिंग म्हणजे प्रत्येकाच्या आवडीचाविषय, तसाच माझाही! स्ट्रीट शॉपिंग करताना घडलेला एक किस्सा तर कायम लक्षात आहे. पुण्यात हॉस्टेलला राहतअसताना एका मित्राने खडकीमधल्या स्वस्त आणि मस्त मार्केटविषयी सांगितले. मग काय आम्ही सगळे मित्र तिथे लगेच पोहोचलो. काही मित्रांनी प्रत्येकी एक शर्ट घेतला. पण माझ्याकडे क्रेडिट कार्ड होते, त्यामुळे मी एकाच पॅटर्नच्या चार वेगवेगळ्या रंगांचे शर्ट घेतले! नंतर ते कधी घालणे झालेच नाही, म्हणून शेवटी मित्रांना देऊन टाकले. मग मलाच प्रश्न पडला की मी ते तेव्हा घेतलेच कशाला? पण त्यावेळी उत्तर स्पष्ट होते - केवळ मनाच्या शांतीसाठी! शॉपिंगचा हा खास किस्सा आजही आठवून हसू येतं.- राजरत्न बलखंडे.फसलो नव्हे, वाचलो...कॉलेजमध्ये असताना आमची दिल्लीला सहल गेली होती. त्यावेळचा हा प्रसंग. दिल्लीतील सरोजिनी नगर मार्केट शॉपिंगसाठी प्रसिद्ध आहे. तेथे आम्ही सगळे शॉपिंग करण्यासाठी उत्सुकतेने गेलो. तिथं एका दुकानात मला आणि माझ्या मैत्रिणीला एक जॅकेट आवडलं. ते जॅकेट केवळ ५० रुपयाचं होतं. शिवाय दुकानदार ते जॅकेट आम्हाला उघडूनही बघू देत नव्हता. त्यामुळे जॅकेट घ्यायचं की नाही असा विचार आम्ही करू लागलो. पण ५० रुपयाचंच जॅकेट आहे, म्हटल्यावर जाऊ दे घेऊन टाकू असा विचार करत आम्ही दोघींनीही जॅकेट्स घेतली. त्याच दुकानातून आम्ही ७०० रुपयांचा स्कर्टही घेतला. खरेदी करून आम्ही त्याच बाजारात फिरत होतो. तर तिथं दुसऱ्या एका दुकानात आम्ही ७०० रुपयांना घेतलेला हुबेहूब स्कर्ट २०० रुपयांना विकायला होता. त्यामुळे साहजिकच आमच्या मनात फसवलं गेल्याची भावना आली. तो २०० रुपयांचा स्कर्ट माझ्या काही मैत्रिणींनी घेतला. रूमवर गेल्यानंतर आम्ही २०० रुपये आणि ७०० रुपयांचा स्कर्ट कम्पेअर करून पाहिला, तर २०० रुपयांचा स्कर्ट अगदीच वाईट दर्जाचा होता. आमची फसवणूक झाल्याची जाणीव क्षणात नाहीशी झाली...- मीता मानकरअभ्यास महत्त्वाचामी कुठलीही खरेदी करताना तुलनात्मक अभ्यास करतो. कुठे काय चांगलं मिळतं ते आधी बघतो. ऑनलाइन चांगलं मिळेल की ऑफलाइन तेही बघतो. किंमत आणि फीचर्स असा दोन्हीचा समतोल साधण्याचा माझा प्रयत्न असतो. पण कधीकधी होतं काय, की एखाद्या वस्तूचं एखादं फीचर आवडून जातं. काहीतरी युनिकनेस असतो, तोच मला खुणावतो. आणि मग कधीकधी बजेटही वाढतं. आता उदाहरणच द्यायचं झालं, तर माझ्या दुचाकीचं देता येईल. मी तेव्हा मसुरीला राहत होतो. मी सगळ्या गाड्यांचा तुलनात्मक अभ्यास केला. बाकीही गाड्यांची फीचर्स चांगली होती आणि माझ्या बजेटमध्येही होत्या. पण एप्रिलियाची एसआर१५० ही गाडी मला जास्त आवडली, कारण दिसायला मस्त होती. तिची किंमत जास्त होती, पण पॉवरही जास्त होती. मसुरीतल्या रस्त्यांवर फिरायला तीच योग्य ठरेल याची खात्री पटली आणि मी तीच गाडी घेतली.-प्रणव जोशीराव.Premium|Narcissism: नार्सिसिझम म्हणजे काय.? तुम्ही तुमच्या मुलांबाबत अतिसुरक्षित वातावरण निर्माण करता, वाचा रिसर्च काय सांगतो...बांगड्यांची ‘किणकिण’खरंतर मला खरेदी करण्यात काहीही रस नसतो. त्यामुळे माझे खरेदीचे मजेदार किस्से फार कमी आहेत. मी आठवीत असताना आमची शाळेची सहल कोल्हापूरला गेली होती. अंबाबाईच्या मंदिरात दर्शन घेतल्यानंतर आम्ही मुली मंदिराच्या आवारात फिरत होतो. तिथं एका दुकानातल्या बांगड्या मला आवडल्या. गुलाबी रंगाच्या बांगड्या बघून मला वाटलं, की या रंगाच्या बांगड्या आईला खूप आवडतील. शेवटी हो-नाही करत मी त्या बांगड्या खरेदी केल्या. घरी आल्यानंतर आईला त्या बांगड्या दाखवल्या. त्या बांगड्या बघून आईनं माझं मन राखायला ‘छान बांगड्या घेतल्या’ असं म्हटलं खरं, पण मला काही दिवसांनी समजलं, की त्या बांगड्या प्लॅस्टिकच्या होत्या आणि आई प्लॅस्टिकच्या बांगड्या घालत नाही! त्यामुळे त्या बांगड्या अजूनही तशाच पडून आहेत! अजूनही कोणत्याही बांगड्या बघितल्या की मला त्या प्लॅस्टिकच्या बांगड्या आठवून हसू येतं...- अनया पाटीलस्वेटर्सची फजितीदोन वर्षांपूर्वी मी आणि माझे मित्र बद्रिनाथला फिरायला गेलो होतो. बद्रिनाथजवळ भारत-चीन सीमेवर माणा नावाचं गाव आहे. त्या गावाच्या बाजारात हिमालय भागातील स्थानिक लोकांनी हातांनी तयार केलेल्या वस्तू मिळतात. आम्ही त्याठिकाणी शॉपिंगसाठी गेलो. तिथं एका दुकानात आम्हाला जाडजूड सुंदर स्वेटर्स दिसले. आम्ही आधी स्वेटर्स घालून बघितले, तेव्हा त्या स्वेटर्समध्ये छान उबदार वाटत होतं. त्यात त्या दुकानदारानं आम्हाला असं काही पटवून दिलं, की आम्ही स्वेटर्स खरेदी करायचे ठरविले. घरच्यांसाठीही काही घ्यायचे होतेच, त्यामुळे मग प्रत्येकानं दोन-तीन स्वेटर्स खरेदी केले. घरी गेल्यानंतर मात्र घरच्यांना स्वेटर्सची ऊब जाणवेना! शिवाय ते स्वेटर्स टोचतही होते. त्यामुळे ते कोणीच वापरले नाहीत, आणि दुकानदारानं मला कसं लुटलं म्हणून सगळे मला हसलेही. तेव्हापासून फिरायला गेल्यानंतर खरेदी करताना मी दक्षता घ्यायला शिकलो.- ऋषिकेश वाघ.टॅगची धमालथंडीचा सीझन होता. मला गावाला जायचं होतं, म्हणून मी मॉलमधून नवीन स्वेटर खरेदी केला. छान मऊ, मनासारखा स्वेटर मिळाला म्हणून खुशीतच घरी आलो. घरी आल्यावर लक्षात आलं, की स्वेटरचा मॅग्नेटिक टॅग तसाच आहे. बिलिंग काउंटरवर तिथल्या माणसानं तो काढणं अपेक्षित होतं. माझंही तेव्हा लक्ष गेलं नाही. मी घाईघाईतच पेमेंट करून निघालो होतो. हा टॅग गोल आणि चांगलाच मोठा होता. काढायचा तरी कसा? आपल्याला तो काढता येत नाही. काय करावं कळेना. मला दुसऱ्याच दिवशी गावाला जायचं होतं. तसाच स्वेटर घेऊन गेलो. तिथं आणि पुढे परत आल्यावर टॅग लपवून लपवून स्वेटर वापरला. शेवटी एके दिवशी कंटाळून कापूनच काढला, करणार तरी काय! तिथं आख्खं बोट जाईल एवढं भोक पडलं आहे. आता कधीही मॉलमध्ये गेलो, की सगळे टॅग नीट काढतायत ना याकडे माझं बारीक लक्ष असतं, कारण मला पुन्हा टॅग मिरवत फिरायचं नाहीये.-प्रसाद शुक्ल. 