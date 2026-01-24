Premium|Winter Special Indian Recipes: हिवाळ्याची चव घरच्या घरी खास शिदोरी!

नीलिमा विजय खडतकरओल्या कच्च्या हळदीचे लोणचे वाढप७ ते ८ व्यक्तींसाठी साहित्यदोन मोठे तुकडे किंवा २५० ग्रॅम कच्ची हळद, १०० ग्रॅम आल्याचा तुकडा, पाव कप मोहरीचे तेल, १ चमचा मोहरी, अर्धा चमचा मेथीचे दाणे, अर्धा चमचा बडीशेप, ४ ते ५ काळी मिरी, अर्धा चमचा जिरे, १ मोठा चमचा मीठ, १ मोठा चमचा लिंबाचा रस, १ मोठा चमचा तिखट, १ मोठा चमचा गूळ पावडर (ऐच्छिक)..कृतीसर्वप्रथम कच्ची हळद आणि आले दोन्ही व्यवस्थित धुऊन, कोरड्या कापडाने पुसून घ्यावेत व त्यांच्या साली व्यवस्थित काढून घ्याव्यात. हळद आणि आल्याचे पातळ काप करावेत. मोहरीचे तेल गरम करून घ्यावे आणि थंड होण्यासाठी बाजूला ठेवावे. सर्व मसाले कोरडे भाजून घ्यावेत. तेल गरम करून त्यात सर्वात पहिले मोहरी घालून ती तडतडू द्यावी. नंतर त्यात काळे मिरे, जिरे, मेथीचे दाणे, बडीशेप घालून एक ते दोन मिनिटे भाजून घ्यावे, आणि थंड होण्यासाठी बाजूला ठेवावे. नंतर मिक्सरमध्ये घालून या मसाल्यांची जाडसर पूड करावी. आता एका कोरड्या भांड्यात हळद आणि आल्याचे काप घ्यावेत. त्यात लिंबाचा रस, मसाल्यांची पूड, मीठ, लाल मिरची पावडर, थंड केलेले मोहरीचे तेल आणि गूळ पावडर घालून सर्व साहित्य चांगले एकत्र करावे. त्यानंतर हे लोणचे तयार. हे लोणचे लगेचही खाता येते. लोणचे फ्रीजमध्ये जास्त काळ ताजे राहते.तीळ-खोबरे साटोऱ्यावाढप४ ते ५ व्यक्तींसाठीसाहित्यएक वाटी तीळ, अर्धी वाटी शेंगदाणे, अर्धी वाटी सुक्या खोबऱ्याचा कीस, १ वाटी गूळ, १ वाटी बारीक रवा, १ छोटा चमचा वेलची पूड, साजूक तूप..Premium|Eggless dessert recipes : अंड्याशिवाय मूस, पारफे आणि चीजकेक कप्स; घरच्या घरी बनवा स्वादिष्ट डेझर्ट्स.कृतीप्रथम रव्यात तुपाचे कडकडीत मोहन घालून रवा मळून घ्यावा व बाजूला ठेवावा. तीळ, शेंगदाणे आणि खोबऱ्याचा कीस मंद आचेवर खमंग भाजून घ्यावा. या भाजलेल्या तीळ व शेंगदाण्याचे कूट करून घ्यावे. गूळ बारीक करावा किंवा किसून घ्यावा. नंतर तीळ व शेंगदाण्याचे कूट, खोबऱ्याचा कीस आणि गूळ मिक्सरमध्ये एकत्र बारीक करून घ्यावे. या तयार मिश्रणात वेलची पूड घालावी. त्यानंतर भिजवलेल्या रव्याचे लिंबाएवढे गोळे करावेत. प्रत्येक गोळ्याची पारी करून त्यात एक चमचा मिश्रण घालून साटोऱ्या लाटून घ्याव्यात व साजूक तूप घालून साटोऱ्या छान खरपूस भाजूनघ्याव्यात.सोया-मटार पॉकेट्सवाढप३ ते ४ व्यक्तींसाठीसाहित्यएक वाटी सोया चंक्स, १ वाटी मटार, अर्धी वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर, १ छोटा चमचा हिरवी मिरची-आले पेस्ट, प्रत्येकी १ टीस्पून बडीशेप, चाट मसाला, आमचूर पावडर, साखर व ओवा, १ टेबलस्पून धने-जिरे पूड, चवीनुसार मीठ, प्रत्येकी अर्धी वाटी गव्हाचे पीठ व मैदा, १ छोटा चमचा बेसन, तळण्यासाठी तेल..Premium|Christmas Dessert Recipes : ख्रिसमससाठी झटपट आणि स्वादिष्ट मिठाई रेसिपीज.कृतीप्रथम गव्हाचे पीठ, बेसन व मैदा एकत्र करून घ्यावे. या पिठांमध्ये तेलाचे कडकडीत मोहन, ओवा व मीठ घालून कणीक मळून घ्यावी व बाजूला ठेवावी. सोया चंक्स कोमट पाण्यात भिजत घालावेत व पाच मिनिटांनी चंक्स पाण्यातून काढून पिळून घ्यावेत. यात पाणी अजिबात राहायला नको. मटार मिक्सरमध्ये जाडसर वाटून घ्यावेत. कढईत फोडणीसाठी तेल घालावे. तेल गरम झाल्यानंतर त्यात हिरवी मिरची आणि आल्याची पेस्ट घालून परतून घ्यावी. नंतर भिजवलेले सोया चंक्स, चिरलेली कोथिंबीर, वाटलेले मटार, बडीशेप, चाट मसाला, आमचूर पावडर, धने-जिरे पूड, मीठ, साखर घालावी व मिश्रण छान परतावे. परतल्यानंतर हे मिश्रण कढईतून काढून थंड होऊ द्यावे. भिजवलेल्या पिठाची जाडसर पोळी लाटून त्याचे आयाताकृती तुकडे कापून घ्यावेत. प्रत्येक तुकड्याच्या एका बाजूवर थोडे थंड झालेले सारण भरून त्यावर दुसरी बाजू दुमडून मैद्याच्या पेस्टने व्यवस्थित चिकटवून घ्यावी. हे तयार केलेले पॉकेट्स गरम तेलात मध्यम आचेवर लालसर खरपूस तळून घ्यावेत. गरमगरम सोया-मटार पॉकेट्स सॉसबरोबर सर्व्ह करावेत.टीप : पॉकेट्स तळायचे नसल्यास ओव्हनमध्ये १८० अंश सेल्सिअसवर बेक करावेत..हरभऱ्याची कचोरीवाढप३ ते ४ व्यक्तींसाठीसाहित्यएक वाटी सोललेले हरभरे, अर्धी वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर, १ छोटा चमचा हिरवी मिरची-आले पेस्ट, प्रत्येकी १ टीस्पून बडीशेप, चाट मसाला, आमचूर पावडर, साखर व ओवा,१ छोटा चमचा हिंग, १ टेबलस्पून धने-जिरे पूड, मीठ, १ वाटी मैदा, तळण्यासाठी तेल.कृतीप्रथम मैद्यात तेलाचे कडकडीत मोहन, ओवा व मीठ घालावे आणि पाणी घालून कणीक मळून घ्यावी. आता ही कणीक काही वेळ बाजूला ठेवावी. सोललेले हरभरे जाडसर वाटून घ्यावेत. कढईत फोडणीसाठी तेल घालावे. तेल गरम झाल्यानंतर त्यात हिरवी मिरची आणि आल्याची पेस्ट घालावी आणि छान परतून घ्यावी. नंतर वाटलेले हरभरे, चिरलेली कोथिंबीर, बडीशेप, चाट मसाला, आमचूर पावडर, धने-जिरे पूड, मीठ, साखर, हिंग घालावे आणि हे सगळे मिश्रण नीट परतून घ्यावे व कढईतून काढून थंड होऊ द्यावे. भिजवलेल्या पिठाचे छोटे गोळे करावेत. प्रत्येक गोळ्याची जाडसर पारी करून त्यात थंड झालेले सारण थोडे थोडे भरून जाडसर कचोऱ्या लाटाव्यात. गरम तेलात मंद आचेवर या कचोऱ्या लालसर खरपूस तळून घ्याव्यात. गरम गरम कचोऱ्या सॉसबरोबर सर्व्ह कराव्यात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.