Premium|Winter Special Indian Recipes: हिवाळ्याची चव घरच्या घरी खास शिदोरी!

Indian winter food: हिवाळ्यातील शिदोरी या लेखात नीलिमा विजय खडतकर यांनी हिवाळ्यासाठी खास चार पौष्टिक आणि चविष्ट पदार्थांच्या कृती दिल्या आहेत. ओल्या कच्च्या हळदीचे लोणचे आरोग्यासाठी उपयुक्त असून प्रतिकारशक्ती वाढवते. तीळ-खोबरे साटोऱ्या हा पारंपरिक गोड पदार्थ असून थंडीत शरीराला उष्णता देतो.
नीलिमा विजय खडतकर

ओल्या कच्च्या हळदीचे लोणचे

वाढप

७ ते ८ व्यक्तींसाठी

साहित्य

दोन मोठे तुकडे किंवा २५० ग्रॅम कच्ची हळद, १०० ग्रॅम आल्याचा तुकडा, पाव कप मोहरीचे तेल, १ चमचा मोहरी, अर्धा चमचा मेथीचे दाणे, अर्धा चमचा बडीशेप, ४ ते ५ काळी मिरी, अर्धा चमचा जिरे,

१ मोठा चमचा मीठ, १ मोठा चमचा लिंबाचा रस, १ मोठा चमचा तिखट, १ मोठा चमचा गूळ पावडर (ऐच्छिक).

