Premium|Corporate fashion for women in India : महिला दिनी फॅशनद्वारे व्यक्तिमत्त्व खुलवा; कॉर्पोरेट महिलांसाठी टिप्स

सोनिया उपासनी

फॅशन करताना शिक्षकांनी साधेपणा आणि आदर्शत्व जपावे, विद्यार्थिनींनी उत्साह आणि सर्जनशीलता दाखवावी, तर कॉर्पोरेट महिलांनी व्यावसायिकता आणि एलिगन्स राखावा. फॅशन ही केवळ बाह्य देखावा नसून, ती स्वतःची ओळख आणि आत्मसन्मान व्यक्त करण्याची कला आहे. जागतिक महिला दिन (८ मार्च) हा दिवस केवळ उत्सव नसून समानता, स्वातंत्र्य आणि सशक्तीकरणाचा संदेश देणारा दिवस आहे. हा दिवस जगभरात महिलांच्या सामर्थ्य, संघर्ष आणि योगदानाचा सन्मान करण्यासाठी साजरा केला जातो. शिक्षण, विज्ञान, कला, राजकारण, उद्योग अशा प्रत्येक क्षेत्रात महिलांनी आपली छाप पाडली आहे. त्यांच्या कार्याचा गौरव करण्यासाठी आणि अजूनही अस्तित्वात असलेल्या विषमतेविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी हा दिवस महत्त्वाचा ठरतो.

प्रत्येक स्त्रीने स्वतःचे व्यक्तिमत्त्व अधिक खुलवावे, स्वतःवर प्रेम करावे आणि आत्मसन्मानाने उभे राहावे हीच या दिवसाची खरी भावना आहे. फॅशन म्हणजे केवळ ट्रेंड नाही; ती स्वतःची ओळख, विचार आणि आत्मविश्वास व्यक्त करण्याचे प्रभावी माध्यम आहे. योग्य पोशाख आणि अॅक्सेसरीजमुळे व्यक्तिमत्त्वाला चार चाँद लागतात.महिला दिनी तयार होताना सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आत्मविश्वास. या दिवशी रंग कोणता निवडाल? तर, जांभळा रंग महिला सशक्तीकरणाचे प्रतीक मानला जातो. तसेच पांढरा आणि हिरवा रंगदेखील वापरला जातो. जांभळी साडी किंवा कुर्ता, पांढरा ड्रेस आणि जांभळा दुपट्टा, सॉफ्ट पेस्टल रंगाचा इंडो-वेस्टर्न ड्रेस, हिरवा आणि पांढरा कुर्ता-पलाझो किंवा याच रंगांचा एलिगंट वेस्टर्न फॉर्मल ड्रेस असे पर्याय तुम्ही निवडू शकता. त्याचबरोबर लुक खुलवण्यासाठी हलका आणि एलिगंट मेकअप करता येईल. त्यासाठी न्यूड किंवा पिंक लिपस्टिक, काजळ आणि हलका आयलाइनर वापरता येईल.

तुम्ही शिक्षिका असाल तर...शिक्षक हे विद्यार्थ्यांसाठी आदर्श असतात. त्यामुळे त्यांचा पोशाख शोभेल असा, साधा आणि प्रभावी असावा. पुढील पर्याय निवडता येतील -कॉटन किंवा सिल्क साडीसिम्पल सलवार सूटक्रीम, लाइट ब्लू, पेस्टल शेड्स अशा हलक्या रंगांमधील कपडेअॅक्सेसरीजमध्ये साधे स्टड्स, इयररिंग्ज, सिम्पल घड्याळ, लहानशी टिकली, एखादी साधी हँडबॅगकॉलेजमध्ये प्राध्यापिका असाल तर...कॉलेज प्राध्यापकांचे व्यक्तिमत्त्व प्रभावी आणि आत्मविश्वासपूर्ण दिसणे आवश्यक आहे. त्यामुळे थोडासा मॉडर्न पण प्रोफेशनल लुक ठेवावा. पुढील पर्याय निवडता येतील -सिल्क किंवा लिनन साडीइंडो-वेस्टर्न कुर्ताफॉर्मल ट्राउझर आणि टॉपब्लेझरसोबत साडी (फ्युजन स्टाइल)अॅक्सेसरीजमध्ये पर्ल ज्वेलरी, स्टायलिश पण साधेसे घड्याळ, मिनिमल मेकअप, क्लासी पर्स, टोट बॅगकॉलेजला जाणाऱ्या मुलींसाठी...विद्यार्थिनींनी स्वतःच्या स्टाइलनुसार कपडे निवडावेत, पण मर्यादा जाणावी व राखावी.साडी, अनारकली ड्रेस, पंजाबी ड्रेसकुर्ता-जीन्सलाँग स्कर्ट आणि क्रॉप टॉपपलाझो आणि शॉर्ट कुर्तास्टायलिश जंपसूटअॅक्सेसरीजमध्ये चंकी ज्वेलरी, युनिक ब्रेसलेट्स, ऑक्सिडाइज्ड ज्वेलरी, स्लिंग बॅग्ज, ट्रेंडी इयररिंग्ज, स्कार्फ किंवा स्टोल, हलका मेकअप.