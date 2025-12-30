Premium|Spartan Perfume Success Story : सुगंधी ‘यशो’गाथा; 'स्पार्टन' परफ्युमच्या यशस्वी प्रवासाची कहाणी

दीर्घकाळ टिकणारा सुगंध, दर्जेदार कच्च्या मालाचा वापर, आधुनिक व आकर्षक पॅकेजिंग, तरुणांना आकर्षित करणारी प्रभावी ब्रँड ओळख आणि सर्वसामान्य ग्राहकांच्या खिशाला परवडणारी किंमत ही ‘स्पार्टन’ची प्रमुख ताकद ठरली. या वैशिष्ट्यांमुळे ‘स्पार्टन’ परफ्युम अल्पावधीतच ग्राहकांच्या पसंतीस उतरू लागला आहे. स्थानिक पातळीवर चांगला प्रतिसाद मिळत असून, सध्या या ब्रँडच्या पेटंट नोंदणीची प्रक्रिया सुरू आहे.आजच्या बदलत्या आणि तीव्र स्पर्धात्मक युगात ग्रामीण भागातील, शेतकरी कुटुंबातील तरुणाने शिक्षणासोबत उद्योग उभारून स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करणे ही बाब केवळ वैयक्तिक यश न राहता समाजासाठी प्रेरणादायीही ठरते. जिद्द, चिकाटी आणि आत्मविश्वासाच्या जोरावर प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत स्वतःचा उद्योग उभारणाऱ्या या यशस्वी तरुणाच्या नावातच ‘यश’ आहे. नाशिक जिल्ह्यामधील लखमापुरातल्या बागलाण तालुक्यातल्या यश आनंदा साळुंके याने विकसित केलेला ‘स्पार्टन’ हा परफ्युमचा ब्रँड ग्रामीण उद्योजकतेचा आशादायी चेहरा ठरत आहे..Premium| Stanford AI Report: स्टॅनफर्डचा एआय अहवालानुसार भारताला जागतीक स्तरावर नेतृत्व करण्याची संधी.यश हा कर्मवीर आबासाहेब तथा नारायण मन्साराम सोनवणे कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय व्यवस्थापनशास्त्र शाखेचा द्वितीय वर्षाचा विद्यार्थी. अत्यंत साध्या कुटुंबात वाढलेल्या यशसमोर आर्थिक अडचणींचे आव्हान कायम होते. मात्र परिस्थितीला शरण न जाता शिक्षणासोबतच त्याने स्वतःचे कार वॉशिंग सेंटर सुरू केले. अभ्यास आणि कामाचा ताण सांभाळत असतानाच ‘स्पार्टन’चा प्रवास सुरू झाला.कार वॉशिंग सेंटर चालवताना विविध सामाजिक व आर्थिक स्तरांतील ग्राहकांशी यशचा रोजचा संपर्क येऊ लागला. अनेक ग्राहक गाड्यांमध्ये वापरत असलेले महागडे परफ्युम, त्यांचा सुगंध, टिकाऊपणा आणि किंमत यातील तफावत यशच्या लक्षात आली. बाजारात दर्जेदार परफ्युम उपलब्ध असले, तरी त्यांची किंमत सर्वसामान्य ग्राहकांच्या आवाक्याबाहेर असल्याची जाणीव त्याला झाली. उच्च गुणवत्ता आणि परवडणारी किंमत या दोन्ही गोष्टी एकत्र आणता येतील का? या प्रश्नातूनच स्पार्टन परफ्युमची संकल्पना जन्माला आली..या कल्पनेला प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी यशने सखोल अभ्यास केला. विविध नामांकित परफ्युम ब्रँड्स, त्यांचे सुगंध, टिकाऊपणा, वापरले जाणारे घटक, पॅकेजिंग, ब्रँडिंग आणि मार्केटिंग धोरणे यांचा त्याने बारकाईने अभ्यास केला. व्यवस्थापनशास्त्रातील शिक्षणाचा प्रत्यक्ष उपयोग करत उत्पादन खर्च, ग्राहक मानसशास्त्र आणि बाजारातील स्पर्धा यांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न त्याने केला.हा प्रवास अवघड होता. पुरेसे भांडवल उपलब्ध नसणे, दर्जेदार कच्चा माल सहज न मिळणे, सुगंध विकसित करताना वारंवार अपयश येणे, अशा अनेक अडचणी यायच्या. परफ्युमसाठी आवश्यक कच्च्या मालासाठी त्याला अनेकदा अहमदाबादपर्यंत प्रवास करावा लागला. अनेक प्रयोग फसले, वेळ आणि पैसा खर्ची गेला. काही वेळा लोकांकडून अविश्वास, उपहास आणि नकारात्मक प्रतिक्रियादेखील ऐकाव्या लागल्या. मात्र या सर्व अडथळ्यांपुढे यशने कधीही हार मानली नाही. अखेर त्याच्या प्रयत्नांना यश मिळाले आणि उच्च दर्जाचा, दीर्घकाळ टिकणारा, आकर्षक सुगंध असलेला स्पार्टन परफ्युम तयार झाला. स्पार्टन परफ्युममध्ये आज बाजारातील नामांकित कंपन्यांच्या उत्पादनांमध्ये आढळणारी अनेक वैशिष्ट्ये दिसून येतात. दीर्घकाळ टिकणारा सुगंध, दर्जेदार कच्च्या मालाचा वापर, आधुनिक व आकर्षक पॅकेजिंग, तरुणांना आकर्षित करणारी प्रभावी ब्रँड ओळख आणि सर्वसामान्य ग्राहकांच्या खिशाला परवडणारी किंमत ही स्पार्टनची प्रमुख ताकद ठरली. या वैशिष्ट्यांमुळे स्पार्टन परफ्युम अल्पावधीतच ग्राहकांच्या पसंतीस उतरू लागला आहे. स्थानिक पातळीवर चांगला प्रतिसाद मिळत असून सध्या या ब्रँडच्या पेटंट नोंदणीची प्रक्रिया सुरू आहे..संधी नाहीत, अडचणीची परिस्थिती आहे अशी कारणे देत बसलो असतो, तर आज काहीच उभे राहिले नसते. अपयश, आर्थिक मर्यादा आणि लोकांची नकारात्मक मते हे सगळे बाजूला ठेवून कामाला लागलो. मोठ्या ब्रँड्सची भीती बाळगण्यापेक्षा स्वतःच्या क्षमतेवर विश्वास ठेवला. तरुणांनी नोकरीची वाट पाहत बसण्याऐवजी स्वतःच्या कल्पनांवर काम करावे, सातत्य ठेवावे आणि अपयशाला घाबरू नये. मेहनत प्रामाणिक असेल तर यश नक्कीच मिळते. पुढील काळात ‘स्पार्टन’ परफ्युम ब्रँड अधिक दर्जेदार करून मोठ्या बाजारपेठेत नेण्याचा माझा प्रयत्न राहील.- यश साळुंकेयश साळुंके याने विकसित केलेला ‘स्पार्टन’ परफ्युम ब्रँड हे मेहनत, जिद्द आणि आत्मविश्वासाचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. प्रतिकूल परिस्थितीतही शिक्षणासोबत उद्योग उभारण्याचे धाडस त्याने दाखवले आहे. अपयशावर मात करून सातत्याने प्रयत्न करत राहण्याची वृत्ती हीच त्याच्या यशाची खरी ताकद आहे. यशसारखे विद्यार्थी समाजासाठी प्रेरणास्रोत ठरतात.- डॉ. नरेंद्र निकम, उपप्राचार्य व क्रीडा संचालक, सटाणा महाविद्यालय(अंबादास देवरे दै. सकाळच्या नाशिक आवृत्तीचे बातमीदार आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.