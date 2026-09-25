Premium|Women and Travel : तरुण मुलींच्या प्रवासाचा बदलता अर्थ; स्वातंत्र्यापासून आत्मविश्वासापर्यंत

निकिता कातकाडेआजची मुलगी प्रवासातून फोटो आणि आठवणी घेऊन परत येतेच, पण त्यासोबत ती काहीतरी शिकूनही येते. स्वतः निर्णय घेण्याचं धाडस, अनोळख्या परिस्थितीत स्वतःला सांभाळण्याची क्षमता, नवीन माणसांशी संवाद साधण्याचा आत्मविश्वास आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे स्वतःच्या सोबतीची सवय. कदाचित याच बदलांमध्ये आजच्या तरुण मुलींच्या प्रवासाचं खरं सौंदर्य दडलंय!‘फिरायला जायचंय’ असं एखादी मुलगी म्हणते, तेव्हा तिच्या डोळ्यांसमोर नेमकं काय असतं? एखादं देवस्थान? एखादं निसर्गरम्य ठिकाण? समुद्रकिनारा? डोंगर? की एखाद्या अनोळखी शहराच्या रस्त्यावर स्वतःच्या मनाप्रमाणे, कुणीही घाई-गडबड करत नसताना नुसतं चालणं? कदाचित या प्रश्नांची उत्तरं तिच्या वयानुसार बदलत असतील. कारण पर्यटनाची व्याख्या आता केवळ ‘कुठेतरी जाऊन येणं’ एवढीच राहिलेली नाही. विशेषतः तरुण मुलींसाठी प्रवासाचा अर्थ गेल्या काही वर्षांत खूपच बदललाय. कधी काळी कुटुंबासोबत देवदर्शनाला जाणं, लग्नसमारंभासाठी दुसऱ्या गावाला जाणं किंवा वर्षातून एखाद्या ठिकाणी सहलीला जाणं म्हणजे पर्यटन. आज मात्र स्त्री स्वतःसाठी प्रवास निवडतेय. कुठे जायचं, कुणासोबत जायचं, किती दिवस राहायचं आणि त्या प्रवासातून काय अनुभवायचं हे ती स्वतःच ठरवतेय..Premium|Mystery Phone Call : रहस्यमय फोन कॉलने देसाई आजोबांची उडवली झोप.माझ्या आईच्या पिढीतल्या अनेक स्त्रियांना पर्यटन म्हटलं की सर्वप्रथम देवदर्शन आठवतं. त्यांच्या तरुणपणी मुलांच्या सुट्ट्या, नवऱ्याला मिळणारी रजा, आई-वडिलांची सोय या सगळ्यांचा विचार करून एखादं ठिकाण निवडलं जायचं. मग एखाद्या रविवारी किंवा सुट्टीच्या दिवशी कुटुंबासोबत जवळच्या एखाद्या प्रसिद्ध मंदिरात जाणं, दर्शन घेणं, प्रसाद घेणं आणि परत येताना वाटेत जेवण करणं यातच त्यांच्यासाठी प्रवासाचा आनंद सामावलेला असायचा. त्या प्रवासाला ‘ट्रिप’ म्हटलं जात नव्हतं कदाचित; पण त्यांच्या आठवणींच्या कप्प्यात तीही एक सुंदर सहलच होती. त्यात श्रद्धा होती, कुटुंबाची सोबत होती आणि रोजच्या कामांमधून मिळालेला थोडासा विरंगुळाही होता.यावर साधारण माझ्या आईच्या वयाच्या एका काकूंशी गप्पा मारत होते, तेव्हा त्यांना विचारलं, ‘तुमच्यासाठी पर्यटन म्हणजे काय?’ त्या सहज म्हणाल्या, ‘देवदर्शनाला कुठेतरी दूर जायचं, तिथं दोन दिवस राहायचं, आजूबाजूची ठिकाणं पाहायची... हेच मला फिरणं वाटतं.’ घर, संसार, मुलं आणि रोजच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये स्वतःसाठी फारसा वेळ न मिळालेल्या त्या पिढीनं प्रवासालाही कुटुंबाच्या चौकटीतूनच अनुभवलं.पण आता चित्र बदलतंय. माझी मैत्रीण युगंधरा एकटी प्रवास करते. ‘सोलो ट्रॅव्हल’ हा शब्द तिच्यासाठी केवळ सोशल मीडियावरचा ट्रेंड नाही, तर स्वतःला समजून घेण्याचा एक मार्ग झालाय. तिला एकटीनं कुठेतरी जाणं खूप भारी वाटतं. नवीन शहर, अनोळखी रस्ते, वेगळी भाषा, नवीन माणसं... सुरुवातीला थोडी भीती वाटते; पण त्या भीतीपलीकडे मिळणारा आत्मविश्वास तिला पुन्हा पुन्हा पुढच्या प्रवासाला घेऊन जातो. ती सांगते, ‘एकटीनं प्रवास करताना मला माझ्याशी बोलायला वेळ मिळतो. कुणाला काय आवडेल, कुणाला काय नकोय, याचा विचार करावा लागत नाही. मला जिथं थांबायचंय तिथं थांबते, जिथं फिरायचंय तिथं फिरते. त्यात एक वेगळंच स्वातंत्र्य आहे...’ त्यामुळे मुलींचं सोलो ट्रॅव्हलिंग ही एक क्रेझ नसून, तो समाजातल्या बदलत्या विचारांचा आरसा आहे..Premium|Himachal Pradesh Travel : ‘कुठेतरी फिरायला जाऊ या’पासून हिमालयाच्या डोंगरांपर्यंतचा प्रवास.एकेकाळी घराबाहेर पडताना कुटुंबातला पुरुष सोबत असावाच असा अलिखित नियम होता. आता मात्र ते चित्र झपाट्यानं बदलताना दिसतंय. ‘कुणीतरी सोबत असेल तरच जाईन’ या विचाराऐवजी ‘मला जायचंय, म्हणून मी जाईन’ हा विचार समाजामध्ये रुजतोय.मात्र प्रत्येक स्त्रीला एकटेपणाचा प्रवास आवडतो असं नाही. माझ्या पाच मैत्रिणींचा एक ग्रुप आहे. प्रत्येकीची नोकरी वेगळी, घरची जबाबदारी वेगळी, मिळणारा वेळ वेगळा. त्यामुळे सगळ्यांची सुट्टी जुळून येणं हीच मोठी गोष्ट. पण ज्या दिवशी ते जमतं, त्या दिवशी बॅग भरायची आणि निघायचं, असं करतात त्या. त्यांच्यासाठी पर्यटन म्हणजे महागडं हॉटेल किंवा मोठा प्रवास नसतो. पाचजणी एकत्र असणं, दिवसभर गप्पा मारणं, भरपूर हसणं, एखाद्या ठिकाणी फोटो काढणं आणि रोजच्या आयुष्यात न मिळणारा निवांतपणा अनुभवणं इतकंच त्यांच्यासाठी पुरेसं आहे. ‘आम्ही फिरायला जातो ते ठिकाणांसाठी कमी आणि एकमेकींसाठी जास्त. घरी प्रत्येकाची काही ना काही भूमिका असते. आई, बायको, मुलगी... पण ट्रिपला गेल्यावर आम्ही फक्त ‘आम्ही’ असतो, फक्त मैत्रिणी...’ त्यांच्यातली एकजण सांगत होती.खरंच किती बदलला आहे पर्यटनाचा अर्थ! याच बदलाचा आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे तरुणींचा स्वतःचा ‘ट्रॅव्हल फंड’. आज अनेक तरुणी नोकरी करताना आपल्या पगारातून दर महिन्याला ठरावीक रक्कम प्रवासासाठी बाजूला ठेवतात. कुणी सोलो ट्रॅव्हलसाठी फंड तयार करतं, तर कुणी मैत्रिणींसोबत वर्षातून एकदा मोठी ट्रिप करता यावी म्हणून. ‘प्रवासासाठी, मनसोक्त फिरण्यासाठी कमवायचं’ असं म्हणणाऱ्या मुलींची संख्याही वाढतेय. यामागे आर्थिक स्वावलंबनाची भावना आहे. पूर्वी प्रवासासाठी घरातल्या पुरुषांवर आर्थिकदृष्ट्या अवलंबून राहावं लागायचं. आज नोकरी करणारी स्त्री स्वतःच्या पैशातून स्वतःची सहल आखते. तिकिटं स्वतः काढते, हॉटेल्स स्वतः बुक करते आणि प्रवासाचा खर्चही स्वतःच करते. यात केवळ प्रवासाचा आनंद नसतो. ‘हे मी माझ्या पैशांनी केलं’ हा आत्मविश्वासही त्यात असतो. लग्न झालेल्या मुलींमध्येही हा बदल जाणवतोय. घर, संसार, मुलं आणि नोकरी या सगळ्या जबाबदाऱ्या सांभाळताना काही दिवस स्वतःसाठी काढण्याची गरज आता अनेक मुली उघडपणे मान्य करताहेत. एका महिलेनं मुलं मोठी झाल्यानंतर पहिल्यांदा मैत्रिणींसोबत दोन दिवसांची ट्रिप केली. घरातून निघताना तिच्या मनात थोडा अपराधीपणा होता. ‘मी नसताना घराचं कसं होईल?’ हा प्रश्न होता. पण परत आल्यावर तिचं उत्तर वेगळं होतं. ‘ट्रिपला गेल्यावर दोन दिवस मी कोणाची आई नव्हते, कोणाची बायको नव्हते. मी फक्त मी होते. खूप दिवसांनी स्वतःसोबत वेळ घालवला,’ असं ती म्हणाली. मला वाटतं ही बदललेली जाणीव केवळ पर्यटनापुरती मर्यादित राहत नाही, तो स्त्रीच्या जगण्याच्या पद्धतीतला बदल होऊन जातो. पूर्वी स्त्रीचा प्रवास बहुतेक वेळा तिच्या कुटुंबाशी जोडलेला असे. आज तिच्या प्रवासाचा केंद्रबिंदू अनेकदा ‘ती स्वतः’ असते..काही मुलींसाठी पर्यटन म्हणजे निसर्गाच्या सान्निध्यात काही दिवस शांत राहणं. शहराच्या गोंगाटापासून दूर एखाद्या गावात जाऊन सकाळी लवकर उठणं, पक्ष्यांचे आवाज ऐकणं, डोंगराकडे पाहत चहा पिणं आणि मोबाईल बाजूला ठेवणं... हा त्यांचा प्रवास. तर काहीजणींसाठी पर्यटन म्हणजे इतिहासाच्या पाऊलखुणा शोधणं. एखाद्या शहराची संस्कृती समजून घेणं, स्थानिक खाद्यपदार्थ चाखणं, बाजारपेठेत फिरणं, तिथल्या लोकांचं जीवन जवळून पाहणं, हेही त्यांना तितकंच आकर्षक वाटतं. याच्याही पुढे जाऊन ट्रेकिंग, सायकलिंग, बाइक रायडिंग अशा साहसी प्रवासातही मुलींचा सहभाग वाढतोय. बुलेटवरून लांबचा प्रवास करणाऱ्या महिला, सायकलवरून मोहिमा पूर्ण करणाऱ्या मुली आणि दुर्गम भागात फिरणारे मुलींचे ग्रुप्स आता अनोळखी राहिलेले नाहीत. बाइकवरून रोड ट्रिप करणारी मुलगी एकेकाळी अपवाद वाटायची, आता ती अनेकांसाठी प्रेरणा ठरतेय. ‘रायडिंग करताना मला रस्ता जितका दिसतो, तितकाच माझ्यातला धीरही दिसतो,’ असं एका मुलीचं म्हणणं आहे. तर काही मुलींना मात्र साहसापेक्षा शांतता हवी असते. त्यांच्यासाठी पर्यटन म्हणजे ‘किती ठिकाणं पाहिली?’ हा प्रश्न नसतो, ‘किती निवांत जगले?’ हा प्रश्न असतो.सोशल मीडियानंही या बदलाला मोठी चालना दिली आहे. एखादी मुलगी एकटी हिमालयात गेल्याचा व्हिडिओ पाहून दुसरीच्या मनात ‘मीही जाऊ शकते’ हा विचार येतो. महिला ट्रॅव्हल ब्लॉगर आणि व्ह्लॉगर त्यांच्या प्रवासाच्या टिप्स, बजेट, राहण्याची ठिकाणं, सुरक्षिततेचे उपाय आणि प्रत्यक्ष अनुभव शेअर करत असतात. त्यामुळे त्यांच्यासारखा प्रवास करू इच्छिणाऱ्या अनेकींना पहिल्यांदा प्रवास करत असल्या तरी दिशा मिळते.अनेक टूर कंपन्यादेखील मुलींसाठी स्वतंत्र सहली आयोजित करतात. समान विचारांच्या मुलींचा ग्रुप, मुली टूर लीडर असलेला ग्रुप आणि नियोजित प्रवास या सगळ्यामुळे पहिल्यांदा घराबाहेर दूर जाणाऱ्या महिलांनाही सुरक्षिततेची भावना मिळते. यात धार्मिक पर्यटनालाही तेवढंच महत्त्व असलेलं दिसतं. आजही अनेक मुली पंढरपूर, काशी, तिरुपती, वैष्णोदेवी किंवा इतर तीर्थक्षेत्रांना जातात. फरक एवढाच, की आता पर्यटनाची व्याप्ती तिथं थांबत नाही..आज मुली कधी देवदर्शनाला जातात, कधी काश्मीरच्या दऱ्यांमध्ये फिरतात, कधी केरळमध्ये निवांत बसतात, कधी एखाद्या समुद्रकिनाऱ्यावर सूर्यास्त पाहतात, तर कधी एखाद्या अनोळखी शहरात हरवून पुन्हा स्वतःचा रस्ता शोधतात. हा बदल तिच्या स्वातंत्र्याचा आहे, तिच्या आर्थिक स्वावलंबनाचा आहे, निर्णय घेण्याच्या क्षमतेचा आहे, आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे स्वतःसाठी वेळ राखून ठेवण्याच्या मानसिकतेचा आहे. खरंतर पर्यटनाचा हा सर्वात मोठा बदल असावा. प्रवास आता फक्त बाह्य जगाचा राहिलेला नाही; तो अंतरंगाचाही झाला आहे. मुलगी घराबाहेर पडतेय हे आता नवीन नाही, पण ती आता ‘कुणासाठी’ बाहेर पडतेय हे हळूहळू बदलत आहे.आजची मुलगी प्रवासातून फोटो आणि आठवणी घेऊन परत येतेच, पण त्यासोबत ती काहीतरी शिकूनही येते. स्वतः निर्णय घेण्याचं धाडस, अनोळखी परिस्थितीत स्वतःला सांभाळण्याची क्षमता, नवीन माणसांशी संवाद साधण्याचा आत्मविश्वास आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे स्वतःच्या सोबतीची सवय. कदाचित याच बदलांमध्ये आजच्या तरुण मुलींच्या प्रवासाचं खरं सौंदर्य दडलंय!लेखिका मुंबईस्थित ललित लेखिका आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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