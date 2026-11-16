Premium|Marathi Sahitya Sammelan : तरुणाईची भाषा अश्लीलतेपुरती मर्यादित नाही; साहित्य संमेलनही अधिक सर्वसमावेशक हवे

डॉ. तारा भवाळकर भाषेच्या अनुषंगाने अलीकडे चर्चेत असलेला आणखी एक मुद्दा म्हणजे तरुणाईची भाषा. त्याला पार्श्वभूमी आहे ती गेल्या काही महिन्यांत तरुणाईच्या आंदोलनांदरम्यान वापरल्या गेलेल्या भाषेची. समाज माध्यमांचा वापर करताना युवा पिढी अश्लील टीका-टिप्पणी करताना दिसते, शिवीगाळ करताना दिसते. या सर्वाबद्दल टीकेचा सूर उमटतो. पण खरं सांगू का? या नव्या पिढीची भाषा मला दोन अंगांनी महत्त्वाची वाटते.अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाध्यक्ष म्हणून काम करताना विविध अनुभव आले. खरे सांगायचे, तर निवडणुकीतून काही मी या जन्मी तरी अध्यक्ष झाले नसते. मी उभीच राहिले नसते. महामंडळाने निवड प्रक्रिया राबवली म्हणून मी ९८व्या संमेलनाची अध्यक्ष झाले. वयाच्या या टप्प्यावर मला फारसे बाहेर पडता आले नाही. त्यामुळे निवडीची वेळही योग्य हवी. वयाबरोबरच प्रगल्भतेशी सांगड हवी. समाजापर्यंत पोहोचू शकेल अशी अध्यक्षाची स्थिती हवी. वर्षभरात माझ्यापरीने वेगवेगळ्या व्यासपीठांवर जाऊन मी भूमिका मांडण्याचा प्रयत्न केला. सध्या संमेलनावेळी अध्यक्षाची फारशी काही भूमिकाच नसते, असे जाणवते. त्याला कार्यक्रम आयोजित करायचा अधिकार नसतो. मराठवाडा, कोकण, विदर्भ अशा विविध संस्था मिळून महामंडळ तयार होत असते. नानाविध विचारधारांशी जोडलेली मंडळी सुसंगत वक्त्यांची आखणी करतात. अध्यक्षाला यातही फारसे अधिकार नसतात. मला वाटते, संमेलन सर्वसमावेशक हवे, एकांगी नको. अध्यक्षाच्या साहित्यप्रांतातील व्यासंगाचे क्षेत्रही संमेलनात दिसावे. मी लोकसाहित्य संस्कृतीची विद्यार्थिनी. त्याबद्दल मी अपेक्षा मांडल्यानंतर आयोजकांनी स्थानिक लोककलाकारांना व्यासपीठ दिले. राज्यभरातील सर्व शाखांशी संबंधित माझे मित्र होते, त्यामुळे ते शक्य झाले. प्रत्येक अध्यक्षाला कार्यक्रमपत्रिकेत स्थान असावे. त्याच्या-त्याच्या कार्यक्षेत्राचे प्रतिबिंब संमेलनात दिसावे..Premium|India Belarus Relations : भारत-बेलारूस संबंधांचा विस्तार; व्यापार, उद्योग आणि सांस्कृतिक सहकार्याला नवी दिशा.संमेलन व सरकारचा हस्तक्षेपमराठी साहित्य संमेलनाची सुरुवात १८२६मध्ये झाली ती ग्रंथकार संमेलन म्हणून. ते लेखकांचे संमेलन म्हणून सुरू झाले होते. त्यावेळी सरकारी मदतीचा प्रश्नच नव्हता. पुढे स्वराज्यात, लोकशाहीत सरकारशी संबंध आला. साहित्य परिषद, महामंडळांना लोकनियुक्त सरकारे आर्थिक मदत देऊ लागली. ओघानेच सरकारचा हस्तक्षेप आला. सरकारी वक्ते आले. तत्कालीन परिस्थितीत राजकीय वादांचे प्रतिबिंब उमटले. त्यातून तेढ निर्माण झाली.सुरुवातीच्या काळात सरकारच्या हस्तक्षेपाचा फारसा काही प्रतिबंध केला नाही, मात्र पुढे आणीबाणीच्या काळातील दुर्गाबाई भागवतांची भूमिका सर्वज्ञात आहे. राजकारणी साहित्याच्या मंचावर असावेत की नसावेत हा वाद सतत तेवत राहिला. ‘आम्ही आर्थिक मदत करतो म्हणजे आमचा सहभाग असावा,’ असे राजकारण्यांना वाटते. त्यातून उद्घाटक, स्वागताध्यक्ष, चर्चासत्राचे अध्यक्ष अशी पदनिर्मितीही झालेली आहे. मात्र येथे लक्षात घ्यायचा मुद्दा हा, की सरकार मदत देते म्हणजे पदरची देत नाही. लोकशाहीमध्ये समाजाचा सांस्कृतिक विकास करणे ही सरकारची जबाबदारीच आहे. त्यासाठीचा पैसा सरकार खर्च करत असेल, तर तो लोकांचाच पैसा आहे; आणि ते सरकारचे कामच आहे याचे भान सर्वांनाच असायला हवे. प्रत्येक सरकारी माणूस साहित्यिक असतोच असं नाही; यशवंतराव, वाजपेयी यांच्यासारख्या राजकारणी मंंडळींचा व्यासंग मोठा होता. यशवंतरावांनी रसिक म्हणून उपस्थित राहावे, अशी दुर्गाबाईंची त्यावेळची भूमिका योग्यच होती. ती प्रत्यक्षातही आली.संमेलनाची व्याप्तीअखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाची व्याप्ती वाढवण्यासाठी महामंडळ विभागीय-जिल्हावार संमेलनांना प्रोत्साहन देते आहे, त्यासाठी मदतीचा हातही देते आहे. ग्रामीण भागात प्रकाशन व्यवसायही विस्तारतोय. स्थानिक पातळीवर प्रकाशक तयार होताहेत. तंत्रज्ञानामुळे त्यात सुलभताही आली आहे. आपल्याकडेही ग्रामीण भागामध्ये साहित्य संमेलने होतात. विटा, बुधगाव, औदुंबर अशी अनेक उदाहरणे आहेत. त्यांच्यासाठी मदतीचा ठराव साहित्य परिषदेने केला आहे. तसे ते आर्थिक सहकार्य दिले जावे. केंद्र सरकारकडे भाषेमध्ये सलोखा निर्माण व्हावा यासाठी विभाग असतात. निरनिराळ्या ॲकॅडमी असतात. त्यांच्या माध्यमातून असे कार्यक्रम होत असतात. मात्र हा सारा भाषिक व्यवहार लोकांच्या उत्स्फूर्त भावनेतून होत असतो, तसाच तो झाला पाहिजे..भाषा, संस्कृती व साहित्यभाषिक वादांच्या मुळांशी अधिक प्रमाणात राजकारण असते, ते असणारच. म्हणून आपण भाषिक व्यवहारातील सलोख्याचे प्रयत्न थांबवता कामा नयेत. प्रत्येक सीमावर्ती भागात द्वैभाषकांची संख्या मोठी असतेच. तिथे त्यांच्या सांस्कृतिक आणि भाषिक व्यवहाराची देवाणघेवाण होत असते. मी कर्नाटकातील सीमाभागात किमान चार मराठी साहित्य संमेलनांना अध्यक्ष म्हणून हजेरी लावली आहे. तेच चित्र गुजरात सीमावर्ती भागातही आहे. आपल्याकडे सांगलीत मराठी-कन्नडभाषक असल्यामुळे जशा कन्नड शाळा आहेत, तशाच तिकडे बेळगाव, धारवाड, हुबळी येथेही मराठी शाळा आहेत. अशा शाळांना दोन्ही राज्यांनी पुरेसे बळ दिले पाहिजे. त्यांच्यासाठी निधी ठेवला पाहिजे. अशी देवाणघेवाण आपल्यातील एकोप्याची भावना अधिक दृढ करेल.मुळात लेखन, साहित्य, वाचन एवढ्या मर्यादित अवकाशात आपण संस्कृतीच्या व्यवहाराला मर्यादित करू शकत नाही. पूर्वी साहित्यनिर्मिती झाली ती काही केवळ लिहित्या-वाचत्या माणसांनी केलेली नाही. अनक्षर, पिढ्यान्पिढ्या शिक्षणाला मुकलेल्यांच्या संतरचनांमधूनही साहित्याचे पोषण झाले. जात्यावरच्या ओव्या एका पिढीतून दुसऱ्या पिढीकडे येत गेल्या, त्यातून साहित्यनिर्मिती झाली. निरनिराळ्या जाती-जमातींचे आणि व्यवसायांचे लोक जेव्हा लिहायला-वाचायला लागले, त्यावेळेला त्यांच्या-त्याच्या बोलीभाषेतले शब्द रुळत गेले आणि मराठी जास्त संपन्न होत गेली. लोकनाट्य, जागरण, गोंधळ अशा प्रकारांतून भाषेचे पोषण झाले. त्यामुळे मराठी भाषा केवळ अभिजनांमुळे, प्राध्यापकांमुळे किंवा साहित्यनिर्मितीमुळे टिकून राहिलेली नाही, तर मातृभाषा म्हणून मराठीत बोलत आलेल्या, अभिव्यक्त होत आलेल्या सर्वसामान्य मनुष्यामुळेही मराठीला अभिजात स्थान मिळालेले आहे. संशोधक रा. चिं. ढेरे म्हणायचे, संतसाहित्य ‘परमार्थीकृत लोकसाहित्य’ आहे. ओवीसारखे वेगळे छंदही लोकपरंपरेने जपलेले आहेत.इंग्रज राजवटीत शिक्षणाच्या सार्वत्रिकरणानंतर बहुजन वर्गाचा लिहिण्या-वाचण्याशी संबंध आला. महात्मा फुले किंवाडॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासारखे अनेकजण मिशनरी शाळेत शिकले. साधारण त्या काळापासून आपण साहित्याचा संबंध लिहिण्या-वाचण्याशी जोडू लागलो. पण खरेतर त्याआधी काही शतके संत, लोककलावंतांच्या बोलीतून साहित्याची निर्मिती झाली, पोषण झाले. लोकसंस्कृतीची अभ्यासक म्हणून माझं इतकंच मत आहे, की आपण मराठीभाषक म्हणून या सगळ्या भाषिक प्रक्रियांचा समतोल विचार केला पाहिजे. लिहिता-वाचता आल्याने भाषा पुढे टिकायला जास्त मदत होते इतकेच. आणि माध्यमानुसार, साधनानुसार भाषिक व्यवहार बदलत जातात, हेसुद्धा लक्षात घेणे महत्त्वाचे. निरनिराळी माध्यमे पहिल्यापासून विकसित होत आलेली आहेत. आज मोबाईल आहे, त्यामुळे आजची मोबाईलची संक्षिप्त भाषा, इमोजी ही संवादाची प्रक्रिया रूढ होत आहे. ती एक चित्रभाषाच आहे. पूर्वीच्या शिलालेखांमध्येही चित्रभाषाच होती. जगाच्या पाठीवरच्या सगळ्या भाषांच्या पहिल्या लिपी चित्रांशीच बांधलेल्या आहेत. भाषाअभ्यासक गणेश देवी यांनी इमोजीची भाषा चित्रभाषा असल्याचे आणि ही भाषा खूप वाढेल, असे म्हटले आहे. माणसं कमीत कमी जागेत अधिकाधिक व्यक्त व्हायचा प्रयत्न करतात. याचे प्रयोग लेखनामध्येही झालेले आहेत. इंग्रजीत रनिंग लिपी आहे, लघुलिपी (शॉर्ट हँड) आहे. त्याच्याही पुढचा टप्पा म्हणजे संगणकाच्याही अनेक भाषा आहेत. भाषा अशी प्रवाहीच असणार आहे. वाचनसंस्कृतीचे त्यात एक स्थान आहे. ते आपल्या भाषिक व्यवहाराच्या आग्रहातून येणार आहे.दक्षिणेत जशी भाषेविषयी आग्रहाची भावना आहे, तशी आपल्याकडेही वाढली पाहिजे. आपण न्यूनगंडात अडकलो आहोत, असे मला वाटते. इंग्रज गेले तरी ‘साहेबांच्या भाषेने’ आपला पिच्छा सोडलेला नाही. इंग्रजीच्या प्रभावातून बाहेर पडून त्या भाषेकडे पाहायला हवे. तंत्रज्ञानाच्या प्रभावामुळे ही प्रक्रिया अधिक सुलभ होऊ शकते, आपला न्यूनगंड कमी होऊ शकतो. अर्थात ही वेळखाऊ प्रक्रिया आहे. इंग्रजी वाचन वाढल्यामुळे मला वाचनसंस्कृती आणि मराठी भाषेविषयी चिंता वाटत नाही. मात्र आपण मराठी शाळा, मराठी भाषा व्यवहाराविषयी आग्रही असायला हवे. शासन-यंत्रणेचा त्यातला सहभाग, त्यांची भूमिका सजग हवी. मग वाचन आपोआपच वाढेल..Premium|IPO Market India : आयपीओंचा बाजारात धडाका; प्रत्येक संधी फायदेशीर असेलच असे नाही.तंत्रज्ञान व भाषासंस्कृतीआज तंत्रज्ञानाचा एकूण मानवी जीवनात हस्तक्षेप वाढतो आहे. एआय म्हणजेच कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा बोलबाला मोठा आहे. एआयकडून मिळालेली माहिती संपूर्ण अचूक असेल असे नाही, असा माझा अनुभव आहे. मात्र एआयचा माणसाच्या सृजनावर-निर्मितीवर निश्चित विपरीत परिणाम होईल, असे वाटते. वापर होत नसेल तर अनेक अवयव नष्ट होतात, असे उत्क्रांतीचा इतिहास सांगतो. त्यामुळे माणसाच्या मेंदूचे काय होईल, याची चिंता आहेच. मात्र हेसुद्धा तितकेच खरे आहे, की एआयला दुरुस्त करायला माणूस लागतो, मानवी मेंदूच लागतो. पण एआयचा मानवी सृजनशीलतेवर नक्की काय आणि किती परिणाम होईल याचे उत्तर काळाच्या पोटातच दडलेले आहे. अर्थातच, विश्वकोशासारखे उपक्रमच एआयचा आधार आहेत.भाषेच्या अनुषंगाने अलीकडे चर्चेत असलेला आणखी एक मुद्दा म्हणजे तरुणाईची भाषा. त्याला पार्श्वभूमी आहे ती गेल्या काही महिन्यांत तरुणाईच्या आंदोलनांदरम्यान वापरल्या गेलेल्या भाषेची. समाज माध्यमांचा वापर करताना युवा पिढी अश्लील टीका-टिप्पणी करताना दिसते, शिवीगाळ करताना दिसते. या सगळ्याबद्दल टीकेचा सूर उमटतो. पण खरं सांगू का? या नव्या पिढीची भाषा मला दोन अंगांनी महत्त्वाची वाटते. आंदोलनांदरम्यान कानावर पडलेली या पिढीची भाषा ही एक प्रतिक्रिया होती. त्यादरम्यान ज्येष्ठांनीही जी अग्राह्य भाषा समाज माध्यमांवर सतत वापरली, त्याचेही ते पडसाद आहेत. तरुणांची भाषा बिघडली असं म्हणताना आपण तरुणाईमध्ये न मोडणारे पदाधिकारी माध्यमांसमोर, सभांमध्ये, विविध व्यासपींठावर कसे बोलतात, तेही पाहतोच आहोत. हे आधीच सुरू झाले आहे, आंदोलनांमुळे ते आपल्या फक्त लक्षात आले, इतकेच.भाषा संशोधकांनी शिवीला भाषिक अलंकार म्हणून पाहिले, ज्याचा वापर पूर्वीपासून होत आला आहे. मनातील रागाचे जाहीर प्रकटन म्हणजे शिवी, म्हणजेच सभ्यतेचे संकेत डावलून व्यक्त होणे. ती एक प्रतिक्रिया असते. मनातल्या भावना अभिव्यक्त करण्यासाठी असते. पु.ल. देशपांडे यांनी याविषयी सविस्तर भाष्य केले आहे. शिवी म्हणजे अपशब्द; जो व्यवहारामध्ये शिष्टमान्य मानला जात नाही, असा शब्द. त्यामुळे भाषिक व्यवहारात असे होत असते. समाजाच्या एकूण परिस्थितीचे भाषिक व्यवहारात प्रतिबिंब पडत असते. म्हणून सर्वांचाच भाषिक व्यवहार सभ्य हवा.भाषा संशोधकांनी शिवीला भाषिक अलंकार म्हणून पाहिले, ज्याचा वापर पूर्वीपासून होत आला आहे. मनातील रागाचे जाहीर प्रकटन म्हणजे शिवी, म्हणजेच सभ्यतेचे संकेत डावलून व्यक्त होणे. ती एक प्रतिक्रिया असते. मनातल्या भावना अभिव्यक्त करण्यासाठी असते. पु.ल. देशपांडे यांनी याविषयी सविस्तर भाष्य केले आहे. शिवी म्हणजे अपशब्द; जो व्यवहारामध्ये शिष्टमान्य मानला जात नाही, असा शब्द. त्यामुळे भाषिक व्यवहारात असे होत असते.(शब्दांकन : जयसिंग कुंभार, शेखर जोशी).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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