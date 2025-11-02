Premium|Zero Vally: आपातानी जमातीची अनोखी शेती पद्धत; झिरो व्हॅलीतील कृषी आणि मत्स्यपालनाचं सहजीवन नेमकं कसं..?

उत्सव परमारकुठलंही रासायनिक खत वा कीटकनाशक न वापरता शेती केली जाते. भाताचं प्रत्येक रोप २६ सेंटिमीटर अंतरावर लावलं जातं. जमिनीच्या उतारानुसार पाण्यासाठी वाट तयार केलेली असते. पाण्याच्या वाहण्याची दिशा ठरवण्यासाठी बांबूपासून तयार केलेल्या पाइप्सचा वापर केला जातो. आणि नवल म्हणजे या पाण्यात माशांचा वावर असतो. हे मासे अनावश्यक शेवाळ आणि सूक्ष्मजीव खाऊन वाहतं पाणी शुद्ध ठेवतात. या माशांच्या विष्ठेमुळे भाताच्या रोपांसाठी नैसर्गिकरित्याच खत तयार होतं. कृषी आणि मत्स्यपालनाचं असं सहजीवन क्वचितच पाहायला मिळतं.दूर टेकडीवरी पेटती निळे तांबडे दिवेसांगतात ते मजला आता घरी जायला हवे- कुसुमाग्रजकाळचं ऊन एखाद्या मऊ मायाळू रजईसारखं अंगावर पांघरतो, तो अरुणाचल प्रदेश! आपल्या देशाचा नकाशा नजरेसमोर आणला, तर अरुणाचल प्रदेश म्हणजे भारताच्या भारदस्त खांद्यांसारखाच वाटावा. अशा अरुणाचलमध्ये दडलेल्या ‘झिरो’ व्हॅलीला कोंदणातल्या हिऱ्याची उपमा दिली तर वावगं ठरणार नाही. तसं बघायला गेलं तर गणितातल्या झीरोशी अजिबातच साधर्म्य नसणारी झिरो व्हॅली तिच्या निसर्गसौंदर्यामुळे आपल्या मनाला मात्र शून्यत्वाच्या अगदी जवळ नेऊन ठेवते. .निसर्गसौंदर्याचं लेणं लाभलेला अरुणाचल हा खरंतर आदिवासीबहुल प्रदेश. इथं आदिवासींच्या सुमारे २६ प्रमुख आणि १००हून जास्त उपजाती आढळतात. त्यांच्या संस्कृतीची निसर्गाशी जुळलेली नाळ हेच त्यांचं प्रमुख वैशिष्ट्य. सुरुवातीला त्यांच्या गावांची अजब वाटणारी नावं नंतर हळूहळू आपल्याशी जवळीक साधतात.राजधानी इटानगरपासून सुमारे १०० किलोमीटर अंतरावर झिरो व्हॅली आहे. इथं पोहोचण्यासाठी धुकं पांघरलेल्या रस्त्यांवरून वाट काढत जाताना जणू ढगांच्या शहरात प्रवेश केल्यासारखं वाटतं. या प्रवासात सुबनसिरी ही एक सुंदर नदी सतत सोबत करत असते. नदीचं नाव ऐकल्यावर एखादी निरागस लहान मुलगीच डोळ्यासमोर यावी! ‘सुबन’ हा शब्द ‘सुवर्ण’ या संस्कृत शब्दावरून घेतला असल्याचं मानलं जातं. या सुवर्णसदृश पाण्याची नदी अखेरीस ब्रह्मपुत्रेच्या विशाल पात्रात लुप्त होते.गाडी जसजशी पुढे जाते, तसतशी हवा आणखी विरळ होत जाते. आजूबाजूला पठारावर लाकडी घरं, रुंद रस्ते आणि चारही बाजूंनी हिरवे डोंगर दिसू लागतात. झिरो व्हॅली आपल्या स्वागताला तयार असते.निसर्गाची देणगी लाभलेली झिरो व्हॅली म्हणजे प्रामुख्यानं आपातानी जमातीचं घर. चेहऱ्यांवर गोंदणखुणा, नाकात बांबूचे प्लग्ज ही इथल्या स्त्रियांची प्रथमदर्शनी होणारी दृश्यओळख. याआधी अनेकदा गुगलभ्रमंती करताना, वेगवेगळ्या आदिवासी जमातींचे फोटो बघताना या स्त्रियांचेही फोटो पाहण्यात आले होते, पण त्यावेळी त्यांच्याविषयी विशेष माहिती नव्हती, त्यांच्या संस्कृतीविषयीही अनभिज्ञ होतो. आपातानी जमातीची माहिती घेत गेलो तशा खूप रंजक गोष्टी समजल्या. इथली एक दंतकथा विशेष लक्षात राहिली. फार पूर्वी इथल्या जमातींमध्ये सतत संघर्ष सुरू असत. तेव्हा सौंदर्याचं चालतं-बोलतं रूप असणाऱ्या आपातानी स्त्रिया संघर्षांच्या केंद्रस्थानी असायच्या. अनेकदा या संघर्षांचा परिणाम म्हणून आपातानी स्त्रियांचं अपहरण केलं जाई. यावर उपाय म्हणून स्त्रियांना जाणूनबुजून कुरूप करण्यासाठी त्यांच्या नाकात लाकडाचे प्लग्ज घालायला सुरुवात केली गेली. ‘यॅपिंग हुर्लो’ म्हणून ओळखले जाणारे हे प्लग्जच पुढे त्यांची ओळख ठरले, त्यांची शान ठरले, सौंदर्याचं परिमाणही ठरले; पण १९७०च्या दशकात तरुणींना या प्रथेमागचे तोटे लक्षात येऊ लागले. तेव्हापासून ही प्रथा बंद झाली. .आपातानी लोकांचं घर असणाऱ्या या झिरो व्हॅलीमध्ये सात-आठ लहान गावं आहेत. या गावांमध्ये फिरताना काळ जणू थांबून गेल्यासारखं वाटतं. भूमितीच्या पुस्तकात शोभतील अशी चौकोनी, आखीवरेखीव, नजर जाईल तिथपर्यंत दिसणारी भाताची शेतं जणू कवितेच्या पुस्तकात सामावू पाहताहेत असं वाटतं. त्या पाण्यानं भरलेल्या शेतांमध्ये आभाळाचं प्रतिबिंब असं काही पडलेलं असतं, की त्या पाण्यात खेळणाऱ्या माशांना वाटावं, आपण जणू आकाशातच पोहत आहोत! अशाच लहानमोठ्या गोष्टींचं निरीक्षण करताना आपण नशीबवान असू, तर सूर्यकिरणांमध्ये न्हाऊन निघालेली सप्तररंगांची एक कमान नजरेसमोर तरळू लागते.निसर्गसौंदर्य टिपताना इथल्या शेतीविषयीही नवल वाटतं. इथली शेतीची पद्धत विलक्षण आहे. इतकी विलक्षण, की ही पद्धत जागतिक वारसा म्हणूनही नावाजली गेली आहे. आपातानी लोकांनी शेतीचं एक अनोखं तंत्र विकसित केलं आहे. इथं कुठलंही रासायनिक खत वा कीटकनाशक न वापरता शेती केली जाते. भाताचं प्रत्येक रोप २६ सेंटिमीटर अंतरावर लावलं जातं. जमिनीच्या उतारानुसार पाण्यासाठी वाट तयार केलेली असते. पाण्याच्या वाहण्याची दिशा ठरवण्यासाठी बांबूपासून तयार केलेल्या पाइप्सचा वापर केला जातो. आणि नवल म्हणजे या पाण्यात माशांचा वावर असतो! हे मासे अनावश्यक शेवाळ आणि सूक्ष्मजीव खाऊन वाहतं पाणी शुद्ध ठेवतात. या माशांच्या विष्ठेमुळे भाताच्या रोपांसाठी नैसर्गिकरित्याच खत तयार होतं. शेताच्या बाजूनं नायट्रोजन स्रवणाऱ्या वनस्पती लावल्या जातात. स्त्रिया दिवसरात्र शेताला आपल्या लेकरांसारखं जपत असतात. कृषी आणि मत्स्यपालनाचं असं सहजीवन क्वचितच पाहायला मिळतं. अशा अनोख्या पद्धतीची शेती बघितल्यावर रसायनं वापरून केलेली शेती खूप पोकळ, वरवरची वाटते. पण इथलं हे दृश्य अंतर्मनाला शांत करतं.इथली आणखी एक आश्चर्यपूर्ण गोष्ट म्हणजे पूर्वी इथं मीठ फार दुर्मीळ होतं. तिबेटहून व्यापारी मीठ आणत असत. त्यामुळे साहजिकच मिठाला फार महत्त्व होतं. काही वयस्कर स्थानिकांशी गप्पा मारताना समजलं, की आसपासच्या भागांतील निवडणुकांच्या प्रचाराच्यावेळी राजकीय नेते मीठवाटप करत असत. काहींना तर शालेय स्पर्धांमध्ये बक्षीस म्हणून मीठ मिळाल्याचंही आठवत होतं. तेव्हा अत्यंत मौल्यवान समजलं जाणारं मीठ ओलसर होऊ नये म्हणून चुलीवर टांगून ठेवलं जाई. कालांतरानं या लोकांनी वनस्पतींच्या पानांपासून मीठ तयार करायचं तंत्र आत्मसात केलं. .इथली खाद्यसंस्कृती एकदम वेगळी. पावसामुळे आणि आर्द्रतेमुळे इथं तेलबियांचं प्रमाण कमीच. अन्न शिजवायची मुख्य पद्धत म्हणजे पाण्यात उकडणं. आपल्याला हे पदार्थ थोडे सपक वाटतात, पण बांबूचे कोंब वापरून पदार्थ चविष्ट कसे करायचे याचं तंत्र त्यांना अवगत आहे. बांबूचे कोंब वापरून केलेलं सूप तर एवढं चविष्ट लागतं, की वाडगा रिता झाला, तरी मन भरत नाही. झाडांवरून तोडून लगेच खाल्लेल्या फळांची चव तर अविस्मरणीय असते. इथल्या संत्र्याच्या सालीचा नुसता सुगंधच पुढचा बराच काळ हातांवर रेंगाळत असतो, आणि चव तर जिभेला वेडावणारी असते. इथं उत्कृष्ट चवीची किवीही मिळते. थोडं संत्र्याच्या चवीकडे झुकणारं लिंबू आकारानं बरंच मोठं असतं. इथली रसरशीत मोठ्या आकाराची काकडी जेवणात वेगळीच मजा आणते.इथं मांसाहार तर सामान्य आहेच, पण त्यातही कीटक खाण्याचं प्रमाण जास्त आहे. पकडून आणलेले कीटक आणि तांदुळापासून केलेलं अपाँग नावाचं मद्य हे इथल्या वयस्कर लोकांचं दुपारचं आवडतं स्नॅक. कोणते कीटक खायचे आणि कोणते विषारी असल्यामुळे खायचे नाहीत, याचं पक्क ज्ञान स्थानिकांना आहे. पोकळ बांबूमध्ये मांस किंवा भाज्या भरून ते विस्तवावर भाजायची पद्धतही स्वयंपाकात बरेचदा वापरलेली दिसते.आपातानी लोकांना सण खूप प्रिय आहेत. जानेवारीमधला मुरुंग, मार्चमधला म्योको आणि जुलैमधला ड्री हे इथले महत्त्वाचे सण. त्यातही म्योको सर्वांत महत्त्वाचा. आपल्याकडे दिवाळी किंवा गुढीपाडवा साजरा केला जातो, तसा तिथं म्योको साजरा केला जातो. त्यांच्या दृष्टीनं हा सण म्हणजे बंधुभाव आणि एकतेचं प्रतीक. हा सण साजरा करण्यासाठी अनेक गावं एकत्र येतात. परप्रांती गेलेली मुलंबाळंही या सणासाठी गावी परततात. थंडी संपून उन्हाळ्याला सुरुवात होत असतानाच, संपूर्ण मार्च महिना हा प्रेमभरला सण साजरा केला जातो. या सणावेळी गावातल्या प्रत्येक घराचं दार सर्व पाहुण्यांसाठी खुलं असतं, मग त्यात स्पर्धक, अपरिचित प्रवासी किंवा अगदी शत्रू असला, तरीही जेवल्याशिवाय जायचं नाही असा आग्रह केला जातो. कितीही घरांना भेटी दिल्या, तरी सगळीकडूनच जेवल्याशिवाय सोडत नाहीत. समाजाची मुळं घट्ट करण्यासाठी या सणाचा किती उपयोग होत असेल ना! या सणाच्या निमित्तानं गावकरी एकत्र जंगलात जातात, गाणी गात गात लाकडं गोळा करतात. गावाबाहेर स्त्रीत्वाचं प्रतीक म्हणून बाबो (एक मोठा खांब) रोवला जातो, तर पुरुषत्त्वाचं प्रतीक म्हणून लपांग (एक लाकडी उंच मंच) तयार केला जातो. तिथं गावातली वडीलधारी मंडळी चर्चा, विनिमय करून निर्णय घेतात. .Premium| Climate warning: मानवी हस्तक्षेपाला हवा लगाम.आपातानी घरांचं स्थापत्य म्हणजे हजारो वर्षांचा अनुभव आणि निसर्गाची साथ यांचं सुंदर मिश्रण. इथल्या घरांमध्ये एकच मोठा ओटा असतो. त्याच्या मधोमध चूल असते. वर पुरेशी उंच लाकडी मचाण बांधलेली असते. त्यावर मांस आणि लाकडं ठेवली जातात. चुलीच्या विस्तवाची धग त्यांना कोरडं ठेवते.आपातानी लोकांची स्वतःची भाषा असली, तरी वेगळी लिपी नाही. आज रोमन लिपी वापरून ती जतन केली जाते. आजही आपातानी भाषेत गाणी लिहिली जातात, यूट्यूबवर त्यांचं संगीतही ऐकता येतं. या लोकांच्या नावांमध्ये भलतीच विविधता आहे. दोन हयात व्यक्तींना एकसारखं नाव देण्याची पद्धत तिथं नाही. त्यामुळेच केवळ अक्षरं जोडून अनेक नावं तयार झाली आहेत. परिणामी अनेक नावं निरर्थक आहेत. अपवादाची गोष्ट म्हणजे, जर बाळाच्या जन्माच्या आधी वडिलांचं निधन झालं तरच बाळाला ते नाव दिलं जातं. अनेकदा भाऊ-बहिणींची नावं ऐकायला सारखी वाटतात. उदाहरणार्थ, चांदा-चामा अशी नावं भावांना, तर रीन्यू-रीन्या अशी नावं बहिणींना दिली जातात.अर्थातच काळ बदलतोय, तसे या परंपरांमध्येही बदल होताहेत. पण शिक्षण वा रोजगारासाठी बाहेर गेलेली तरुण पिढी या परंपरांपासून थोडी दूर गेली असली, तरी त्यांनी आपल्या मुळाशी नातं तोडलेलं नाही.पर्यटनामुळे झिरो व्हॅलीचा आर्थिक विकास चांगला झालाय. इथं राहण्याची आणि खाण्यापिण्याची चांगली सोय आहे. झिरो व्हॅली पर्यटकांमध्ये प्रसिद्ध होण्याचं आणखी एक कारण म्हणजे झिरो म्युझिक फेस्टिव्हल. सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात होणारा हा महोत्सव संगीतप्रेमींसाठी पर्वणी आहे. या महोत्सवात झाडांच्या गर्दीत, दाट जंगलांत, खुल्या आकाशाखाली आदिवासी संगीताचा सुरेख अनुभव घेता येतो. तरुणाई इथं कॅम्पिंगला पसंती देते. ताऱ्यांच्या प्रकाशात अंतर्मन शांत होतं आणि निसर्गाचं संगीत मनात रुंजी घालू लागतं, साऱ्या अस्तित्वाचंच जणू एका उत्सवात रूपांतर होतं.सूर्य आणि चंद्राचे पूजक असणारे, निसर्गातल्या प्रत्येक घटकात जीवन शोधणारे, आधुनिक जगाच्या विषारी विळख्याशी झुंजणारे हे आपातानी लोक उर्वरित जगासाठी जणू काळाच्या कोंदणात जपलेले हिरे आहेत. या लोकांकडे बघितलं, की आपल्यातली हरवलेली माणुसकी परत मिळेल की काय असं वाटत राहतं. .Premium: Interview: 'एनएसडी' मध्येही मी अनेक चुकीच्या गोष्टी शिकले, पण..; अभिनेत्री रत्ना पाठक शहा यांची रोखठोक मुलाखत.सह्याद्री असो वा हिमालय - निसर्गानं सगळ्यांना संधी दिलेली आहे. निसर्गाची भाषा निराकार आहे, पण आपण त्यात आकार शोधले आणि आपापली संस्कृती निर्माण केली. शेवटी आपल्या मातीसोबत जोडला गेलेला आपला संबंधच आपली सुरुवात होता अन् शेवटही असणार आहे, याची इथं सातत्यानं जाणीव होत राहते.इथं काही काळ घालवल्यानंतर विंदा करंदीकर यांच्या ‘घेता घेता एक दिवस, देणाऱ्याचे हात घ्यावे...’ या ओळीचा मथितार्थ अधिक प्रकर्षानं जाणवतो...(अनुवाद ः राधिका परांजपे-खाडिलकर)(उत्सव परमार अरुणाचल प्रदेशस्थित लेखक आहेत.)------------ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 