Premium|Sayali Patil Entrepreneurial Journey : भारतीय सुगंधाची नवी ओळख

सुधीर जोगळेकर - sumajo51@gmail.comपरंपरेत रुजलेला भारतीय सुगंध आधुनिक रूपात जगभर पोहोचवण्याच्या ध्यासातून कोल्हापूरच्या सायली पाटील यांनी ‘द सिक्ससेंट्स’ हा ब्रँड उभा केला. प्रशासकीय सेवेत जाण्याचे स्वप्न तीन वेळा अपूर्ण राहिले; मात्र त्यातून खचून न जाता स्वतःचा व्यवसाय उभारण्याचा निर्णय घेत त्यांनी अत्तर, परफ्युम आणि धूपकांडीच्या क्षेत्रात वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. त्यांची ही सुगंधी यशोगाथा... अत्तराचा नाद दर्शवणारी ‘अत्तराचा फाया तुम्ही मला आणा राया’ ही लावणी मराठी रसिक मनाला नवी नाही. देवघरात लावल्या जाणाऱ्या सुगंधी द्रव्यांपासून बनवल्या जाणाऱ्या उदबत्तीची किंवा धूपकांडीची ओळखही भारतीय संस्कृतीला नवी नाही. अत्तराचे शौकीन असणारे बालगंधर्व आणि त्यांच्या नाटकापूर्वी उडवले जाणारे अत्तराचे फवारेही नाटकवेड्या मराठी मनाला नवे नाहीत. अत्तराचा आणि परफ्युमचा व्यवसाय महाराष्ट्राला नवा नाही. एस. एच. केळकर ही १९२२ मध्ये स्थापन झालेली कंपनी सुगंधनिर्मिती क्षेत्रातील अग्रणी कंपनी आहे. त्यांच्याच पावलावर पाऊल ठेवत आपले नाव मुद्रांकित करणाऱ्या नव्या कंपन्याही अनेक आहेत. कोल्हापूरच्या सायली पाटील यांची ‘द सिक्ससेंट्स’ ही त्यापैकीच एक...प्रशासकीय सेवेचे स्वप्नसायली पाटील. कोल्हापूरच्या एका सामान्य मध्यमवर्गीय शेतकरी कुटुंबात जन्माला आलेली मुलगी. तिच्या डोळ्यांत स्वप्न होते केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा देऊन प्रशासकीय सेवेत जाण्याचे. बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये पदवी प्राप्त केल्यानंतर सायलीने फायनान्स आणि एचआरमध्ये एमबीए पूर्ण केले. तीन वेळा तिने प्रशासकीय सेवेची परीक्षा दिली. तीनही वेळा ती मुलाखतीपर्यंत पोहोचली; पण यशाने दिलेली हुलकावणी अखेरपर्यंत कायम राहिली. अपयश पदरी पडूनही सायली हार मानणारी नव्हती. तिने कॉर्पोरेट क्षेत्रात काही काळ नोकरी केली; पण तिचे मन त्या नोकरीत रमले नाही. आपण स्वतःचे काहीतरी स्टार्ट-अप सुरू केले पाहिजे, असे तिला राहूनराहून वाटत होते..Premium|Comet Orchid and Hawk Moth : गगनजाई आणि हॉक मॉथचे नाते; उत्क्रांतीची ताकद कशी ठरते कमकुवतपणा?.‘कोविड’मध्ये सुगंधाचा ध्यासतो काळ होता कोविड महासाथीचा. ‘लॉकडाउन’च्या त्या काळात अभ्यासाशिवाय दुसरे काही करणे खरोखरच शक्य नव्हते. सायलीनेही बदलते बिझनेस ट्रेंड, ग्राहकांच्या बदलत्या खरेदीच्या सवयी जाणून घेण्याचे प्रयत्न सुरू केले. घरबसल्या काही ऑनलाइन कोर्स केले; पण तिला खरी आवड होती ती स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याची. तिला आवड होती ती गंध-सुगंधाची. किती किती प्रकारचे गंध ती लहानपणापासून अनुभवत होती! त्यात पुस्तकात जपून ठेवलेल्या बकुळीच्या गजऱ्याचा गंध होता, तापलेल्या मातीवर पडलेल्या पावसाच्या पहिल्या धारेमुळे येणारा मृदगंध होता, लहान बाळाच्या दुपट्याला येणारा तेल-पावडरीचा आणि दूध-काजळाचा एकत्रित वास होता. विमानतळावरून बाहेर पडताना किंवा समुद्राशेजारून जाताना जाणवणारा मानवी वस्तीचा घाममिश्रित गंध आणि माशांचा वास होता. उकडीच्या मोदकावरच्या गरम, विरघळणाऱ्या तुपाचा वास होता. अंबाडीच्या गरम भाजीवर टाकलेल्या फोडणीचा वास होता. फटाक्यांचा जळकट-धुरकट गंध होता आणि देवघरातील फुले, उदबत्ती, निरांजन यांचा एकत्रित वासही होता. या प्रत्येक वासाला एखाद्या जागेची, व्यक्तीची किंवा संस्कृतीची आठवण जोडलेली आहे, हे तिला जाणवत होते.गंधाच्या तीन नोट्सया सुगंधांची वर्गवारी केली, तर ती बेस नोट, मिडल नोट आणि टॉप नोट अशा तीन प्रकारांत होते, हेही तिने अभ्यासातून शिकले होते. उदबत्ती लावल्यानंतर किंवा साबणाचे वेष्टण काढल्यानंतर जाणवणारा पहिला सुगंध असतो तो ‘टॉप नोट’चा. त्याचे काम तुम्हाला आकर्षित करणे आणि त्या उत्पादनाशी बांधून ठेवणे. उत्पादन वापरताना जाणवणारे वास हे ‘मिडल नोट्स’चे असतात. सकाळी पूजेवेळी लावलेल्या उदबत्तीचा जो मंद सुगंध संध्याकाळी घरी परत येईपर्यंत खोलीत दरवळत असतो, तो ‘बेस नोट’चा गंध. हे जसे नोट्सचे, तसेच फ्रॅग्रन्सच्या प्रकारांचे. मात्र, ते शिकण्यासाठी सायलीने देश-परदेशातील परफ्युमरी कोर्स पूर्ण केले. आंतरराष्ट्रीय परफ्युमरीमध्ये ‘इन्स्पायर्ड फ्रॅग्रन्स’ हा एक वेगळा प्रकार आहे. एखाद्या विशिष्ट संकल्पनेपासून प्रेरणा घेऊन नवे फ्रॅग्रन्स तयार केले जातात आणि ते त्या संकल्पनेला किंवा प्रेरणेला समर्पित केले जातात. हे पाहून सायलीच्या मनात वेगळीच कल्पना डोकावून गेली. आपल्या देशाला स्वतःची हजारो वर्षांची समृद्ध सुगंध परंपरा असताना आपण दुसऱ्यांच्या फ्रॅग्रन्सची नक्कल का करायची? सायलीने त्याचे उत्तर शोधून काढले ते ‘टेंपल इन्स्पायर्ड फ्रॅग्रन्स’मध्ये..मंदिर आणि सुगंधाचे नातेभारतीय संस्कृतीत मंदिर आणि सुगंध यांचे नाते अतिशय जुने आहे. फुले, चंदन, अष्टगंध, जवादू, गुग्गुळ आणि विविध वनस्पतिजन्य सुगंधांचा वापर देवपूजा, धार्मिक विधी आणि मंदिर संस्कृतीत पिढ्यान्पिढ्या होत आला आहे. मुळात आपल्या अनेक पारंपरिक सुगंधांचा संबंध देवाला अर्पण करण्याच्या परंपरेशीच जोडलेला आहे. आपल्या मातीत जन्मलेले हेच सुगंध आधुनिक स्वरूपात लोकांसमोर आणावेत, या संकल्पनेतून सायलीच्या ‘द सिक्ससेंट्स - टेंपल इन्स्पायर्ड फ्रॅग्रन्स’ची निर्मिती झाली. त्यात जुने भारतीय सुगंध, नव्याने विकसित केलेले फ्रॅग्रन्स; तसेच संपूर्ण भारतीय संकल्पनेतून जन्माला आलेले फ्यूजन फ्रॅग्रन्सेस आहेत. आठ भारतीय सुगंधांचे मिश्रण करून तयार केलेला अष्टगंध परफ्युम जसा त्यात आहे, तसाच देवी महालक्ष्मीचे स्मरण आणि कमळासह इतर फुलांच्या सुगंधांची सांगड घातलेले महालक्ष्मी अत्तरही त्यात आहे.घरातून ऑनलाइन व्यवसायप्रारंभीच्या काळात सायली हे सर्व उत्पादन घरच्या घरीच मागणीनुसार तयार करीत असे. दुकान घेऊन विक्री करण्याएवढी मजल गाठलेली नसल्याने त्या काळात ऑनलाइन विक्री होत असे. प्रयोग सुरू होते. त्यामुळे वेगवेगळी फॉर्म्युलेशन्स बनवणे, ग्राहकांचा प्रतिसाद समजून घेणे आणि त्यानुसार आवश्यक ते बदल करत जाणे हे सुरू होते. ट्रेडमार्क, ऑनलाइन विक्रीसाठी आवश्यक कायदेशीर नोंदणी, कागदपत्रे यांची पूर्तता होणे बाकी होते. ऑगस्ट २०२४ मध्ये ती झाली आणि खऱ्या अर्थाने ऑनलाइन विक्री सुरू झाली. ऑनलाइन विक्री सुरू झाली म्हणजे ऑर्डरचा पाऊस पडायला लागला, असे मात्र घडले नाही. सुरुवात महिन्याला पाच ते दहा ऑर्डरपासूनच झाली; पण आज तीच संख्या दिवसाला १०० ते १५० ऑर्डरपर्यंत पोहोचली आहे. ऑर्डर जसजशा वाढू लागल्या, तसतसे उत्पादन, तयार मालाची साठवण, पॅकिंग आणि पुरवठा हे सगळे घरून करणे अवघड होऊ लागले. त्यामुळे शहराबाहेर जागा घेणे अपरिहार्य बनले. जयसिंगपूरजवळ अशी भाड्याची जागा मिळाली; पण गावाबाहेर असल्याने कामासाठी योग्य माणसे मिळणे अवघड गेले..Premium|Kushal Badrike Acting Journey : शेवटची अभिनय स्पर्धा ठरली कुशल बद्रिके यांच्या आयुष्याचा टर्निंग पॉइंट.धूपकांडीची वेगळी पद्धतआता अत्तर, परफ्युम आणि धूप स्टिक्स अशा तीन प्रकारचे उत्पादन सुरू आहे. बाहेर तयार धूप स्टिक घेऊन त्या फ्रॅग्रन्स सोल्यूशनमध्ये काही सेकंद बुडवून वाळवल्या जातात. सायलीची पद्धत मात्र वेगळी आहे. ती उच्च दर्जाचा धूप स्टिक मसाला वापरून त्यात फ्रॅग्रन्स इनफ्यूज करते आणि मग धूप स्टिक तयार करते. त्यामुळे धूप स्टिक पूर्णपणे जळून गेल्यानंतरही सुगंध जाणवत राहतो.गुणवत्तेवर भरउत्पादनाची गुणवत्ता, दर्जा आणि त्याचा ज्वलनकाळ लक्षात येताच ग्राहकांच्या ऑर्डर वाढू लागल्या. ग्राहक स्वस्त उत्पादनाचा आग्रह धरणारा नाही, तर पैशाच्या बदल्यात मिळणारी गुणवत्ता त्याला समाधान देणारी आहे, हे लक्षात आल्याने सायलीने ग्राहकांच्या ई-मेलला स्वतः उत्तरे द्यायला सुरुवात केली. योग्य सूचना मिळाल्यास त्यानुसार उत्पादनात बदल करण्यासही सुरुवात केली. सायलीची अत्तर आणि परफ्युमची फॉर्म्युलेशन्स स्वतंत्र आहेत. तशी उत्पादने दुसरीकडे मिळत नसल्यामुळे सध्या तरी थेट स्पर्धकाची भीती तिला जाणवत नाही. ‘सिक्ससेंट्स’च्या प्रवासात असंख्य चुका झाल्या, नुकसान झाले, चुकीचा कच्चा माल मिळाल्यामुळे माल खराब निघाला अशा कितीतरी अडचणी आल्या. सध्या पाच स्थानिक महिला कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने उत्पादन आणि पॅकिंग सुरू आहे..ऑनलाइन विस्ताराची पुढची पायरी‘सिक्ससेंट्स’ची उत्पादने आता ‘ॲमेझॉन’वर उपलब्ध आहेत. ‘ॲमेझॉन’वर उपलब्ध झाल्यानंतर सायलीची उत्पादने ऑर्गॅनिक रँकिंगमध्येही येऊ लागली आहेत. लवकरच ती ‘फ्लिपकार्ट’ आणि अन्य प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध होतील.दुसऱ्यांच्या सुगंधाची नक्कल करण्यापेक्षा आपल्या मातीतल्या सुगंधाला पुन्हा ओळख मिळवून देणे हीच ‘सिक्ससेंट्स’ची प्रेरणा ठरली आहे. परंपरेतील गंध आधुनिक स्वरूपात नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवण्याच्या या ध्यासातून सायलीने स्वतःची वेगळी वाट निर्माण केली आहे.किती घ्यावी नावे सुगंधांची...अंजनेय अत्तर, अष्टगंध अत्तर, दख्खनचा राजा अत्तर, द्वारकामाई अत्तर, हिना अत्तर, जवादू अत्तर, महालक्ष्मी अत्तर, मोगरा अत्तर, नारायणी अत्तर, रूह खस अत्तर, रुक्मिणी अत्तर, सोनचाफा अत्तर, वसुंधरा अत्तर, वरद अत्तर, विठ्ठल अत्तर, युगंधर अत्तर हे अत्तरांचे काही प्रकार आहेत. त्याचप्रमाणे अरण्यम् धूपकांडी, अष्टगंध धूपकांडी, भीमसेनी धूपकांडी, चंदन धूपकांडी, देशी गुलाब धूपकांडी, द्वारकामाई धूपकांडी, गुग्गुळ धूपकांडी, गंगाजल धूपकांडी, हिना धूपकांडी, मोगरा धूपकांडी, जवादू धूपकांडी, केसर-चंदन धूपकांडी, सोनचाफा धूपकांडी, तुळस धूपकांडी असे अनेक प्रकार आहेत.(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार-संपादक आहेत.९८२००१६६७४).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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