Screen Time Rules for Kids: What YouTube Health Head Does in His Own Home

Screen Time Rules for Kids: What YouTube Health Head Does in His Own Home

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Premium|Parent tips: मुलांचा Screen Time कमी करण्यासाठी You Tube Health Head च्या टिप्स वाचा!

Parenting Tips : आपल्या घरात You tube Health Head डॉ गार्थ ग्रॅहम स्क्रीनविषयी कोणते नियम पाळतात ते समजून घ्या. कुटुंबाच्या Digital Wellbeing काय करावं?
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How to Reduce Screen Time for Kids: YouTube Health Head Dr. Garth Graham’s Parenting Tips

मुलांचा स्क्रीन टाइम हा प्रत्येक पालकापुढचा एक महत्त्वाचा प्रश्न असतो. पोरांच्या हातातून मोबाइल काढून घ्यावा तर आता ते शक्य नाही कारण अभ्याससुद्धा मोबाइलवर येतो, पण मग Screen Time कसा कमी करायचा?

आधीच पालक मोबाइलवरून लेक्चर्स देतात, बोअर करतात असं बरीच मुलं म्हणतात पण मग मोबाइल हातातून काढून घेतला तर पालक म्हणजे व्हिलन ही समजूत आणखी पक्की होऊ शकते. ते कसं टाळायचं?

गोड बोलून, फारसे वाद न घालता हा मोबाइलचा तिढा कसा सोडवायचा याविषयी You Tube Health Head डॉ गार्थ ग्रॅहम यांनी खास टिप्स दिल्या आहेत.

वाचा सकाळ प्लसच्या या विशेष लेखामध्ये

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