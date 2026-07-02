Premium|Screen Time vs Reading : मोबाईल की पुस्तक? मुलांच्या मेंदूसाठी कोणता पर्याय अधिक फायदेशीर

रिता राममूर्ती गुप्ता - info@reetaramamurthygupta.inमुलांच्या हातात मोबाईल द्यावा की पुस्तक, हा प्रश्न आज जवळपास प्रत्येक पालकासमोर आहे. नव्या संशोधनातून एक गोष्ट मात्र स्पष्ट झाली, की स्क्रीनपेक्षा कागदावरील वाचन मुलांच्या मेंदूच्या विकासासाठी आणि आकलनशक्तीसाठी अधिक लाभदायक ठरते.पालक म्हणून तुम्हाला हे समजून घेणे आवश्यक आहे, की तुमच्यासमोर दोन वेगळ्या समस्या आहेत. पहिली समस्या म्हणजे तुमच्या मुलाला वाचनासाठी प्रवृत्त न करू शकणे आणि दुसरी म्हणजे त्याला स्क्रीन पाहण्यापासून रोखू न शकणे. या दोन स्वतंत्र समस्या मिळून एक अत्यंत मोठी समस्या बनतात. हा एक दुहेरी फटका आहे! मी या समस्येवर टप्प्याटप्प्याने मात करण्याचा एक मार्ग सुचवला आहे. तो प्रत्येक पालकाला माहीत असणे आवश्यक आहे.स्लो डोपामाइनची जादूतुमच्या मुलाचा निकोप विकास हा संशोधक ज्याला ‘स्लो डोपामाइन’ म्हणतात त्यावर अवलंबून असतो. मूल एक ध्येय ठरवते. त्यासाठी सातत्याने धडपडते, प्रयत्न करीत राहते, अपयशी ठरते; पण हार न मानता पुन्हा प्रयत्न चालू ठेवते आणि शेवटी यशस्वी होते. या संपूर्ण प्रक्रियेतून मिळणारे न्यूरोकेमिकल रिवॉर्ड (मेंदूतील रासायनिक बक्षीस) मुलांमध्ये अपयश पचवण्याची ताकद, चिकाटी आणि पुढे कृती करण्याची प्रेरणा निर्माण करते.टचस्क्रीन उपकरणे याच्या अगदी उलट काम करतात. ती अवघ्या काही सेकंदांच्या चक्रात ‘फास्ट डोपामाइन’ (fast dopamine) देतात. (स्क्रोल करणे... उत्तेजना, स्वाइप करणे... नवीन उत्तेजना). त्यामुळे कोणत्याही मेहनतीशिवाय लगेच आनंद मिळण्याची सवय लागते. हे इतके सोपे आहे, की मुलांना वाट पाहणे किंवा प्रयत्न करणे याची गरजच भासत नाही.स्क्रीनच्या सान्निध्यात वाढणाऱ्या मुलांच्या मेंदूची रचना त्यामुळे सातत्यपूर्ण प्रयत्नांसाठी पुरेशी विकसित होत नाही. यामुळे होणारे नुकसान म्हणजे वयाच्या २ ते ९ वर्षांच्या अत्यंत महत्त्वाच्या काळात मुलांच्या ‘प्रीफ्रंटल’ (prefrontal) मेंदूच्या, जो विचार, निर्णयक्षमता आणि आत्मनियंत्रणाशी संबंधित असतो, विकासात होणारी घट, जी स्पष्टपणे मोजता येते. मात्र यात बदल करण्याची संधी आपल्या हातात आहे. खेळ, संवाद आणि मुलाला आयुष्यभरासाठी एक चांगला वाचक बनवणे यांसारख्या उपक्रमांद्वारे हा बदल घडवता येतो. ही सुवर्णसंधी जन्मापासूनच सुरू होते आणि योग्य सवयी लावल्या, तर मुलाच्या भविष्यासाठी भक्कम पाया तयार होऊ शकतो.हा मुद्दा अधिक स्पष्टपणे समजून घ्यायचा असेल, तर खालील अभ्यासाकडे एक नजर टाकूया, जो या संकल्पनेला सोप्या आणि ठोस पद्धतीने उलगडून दाखवतो..Premium|Indian Languages and Their Evolution : भारतीय भाषांच्या उत्क्रांतीची रंजक कहाणी उलगडणारे महत्त्वाचे पुस्तक.कागदी वाचन का ठरते अधिक प्रभावी?एका नवीन जपानी अभ्यासानुसार, डिजिटल उपकरणांच्या तुलनेत कागदावर वाचण्याचे संज्ञानात्मक फायदे अधिक असू शकतात. या अभ्यासातून असे आढळले, की कागदावर वाचताना वाचकांना माहिती समजून घेण्यासाठी आणि आत्मसात करण्यासाठी तुलनेने कमी मानसिक प्रयत्न करावे लागतात. या अभ्यासात सहभागींची दोन गटांत विभागणी करण्यात आली. एका गटाने ‘मंगा’चा (जपानी कॉमिक) पहिला भाग कागदावर वाचला; तर दुसऱ्या गटाने तोच भाग टॅब्लेटवरील ई-बुक स्वरूपात वाचला. त्यानंतर सर्व सहभागी ‘फंक्शनल मॅग्नेटिक रेझोनन्स इमेजिंग’(fMRI) यंत्रात गेले आणि त्यांनी विशेष गॉगल्सच्या माध्यमातून कथेचा दुसरा भाग वाचला. या वेळी त्यांच्या मेंदूतील हालचालींची (brain activity) नोंद घेतली जात होती. कथेचे आकलन तपासण्यासाठी सहभागींना चार पर्याय असलेले बहुपर्यायी प्रश्न विचारण्यात आले. संशोधकांनी दोन्ही गटांमधील अचूकता, उत्तर देण्यासाठी लागणारा वेळ आणि मेंदूची क्रियाशीलता यांची तुलना केली.निकालावरून हे स्पष्ट झाले, की ज्या प्रश्नांसाठी सहभागींना मजकुराचा पहिला आणि दुसरा अशा दोन्ही भागांचे वाचन करणे आवश्यक होते, त्यात ज्या गटाने पहिला भाग टॅब्लेटवर वाचला त्यांना उत्तर देण्यासाठी अधिक वेळ लागला; विशेषतः अपेक्षेपेक्षा सुमारे १.२८ सेकंद जास्त वेळ त्यांना लागला..ज्या गटाने पहिला भाग टॅब्लेटवर वाचला, त्यांच्या मेंदूमध्ये केवळ डाव्या गोलार्धातच (जो भाषेचे नियंत्रण करतो) नव्हे; तर उजव्या गोलार्धातही हालचाल दिसून आली. यावरून असे सूचित होते, की छापील पुस्तकाच्या तुलनेत टॅब्लेटवर वाचन केल्याने मेंदूवर अतिरिक्त ताण पडतो. ‘छापील पुस्तकांच्या बाबतीत तुम्ही तुमच्या गतीने वाचन करू शकता आणि पाने उलटताना त्यातील आशय समजून घेऊ शकता. असे दिसते की यामुळे मेंदूची कमी ऊर्जा वापरली जाते आणि आकलन सुधारते,’ असे प्राध्यापक कुनियोशी सकाई यांनी सांगितले.संशोधकांना असेही आढळले, की छापील स्वरूपात मंगा वाचणाऱ्या सहभागींच्या मेंदूमध्ये भाषा प्रक्रिया आणि कथानक समजून घेण्याशी संबंधित भागांची क्रियाशीलता तुलनेने कमी होती. संशोधकांच्या मते, याचा अर्थ असा की मेंदू हे कार्य अधिक कार्यक्षमतेने आणि सहजपणे पार पाडत होता. याच्या उलट टॅब्लेटवर वाचणाऱ्या सहभागींच्या मेंदूमध्ये या भागांमध्ये अधिक क्रियाशीलता दिसून आली. इतकेच नव्हे; तर अवघड संज्ञानात्मक कार्ये आणि अवकाशीय समज (spatial processing) यांना मदत करणाऱ्या भागांमध्येही अधिक हालचाल नोंदवली गेली.यावरून असे सूचित होते, की अंतिम चाचणीदरम्यान कथेची पुनर्रचना करण्यासाठी डिजिटल उपकरण वापरणाऱ्यांना अधिक मेंदूशक्तीची आवश्यकता भासत होती. याउलट छापील स्वरूपात वाचणाऱ्या सहभागींच्या मनात सुरुवातीच्या वाचनादरम्यानच कथेची अधिक स्पष्ट आणि मजबूत ‘स्कीमा’ (schema) तयार झाली होती, ज्यामुळे त्यांना माहिती आठवणे आणि समजणे अधिक सोपे गेले.डिजिटल वाचन पद्धतींच्या परिणामांवरील संशोधन अजूनही सुरू आहे. टॅब्लेट विरुद्ध छापील पुस्तके यावरचा हा पहिलाच अभ्यास नाही. ‘पीडियाट्रिक्स’ या नियतकालिकात २०१९मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासात असेही आढळून आले होते, की जे पालक आणि मुले एकत्र छापील पुस्तके वाचतात, त्यांचे नाते ई-रीडर वापरणाऱ्यांच्या तुलनेत अधिक घट्ट बनते. त्या वेळी प्रमुख संशोधक आणि मिशिगन विद्यापीठाच्या प्राध्यापिका डॉ. टिफनी मुन्झर यांनी नमूद केले होते, की पालक आणि मुलांमध्ये सकारात्मक आणि जिव्हाळ्याचा संवाद घडवून आणण्यासाठी छापील पुस्तक हे खरोखरच सर्वोत्तम माध्यम आहे. म्हणूनच डिजिटल सोयींच्या या युगातही मुलांच्या हातात पुस्तक देणे ही केवळ सवय नसून, त्यांच्या विचारशक्ती आणि भविष्यासाठीची एक महत्त्वाची गुंतवणूक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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