Premium|Indian Languages and Their Evolution : भारतीय भाषांच्या उत्क्रांतीची रंजक कहाणी उलगडणारे महत्त्वाचे पुस्तक

चिन्मया सुमंत-कुलकर्णीभाषेचा विकास हा प्रत्येक भाषेतील साहित्य, त्या भाषांमधील स्पर्धा, त्यात टिकून राहण्यासाठी केलेले प्रयत्न, या प्रयत्नांमध्ये होणारा राजकीय हस्तक्षेप आणि भाषेची ओळख टिकवून ठेवणे या सगळ्या महत्त्वाच्या पैलूंवर अवलंबून असतो आणि याच सगळ्या बाबी लेखिकेने भारतीय भाषांची अनोखी कहाणी या पुस्तकात सविस्तरपणे मांडल्या आहेत.भारतातील असंख्य भाषा आणि पिढ्यान्पिढ्या त्या भाषांमधून संवाद साधत आलेले लोक... भारतातील भाषावैविध्य इतक्या प्रचंड प्रमाणात आहे, की या सगळ्या भाषांची मुळे, विविध लोकांच्या सहवासातून भाषांची होत गेलेली सरमिसळ आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या नवीन बोलीभाषा, हे सगळे होत असताना नव्या लोकांनी प्राचीन भूमीशी जुळवून घेताना आपल्या इतिहासाच्या काही भाषिक पाऊलखुणा मागे ठेवल्या आहेत का? हे तपासून बघणे हा भारतीय भाषांची अनोखी ओळख हे पुस्तक लिहिण्यामागचा लेखिकेचा हेतू. भाषांचे मिश्रण या विषयाशी लेखिकेचा म्हणजेच पेगी मोहन यांचा पहिलवहिला संबंध आला तो युनिव्हर्सिटी ऑफ वेस्टइंडीजमध्ये पदवीपूर्व विद्यार्थिनी म्हणून शिकत असताना. लहानपणापासूनच बहुभाषी असणे हे तिचा यातील उत्साह वाढवणार ठरले. एकाच झाडातून फुटणाऱ्या नवनव्या फांद्या जशा वाढतात, तशाच प्रकारे भाषा वाढत नाहीत, तर एका झाडावर दुसऱ्या झाडाचे कलम करावे आणि एकाच झाडाने अनेक फळे द्यावीत, अशा पद्धतीनेही भाषा विस्तारते. आपल्या डोळ्यांसमोर घडलेली भाषेची उत्क्रांती आणि त्यातून विस्तार पावलेल्या भाषा म्हणजे क्रिऑल भाषा. अशा काही भाषिक संकल्पना लेखिकेने पुस्तकात स्पष्ट केल्या आहेत. .Premium|Minimalist Living Marathi : 'मिनिमलिझम' म्हणजे काय? गोष्टी कमी करणे आणि मनाची गुंतवणूक कमी करण्याची कला नक्की कशी आत्मसात करावी?.पूर्वी शोध मोहिमांवर निघालेले लोक जेव्हा नव्या प्रदेशात जात व तिथल्या लोकांमध्ये मिसळत आणि स्थानिक लोकांवर स्वतःचा प्रभाव सोडून जात, तेव्हा स्थानिक आणि नवीन लोकांच्या भाषा मिश्रणाने नवीन भाषेची बीजे रुजत. या सगळ्याचा भारतातील आणि दक्षिण आशियातील देशांवर सामाजिक आणि सांस्कृतिक स्तरावर कसा परिणाम झाला, यावर लेखिकेने केलेल्या व्यापक संशोधनातून मिळालेली माहिती गोष्टींच्या रूपात मांडली आहे.पुस्तकात एकूण आठ प्रकरणे आहेत. या प्रकरणांमधून संस्कृत, मल्याळी, हिंदी, बंगाली, तमिळ, उर्दू अशा अनेक भाषांचा प्रवास उदाहरणे देत लिहिला आहे. भाषांचा विकास होताना इतर भाषांमधील शब्दांची देवाणघेवाण इतक्या मर्यादित स्वरूपाचा न राहता, त्यातून त्या त्या भागातील स्थानिक आणि स्थलांतरित लोकांमध्ये होणारा व्यापार, स्थलांतरितांच्या आणि स्थानिकांच्या जीवनशैलीमध्ये, चालीरीतींमध्ये होणारी देवाणघेवाण, राजकीय घडामोडी, धार्मिक श्रद्धा इत्यादींचा परिणाम समाजाच्या मानसिकतेवर होतो. त्याचप्रमाणे, भाषेचा विकास हा प्रत्येक भाषेतील साहित्य, त्या भाषांमधील स्पर्धा, त्यात टिकून राहण्यासाठी केलेले प्रयत्न, या प्रयत्नांमध्ये होणारा राजकीय हस्तक्षेप आणि भाषेची ओळख टिकवून ठेवणे या सगळ्या महत्त्वाच्या पैलूंवर अवलंबून असतो आणि याच सगळ्या बाबी लेखिकेने या पुस्तकात सविस्तरपणे मांडल्या आहेत. वेळोवेळी देण्यात आलेले ऐतिहासिक आणि सामाजिक संदर्भ, उदाहरणे, किस्से यांमुळे पुस्तक वाचनीय झाले आहे.संस्कृतपासून सुरुवात करून पुढे मल्याळी, इंडो आर्यन भाषा, उर्दू, हिंदी, नागामी आणि मागधी भाषा ते आता बहुतांश जगावर आक्रमण केलेली इंग्रजी भाषा अशा सगळ्या भाषांचा प्रवास या पुस्तकाने केलेला आहे. इंग्रजी भाषेला लेखिका पुंगीवाल्याची उपमा देते. गावातले उंदीर पळवून लावायला बोलवलेला पुंगीवाला काही कारणाने गावातील मुलांना स्वतःमागे पळवतो, त्याप्रमाणे इंग्रजी भाषा सध्या लोकांना भुरळ घालत आहे. भारतात इंग्रजी भाषा घेऊन आलेले ब्रिटिश गेले, पण त्यांची भाषा मात्र मागे ठेवून गेले. २२ अधिकृत भाषा आणि शेकडो बोलीभाषा असणाऱ्या भारतात स्वातंत्र्यानंतर इंग्रजीचे महत्त्व वाढले. हे महत्त्व इतके वाढले, की भारतीय पालकांना आपल्या मुलांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी प्राथमिक शिक्षणही इंग्रजी माध्यमातून देण्याची गरज वाटू लागली. पुढच्या पिढीने मूळ भाषा सोडल्याने त्या भाषांचा किती प्रमाणात विकास खुंटतो आहे, याचा अंदाज हे पुस्तक वाचून येईल. भारतीय भाषा जिवंत ठेवण्यासाठी भारतातील आत्ताच्या पालकांचे आणि पुढच्या पिढीतील मुलांचे योगदान अत्यंत मोलाचे असणार आहे..पुस्तक वाचायला सुरुवात केल्यावर ते समजायला थोडे अवघड असल्यासारखे वाटते, पण ज्यांचा भाषांचा अभ्यास आहे किंवा ज्यांना या विषयाची पूर्वकल्पना आहे, अशांसाठी हे पुस्तक नक्कीच रोमांचकारी ठरते. भाषा विषयामध्ये संशोधन करू इच्छिणाऱ्या किंवा भाषाशास्त्र या विषयात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी, तसेच स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठीसुद्धा हे पुस्तक उत्तम मार्गदर्शक आहे. ज्या वाचकांना हा विषय अगदीच नवीन आहे, अशांना मात्र हे पुस्तक कदाचित कंटाळवाणे किंवा समजायला अवघड वाटू शकते.पुस्तक वाचून मिळालेल्या अनेक अभिप्रायांमधून काही महत्त्वाचे अभिप्राय पुस्तकाच्या मलपृष्ठावर ब्लर्बच्या जागी घेतले आहेत. युनिव्हर्सिटी ऑफ मिशिगनमध्ये लेखिकेला संस्कृत भाषा शिकवणारे प्राध्यापक माधव देशपांडे म्हणतात, ‘अत्यंत स्वागतार्ह... मानवी समूहांच्या भाषा त्या समूहांइतक्याच गतिशील असतात. पेगी मोहन हा भारतीय उपखंडात झालेल्या प्राचीन स्थलांतरांचा वृत्तान्त भाषांच्या बदलत्या रूपाशी जोडून घेतात. शिवाय त्यांची नेमकी भाषिक निरीक्षण, त्यातून या पुस्तकाला एखाद्या सुरस गोष्टीचे रूप येते. तो एक आनंददायी अनुभव ठरतो.’पुस्तकाच्या शीर्षक पानावर रोमिला थापर यांचा अभिप्राय आहे. त्या म्हणतात, ‘भारतीय इतिहासाच्या पैलूंमधील काही नव्या बाजू या पुस्तकातून अतिशय कौशल्यपूर्ण आणि आकलन सुलभप्रकारे उजागर झाल्या आहेत.’मनोविकास प्रकाशनाने प्रकाशित केलेल्या, मेघना भुस्कुटे यांनी भाषांतरित केलेल्या या पुस्तकाचे मुखपृष्ठ चंद्रमोहन कुलकर्णी या संवेदनशील चित्रकाराने काढले आहे. सामान्य वाचकाला पुस्तक समजणे सोपे व्हावे, यासाठी पुस्तकाच्या सुरुवातीला दिलेली ‘उच्चारभेद आणि चिन्हं’ ही माहिती वाचन सुलभ करते. त्याचबरोबर नियोजनबद्ध तळटिपा पुस्तकातील संकल्पना समजायला मदत करतात. हे पुस्तक लिहिताना संदर्भासाठी मदत झालेल्या पुस्तकांची यादीही ग्रंथसूचीमध्ये दिलेली आहे..भाषा प्रवासाचा एवढा ऊहापोह केल्यानंतर पुस्तकाचा शेवट करताना लेखिका सगळ्या वाचकांना विनंती करते, ‘या ग्रहावरच्या आपल्या आयुष्यात आपल्याला अनेक सजीवांनी सोबत केली आहे. आपल्या भाषाही त्या सजीवांसारख्याच आहेत. आपल्या डोळ्यांदेखत त्या एकामागून एक मरून पडत आहेत. त्यांच्या भोवतीचं पर्यावरण विषारी झाल्याने त्या प्राण सोडत आहेत. आपल्या विश्वाचा अविभाज्य भाग असलेल्या जिवांसकट यातून टिकून तगून राहायचं असेल, तर एकच मार्ग आहे. थोडं थांबण्याचा. थोडं मागे वळून बघू या. आपण कुठून आलो आहोत आणि कुठे चाललो आहोत, याचा नीट विचार करू या. तोच एक मार्ग आहे.’चिन्मया सुमंत-कुलकर्णी पुणेस्थित एडिट मित्र संस्थेच्या सहसंस्थापक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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