Premium| Health risks of sitting : सतत बसून काम करण्याची सवय तुमच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम करते, या जीवनशैलीमुळे होतात हे आजार!

तुम्ही सुद्धा तासनतास लॅपटॉपवर काम करताय का? कामावर जाताना बसून प्रवास करायचा, कामावरून आल्यानंतर मोबाईलवर वेळ घालवायचा. चालणं नाही, व्यायाम नाही, कष्टाची कामं नाहीत अशीच लाईफस्टाईल तुम्ही सुद्धा जगत असाल तर तुम्ही गंभीर आजारांचे शिकार होऊ शकता.१९५० मध्ये बस ड्रायव्हर आणि कंडक्टर यांच्या आरोग्यावर झालेले संशोधनलोकांना सुरुवातीला वाटत होतं की बसून काम करणं म्हणजे सगळ्यात आरामदायी काम. त्यामुळे कोण कुठे आजारी पडतंय का? मग १९५० मध्ये UK मध्ये एक संशोधन झालं. त्या संशोधनात शहरातल्या डबल डेकर बसवर काम करणाऱ्या ड्रायव्हर आणि कंडक्टर लोकांचा अभ्यास केला गेला. त्यात असं आढळलं की चालक लोकांमध्ये हार्टअटॅकमुळे मरणाऱ्यांची संख्या कंडक्टर लोकांच्या तुलनेत दुप्पट होती. कारण बस चालक दिवसभरात ९०% वेळ बसूनच काम करायचे आणि कंडक्टर मात्र डबल डेकरवर दिवसभरात ६०० पेक्षा जास्त पायऱ्या चढायचे. त्यामुळे बैठ्या कामांमुळे हृदयविकाराचा धोका वाढतो, हे मात्र सिद्ध झालं.पुढे त्यानंतर झालेल्या अनेक संशोधनांनी हे दाखवून दिलं की, अशा प्रकारची लाईफस्टाईल म्हणजेच सेडेंटरी लाईफस्टाईलमुळे लठ्ठपणा, टाइप 2 डायबेटीस, उच्च रक्तदाब, कॅन्सर अशा अनेक आजारांचा धोका वाढतो. म्हणूनच आज आपण सेडेंटरी लाईफस्टाईलमुळे कोणते आजार होतात आणि या आजारांपासून वाचण्यासाठी काय करायचं याचा सविस्तर आढावा घेणार आहोत..आधुनिक जीवनशैली की आजारांचे आमंत्रण?अशा प्रकारच्या जीवनपद्धतीमुळे शरीरातील कॅलरी बर्न होत नाहीत, त्यामुळे वजन वाढत जातं. या लोकांना Type 2 Diabetes होण्याची सुद्धा शक्यता वाढते, कारण शरीराची हालचाल कमी असल्याने इन्सुलिन रेझिस्टन्स वाढतो. Journal of the American College of Cardiology मध्ये प्रकाशित झालेल्या संशोधनानुसार, जे लोक कोणत्यातरी कामामुळे दिवसातील साडेदहा तास किंवा त्यापेक्षा जास्त वेळ बसून असतात, त्या लोकांमध्ये हृदयविकाराचा धोका वाढतो. .डॉक्टरांचा अनुभव सांगतो की, बदल शक्य आहे!एम.डी. डॉ. विरेंद्र पवार यांच्याशी जेव्हा आम्ही संवाद साधला, तेव्हा ते म्हणाले की, 'मी माझ्या ओपीडी मध्ये बरेच असे रुग्ण पाहतो की फक्त सेडेंटरी लाईफस्टाईलमुळे त्यांना अनेक आजार जडलेले असतात. नुकताच एक ३५ वर्षांचा मुलगा माझ्याकडे आला होता. सतत बसून काम केल्यामुळे तो शारीरिक पातळीवर एकाचवेळी अनेक समस्यांचा सामना करत होता. मी त्याला व्यायाम आणि आहारासंबंधी काही गोष्टी पाळायला सांगितल्या आणि काही आठवड्यांतच त्याच्या प्रकृतीमध्ये खूप मोठा सकारात्मक बदल झाला.'पुढे ते म्हणाले की, बैठ्या कामांमुळे अनेक रुग्णांना अपचन, गॅस आणि बद्धकोष्ठता म्हणजे Constipation च्या समस्येचाही सामना करावा लागतो. शिवाय सतत लॅपटॉपवर काम केल्याने अनेकांना डोळ्यांची जळजळ, कोरडेपणा आणि दृष्टीदोषाच्या समस्यांचाही सामना करावा लागतो. .हाडे आणि सांध्यांवर बैठ्या जीवनशैलीचा परिणामआजकाल अशा प्रकारच्या जीवनशैलीमुळे हाडांसंबंधी अनेक आजार लोकांमध्ये वाढत आहेत. ते जाणून घेण्यासाठी आम्ही अस्थिरोगतज्ज्ञ डॉ. उमेश साळुंके यांच्याशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, सेडेंटरी लाईफस्टाईलमुळे अनेक आजारांचा धोका वाढतो. त्यात मुख्य म्हणजे सर्वायकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, गुडघेदुखी आणि शोल्डर स्टिफनेस यांचा समावेश होतो. हे सर्व आजार मुख्यत्वे कमी हालचालींमुळे आणि व्यायामाच्या अभावामुळे होतात.सर्वायकल स्पॉन्डिलोसिसमध्ये मानेतील मणक्यांची झीज होते, चकत्या सरकतात आणि त्यामुळे नसा दाबल्या गेल्यामुळे मुंग्या येणे किंवा बधीरपणा जाणवतो. लंबर स्पॉन्डिलोसिसमध्ये कमरेतील मणक्यांवर परिणाम होतो. यात चकत्या सरकल्याने किंवा नसा दाबल्या गेल्याने पायात कळा येतात, पायाला मुंग्या येतात आणि चालताना त्रास होतो. शोल्डर स्टिफनेसचा त्रास चुकीच्या पोझिशनमुळे खांद्यावर ताण आल्यामुळे होतो, ज्यामुळे खांदा आखडतो. गुडघेदुखीमध्ये बऱ्याचदा आधीपासून असलेली लिगामेंट इन्ज्युरी मुख्य कारण असते आणि त्यात सेडेंटरी लाईफस्टाईलमुळे भर पडते. .दैनंदिन सवयी बदलण्याची गरजअशा प्रकारच्या समस्यांचा तुम्ही जर सामना करत असाल, तर तुम्ही यातून बाहेर येऊ शकता. अशा प्रकारच्या त्रासातून तुम्ही जर जात असाल, तर काही गोष्टींची काळजी घेतल्याने तुम्ही यातून बाहेर पडू शकता. तुम्ही जर एका जागेवर बसून जास्त काम करत असाल, तर अर्ध्या-पाऊण तासाने उठून पाच मिनिटं तरी चालायला हवं. बसताना तुमचं पोश्चर व्यवस्थित असायला हवं. शरीराच्या नसा आखडणार नाहीत, कोणत्याही अवयवावर ताण येणार नाही याची काळजी घ्या. शिवाय सकस आहार आणि ६-८ तासांची झोप घेणं गरजेचं आहे. .व्यायामाबाबत WHO काय सांगते?World Health Organization सांगते की लहान मुलांनी दिवसाला किमान ६० मिनिटं तरी एकदम इंटेन्सिव्ह व्यायाम करावा किंवा खेळ खेळावेत. तुम्हाला वाटत असेल की आता नोकरीमुळे व्यायामाला वेळ मिळत नाही, तर WHO ने तुम्हाला वेळेची पण सूट दिली आहे. WHO च्या सांगण्यानुसार १८-६५ वयोगटातील लोकांनी रोज २०-४० मिनिटं मध्यम स्वरूपाचा व्यायाम केला तरी चालेल.डोळ्यांसाठी 20-20-20 नियम का महत्त्वाचा?डॉक्टर विरेंद्र पवार सांगतात की आता बऱ्यापैकी कामं कॉम्प्युटरवरच असतात, त्यामुळे अशा प्रकारची कामं करणाऱ्या लोकांनी डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी २०-२०-२० हा नियम पाळायला हवा. म्हणजे दर २० मिनिटांनी स्क्रीनकडून नजर हटवून किमान २० सेकंदांसाठी २० फूट दूर असलेल्या वस्तूकडे पाहायचं. यामुळे डोळ्यांवरील ताण कमी होतो, कोरडेपणा-जळजळ टाळता येते आणि स्क्रीन वापरली तरी डोळे रिलॅक्स राहतात. .व्यायाम असूनही का वाढतो धोका?डॉक्टर उमेश साळुंके सांगतात, 'हाडे, सांधे आणि स्नायू मजबूत ठेवण्यासाठी दिवसातून किमान एक तास तरी व्यायाम करा आणि हा व्यायाम ओपन ग्राउंडमध्ये करा. त्यामुळे सूर्यप्रकाशातून विटामिन डी मिळतं आणि त्याचा हाडांना उपयोग होतो.' काहींना वाटेल की आपण व्यायाम करत असू, तर काही टेन्शन घ्यायची गरज नाही, पण फिजिओलॉजिस्ट Erik Van Iterson सांगतात की, 'जरी तुम्ही व्यायाम करत असाल, तरी सुद्धा तुम्ही एका जागेवर जास्त वेळ एकाच अवस्थेत बसून राहू नका, नाहीतर तुम्हालाही या समस्यांना सामोरं जावं लागू शकतं.' म्हणून व्यायामाबरोबर हे इतर नियम सुद्धा पाळायला हवेत. या गोष्टींची जर तुम्ही काळजी घेतली, तर तुम्ही या समस्यांवर मात करू शकता.अशा प्रकारे आरोग्यासंबंधी कोणत्या विषयावर तुम्हाला तज्ञ डॉक्टरांकडून माहिती घ्यायला आवडेल? आणि त्या डॉक्टरांसाठी तुमचे प्रश्न काय असतील, हे कमेंटमध्ये नक्की सांगा. कारण माझी सहकारी कोमल जाधव दर मंगळवारी तज्ञ डॉक्टरांसह सर्वांच्या भेटीला येत असते. त्या ठिकाणी तुम्हाला डॉक्टरांकडून तुमच्या प्रश्नांची उत्तरे मिळतील. 