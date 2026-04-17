Premium|Capital Gain Tax on Gold : जुने सोने विकून मालामाल होण्यापूर्वी सावधान! प्राप्तिकर विभागाचा 'हा' नवा नियम तुम्हाला माहिती आहे का?

Gold Tax India : सोने-चांदी विक्रीतून मिळणाऱ्या नफ्यावर भांडवली लाभ कर लागू होतो. दोन वर्षांच्या मर्यादेनुसार अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन कराचे दर ठरतात. कागदी पावत्यांऐवजी डिजिटल व्यवहारांमुळे कर मोजणीत पारदर्शकता येते, ज्यामुळे भविष्यातील प्राप्तिकर विभागाची नोटीस टाळता येते.
सुहास दंडे - suhasdande@gmail.com

सोने किंवा चांदीचे दागिने, नाणी किंवा बार खरेदी केल्यानंतर काही वर्षांनी विक्री केल्यास त्यातून मिळणारा नफा हा भांडवली लाभ (कॅपिटल गेन) म्हणून गणला जातो. दोन वर्षांच्या आत विक्री केल्यास तो अल्पकालीन भांडवली लाभ (शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन) मानला जातो आणि तो व्यक्तीच्या उत्पन्नाच्या स्लॅबनुसार करपात्र असतो (जास्तीत जास्त ३० टक्क्यांपर्यंत). दोन वर्षांनंतर विक्री केल्यास तो दीर्घकालीन भांडवली लाभ (लाँग टर्म कॅपिटल गेन) मानला जातो आणि त्यावर सुमारे १२.५ टक्के दराने कर भरावा लागतो. या करमोजणीसाठी खरेदीची तारीख आणि किंमत यांचा अचूक पुरावा आवश्यक असतो.

