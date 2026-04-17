Premium|Capital Gain Tax on Gold : जुने सोने विकून मालामाल होण्यापूर्वी सावधान! प्राप्तिकर विभागाचा 'हा' नवा नियम तुम्हाला माहिती आहे का?

सुहास दंडे - suhasdande@gmail.comसोने किंवा चांदीचे दागिने, नाणी किंवा बार खरेदी केल्यानंतर काही वर्षांनी विक्री केल्यास त्यातून मिळणारा नफा हा भांडवली लाभ (कॅपिटल गेन) म्हणून गणला जातो. दोन वर्षांच्या आत विक्री केल्यास तो अल्पकालीन भांडवली लाभ (शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन) मानला जातो आणि तो व्यक्तीच्या उत्पन्नाच्या स्लॅबनुसार करपात्र असतो (जास्तीत जास्त ३० टक्क्यांपर्यंत). दोन वर्षांनंतर विक्री केल्यास तो दीर्घकालीन भांडवली लाभ (लाँग टर्म कॅपिटल गेन) मानला जातो आणि त्यावर सुमारे १२.५ टक्के दराने कर भरावा लागतो. या करमोजणीसाठी खरेदीची तारीख आणि किंमत यांचा अचूक पुरावा आवश्यक असतो..सध्याची अडचणसध्या ज्वेलरकडून खरेदी केलेल्या सोने-चांदीच्या व्यवहारांची नोंद प्रामुख्याने कागदी पावत्यांवर अवलंबून असते. पावती हरवल्यास मोठा कर आणि दंड भरावा लागू शकतो. भांडवली लाभाची (कॅपिटल गेन) अचूक मोजणी करणे कठीण होते. करदाते आणि प्राप्तिकर विभाग यांच्यात वाद निर्माण होण्याची शक्यता वाढते. याउलट, सोने-चांदीच्या 'ईटीएफ'मधील गुंतवणुकीत सर्व व्यवहार डिजिटल स्वरूपात नोंदवले जातात. प्रत्येक व्यवहाराची स्पष्ट नोंद उपलब्ध असते. त्यामुळे भांडवली लाभाची (कॅपिटल गेन) मोजणी सोपी होते. प्राप्तिकर विवरणपत्र (आयटीआर) भरताना अडचणी येत नाहीत, तसेच पारदर्शकता टिकून राहते.गेल्या पाच-सहा वर्षांत सरकारने केलेल्या नव्या कायद्यानुसार सोने-चांदीच्या दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या खरेदी/विक्रीचे व्यवहार क्रेडिट कार्ड, यूपीआय पेमेंट किंवा चेकमार्फतच करावे लागतात, त्यामुळे या व्यवहारात खूप मोठ्या प्रमाआवश्यक सुधारणाया पार्श्वभूमीवर, ज्वेलरकडून होणाऱ्या सोने-चांदीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांची डिजिटल नोंदणी प्रणाली तयार करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक व्यवहार 'पॅन' किंवा 'आधार'शी लिंक असावा. ही नोंद डी-मॅट अकाउंटप्रमाणे सुरक्षित आणि दीर्घकालीन स्वरूपात ठेवली जावी. यासाठी 'सेबी'ने आवश्क यंत्रणा उभारणे गरजेचे आहे. ज्वेलरना ही माहिती डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर अपलोड करणे बंधनकारक असावे. आजच्या आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे, विशेषतः आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या (एआय) मदतीने, अशी प्रणाली उभारणे सहजशक्य आहे. यामुळे व्यवहारांचे स्वयंचलित रेकॉर्डिंग करणे, फसवणूक ओळखणे, करगणना सुलभ करणे आणि सरकारी यंत्रणांना माहिती उपलब्ध करणे सुलभ होईल..संभाव्य आव्हानेअशी प्रणाली लागू करताना काही प्रारंभी अडचणी येऊ शकतात- ज्वेलरकडून विरोध, लहान व्यावसायिकांना तांत्रिक अडचणी, ग्राहकांच्या गोपनीयतेविषयी चिंता, परंतु, दीर्घकालीन दृष्टीने हे सर्व घटक सोडवता येण्यासारखे आहेत.निष्कर्षसोने-चांदीच्या व्यवहारांची डिजिटल नोंदणी ही केवळ करप्रणाली सुलभ करण्यासाठीच नव्हे, तर पारदर्शकता वाढविण्यासाठी आणि गुंतवणूकदारांचे हित जपण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. ही प्रणाली लागू झाल्यास, करदात्यांना दिलासा मिळेल, प्राप्तिकर विभागाशी होणारे वाद कमी होतील, ज्वेलर आणि ग्राहक यांच्यातील विश्वास वाढेल. म्हणूनच, सरकार आणि नियामक संस्थांनी याबाबत सकारात्मक पावले उचलणे ही काळाची गरज आहे.(लेखक नाशिकमधील अनुभवी सराफी व्यावसायिक आहेत. ९४२२२४८४०७)णात पारदर्शकता आलेली आहे. याशिवाय सोने-चांदी खरेदी विक्री करताना ग्राहकाला पॅन कार्ड नंबर देणे आवश्यक केले आहे. त्यामुळे आता हे व्यवहार पारदर्शक झालेले आहेत. मात्र, अधिक सुधारणा होणे आवश्यक आहे.).