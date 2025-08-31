Premium| Chip war: चिप तंत्रज्ञानाच्या युद्धातील नवा अध्याय भारताची आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल

हर्ष काबराharshkabra@gmail.comअमेरिकेच्या चिप उद्योगावर पकड बसवायचा हट्ट सध्या डोनाल्ड ट्रम्प यांनी धरलं आहे. कधी टॅरिफची भिंत उभारून तर कधी एनव्हिडिया आणि एएमडीसारख्या चिप क्षेत्रातील दिग्गजांशी गूढ सौदे जुळवून ते या दिशेने पुढं जाऊ पाहत आहेत. या महाकाय महत्त्वाकांक्षेच्या केंद्रस्थानी आहेत मायक्रोचिप्स. ॲमेझॉन-नेट फ्लिक्सची दुनिया चालवणाऱ्या, अणुऊर्जा केंद्रे उजळवणाऱ्या, क्रूझ क्षेपणास्त्रे आणि वीजचालित गाड्यांना शक्ती देणाऱ्या, तसेच शेअरबाजाराला झपाट्याने धावायला लावणाऱ्या मायक्रोचिप्स. काही नॅनोमीटरमध्ये मावणारी ही संगणकीय शक्ती राष्ट्रांच्या उदयास्ताचे नवीन कारक म्हणून पाय रोवत आहे. नॅनोमीटर म्हणजे काय तर सूक्ष्मतेचं शिखर, एका मीटरचा अब्जावा भाग. मानवी केसाचे जाडीला हजार तुकडे केले, तर त्यापैकी एक तुकड्याचं हजारावं म्हणजे नॅनोमीटर! जणू संपूर्ण पृथ्वीला गोल धरलं, तर नॅनोमीटर म्हणजे एका संत्र्याच्या सालाइतकं. या मायक्रोचिप्सभोवतीच आज अमेरिका-चीन तंत्रयुद्धाची नवी रणांगणं सजली आहेत. म्हणूनच ट्रम्प जाहीरपणे त्याचं वर्णन ‘एकविसाव्या शतकाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचे मूळ’ अशा शब्दांत करतात. हे सर्व ऐकायला मजेशीर असलं, तरी या डावपेचांमुळं चीनला वरचढीची संधी मिळू शकते आणि पाश्चिमात्य वर्चस्वच डळमळू शकतं, याची दखल घेण्याच्या मनःस्थितीत ते दिसत नाहीत. .मागील तिमाहीत एआय चिप्सच्या झपाट्यामुळं एनव्हिडियाच्या महसुलानं तब्बल ५६ टक्के झेप घेत ४६.७ डॉलर्सचा उच्चांक गाठला. पण अमेरिकन बंधनांमुळे चीनमध्ये विक्रीवर अनिश्चिततेची टांगती तलवार गुंतवणूकदारांच्या काळजात धडकी भरतेय. अलीकडेच ट्रम्प यांनी सगळ्या चिप आयातींवर तब्बल शंभर टक्के कर लावला. त्यापाठोपाठ अमेरिकन सरकारने इंटेलमध्ये दहा टक्के हिस्सा उचलला. इंटेल म्हणजे चिप बनवणारी अमेरिकेतील सर्वांत मोठी कंपनी. सरकारनं असं थेट शेअर्स खरेदी करणं म्हणजे अतिशय दुर्मीळ प्रकार. सर्वांत भारी चिप्स अमेरिकेतच बनाव्यात, असं ट्रम्पचं स्वप्न आहे. त्यातून सुरक्षा पक्की होईल, उद्याचं तंत्रज्ञान हातात राहील आणि परदेशावर अवलंबून राहावं लागणार नाही, ही त्यांची अपेक्षा.कागदावर हा अमेरिकी उद्योगाला उभारी देणारा डाव दिसत असला, तरी तज्ज्ञांचा इशारा आहे, की आशियावरचे अवलंबित्व कायम आयात शुल्कांमुळं एआय सर्व्हरचा खर्च ५० ते ७५ टक्क्यांनी वाढून अमेरिकी स्पर्धात्मकतेची धार बोथट करू शकतात. अर्थतज्ज्ञ फिलिप लक यांनी मांडलेल्या हिशोबानुसार व्यापक आयात शुल्कांचा पाच वर्षांत तब्बल १०० अब्ज डॉलरचा फटका बसेल. म्हणजे ट्रम्पचं स्वप्न प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी वीस भलेमोठे सर्व्हर फार्म उभारण्याएवढा खर्च मोजावा लागेल. ज्या वेळी तंत्रजगतातील ॲमेझॉन, गूगल, मायक्रोसॉफ्ट आणि मेटा सारखे महारथी २०२५ मध्ये ३५० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक डेटा सेंटर्समध्ये करायला सज्ज आहेत, त्याच वेळी हे आयात शुल्क त्यांच्या योजना विस्कळीत करून अमेरिकेच्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता नेतृत्वालाच धक्का देऊ शकतात. अमेरिकेची अडचण अशी, की तिचा आधारच परदेशी सेमीकंडक्टर पुरवठा साखळीवर आहे. २०२४ मध्ये तब्बल ६० अब्ज डॉलर किमतीच्या चिप्स प्रामुख्यानं तैवान, मलेशिया, दक्षिण कोरिया आणि जपानकडून अमेरिकेत आयात झाल्या. अॅरिझोनामध्ये तैवानच्या टीएसएमसीचा कारखाना सुरू असला, तरी आशियावरचे हे अवलंबित्व कायम आहे. टेस्ला, बोइंग, अॅपल, क्वालकॉम यांच्यासारख्या कंपन्यांच्या उत्पादनात या चिप्स गुंफलेल्या आहेत, म्हणजे मागेपुढे कराचा परिणाम थेट ग्राहकांच्या खिशावरही होणारच आहे..तैवानची वेगळी भूमिकापण ट्रम्प इथे थांबले नाहीत. त्यांनी एनव्हिडिया आणि एएमडी यांच्या चीनमधील विक्रीतून वॉशिंग्टनला १५ टक्के हिस्सा मिळवून देण्याच्या बदल्यात निर्यात निर्बंध सैल करण्याचा करार केला. यात एनव्हिडियाची पूर्वीपेक्षा थोडी हलकी असलेली परंतु जुन्या मॉडेलपेक्षा ३० पट वेगवान अशी नवीन ‘ब्लॅकवेल’ चिपही चीनला मिळणार. तज्ज्ञांचं मत आहे, की या चिप्समधूनही चीन जागतिक आघाडीचं एआय सुपरकंप्युटर उभारून अमेरिकेच्या वर्चस्वाला आव्हान देऊ शकतो. ट्रम्प यांचा दृष्टिकोन बायडनच्या कठोर निर्यातबंदीपासून पूर्णपणे वेगळा आहे. इथं धोरणात्मक फायद्याऐवजी आर्थिक सौदेगिरीलाच प्राधान्य दिलं जातंय. दरम्यान, चीनही हातावर हात धरून बसलेला नाही. गॅलियम, जर्मेनियमसारख्या चिप धातूंचा पुरवठा थांबवण्यापासून ते एनव्हिडियावर अँटीट्रस्ट अर्थात एकाधिकार प्रतिबंधक कायद्याखाली चौकशी सुरू करण्यापर्यंत त्याने अनेक पलटवार सुरू ठेवले आहेत. या संघर्षात तैवानची भूमिकाही वेगळीच. टीएसएमसी अॅरिझोनात विस्तार करत असला, तरी त्याचे अत्याधुनिक उत्पादन तैपेईने घरच्या घरीच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे, कारण अमेरिकेचे अवलंबित्व जितके वाढेल, तितकी तैवानची सुरक्षितता मजबूत होईल, असं त्याचं गणित आहे. शेवटी, ट्रम्प यांचे हे आक्रमक टॅरिफ आणि विवादास्पद करार पाश्चात्त्य एआय नेतृत्वाला मारक तर ठरतीलच, चीनच्या प्रगत संगणकीय क्षमतेलाही आणखी गती प्रदान करतील..चिप उद्योगाची भारतीय कहाणीभारताला मायक्रोचिप्सच्या वाढत्या रणनीतिक महत्त्वाची जाणीव आहे. आपल्या स्वातंत्र्य दिन भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी वर्षअखेरीस भारत स्वतःचे ‘मेड इन इंडिया’ सेमीकंडक्टर चिप्स तयार करणार, अशी मोठी घोषणा केली. चिप निर्मितीत भारत आता ‘मिशन मोड’मध्ये गेल्याचं त्यांनी सांगितलं. हे पाऊल तंत्रज्ञान क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेकडं जाण्यासाठीचं आहे, असं सांगत मोदींनी ही योजना भारत तंत्रज्ञानावर आधारित क्षेत्रांत आघाडीवर जावा, आयात कमी व्हावी, रोजगार वाढावा आणि भारत २०४७ पर्यंत मजबूत आणि आत्मनिर्भर व्हावा, या मोठ्या दृष्टिकोनाशी जोडली. तसं पाहिलं तर मोहालीतील सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड (SCL) ने १९८४ मध्येच चिप निर्मितीला सुरुवात केली होती, म्हणजे जागतिक दिग्गज टीएसएमसी जन्माला येण्यापूर्वीच! पण जिथे टीएसएमसी आज अब्जावधी डॉलरचा महसूल मिळवत आहे, तिथे SCL फक्त काही दशलक्षावर थांबलं. त्यात १९८९ मध्ये लागलेल्या रहस्यमय आगीत SCL चं भविष्य जळून खाक झालं. त्यानंतर सरकारी बदल, व्यवस्थापनातील अस्थिरता आणि १० टक्क्यांपेक्षाही कमी क्षमतेवर चालणारा कारखाना एवढंच उरलं. तंत्रज्ञान जगभर झपाट्यानं पुढं सरकत असताना आपण तिथेच अडकून पडलो. आजही SCL फक्त सरकारच्या अवकाश आणि संरक्षण क्षेत्रासाठी जुने १८० नॅनोमीटरचे चिप्स पुरवतं. एके काळी भारताला तंत्रज्ञानात जगाच्या बरोबरीला पोहोचवू शकणारा हा प्रकल्प, अपुऱ्या पाठबळामुळं इतिहासाच्या पानांमध्ये दडपला गेला..डिझाइन अभियंते भारतीय, पण...हळूहळू का होईना, आज चित्र पालटतंय. भारतातील सेमीकंडक्टर मिशनसाठी तब्बल ७६ हजार कोटींचं भांडवल मंजूर झालं आहे. टाटा, मायक्रॉन, एचसीएल-फॉक्सकॉन, कॉंटिनेंटल डिव्हाइस इंडिया लिमिटेड, CG पॉवर यांसारख्या दिग्गज कंपन्या गुजरातपासून आंध्र प्रदेशापर्यंत कारखाने उभारत आहेत. भारतातील चिप बाजारपेठ २०२३ मधील ३४ अब्ज डॉलर्सवरून २०३२ पर्यंत १०० अब्ज डॉलर्सचा टप्पा पार करेल, म्हणजे दरवर्षी तब्बल २० टक्क्यांची वृद्धी. ५जी, एआय, वीजचालित वाहनं, मोबाइल, औद्योगिक ऑटोमेशन या सगळ्या लाटांवर स्वार होऊन हा उद्योग भरारी घेणार आहे. आज जगातील जवळपास २० टक्के सेमीकंडक्टर डिझाइन अभियंते भारतीय असूनसुद्धा सध्यातरी आपण मोठ्या प्रमाणावर चिप्स आयात करतो, विशेषतः चीन, सिंगापूर, व्हिएतनामकडून. आता मायक्रॉनसारख्या जागतिक दिग्गजांनी भारतात कारखाना उभारायला सुरुवात केली आहे. ८५,००० अभियंत्यांना प्रशिक्षण देण्याचा सरकारचा मानस आहे. कौशल्य आपल्याकडे आहे, फक्त संधी हवी आहे.मेक इन इंडिया?२०१४ मध्ये जेव्हा ‘मेक इन इंडिया’ची मिरवणूक काढली गेली, तेव्हा जणू काही भारताच्या कारखान्यांच्या चिमण्या नव्या उत्साहाने धुराळणार, उत्पादन क्षेत्र सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) मध्ये झेपावणार आणि कोट्यवधी नोकऱ्यांच्या संधी उपलब्ध होणार असंच वाटलं होतं. २०२५ मध्ये मागे वळून पाहिलं तर चित्र मात्र बरंच वेगळं आहे. उत्पादन क्षेत्राचा वाटा GDP मध्ये वाढण्याऐवजी उलट घसरतोच आहे की काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. २०१३-१४ मधील १६.७ टक्क्यांवरून तो २०२३-२४ मध्ये १५.९ टक्क्यांवर पोचला. रोजगारनिर्मितीचे सोनेरी वचन फक्त कागदावरच चमकले; प्रत्यक्षात मात्र अडथळ्यांचे काटे, अपुऱ्या पायाभूत सुविधा आणि नियमांचं जंजाळ यामुळे मोबाइल फोन उत्पादन किंवा संरक्षण सामग्रीसारखे अपवाद वगळता उद्योगाच्या गाड्याला हवी तशी गती मिळाली नाही. एकंदर ‘आयातमुक्त भारत’ ही स्वप्नील हाक अजूनही दुरावलेलीच आहे. परकीय गुंतवणुकीचे ओघ एके काळी तेजीत असले, तरी आता ७१ अब्ज डॉलरवर घसरले आहेत. घोषणांच्या रंगीत पताका पुरेशा नाहीत. ट्रम्पमुळे उद्भवलेल्या नवीन भू-राजकीय वास्तवामुळे आता जमिनीवर धोरणांची भक्कम वीट-गोटं रचण्याची वेळ आली आहे. .Premium|Nanotechnology: भारतातील नॅनो तंत्रज्ञानाचा विकास - औषधनिर्मितीपासून वस्त्रोद्योगापर्यंत.उद्याची दिशाभारताच्या सेमीकंडक्टर स्वप्नाची वाट आता केवळ कारखाने उभारण्यात किंवा प्रोत्साहनधोरणं जाहीर करण्यात संपत नाही. खऱ्या अर्थाने आपल्याला दोन समांतर रेषा आखाव्या लागतील, एक म्हणजे देशांतर्गत प्रकल्पांमध्ये निर्दोष अंमलबजावणी आणि दुसरी म्हणजे विदेशात धाडसी गुंतवणूक. जगात तंत्रज्ञानाचं नेतृत्व करणाऱ्या कंपन्यांत रणनीतिक हिस्सेदारी घेणं भारतासाठी तितकंच महत्त्वाचं आहे, जितकं शतकांपूर्वी उदयोन्मुख महासत्तांसाठी जगभरात संसाधनं मिळवणं होतं. अशा गुंतवणुकीतून केवळ आर्थिक परतावा नाही, तर निर्णयप्रक्रियेत स्थान आणि ताज्या नवकल्पनांपर्यंत आगाऊ पोहोचदेखील मिळते.देशांतर्गत कारखाने वेळेवर आणि उच्च दर्जाने उभारण्याची गरज आहे. अभियंत्यांचं प्रशिक्षण केवळ आकडेवारीवर थांबू न देता, त्यांच्या कौशल्यांचा वापर उत्पादन आणि डिझाइन या दोन्ही क्षेत्रांत कसा करता येईल याकडे तातडीनं पाहण्याची गरज आहे. चिप्स केवळ मोबाइल वा लॅपटॉपसाठी नसून राष्ट्रीय सुरक्षेच्या पायाभरणीसाठी आहेत, मग ते क्षेपणास्त्र असो, अणुऊर्जा प्रकल्प असो किंवा कृत्रिम बुद्धिमत्ता असो.म्हणूनच भारताने आपला हा प्रवास स्वदेशी घाम, विदेशी भांडवल आणि जागतिक दृष्टी या तीन पायांवर उभारायला हवा. हा उद्योग केवळ चिप्सचा नाही, तर भारतीय सार्वभौमत्वाचा देखील असू शकतो. चीनशिवाय अमेरिकेचं गणित जुळत नाही, भारताशिवाय मात्र अजूनही अमेरिकेची गाडी थांबत नाही. २०४७ पर्यंत एक मजबूत आणि स्वावलंबी भारत घडवण्याचा मानस सुंदर आहे पण बदलाच्या गतीचा विचार करता वेळ भारताची वाट पाहत बसणार असं वाटत नाही.(लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आणि मुक्त पत्रकार आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.