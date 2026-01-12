Premium|Indian stock market : सेन्सेक्सच्या चाळिशीत काय बदलले? भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आढावा

आज शेअर मार्केट कसे आहे? उत्तर येते, आज ‘सेन्सेक्स’ अमुक-अमुक आहे. अर्थात, शेअर मार्केट किंवा शेअर बाजार म्हणजे ‘सेन्सेक्स’ हे समीकरण दृढ झाले आहे, इतकी या ‘सेन्सेक्स’ची विश्वासार्हता आहे. ‘सेन्सेक्स’ हा ‘बीएसई’ म्हणजेच मुंबई शेअर बाजाराचा इंडेक्स अथवा निर्देशांक आहे. आता ‘सेन्सेक्स’ ४० वर्षांचा झाला आहे. या ४० वर्षांत ‘सेन्सेक्स’ आणि बाजारामध्ये काय बदल झाले, त्याच्या रंजक प्रवासाचा थोडक्यात आढावा...मुंबई शेअर बाजाराचा इंडेक्स अथवा निर्देशांक ‘सेन्सेक्स’चे मूळ वर्ष १९७९ वर्ष असले तरीही ‘सेन्सेक्स’ची सुरुवात एक जानेवारी १९८६ पासून झाली, ज्या दिवसअखेर ‘सेन्सेक्स’ ५४९ अंशांवर बंद झाला होता. आज ‘सेन्सेक्स’ ८५,००० अंशांचा टप्पा पार करून, एक लाख अंशांच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. तुम्ही ‘सेन्सेक्स’मध्ये एक जानेवारी १९८६ रोजी १० हजार रुपये गुंतविले असते, तर आज त्याचे १५,७०,००० रुपये झाले असते आणि एक लाख रुपयाचे तब्बल १.५७ कोटी रुपये झाले असते. १९८६ पासून आतापर्यंत १५,७०० टक्के सरळ व्याज (ॲबसोल्यूट) परतावा किंवा १३.४ टक्के वार्षिक चक्रवाढ परतावा मिळाला आहे. चलनवाढीपेक्षा; तसेच पारंपरिक बँक आणि पोस्ट ऑफिस यांच्या मुदत ठेवींपेक्षा हा परतावा कितीतरी जास्त आहे. इतर मालमत्ता विभाग तर सोडाच; परंतु, बहुतेकांना प्रिय असे सोने, ज्याचा गेली दोन वर्षे मोठा बोलबाला आहे, त्यानेसुद्धा यापेक्षा कमी म्हणजे ४० वर्षांत साधारणपणे ११ टक्के परतावा दिला आहे. भारताची नॉमिनल जीडीपी ४० वर्षांत साधारणपणे १२ टक्के वाढ दर्शविते, म्हणजेच ‘सेन्सेक्स’ हा बाजाराचा; तसेच आपल्या अर्थव्यवस्थेचा एकप्रकारे आरसाच आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेने मागील ४० वर्षांत काय प्रगती केली, ते पाहायचे असेल, तर ‘सेन्सेक्स’ने काय प्रगती केली ते पाहणे इष्ट ठरते..Premium|Stock Market 2026 : सोने-चांदी की म्युच्युअल फंड? नवीन वर्षात तुमची संपत्ती वाढवण्यासाठी कुठे गुंतवणूक करावी?.सुधारणांची सुरुवातपरकी गुंतवणूकदारांसाठी १९९० पर्यंत आपल्या बाजाराची दारे बंद होती. बाजारातील बहुतेक कंपन्या या सार्वजनिक अथवा सरकारी कंपन्या होत्या. सर्वसामान्य अथवा रिटेल गुंतवणूकदार शेअर बाजाराला चक्क जुगारच समजायचे. अर्थात, सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांचा शेअर बाजारामध्ये सहभाग नगण्यच होता आणि ब्रोकर आणि संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचे बाजारावर वर्चस्व होते. बाजारातील सुधारणेला १९९१ पासून सुरुवात झाली, जेव्हा आपली अर्थव्यवस्था आपण जगासाठी खुली केली. परकी गुंतवणूकदार आपल्या कंपन्यांचे शेअर मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करू लागले. ‘इन्फोसिस’सारख्या खासगी आणि चांगल्या कंपन्या बाजारात आल्या. १९९२ पासून ‘सेबी’ या भांडवली बाजार नियामक संस्थेला कायदेशीर अधिकार मिळाले. परंतु, खरी सुधारणा सुरु झाली ती १९९६ मध्ये सुरू झालेल्या डी-मॅट खाते पद्धतीने, ज्याचे संपूर्ण श्रेय चंद्रशेखर भावे या ‘सेबी’च्या माजी अध्यक्षांना जाते. त्यानंतर झालेल्या विविध सुधारणा जसे, बदला पद्धतीचा शेवट, टी+१ सेटलमेंट, डेरिव्हेटिव्हवर अंकुश, करसुधारणा, व्याजदर धोरण, डिजिटल आणि ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन ट्रेडिंग, मोबाईल अॅप आदी यामुळे बाजाराला विशेष चालना मिळाली आणि बाजार विशिष्ट ब्रोकरच्या तावडीतून सुटून सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांच्या कक्षेत आला. लहान गुंतवणूकदारांनासुद्धा निर्धास्तपणे पारदर्शक व्यवहार करणे शक्य झाले. त्याचेच सुमधुर फळ म्हणून आज आपण परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांची आपल्या बाजारावरील मागील तीन दशकांची मक्तेदारी मोडून काढण्यात यशस्वी झालो. अन्यथा, परदेशी गुंतवणूकदारांनी खरेदी केली, की आपला बाजार वर जायचा आणि विक्री केली, की बाजार खाली जायचा. मागील दोन वर्षांत परदेशी गुंतवणूकदारांनी तब्बल ४१ अब्ज डॉलरची (३,७०,००० कोटी रुपये) विक्री करूनसुद्धा, सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांच्या तुफान खरेदीमुळे (थेट आणि म्युच्युअल फंडांमार्फत), डिसेंबरमध्ये ‘सेन्सेक्स’ ८६,१५९ अंशांची उच्चांकी पातळी गाठण्यात यशस्वी झाला. या ४० वर्षांमध्ये बहुतेक वेळा म्हणजेच ७५ टक्के वेळा ‘सेन्सेक्स’ने सकारात्मक परतावा दिला आहे. यामध्ये लाभांश धरला, तर हेच प्रमाण साधारणपणे ८० टक्के इतके येते. मागील १४ वर्षांत ‘सेन्सेक्स’ने फक्त एकदाच (२०१५) नकारात्मक परतावा दिला आहे. बाकी सर्व वर्षांमध्ये दरवर्षी ‘सेन्सेक्स’मध्ये वाढच झाली आहे. आज बाजाराचे एकूण मूल्य ५.१३ लाख कोटी डॉलर इतके झाले आहे, जे जगामध्ये सहाव्या क्रमांकावर आहे..१९९२ पूर्वीची परिस्थितीशेअर बाजार आणि ‘सेन्सेक्स’मध्ये मागील ४० वर्षांत अतिशय आमूलाग्र असे बदल झाले. पूर्वी शेअर खरेदी किंवा विक्री करताना त्यांचा अचूक भाव काय आहे, ते समजायचे नाही. दिवसाच्या शेवटी ट्रेडिंग रिंगमधून ब्रोकर बाहेर आले, की आपल्या शेअरना काय भाव मिळाला आहे, ते समजायचे. त्यामुळे ब्रोकर जो भाव सांगेल त्यावर विश्वास ठेवावा लागायचा. त्यानंतर, महिन्याभराने शेअर सर्टिफिकेट मिळायचे. ट्रान्स्फर फॉर्म भरून त्यावर स्टॅम्प लावून ते कंपनीच्या रजिस्ट्रारना पाठवावे लागायचे. नशीबवान असाल तर ते पोस्टात गहाळ किंवा चोरी न होता रजिस्ट्रारकडून महिन्या-दोन महिन्यांनी मिळायचे. त्यामुळे बहुतेक सर्व गुंतवणूकदार हे दीर्घकालीन गुंतवणूकदार असायचे. डी-मॅट खाती नव्हती. अनेक कंपन्या बंद पडायच्या किंवा त्यांच्या शेअरचे ट्रेडिंग बंद व्हायचे. त्यामुळे बहुतेक लोकांकडे आजही, नामटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्लॉवर अँड टिश्यू, अमेरिकी ड्रायफ्रूट अशा अनेक कंपन्यांच्या शेअर सर्टिफिकेटची रद्दी पडली असेल. त्यानंतर ‘बदला’ पद्धत आली, ज्यामध्येसुद्धा अनेक घोटाळे झाले. बाजारावर फक्त ब्रोकरचेच राज्य होते. ग्राहकांना अर्थात गुंतवणूकदारांना विशेष किंमत नव्हती आणि त्यांना ब्रोकरपुढे संपूर्ण शरणागती पत्करावी लागायची. ‘फेक’ अर्थात नकली सर्टिफिकेटचा सुळसुळाट होता. असे म्हणतात, की मे १९९२ मध्ये बाजारात आलेल्या आणि खूप गाजलेल्या ‘यूटीआय मास्टरगेन शेअर’ची चक्क २७ नकली सर्टिफिकेट बाजारात होती. असे लोक हे शेअर बाजारभावापेक्षा खूप स्वस्त विकून गुंतवणूकदारांची फसवणूक करायचे. ब्रोकर किंवा एजंट होण्यासाठी कोणत्याही परीक्षा द्याव्या लागत नव्हत्या. या सर्व परिस्थितीमध्ये आपल्या शेअर बाजारात, ‘एफआयआय’ अर्थात परदेशी वित्तीय गुंतवणूकदार येणे शक्यच नव्हते..Premium|Stock Market 2026 : सोने-चांदी की म्युच्युअल फंड? नवीन वर्षात तुमची संपत्ती वाढवण्यासाठी कुठे गुंतवणूक करावी?.गेल्या ४० वर्षांत आलेली संकटेतब्बल ४० वर्षांचा हा प्रवास सोपा नव्हताच. बाजाराने अनेक संकटे पाहिली. हर्षद मेहता, केतन पारेख, वाय-टू-के, आयटी बबल, अमेरिकी सबप्राईम, कोविड महासाथ, भू-राजकीय अस्थिरता, भारत-पाकिस्तानसह, रशिया-युक्रेन, इस्राईल-इराक अशी अनेक युद्धे, ते आत्तापर्यंतचे अमेरिकेचे आयातशुल्क आदी. परंतु, या सर्वांवर मात करून बाजाराने अर्थात ‘सेन्सेक्स’ने डिसेंबर २०२५ मध्ये ८६,१५९ इतकी उच्चांक पातळी गाठली. १९८६ पासून ५०० अंशांपासून सुरू झालेला हा प्रवास, ५० हजार अंशांपर्यंत पोहोचण्यासाठी तब्बल ३५ वर्षे जावी लागली आणि अखेर २०२१ मध्ये ‘सेन्सेक्स’ने ५० हजार अंशांचा टप्पा पार केला. २०१४ ते २०२४ या दशकातच वेगाने वाढून ‘सेन्सेक्स’ २५ हजार अंशांवरून ८५ हजार अंशांपर्यंत गेला..१९८६ ः सुरुवातीचे विभागसुरुवातीला ‘सेन्सेक्स’मध्ये शेअर होते, ते बहुतांश पुढील विभागातील होते-१. टेक्स्टाइल, २. उत्पादन, ३. ग्राहकोपयोगी (कन्झ्युमर ड्युरेबल), ४. वाहन उद्योग, ५. अवजड उद्योग मशिन,६. सिमेंट‘सेन्सेक्स’मध्ये सध्या जास्त महत्त्व आणि वजन (वेटेज) असलेले विभाग असे१. बँकिंग आणि फायनान्सः ३९ टक्के२. माहिती तंत्रज्ञान (आयटी)ः १३ टक्के३. दूरसंचार क्षेत्रः ७.५५ टक्केअशा कंपन्या ज्या सुरुवातीपासून आतापर्यंत ‘सेन्सेक्स’चा भाग आहेत१. रिलायन्स इंडस्ट्रीज, २. हिंदुस्थान युनिलिव्हर (आधीची हिंदुस्थान लिव्हर), ३. आयटीसी, ४. लार्सन अँड टुब्रो ५. महिंद्रा अँड महिंद्रा, ६. टाटा स्टीलबॉम्बे डाइंग, इंडियन रेयॉन, सेंच्युरी स्पिनिंग अशा २४ कंपन्या बाहेर गेल्या. या कंपन्या ‘सेन्सेक्स’च्या बाहेर जाण्याचे एकमेव कारण म्हणजे मागील ४० वर्षांमध्ये नियमितपणे झालेले सेक्टर रोटेशन आणि हाच मंत्र गुंतवणूकदारांनीही लक्षात घेऊन अमलात आणणे संपत्तीवाढीच्या दृष्टीने आवश्यक आहे..तात्पर्य काय?मागील ४० वर्षांच्या ‘सेन्सेक्स’च्या रंजक प्रवासाने एक गोष्ट सिद्ध केली आहे, ती म्हणजे, ‘अस्थिरता’ हा बाजाराचा स्थायीभाव आहे; जसा आपला ‘ईसीजी’ असतो. तो एका सरळ रेषेत, फ्लॅट असून चालणारच नाही. परंतु, या अस्थिरतेला जोखीम समजण्याची आवश्यकता नाही. बाजाराकडे अल्पकालीन फायदा मिळविण्याच्या दृष्टीने न पाहता गुंतवणूकदारांनी आपल्या दीर्घकालीन उद्दिष्टांसाठी बाजारामध्ये गुंतवणूक केली किंवा ‘एसआयपी’च्या माध्यमातून म्युच्युअल फंडांमार्फत केली तर त्यांची गुंतवणूक यशस्वी होण्याची शक्यता जास्त आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था अशीच मजबूत राहिली आणि भू-राजकीय अशांतता संपुष्टात आली, तर लवकरच ‘सेन्सेक्स’ एक लाखाचा महत्त्वाचा टप्पा पार करेल, यात शंका नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.