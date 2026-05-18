Premium|Study Room : २. १० लाख लोकांमागे अवघे १८ न्यायाधीश; न्यायव्यवस्थेतील विलंबाने गुन्हेगारी प्रवृत्तीला मिळतेय बळ?

महेश शिंदेभारतातील न्यायव्यवस्था आज एका गंभीर समस्येला सामोरी जात आहे, ती म्हणजे न्यायाधीशांची प्रचंड कमतरता. या कमतरतेमुळे लाखो-करोडो खटले वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहिले आहेत, ज्यामुळे सामान्य नागरिकांना न्याय मिळणे अत्यंत कठीण आणि वेळखाऊ बनले आहे. हे प्रलंबन केवळ कायदेशीर प्रक्रियेला मंदावत नाही तर संपूर्ण समाजाच्या विश्वासावर आणि न्यायव्यवस्थेच्या मूळ तत्त्वांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करते.प्रलंबित खटल्यांची समस्याभारतात सध्या विविध न्यायालयांच्या स्तरांवर सुमारे पाच कोटींहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत, जी अत्यंत भयावह आणि चिंताजनक स्थिती दर्शवते, कारण ही संख्या दरवर्षी वाढतच चालली आहे आणि यामुळे न्यायव्यवस्था पूर्णप णे संकटात सापडली आहे. यात सर्वोच्च न्यायालयात सुमारे एक लाखापेक्षा जास्त खटले प्रलंबित आहेत, तर २५ उच्च न्यायालयांमध्ये सुमारे ६१ लाख आणि जिल्हा व कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये जवळपास चार कोटी सत्तर लाखांहून अधिक खटले अनेक वर्षापासून सुरू आहेत, ज्यामुळे न्यायदानाची प्रक्रिया पूर्णपणे ठप्प झाली आहे..या प्रलंबित खटल्यांची मुख्य आणि प्राथमिक कारणे म्हणजे न्यायाधीशांची अत्यंत अपुरी संख्या, जिथे भारतात प्रत्येक दहा लाख लोकसंख्येसाठी फक्त अठरा न्यायाधीश उपलब्ध आहेत, तर जागतिक आणि आंतरराष्ट्रीय मानकानुसार त्यात किमान पन्नास न्यायाधीश असावेत, ज्यामुळे एकूण न्यायाधीशांची कमतरता जवळपास सव्वा लाख आहे. याशिवाय इतर महत्त्वाची कारणे म्हणजे पुरावे गोळा करण्यात होणारा प्रचंड विलंब, वकीलांची तयारी अपुरी असणे आणि केसेसची जटिलता, तसेच न्यायालयीन सुविधांचा अभाव जसे की पुरेसे बेंच, स्टाफ, संगणक आणि जागा नसणे, जुन्या कायद्यांचा अडथळा, जमिनीच्या वादांची मोठी संख्या आणि सरकारच मोठा पक्षाकार असतो. याचे प्रमाण हे साधारण ४० ते ५० टक्के आहे.या समस्यांमुळे आरोपी बाहेर फिरण्याचे आणि पुन्हा गुन्हे करण्याचे प्रमाण वाढते. तसेच पीडितांना अनिश्चिततेचा सामना करावा लागतो ज्यामुळे त्यांचे जीवन देखील उद्ध्वस्त होते आणि एकूण गुन्हेगारीला प्रोत्साहन मिळते कारण न्यायाची भीतीच राहत नाही. प्रलंबित खटल्यांमुळे न्यायव्यवस्थेची प्रतिमा पूर्णपणे खराब होते, लोकांचा विश्वास कमी होतो आणि ते कायद्याकडे दुर्लक्ष करू लागतात, ज्यामुळे खासगी बदला, जमावाच्या हिंसा आणि कायदा सुटण्यासारख्या समस्या वाढतात आणि संपूर्ण न्यायावर होणारे परिणामन्यायाधीशांच्या कमतरतेमुळे न्यायप्रक्रिया अतिशय मंद गतीने चालते, ज्याचा थेट आणि खोलवर परिणाम सामान्य माणसाच्या दैनंदिन जीवनावर होतो, कारण खटला प्रलंबित राहिला की व्यक्तीचा वेळ, पैसा आणि शांती सर्व काही नष्ट होते. उच्च न्यायालयांमध्ये सध्या सुमारे तीस टक्के पदे रिकामी पडलेली आहेत, ज्यामुळे साधे खटलेही वर्षानुवर्षे, कधी कधी दशकानुदशके रेंगाळत राहतात आणि अखेर न्याय मिळणे दुरापास्त होते. यामुळे आर्थिक नुकसान प्रचंड होते, कारण खटला चालू राहिला की, वकीलांची फी, प्रवास खर्च, न्यायालयीन शुल्क आणि इतर विविध खर्च वाढत जातात, तसेच मानसिक ताण इतका वाढतो की व्यक्ती नैराश्यात जाण्याची शक्यता निर्माण होते, आरोग्य बिघडते आणि कुटुंबात तणाव निर्माण होतो.दुसरीकडे, अल्पसंख्याक, गरीब आणि ग्रामीण भागातील लोकांना न्याय मिळवणे आणखीही कठीण आणि जवळजवळ अशक्य बनते. कारण सामान्य माणसाची वेळ आणि खर्च करण्याची ताकदच शिल्लक रहात नाही. त्यांच्याकडे ना पुरेसे पैसे असतात ना शहरात जाऊन लढण्याची ताकद. प्रलंबित खटल्यांमुळे सामाजिक न्याय पूर्णपणे बाधित होतो. यामुळे गुन्हेगारीचा दर वाढतो, कारण आरोपी बाहेर फिरून पुन्हा गुन्हे करतात आणि पीडितांना न्यायासाठी खेटे घालावे लागतात. अखेरीस लोक याला पर्याय म्हणून दुसरे उपाय शोधू लागतात. अनेकदा हे मार्ग हे हिंसक मार्गाने जाणारे असतात. ज्यामुळे समाजात अस्थिरता, दंगे आणि कायदेशीर अव्यवस्था वाढते आणि संपूर्ण लोकशाही व्यवस्था धोक्यात येऊ लागते..सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची संख्या वाढमे २०२६ च्या सुरुवातीला केंद्र सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला, ज्यात सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या वर्तमान ३४ वरून ३८ पर्यंत वाढवण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. यानुसार मुख्य न्यायाधीशांसह एकूण ३८ न्यायाधीश असतील आणि हे विधेयक संसदेत सादर करून कायद्यात रूपांतरित केले जाईल. हा निर्णय प्रलंबित खटल्यांच्या वाढत्या संख्येचा विचार करून घेण्यात आला असून, यामुळे न्यायव्यवस्थेला गती मिळेल अशी आशा आहे.या निर्णयामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला जास्त खटले हाताळता येतील आणि महत्त्वाच्या संवैधानिक मुद्द्यांवर जलद निर्णय होऊ शकतील. सरकारने हे पाऊल न्यायव्यवस्थेच्या सुधारणेच्या दिशेने उचलले आहे.अपेक्षित फायदेनवीन न्यायाधीशांची नेमणूक झाल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात संविधानपीठांची संख्या नक्कीच वाढेल, जी सध्या मर्यादित असते आणि यामुळे अत्यंत संवेदनशील, जटिल आणि राष्ट्रीय महत्त्वाचे खटले जसे की, संवैधानिक विवाद, मूलभूत हक्कांच्या प्रश्न आणि धोरणात्मक मुद्द्यांवर जलद आणि प्रभावी निर्णय घेता येतील, ज्यामुळे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहिलेले महत्त्वाचे प्रकरणे लवकर निकाली निघतील.या निर्णयाचा थेट आणि सर्वात मोठा फायदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या एकूण कार्यक्षमतेवर होईल, कारण सध्या प्रलंबित खटल्यांची संख्या खूप जास्त आहे आणि चार नवीन न्यायाधीशांमुळे दररोज जास्त खटल्यांची सुनावणी होईल, प्रलंबित खटल्यांची संख्या हळूहळू कमी होईल आणि सामान्य नागरिकांना न्याय जलद मिळेल, ज्यामुळे न्यायव्यवस्थेची विश्वासार्हता वाढेल. विशेषतः सामान्य नागरिकांना हे अत्यंत फायद्याचे ठरेल, कारण मोठे आणि जटिल खटले खालच्या न्यायालयांमधून वरच्या न्यायालयात पोहोचण्यापूर्वीच येथे निकाली निघू शकतील, ज्यामुळे त्यांना दीर्घ प्रतीक्षा आणि खर्च टाळता येईल.या व्यतिरिक्त, न्यायाधीशांची वाढलेली संख्या न्यायप्रक्रियेला अधिक पारदर्शक, जबाबदार आणि प्रभावी बनवेल, कारण जास्त न्यायाधीशांमुळे कामाचा ताण कमी होईल, निर्णयांची गुणवत्ता सुधारेल आणि भ्रष्टाचारासारख्या समस्या कमी होतील, ज्यामुळे संपूर्ण न्यायव्यवस्थेची गुणवत्ता आणि कार्यक्षमता उल्लेखनीय रित्या सुधारेल आणि लोकांचा न्यायावरचा विश्वास दृढ होईल..पुढील उपाययोजनासर्वोच्च न्यायालयाबरोबरच उच्च न्यायालय आणि जिल्हा न्यायालयांतही न्यायाधीशांची नेमणूक मोठ्या प्रमाणात वाढवणे अत्यंत आवश्यक आहे, कारण समस्या केवळ वरच्या स्तरावर नाही तर सर्व स्तरांवर आहे आणि खालच्या न्यायालयांत प्रलंबित खटले जास्त आहेत, त्यामुळे एकूण न्यायप्रवाह सुधारण्यासाठी सर्वत्र भरती वाढवावी लागेल.ई-कोर्ट प्रणालीचा विस्तार करणे, ज्यात ऑनलाइन फाइलिंग, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग आणि डिजिटल रेकॉर्ड ठेवणे यांचा समावेश आहे, तसेच वैकल्पिक विवाद निराकरण पद्धती जसे की मध्यस्थी, समुपनिषद आणि लोकअदालत यांचा वापर वाढवणे आणि न्यायालयीन सुविधा जसे की बेंच, स्टाफ आणि तंत्रज्ञान सुधारणे हे पुढील महत्त्वाचे आणि तात्काळ उपाय आहेत, ज्यामुळे कागदी काम कमी होईल आणि खटले वेगाने चालतील.याशिवाय न्यायाधीशांची भरती प्रक्रिया वेगवान करणे, कॉलेजियम व्यवस्थेत सुधारणा करणे, नियुक्ती प्रक्रियेचा वेळ कमी करणे आणि नवीन न्यायाधीशांना आधुनिक प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे, जेणेकरून ते जटिल प्रकरणे हाताळू शकतील आणि संपूर्ण न्यायव्यवस्था मजबूत आणि गतिमान होईल, ज्यामुळे भारताला खरेच 'गतिमान न्याय' मिळेल. 