ट्रोल संस्कृतीतून लेखकांवर दबावपुण्यात होणाऱ्या शंभराव्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी ज्येष्ठ साहित्यिक, कादंबरीकार आणि समीक्षक डॉ. शरणकुमार लिंबाळे यांची नुकतीच निवड झाली. त्यांच्या जवळपास पाच दशकांच्या लेखन कारकिर्दीचा, संघर्षाचा आणि सामाजिक न्यायाच्या लढ्याचा या निवडीने सन्मान झाला. यानिमित्त त्यांचा लेखनप्रवास, त्यामागील अंतःप्रेरणा, मराठी साहित्यातील कंपूशाही, आजचा सामाजिक भवताल आदींविषयी ‘सकाळ’च्या प्रतिनिधी महिमा ठोंबरे यांनी त्यांच्याशी साधलेला संवाद.आंबेडकरी चळवळीत आज ट्रोल करणाऱ्या माणसांची संख्या वाढली असल्याची खंतही शरणकुमार लिंबाळे यांनी व्यक्त केली. ‘‘या ट्रोल करणाऱ्या व्यक्तींना मी चळवळीसाठी त्याग केला, याची कल्पना नसते. फक्त मोबाईल हातात घेऊन ट्रोल करणे, एवढेच त्यांचे काम असते. माझ्या विरोधी गटातील काही लेखक त्यांना फूस लावतात. मात्र मी कोणत्या व्यासपीठावर जावे, कुठे बोलावे, हे इतरांनी ठरवण्याचा प्रयत्न करणे चुकीचे आहे. मी माझे स्वातंत्र्य ट्रोल करणाऱ्यांच्या हाती देणार नाही,’’ अशी भूमिका डाॅ. लिंबाळे यांनी स्पष्ट केली.प्रश्न : साहित्य संमेलनाशी तुमचं नातं वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. २०१५मध्ये तुम्ही अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवली, नंतर संमेलनापासून अंतर राखलं, संमेलन आयोजित करणाऱ्या महामंडळावर टीकाही केली. या नात्याबद्दल काय सांगाल?डॉ. शरणकुमार लिंबाळे : साहित्य संमेलनाचं आयोजन करणारे काही कारभारी आहेत. त्यांच्या मनात जसं येतं, तसं ही संमेलनं चालतात. कुणाला बोलवायचं, विषय काय ठेवायचे, संमेलन कुठे घ्यायचं आणि अध्यक्ष कुणाला करायचं, हे ते ठरवतात. खरं तर या कारभारी मंडळींची मी मनःपूर्वक स्तुती करतो; कारण त्यांनी संमेलनाची परंपरा शंभराव्या संमेलनापर्यंत आणली आहे. ही उत्सवप्रेमी मंडळी नसती, तर ही परंपरा टिकली नसती. सतरंजी उचलणं, मंडप घालणं, जेवणावळी देणं, लेखकांना निमंत्रण देणं, त्यांच्या येण्या-जाण्याची व्यवस्था करणं हा प्रचंड व्याप आहे व तो साहित्य संस्थांनी उचलला आहे. संमेलनं झाली नसती, तर ज्ञानाची फार मोठी गंगा आटली असती, ज्ञानाची चळवळ थांबली असती. लेखक आणि साहित्यिक संस्था हे भाषा आणि संस्कृतीचे पहारेकरी आहेत. या संस्था जितक्या टिकून राहतील, तेवढं भाषेचं काम पुढे जाईल. भाषेचं काम करण्यासाठी सरकारची गरज नाही; साहित्य संस्थांची आणि लेखकांची गरज आहे. .Premium|Quantum Computing India : क्वांटम कॉम्प्युटिंगमध्ये भारताची प्रगती; अतिशीत तापमानाच्या आव्हानावर मात करण्याचे रहस्य काय? .प्रश्न : शंभराव्या संमेलनाच्या अध्यक्षपदाकडे आणि या ऐतिहासिक परंपरेकडे कसं पाहता?डॉ. लिंबाळे : ही फार मोठी परंपरा आहे. मला अध्यक्ष केलं जात नव्हतं, म्हणून मी या परंपरेला नावंही ठेवली होती. साहित्य संस्था आपल्या कंपूत राहतात आणि आपल्या गटातल्याच लेखकाला पुढे नेतात, असं मला वाटायचं. मात्र तसं नाही, त्यांनी अनेक चांगले अध्यक्ष दिले आहेत. एक-दोन वाईट अध्यक्ष झाले असतील; मात्र ९९ वर्षांची परंपरा अबाधित ठेवण्याचं काम साहित्य संस्थांनी केलं आहे.या परंपरेत ऐतिहासिक भूमिका निभावण्याची संधी माझ्याकडे आली आहे. हे केवळ एक संमेलन नाही; हे मराठी समाजाचं, मराठी माणसाचं, मराठी भाषेचं आणि संस्कृतीचं शंभरावं ऐतिहासिक संमेलन आहे. या संमेलनाचं अध्यक्षपद माझ्यासारख्या एका दलित लेखकाला मिळणं, ही सामाजिक बदलाची चाहूल आहे. दलित साहित्याला मराठी समाजानं स्वीकारलं आहे. त्याला मोठा वाचकवर्ग आहे; तरीही दलित लेखकांकडे उपेक्षेनं पाहिलं जातं. त्यांना पुरस्कार दिले जात नाहीत किंवा कार्यक्रमांना बोलावलं जात नाही. कार्यक्रमाला बोलावलं तर दलित लेखक तिकडे जात नाहीत. सरस्वतीची पूजा करावी लागेल म्हणून अनेक संमेलनांवर बहिष्कार टाकतात; पुरस्कार मिळाले तर नाकारतात. अशा नकाराच्या वातावरणात एका दलित लेखकाला पुन्हा मुख्य प्रवाहात नेतृत्वाच्या ठिकाणी आणलं आहे. हे प्रवाह तुटू नयेत, आपण एकत्र राहून मराठी भाषेचा विकास करावा, या भूमिकेतून साहित्य महामंडळानं माझी निवड केली आहे. या निवडीचं मी स्वागत करतो.प्रश्न : तुम्ही फार लहान वयात लेखणी हातात घेतली. तुमच्या लेखनाची अंतःप्रेरणा काय होती?डॉ. लिंबाळे : मी आधी प्रेमकविता लिहायचो. त्या काळात अभ्यासक्रमात प्रामुख्यानं प्रेमसाहित्य होतं, पण मी विद्यार्थी कार्यकर्ता म्हणून रस्त्यावर संघर्ष करत होतो आणि वर्गात प्रेमसाहित्य शिकत होतो. मोर्चे काढत होतो आणि इकडे प्रेमकविता लिहीत होतो. ही विसंगती मला जाणवू लागली. मी काहीतरी चुकीचं लिहितोय, असं वाटायचं. त्याच काळात दलित पँथरचा उदय झाला. दलित साहित्य आणि नामांतराची चळवळही पुढे आली. या चळवळींमुळे मला जातीयता कळली आणि जातीविरुद्ध बंड करण्याचं आत्मभान आलं. मी दलित साहित्य लिहू लागलो. तालुक्याच्या ठिकाणी राहत असल्याने महानगरांमध्ये प्रकाशित होणारी दलित साहित्याची पुस्तकं वाचायला मिळत नव्हती. वर्तमानपत्रांतील बातम्या आणि पुस्तकांची परीक्षणं वाचून मी दलित साहित्याची वाट धुंडाळली.माझ्यावर लादलेली गुलामी आणि माझ्या मानवतेचा होणारा अपमान मला जाणवत होता. आपली परंपरा गोमूत्राला पवित्र मानणारी आणि दलित माणसाला अपवित्र मानणारी आहे, हे मला विचित्र वाटायचं. ज्या मंदिरात कुत्रे-मांजरी जाऊ शकतात, तिथे दलित माणसाला प्रवेश नव्हता. ज्या पाणवठ्यावर पशु-पक्षी पाणी पिऊ शकत होते, तिथे आम्हाला बंदी होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांमुळे आणि दलित पँथरच्या चळवळीमुळे या अन्यायाविरुद्ध लिहिण्याचं बळ मिळालं. पान ६ वरप्रश्न : तुमच्या साहित्याचे अनेक भारतीय भाषांमध्ये अनुवाद झाले आहेत. देशभरातील वाचकांचा प्रतिसाद कसा आहे?डॉ. लिंबाळे : मला सगळ्यात जास्त प्रेम मल्याळम भाषेतील वाचकांकडून मिळालं. केरळमध्ये आज मी महत्त्वाचा लेखक आहे. तिथे अनेकदा जातो. मला नीट इंग्रजी बोलता येत नाही; तरीही तेथील लोक माझी उपस्थिती महत्त्वाची मानतात. मला बघायला येतात आणि प्रचंड प्रेम करतात. हिंदीमध्ये माझी ३० पुस्तकं प्रकाशित झाली आहेत. इंग्रजीमध्येही माझं साहित्य आहे. माझ्या बाबतीत मराठीतून हिंदी आणि इंग्रजीमध्ये, तर इंग्रजीतून तमीळ, मल्याळम, तेलुगू अशा भाषांमध्ये अनुवाद झाले. हिंदीतून पंजाबी, बंगाली आणि उडियामध्येही साहित्य गेलं. एका पुस्तकाचे अनेक भाषांमध्ये अनुवाद होतात. काही वेळा एका भाषेतून दुसऱ्या भाषेत आणि तिथून तिसऱ्या भाषेतही अनुवाद होतो.मी बोलीभाषेत लिहितो. माझी भाषा आक्रमक स्वरूपाची आहे; परंतु भाषांतर प्रमाणभाषेत होतं. भाषांतर करणारा उच्चवर्णीय असतो, छापणारा उच्चवर्णीय असतो, मुद्रितशोधन करणारा उच्चवर्णीय असतो. त्यामुळे मराठीतलं विद्रोही साहित्य भाषांतरित होताना काही प्रमाणात सौम्य होतं. तरीही या साहित्याचं स्वागत होत आहे. केरळमध्ये माझं साहित्य अभ्यासक्रमात आहे. विद्यार्थी सहली काढून मला भेटायला येतात. मल्याळी समाज साहित्यावर प्रेम करणारा आहे. महाराष्ट्रातही पुरोगामी समाजानं दलित साहित्याचं स्वागत केलं. त्याच वेळी आम्हाला फेकून दिलं असतं, तर आम्ही लिहू शकलो नसतो..प्रश्न : दक्षिणेतल्या भाषांच्या तुलनेत मराठी साहित्य वर्तुळात मात्र तितकासा सन्मान मिळाला नाही, अशी खंत वाटते का?डॉ. लिंबाळे : मराठी भाषेमध्ये खूप लेखक आहेत. त्यांचे गट आहेत आणि या गटांमुळे साहित्याचं नुकसान झालं आहे. हा दलित, हा ग्रामीण, हा स्त्रीवादी, असं वर्गीकरण होतं. ग्रामीण साहित्याने दलित साहित्याला शह देण्यासाठी, किंबहुना दलित साहित्य संपवण्यासाठी त्याला मान्यता दिली नाही. ग्रामीण साहित्यात अस्पृश्यता आणि जातीभेदाविषयी कुठेच लिहिलं गेलं नाही.स्त्रीवादी साहित्यातही जातिवादाविषयी लिहिलं नाही. स्त्रीवादी लेखिका स्वतःच्या हक्क-अधिकारांविषयी लिहीत होत्या; पण त्याच घरात काम करणाऱ्या दलित मुलीच्या अधिकारांविषयी बोलत नव्हत्या. ग्रामीण लेखक आणि स्त्रीवादी लेखकांनी आपापल्या जाती विसरल्या नाहीत आणि त्यांनी दलित लेखकाला आपल्यापासून दूर ठेवलं. दलित लेखक, ग्रामीण लेखक आणि स्त्रीवादी लेखिका एकत्र आल्या असत्या, त्यांच्यात संवाद झाला असता, तर परिवर्तनवादी साहित्य आणखी पुढे गेलं असतं. केवळ आपल्या दुःखाची गाथा गाणं, आपल्यावर झालेल्या अन्यायाविरुद्ध लढणं पुरेसं नाही. संपूर्ण समाजाला गुलामगिरीतून मुक्त करण्यासाठी व्यापक भूमिका घ्यावी लागते. ती भूमिका दलित साहित्याने घेतली. आम्हाला समाजपरिवर्तनाची चळवळ चालवायची आहे आणि आमची चळवळ सामाजिक न्यायावर आधारलेली आहे. अर्थात, दलित लेखकांनीही स्त्रियांच्या प्रश्नांवर किंवा शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर लिहिलं नाही. तेही आपल्या जातीपुरते बंदिस्त राहिले. जातींमुळे दलित लेखक, ग्रामीण लेखक आणि स्त्रीवादी साहित्याचं मोठं नुकसान झालं; त्यांच्यात संवाद राहिला नाही.प्रश्न : राष्ट्रीय पातळीवरील प्रतिष्ठेचा ‘सरस्वती सन्मान’ मिळाल्यानंतरही महाराष्ट्रात तुमची अपेक्षित दखल घेण्यात आली नाही, असं तुम्ही म्हणता. त्या अनुभवाने तुमच्यावर काय परिणाम झाला?डॉ. लिंबाळे : मला सरस्वती सन्मान मिळाला, तेव्हा एकाही मराठी लेखकाने पुढे येऊन माझा सत्कार किंवा सन्मान केला, असं दिसलं नाही. ज्या समाजासाठी मी आयुष्य दिलं आणि लेखन केलं, त्या समाजानेच माझी निंदा केली. त्यामुळे खूप वाईट वाटलं. दलित साहित्य लिहिण्यापेक्षा रहस्यकथा लिहिल्या असत्या तर परवडलं असतं, असं वाटायला लागलं. अनेकदा मी दलित लेखक नाही, आंबेडकरवादी विचार मानत नाही आणि यापुढे दलित साहित्य लिहिणार नाही, अशी भूमिका घेण्याचा विचारही नैराश्यामुळे मनात डोकावला. परंतु एका गटाने माझी निंदा केली म्हणून संपूर्ण चळवळीला किंवा समाजाला दोष देणं चुकीचं आहे. हा समाज अजून अशिक्षित आहे. शेवटच्या माणसापर्यंत ज्ञान, कायदा आणि लोकशाही पोहोचायला वेळ लागेल. शिक्षणाचं लोकशाहीकरण झालं पाहिजे; तरच भारतीय साहित्याचा चेहरामोहरा बदलेल. सगळ्या बहिष्कृत जाती, जमाती आणि आदिवासी लिहायला लागले, तर मराठी साहित्यात मोठी क्रांती होईल..Premium|California Travel Experience : प्रशांत महासागराचा किनारा, रेडवूडची जंगलं; कॅलिफोर्नियाच्या निसर्गसौंदर्याची अनोखी सफर.प्रश्न : तुम्ही नेहमीच संवादाची भूमिका मांडता. आंबेडकरवादी चळवळीने इतरांशी संवाद ठेवावा, असा तुमचा आग्रह असतो. यामागचा विचार काय आहे?डॉ. लिंबाळे : मुळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हेच उदारमतवादी होते. एका टप्प्यापर्यंत विद्रोहाची आणि कर्मठ भूमिका घ्यावी लागते; त्यानंतर संवादाची भूमिका ठेवावी लागते. गेली ७५ वर्षं आपण विद्रोहाची भूमिका घेतली. आता सवर्ण समाज दलित साहित्य वाचतो आहे, बाबासाहेबांना स्वीकारतो आहे. पूर्वी बाबासाहेबांना नाकारलं जायचं; आज सवर्ण समाजात त्यांचा मोठ्या प्रमाणात स्वीकार होतोय. ज्या समाजाला आपण प्रतिगामी समजत होतो, तो समाज बाबासाहेबांना स्वीकारत असेल आणि दलित लेखकांचं स्वागत करत असेल, तर त्याच्याविषयी स्वागताची भूमिका घेतली पाहिजे. आपण सतत हे जातिवादी आहेत, हिंदुत्ववादी आहेत, असं म्हणत राहिलो, तर परिवर्तनाच्या चळवळीला खीळ बसू शकते. आपल्याला वेगळं पडायचं नाही. सगळ्यांबरोबर मिळून चालायचं आहे. शांततापूर्ण सहजीवन आणि समतावादी संवादातूनच नवा समाज घडवता येईल. भेदभाव संपवण्यासाठी शस्त्राची नाही, संवादाची गरज आहे. परिवर्तनाची चळवळ संवादाच्या माध्यमातूनच पुढे नेता येते.प्रश्न : तुमचा साहित्यिक प्रवास आणि सामाजिक भूमिका ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सुरू केलेल्या समतेच्या चळवळीशी जोडलेली आहे. या चळवळीच्या सद्यःस्थितीचं आकलन तुम्ही कसं करता?डॉ. लिंबाळे : बाबासाहेबांच्या हयातीत ही चळवळ फार नेटाने चालली; कारण त्यांचं व्यक्तिमत्त्व हिमालयासारखं उत्तुंग होतं. त्यांच्या निधनानंतर अनुयायांमध्ये गटबाजी वाढली. प्रत्येक दलित नेता महत्त्वाकांक्षी झाला आणि त्याने आपला गट तयार केला. त्यामुळे दलित चळवळ पोखरली गेली. आज गटही संपले आहेत. दलितांचं नेतृत्व करणारे रामदास आठवले भाजपबरोबर आहेत. जोगेंद्र कवाडे एकनाथ शिंदेंबरोबर आहेत. प्रकाश आंबेडकर उद्धव ठाकरेंबरोबर होते; त्यांना आघाडीत घेतलं नाही म्हणून ते बाहेर पडले. आज दलित राजकारण उजव्या शक्तींशी संवाद करायला तयार आहे; पण दलित सामाजिक चळवळी उजव्या शक्तींबरोबर जायला तयार नाहीत. दलित चळवळींनी आत्मचिंतन केलं पाहिजे, अंतर्मुख झालं पाहिजे.उजव्या शक्ती आणि चळवळी आज सत्तेत आहेत. त्यांची लोकसंख्या मोठी आहे आणि आमचे प्रश्न त्यांच्याशी निगडित आहेत. आमचे प्रश्न हिंदूंशी निगडित आहेत. हिंदूंबरोबर जगल्याशिवाय आम्हाला या हिंदुस्थानात जगता येणार नाही. जे भेदभाव करतात त्यांच्याशी आम्हाला संवाद करावा लागेल. एखाद्या ठिकाणी अन्यायाची घटना घडली म्हणून संपूर्ण हिंदू समाजाला जबाबदार धरता येत नाही. अन्याय करणाऱ्या व्यक्तीवर टीका केली पाहिजे आणि त्याला शिक्षा व्हावी, यासाठी चळवळ केली पाहिजे. आपण सुसंस्कृत आहोत. आपल्याला नवा समाज निर्माण करायचा आहे. केवळ विरोधाला विरोध आणि नकाराला नकार, ही भूमिका घेऊन फार पुढे जाता येत नाही. त्यातून भांडणं होऊ शकतात; क्रांती होत नाही. मोठ्या लोकसंख्येला संपवता येणार नाही; पण बदलता येतं. पुस्तकांच्या माध्यमातून बदल होऊ शकतो. आज मोठा समाज दलित साहित्य वाचतो, दलित लेखकांना पुरस्कार देतो आणि अध्यक्षपदी नेमतो. सवर्ण समाजात झालेले हे छोटे बदल उदार अंतःकरणाने स्वीकारले पाहिजेत. सामाजिक लढाई ही लांब पल्ल्याची आहे आणि ती संवादातूनच लढायची आहे. लोकशाहीची प्राथमिक अट संवाद आहे..प्रश्न : ज्ञानामुळे माणूस अधिक उदारमतवादी आणि विवेकी होईल, अशी अपेक्षा असते. मात्र याउलट आज विविध पातळ्यांवर कट्टरता आणि अस्मिता अधिकाधिक तीव्र होताना दिसतात. या विरोधाभासाकडे तुम्ही कसं पाहता?डॉ. लिंबाळे : कट्टरता सगळ्या क्षेत्रांमध्ये जाणवते. सगळे धर्म, जाती आणि राजकीय शक्ती कट्टर होताना दिसतात. इस्राईल-गाझाचा संघर्ष असो, रशिया-युक्रेनचं युद्ध, अमेरिका-इराणची लढाई किंवा भारत-पाकिस्तानची लढाई असो... आपण सुसंस्कृत आणि सभ्य जगात वावरतो आहोत की रानटी जगात, असं अनेकदा वाटतं. आपण सगळीकडे हिंस्र शक्तींनी वेढलेलो आहोत. अशा परिस्थितीत आमच्यासारख्या बुद्धिजीवी लेखकांनी समतेचा नंदादीप तेवत ठेवण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. काळोख संपवायचा असेल, तर उजेडाची किरणं पेटवली पाहिजेत.प्रश्न : या परिस्थिती नव्या ‘जेन झी’ पिढीला तुम्हाला काय सांगावंसं वाटतं? तिच्याकडून काय अपेक्षा आहेत?डॉ. लिंबाळे : ही पिढी अतिशय वेगळ्या वातावरणात वाढते आहे. तिला जगातलं ज्ञान, भाषा आणि फॅशन कळतात. आम्ही शाळेत गेलो तेव्हा शाळेबाहेर जोड्यांजवळ बसून शिकलेलो आहोत. आता माझा नातू मोबाईल घेऊन यू-ट्यूबवर सगळ्या गोष्टी पाहतो. त्याच्यापुढे अपार ज्ञान आहे; ज्ञानाच्या कक्षा उघड्या आहेत. ही पिढी अतिशय ज्ञानी आणि जागरूक आहे. तिला आभासी जग आणि वास्तवातील जग, यातील फरक कळतो. म्हणून ती अस्वस्थ आहे. तिला काहीतरी बदलायचं आहे. म्हणूनच या ‘जेन झी’ने बांगलादेश, श्रीलंका, नेपाळ आणि युरोपमधील अनेक भागांत आंदोलनं केली. चुकीच्या सत्तेविरुद्ध विद्रोह करण्याची या पिढीची भूमिका आहे.मला वाटतं, नवीन पिढी अधिक लोकशाहीवादी आहे. तिला जातीपातीचं राजकारण नको आहे. ‘तो लहान, मी मोठा’ असा भेदभाव नको आहे. तिला माणूस हवा आहे आणि त्या माणसाला माणूस म्हणून समजून घ्यायचं आहे. तिच्याकडे आशा आहे. ही पिढी अशीच ज्ञान-विज्ञानाच्या विश्वात वाढली, तर गावागावांत प्रतिगामी मानसिकतेत जगणारी जुनी पिढी लवकरच संपून जाईल. नवीन पिढीच्या हातात हा देश आणि समाज जाईल आणि आपल्याला सुंदर देश पाहायला मिळेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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