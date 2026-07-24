Premium|Share Market Volatility : शेअर बाजारातील चढ-उतारांकडे दुर्लक्ष करा; एसआयपीतून दीर्घकालीन गुंतवणुकीचा तज्ज्ञांचा सल्ला

कृष्ण जोशी - joshikri@gmail.comशेअर बाजारात चढ-उतार येणे हा नियम आहे; त्याचा फायदा आपण घ्यायला हवा. ‘मला माहीत नाही, मला काय त्याचे’ अशी आपली गुंतवणूक असावी. त्यासाठी म्युच्युअल फंडात ‘सिस्टीमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन’च्या (एसआयपी) माध्यमातून वैविध्यपूर्ण गुंतवणूक करणे फायद्याचे ठरते, असे मत डीएसपी म्युच्युअल फंडाचे एमडी व सीईओ कल्पेन पारेख यांनी व्यक्त केले. खास ‘सकाळ मनी’साठी घेतलेली त्यांची मुलाखत.प्रश्न : शेअर बाजारात सध्या मोठ्या प्रमाणावर चढ-उतार होत असताना गुंतवणूकदारांनी काय करावे?पारेख : गुंतवणूक करताना अनेक गुंतवणूकदारांचे एक ते वीस वर्षांसाठी विशिष्ट उद्दिष्ट असते. शेअर बाजाराबाबत येणाऱ्या बातम्या, तज्ज्ञांची मते ही गुंतवणूकदारांना त्या लक्ष्यापासून विचलित करतात. मी १९९८ पासून शेअर बाजार आणि म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक सुरू केली. तेव्हापासून सतत शेअर बाजारात चढ-उतार होत आले आहेत. किंबहुना, चढ-उतार हा शेअर बाजाराचा स्थायीभाव आहे. वर्ष १९९८, २००४, २००८, २०१२, २०२० आणि आजही शेअर बाजारात चढ-उतार आहेत. यात नवे काहीच नाही, त्यामुळे त्याच्या मुळाशी जात बसू नका. जो गुंता कधीच सोडवता येणार नाही, ज्या प्रश्नांची उत्तरे कधीच मिळणार नाहीत. जसे, ‘शेअर बाजारात चढ-उतार का आले?’ त्याची उत्तरे शोधण्याचा आपण प्रयत्न करतो; मात्र ते करण्याची अजिबात गरज नाही. समजा, अमेरिका-इराण युद्ध ऐन भरात असताना मी तुम्हाला असे सांगणार असेन, की या टप्प्यापासून शेअर बाजार तेजीत जाईल, तर मला आत्मविश्वास हवा की युद्ध थांबेल, कच्च्या तेलाचे भाव कमी होतील; पण तो आत्मविश्वास अमेरिका, इराण किंवा इस्रायल यांपैकी कोणालाच नव्हता. तरीही तज्ज्ञ लोक आत्मविश्वासाने आपली मते मांडतात. आदर्श गुंतवणूक करताना आपल्याला हे जाणून घेण्याची गरजच नसते.प्रश्न : अशा परिस्थितीत गुंतवणूकदारांनी कशा प्रकारची गुंतवणूक करावी?पारेख : ‘‘I Don’t Know, I Don’t Care’’ (IDK-IDC) म्हणजेच ‘मला माहित नाही, मला काय त्याचे,’ अशा दृष्टिकोनातून केलेली वैविध्यपूर्ण गुंतवणूक हा योग्य मार्ग आहे. ‘एसआयपी’ पद्धतीने गुंतवणूक आणि मल्टी-अॅसेट फंडामध्ये गुंतवणूक करून पुढे काय होणार आहे, हे मला माहीत नाही आणि मला ते आता समजून घेण्याची गरजही नाही, अशी वृत्ती अंगीकारू शकाल. मी माझी रोजची भाकरी कमावण्याच्या कामावर लक्ष केंद्रित करेन. खरे सांगायचे, तर कोणी आम्हाला भविष्याचा कल विचारला, तर अर्ध्या वेळा आम्ही मागच्या वाटचालीवरून सध्याची परिस्थिती पाहून अंदाजच बांधत असतो. .Premium|Indian Stock Market Outlook : शेअर बाजारात तेजीची चाहूल; निफ्टी नव्या उच्चांकाच्या दिशेने?.प्रश्न : बाजारातील या चढ-उताराचा फायदा कसा घ्यावा?पारेख : खरे सांगायचे, तर शेअर बाजारात दीर्घकाळातच संपत्तीवाढ आणि मूल्यवाढ होते. मध्यम कालावधीत मात्र निम्मी घट किंवा वाढ होत असते. दरवर्षी तीन ते चार वेळा शेअर बाजार सुमारे १५ टक्क्यांनी घसरतो. यात नवे काहीही नाही; फक्त कारणे वेगवेगळी असतात. कधी शेअर बाजार २० टक्के वर जातो, मग १५ टक्के खाली घसरतो, पुन्हा ३० टक्के वर जातो आणि पुन्हा १० टक्के घसरतो. हा नियम तुम्ही बदलू शकत नाही. त्यामुळे या चढ-उतारांचा फायदा आपण घ्यायला हवा. तुमच्या म्युच्युअल फंडाच्या भांडारात शेअर आणि कर्जरोख्यांशी संबंधित साधने असतील, तर त्यापैकी निदान काहीतरी तेजीत राहील. शेअर बाजार घसरेल तेव्हा कर्जरोखे तरी वाढतीलच.प्रश्न : शेअर बाजार कोसळला, की गुंतवणूकदारांना भीती वाटते. या भीतीवर मात कशी करावी?पारेख : शेअर बाजार घसरला तर ती चांगली गोष्ट झाली, असा विचार आपण केला पाहिजे. कारण त्यामुळे तुम्हाला ‘एसआयपी’मार्फत म्युच्युअल फंडाचे जास्त युनिट मिळतील. ते चांगलेच आहे. पगारदार लोक ‘एसआयपी’मार्फतच गुंतवणूक करतात. त्यामुळे शेअर बाजार घसरला, तर उलट चांगलेच होते, कारण त्यांना जास्त युनिट मिळतात. त्यामुळे ‘एनएव्ही’ कमी झाली, तरच ही बाब साध्य होईल. म्हणून शेअर बाजार घसरला, तर तुम्ही आनंदित व्हा. आपण उलटे करतो, ‘एनएव्ही’ वाढली, तर आनंद होतो. मात्र, ते चुकीचे आहे. ‘एनएव्ही’ कमी झाली, तर आनंदित व्हा. हा सोपा फॉर्म्युला लक्षात ठेवला, तर आपल्या गुंतवणूकचक्रातील ९० टक्के समस्या मिटतील. निवृत्त व्यक्तींना दरमहा उत्पन्न फार नसते. त्यामुळे त्यांच्यासाठी शेअर बाजार तेजीत असणे चांगले, कारण त्यांना मंदीचा फार फायदा घेता येत नाही..प्रश्न : प्रदीर्घ अनुभवातून शिकलेली एखादी गुरुकिल्ली गुंतवणूकदारांना सांगाल का?पारेख : माझ्या अनुभवातून सांगायचे तर जेव्हा एखादे संपूर्ण क्षेत्र नकारात्मक होते, त्या क्षेत्रासंदर्भात नकारात्मक बातम्या येऊ लागतात, त्या क्षेत्रातील शेअरचे भाव २० ते ४० टक्क्यांनी कोसळतात, तेव्हा भविष्यात त्या क्षेत्रातून चांगले उत्पन्न मिळते. त्याउलट, जेव्हा एखादे क्षेत्र खूप लोकांचे आवडते बनते, त्यावर खूप मुलाखती, व्याख्याने येतात. उदा. ‘एआय’ किंवा सेमीकंडक्टर, त्या क्षेत्रातील भाव वाढतात आणि त्यासंबंधित अनेक म्युच्युअल फंड योजना येतात, तेव्हा गेल्या वीस वर्षांचा अनुभव असा आहे, की अशा प्रकारात पुढील परतावा फार चांगला मिळत नाही. म्हणून गुंतवणूक करताना प्रवाहाच्या विरुद्ध (काउंटर-सायक्लिकल) जा. हे तत्त्व समजून घेतले, तर तुम्ही नेहमी चांगली गुंतवणूक कराल. आपले भांडार वैविध्यपूर्ण करा. कर्जरोख्यांशी संबंधित साधने, भारतीय शेअर, जागतिक शेअर, सोने अशी विविध मालमत्ता आपल्या भांडारात असू द्या. नियमित ‘एसआयपी’ करा आणि ती गुंतवणूक दहा वर्षे विसरून जा.प्रश्न : किती वर्षे गुंतवणूक ठेवून किती परताव्याचे उद्दिष्ट ठेवावे?पारेख : ‘Unreasonable’ कालावधीत ‘reasonable return’ मिळवा, असे तत्त्व आहे. तुम्ही किती काळ गुंतवणूक ठेवता, हे महत्त्वाचे आहे. मात्र, गुंतवणूकदारांचा तपशील सांगतो, की सरासरी तीन वर्षांत लोक आपली गुंतवणूक विकतात किंवा दुसऱ्या फंडात टाकतात. उदा. यावर्षी जानेवारीत सोने-चांदीच्या फंडात सर्वाधिक पैसे आले. मात्र, मागच्या वर्षी एखाद्या क्षेत्राने १०० टक्के वाढ दिली म्हणून आता त्यात पैसे टाकणे ही अयोग्य गुंतवणूक आहे. आता किंवा दरवर्षी तेवढ्याच उत्पन्नाची हमी मिळणार नाही. ज्या क्षेत्राची क्षमता दहा वर्षांत १०० टक्के परतावा देण्याची आहे, त्यांनी एका वर्षातच तेवढा परतावा दिला, म्हणजे त्यांनी दहा वर्षांचा परतावा एका वर्षातच देऊन टाकला. मग पुढे त्याचा परतावा कमी होणार, हे निश्चित आहे. म्हणून अशा क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक करून धोका पदरात पाडून घेऊ नका. ही शिस्त बाळगणे गरजेचे आहे..प्रश्न : मग तज्ज्ञांची मते विचारूच नयेत का?पारेख : सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, आधी मी जसे ‘काउंटर-सायक्लिकल’ गुंतवणूक करा, असे म्हणालो, त्यानुसार खूप महाग असेल ते घेऊ नका आणि स्वस्त असेल ते आपल्या भांडाराबाहेरही काढू नका. ‘एसआयपी’ करा आणि आपले भांडार वैविध्यपूर्ण ठेवा. मग दरमहा शेअर बाजाराचा कल काय आहे किंवा जगात काय घडते यावर कोणाची मते घेण्याची गरज नाही. अचानक येणाऱ्या अनेक घटना तीन ते सहा महिन्यांत कधी संपतील हे कोणीच जाणत नाही. गेली तीन-चार वर्षे भू-राजकीयदृष्ट्या जग नाजूक झाले आहे. अमेरिकी आयातशुल्कामुळे सर्वांनी आत्मविश्वास गमावला आहे. याचा परिणाम जागतिक व्यापार घटण्यावर होऊ शकतो. जागतिक वाढदेखील कमी होऊ शकते. कदाचित पुढच्या दहा वर्षांचा अर्थव्यवस्थेचा विकासदर मागील दहा वर्षांपेक्षा वेगळा राहील. मागच्या दहा वर्षांचा कल आता दिसेलच असे नाही. बहुतेक वेळा त्याच्या उलटच घडते. म्हणून शेअर बाजाराचा कल सातत्यपूर्ण राहत नाही, हे मनाशी बाळगा. ‘World is unknowable’ हे तत्त्व स्वीकारा. एकदा ते स्वीकारले, की शेअर बाजारातील तेजी-मंदीही नजीकच्या आणि मध्यम कालावधीसाठी अंदाज न बांधता येण्यासारखी आहे, हे मान्य होईल. मग तज्ज्ञांची मते विचारण्यात फारसा अर्थ राहत नाही.प्रश्न : सारे अनिश्चित असेल, तर गुंतवणूक करू नये का?पारेख : आपल्याला मूल्यवृद्धीसाठी बचत आणि गुंतवणूक करावीच लागते. त्यामुळे एकतर तुम्ही स्वतः शेअर बाजारात चांगले शेअर विकत घ्या किंवा म्युच्युअल फंडांकडे पैसा द्या. ही गुंतवणूक दहा ते वीस वर्षांसाठी करा. त्यामुळे मूल्यवाढ चक्रवाढ दराने होते. अल्पकालीन गरजांसाठी हे फंड वापरू नका. त्यासाठी आर्बिट्राज फंड किंवा डेट फंड वापरा, कारण शेअर बाजाराच्या चढ-उतारातही हे पैसे तुलनेने सुरक्षित असतात. दीर्घकालीन गरजांसाठी वाढ देणाऱ्या फंडात गुंतवणूक करा. अमेरिका, भारत, चीन आदी सर्व शेअर बाजारांमध्ये गुंतवणूक असेल, अशा प्रकारे वैविध्यपूर्ण गुंतवणूक करा. माझ्या मल्टी-अॅसेट फंडात ४० टक्के भारतीय शेअर, १५ टक्के जागतिक शेअर, १० ते १२ टक्के सोने-चांदी आणि २५ ते ३० टक्के कर्जरोख्यांशी संबंधित साधने आहेत. यात वैविध्यता मिळते, करसवलत मिळते आणि शेअर बाजार घसरला, तरी कोणते तरी क्षेत्र वर राहते. यातून मला सर्वोच्च परतावा मिळणार नाही; पण सर्वांत कमी परतावाही मिळणार नाही. मला सरासरी परतावा मिळेल आणि त्यातूनही आपण टिकून राहू, हे माझे गुंतवणुकीचे तत्त्व आहे.(मुलाखतकार ‘सकाळ’च्या मुंबई आवृत्तीचे उपमुख्य वार्ताहर आहेत. ८८८८८४९००८).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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