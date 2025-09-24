Premium|Sindhudurg Fort: सिंधुदुर्ग किल्ला म्हणजे पंधरावे रत्न; शिवाजी महाराजांच्या सागरी सामर्थ्याचे प्रतीक

डॉ. श्रीमंत कोकाटेछत्रपती शिवाजी महाराजांनी बांधलेला सिंधुदुर्ग किल्ला संपूर्ण पश्चिम भारताच्या किनारपट्टीचे भूषण आहे. सिंधुदुर्ग किल्ला सिंधुसागरभूषण आहे. सागरी किनारा सुरक्षित ठेवण्यात त्याचे मोलाचे योगदान आहे. महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनांचा तो साक्षीदार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या लक्षात आले, की डोंगरी किल्ले आणि भुईकोट जेवढे महत्त्वाचे आहेत तेवढेच सागरी किल्लेही... आपले स्वराज्य सुरक्षित ठेवून ते वृद्धिंगत करायचे असेल तर सागरी सत्ता अत्यावश्यक आहे. इंग्रज, पोर्तुगीज, डच आणि सिद्दी यांच्या जुलमी राजवटीतून प्रजेला मुक्त करायचे असेल तर त्यांना प्रतिकार करणारे आरमार गरजेचे आहे आणि त्यासाठी सागरी किल्ले महत्त्वाचे आहेत. अशी दूरदृष्टी असणारा मध्ययुगातील एकमेव राजा म्हणजे, छत्रपती शिवाजी महाराज. सिंधू नदी भारतात उगम पावते. तिच्या खोऱ्यात चार हजार वर्षांपूर्वी जगातील पहिली अद्ययावत प्रगत नागरी संस्कृती विकसित झाली; परंतु तिच्या अंगा-खांद्यावर मोगल, सिद्दी, इंग्रज, पोर्तुगीज, डच इत्यादी परकीय सत्ताधीश जुलमी राज्य करतात, याचे शल्य शिवाजी महाराजांना होते. त्याला पायबंद घालणे अत्यावश्यक होते. त्यासाठी सागरी सत्ता प्राप्त करणे महत्त्वाचे होते. परंतु, भारतीय समाजमनावर अनेक शतकांपासून ‘समुद्र उल्लंघन करणे पाप (अधर्म) आहे’ असे बिंबवण्यात आले होते. पाश्चात्त्य आक्रमक येऊन येथे थैमान घालत होते आणि भारतीयांना मात्र अंधश्रद्धेने जखडून ठेवले होते. .छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अनेक सागरी किल्ले बांधले आणि जिंकले. आरमार दलाची स्थापना केली. समुद्रमार्गे बेदनूरवर स्वारी करून सिंधुबंदी तोडली. छत्रपती शिवाजी महाराजांना आपल्या धर्म संस्कृतीचा अभिमान होता; परंतु अनिष्ट प्रथा त्यांनी नाकारल्या. ते बुद्धिप्रामाण्यवादी होते. त्यामुळेच ते सागरी किल्ले बांधून आरमाराची निर्मिती करू शकले. ते प्रागतिक विचारांचे होते म्हणूनच ते सिंधुसागरावरील (अरबी) परकीयांच्या वर्चस्वाला शह देऊ शकले. त्यांनी बांधलेला सिंधुदुर्ग किल्ला हा संपूर्ण पश्चिम भारताच्या किनारपट्टीचे भूषण आहे... किंबहुना सिंधुदुर्ग किल्ला सिंधुसागरभूषण आहे. सिंधुदुर्गाने इंग्रज, डच, पोर्तुगीज आणि सिद्दी यांच्या स्वैराचाराला पायबंद घातला. सिंधुदुर्ग हा किल्ला समुद्रातील अजिंक्य, अभेद्य आणि अद्वितीय असा किल्ला आहे.सिंधुदुर्गाचे वर्णन पुढीलप्रमाणे करण्यात आलेले आहे, ‘‘चौऱ्यांशी बंदरात हा जंजिरा. टोपीकरांच्या (इंग्रज) उरावर शिवलंका अजिंक्य जागा निर्माण केला. सिंधुदुर्ग, जंजिरा जगी अस्मानी तारा, जैसे मंदिराचे मुंडण श्रीतुलसी वृंदावन तैसा महाराजांच्या राज्याचा भूषणप्रद अलंकार चतुर्दश महारत्नापैकीच पंधरावे रत्न महाराजास प्राप्त झाले.’’ सिंधुदुर्ग हा जंजिऱ्याप्रमाणेच अभेद्य आहे. हा किल्ला म्हणजे शिवलंका आहे. हा जलदुर्ग म्हणजे ताराच आहे, मंदिराचा कळस आहे, स्वराज्याच्या अंगणातील तुळशी वृंदावन आहे... सिंधुदुर्ग म्हणजे पंधरावे रत्न आहे. शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याचे भूषण आहे, असे वर्णन सिंधुदुर्गबद्दल चित्रगुप्त बखरीत आलेले आहे. सागरी किनारा सुरक्षित ठेवण्यासाठी या गडाचे मोलाचे योगदान आहे. .छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आरमार स्थापन करण्याच्या उद्देशाने एक भक्कम सागरी किल्ला बांधण्याचे ठरविले. त्यासाठी त्यांनी स्वतः समुद्रकिनारी सुरक्षित जागा शोधली. मालवणजवळील कुरटे बेटावर त्यांना अपेक्षित जागा मिळाली. मजबूत खडक आणि उथळ समुद्रकिनारा की जेणेकरून शत्रूंच्या बोटी किल्ल्यापर्यंत पोहोचू शकणार नाहीत. जागा निश्चित झाल्यानंतर नोव्हेंबर १६६४ मध्ये प्रत्यक्ष सिंधुदुर्गाच्या बांधकामाला सुरुवात झाली. हिरोजी इंदुलकर हे शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याचे स्थापत्य प्रमुख होते. त्यांच्या देखरेखीखाली सुमारे तीन हजार मजूर, पाचशे पाथरवट, दोनशे लोहार कामाला लागले. बांधकाम सुरू असताना परकीयांचा हल्ला होऊ नये यासाठी शिवाजी महाराजांनी मालवणमध्ये सुमारे पाच हजार सैन्य, तोफा आणि दारूगोळा सज्ज ठेवला. महाराजांनी या दुर्गाच्या बांधकामासाठी बारकाईने सूचना दिल्या. ‘‘आमचे लक्ष सिंधुदुर्गी स्थिरावले आहे. अवघे काम चखोट (चांगले) करणे. माणसे नवीन आहेत. त्यांना सांभाळून घ्यावे. प्रत्येकाला सांभाळून उपयोग करून घ्यावा. पाया बहुत भला रुंद घेणे. खाली कातळ थोर इमारत उभी करणेसाठी तट रुंद घेणे. पायात ओतण्यासाठी शिसे पाठवण्याची व्यवस्था केली आहे ते मोजून घ्यावे. टोपीवर लबाड डोळ्यातील काजळ चोरून नेतील तरी पत्ता लागू देणार नाहीत. गोड्या पाण्यात वाळू धुऊन वापरणे. चुनखडी घाटावरून पाठवत आहे, तपासून घ्यावी. मिसळ नाही, याची खात्री करावी. सावध असावे’’ अशा अनेक सूचना शिवाजी महाराजांनी सिंधुदुर्ग बांधकामासंबंधी हिरोजी इंदुलकर यांना दिलेल्या आहेत. शिवाजी महाराज दुर्गांचे बांधकाम करताना किती काळजी घेत असत, हे त्यातून स्पष्ट होते. सिंधुदुर्गमध्ये सतत पाण्याच्या लाटांचा मारा असतो. त्यामुळे महाराजांनी पायाचे बांधकाम पूर्णत: शिसे ओतून केले आहे. त्यासाठी सुमारे ५०० किलो शिसे वापरण्यात आले आहे. तटबंदी आणि इमारतींच्या बांधकामासाठी चुना, गूळ, बेलफळ, डिंक, भेंडी, कात, उडीद डाळ, भाताचे तूस, शिंपले पावडर यांचे मिश्रण गरम गुळाच्या रसात मिसळून दगडी बांधकामासाठी वापरण्यात आले आहे. त्यामुळेच साडेतीनशे वर्षांनंतरही सिंधुदुर्ग आजही मजबूत आहे. .सिंधुदुर्गच्या बांधकामासाठी सुमारे एक कोटी सुवर्ण होण इतका खर्च आला. बांधकाम सुरू असताना पुरंदर तहानुसार शिवाजी महाराज आग्र्याला गेले. तेथे ते अडकून पडले. हिराजी अस्वस्थ झाले. त्यावेळेस राजमाता जिजाऊंनी हिरोजींना सांगितले, की ‘शिवाजीराजे लवकरच आग्र्याहून सुटून येतील. तुम्ही काम थांबवू नका.’ हिरोजींनी अविरतपणे काम सुरू ठेवले. मार्च १६६७ मध्ये म्हणजे तीन वर्षांत सिंधुदुर्गाचे काम पूर्ण झाले. सिंधुदुर्गाचे शत्रूंपासून संरक्षण करण्यासाठी शिवाजी महाराजांनी समुद्रकिनाऱ्यावर पद्मदुर्ग, राजकोट आणि सर्जेकोट हे तीन किल्ले बांधून घेतले. शिवाजी महाराज आग्र्यावरून आले. त्यांचे सिंधुदुर्गाचे स्वप्न पूर्ण झाले. महाराजांनी २९ मार्च १६६७ रोजी सिंधुदुर्गमध्ये प्रवेश केला. नगारा वाजला. नौबती झडल्या.सिंधुदुर्ग हा सुमारे ४८ एकरावर उभा आहे. त्याच्या सभोवताली पाणी आहे. मालवणपासून सुमारे दीड किलोमीटर अंतरावर हा किल्ला आहे. या जलदुर्गाला सुमारे पाच किलोमीटरची तटबंदी असून तिची उंची तीस फूट, रुंदी दहा फूट आहे. या तटबंदीवर एकूण २७ बुरुज, सुमारे ४५ जिने, ४० शौचकूप आहेत. सिंधुदुर्गाचे महाद्वार गोमुखी असून तेथे जाणारा रस्ता नागमोडी आणि अरुंद आहे म्हणजे शत्रूला तो दिसणार नाही, अशी त्याची रचना आहे. महादरवाजाच्या बाहेर उजव्या बाजूला मारुतीची मूर्ती आहे. दरवाजा सागवानी आणि उंबराच्या लाकडाचा असून त्यावर टोकदार खिळे आहेत. या दुर्गावर सर्वात महत्त्वपूर्ण दोन बाबी आहेत. एक म्हणजे, शिवाजी महाराजांच्या उजव्या हाताचा आणि डाव्या पायाचा ठसा आहे. याची पुष्टी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नातसून जिजाबाई (राजाराम महाराज यांचे पुत्र दुसरे संभाजी महाराज यांच्या महाराणी) यांनी केली आहे. २१ नोव्हेंबर १७६३ रोजी पत्राने सिंधुदुर्गचे किल्लेदार येसाजी शिंदे यांना शिवाजी महाराजांच्या हाताच्या आणि पायाच्या ठशाची नित्यनेमानी पूजा करून काळजी घ्यावी, अशी आज्ञा त्यांनी केली आहे. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, सिंधुदुर्गावर असणारे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे शिवराजेश्वर मंदिर होय. हे मंदिर छत्रपती राजाराम महाराजांनी १६९५ मध्ये बांधले. त्यामध्ये शिवाजी महाराजांची काळ्या पाषाणातील मूर्ती असून त्यांची तलवारदेखील आहे. या मंदिराचा जीर्णोद्धार १९०६ मध्ये राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी केला. .Premium| Shivaji Maharaj: शिवाजी महाराजांची लष्करी व्यवस्था.सिंधुदुर्गावर दोन फांद्यांचे नारळाचे झाड होते. ते झाड २००७ मध्ये वीज पडून नष्ट झाले. येथे गणपती मंदिर, जरीमरी मंदिर, महादेव मंदिर आणि भवानी मंदिर आहे. भुयारी मार्ग आहे तसेच चोर दरवाजा आहे. टेहळणी बुरुज आहे. त्यावरून आजूबाजूचा परिसर स्पष्टपणे दिसतो. सिंधुदुर्गाभोवती खारट पाण्याचा अथांग सिंधुसागर (अरबी समुद्र) पसरलेला आहे; परंतु दुर्गामध्ये गोड्या पाण्याच्या तीन विहिरी आहेत. त्यांची नावे साखरबाव, दुधबाव आणि दहीबाव अशी आहेत. बाव म्हणजे विहीर. दुर्गावर राजवाड्याचे अवशेष आहेत. हा राजवाडा सुमारे ६० फूट बाय ४० फूट आकाराचा होता, हे स्पष्ट होते. याठिकाणी वस्तुसंग्रहालय उभारण्यात आले आहे.सिंधुदुर्ग हा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनांचा साक्षीदार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वतः बांधून घेतलेला हा किल्ला आहे. किनाऱ्यावरील मोरयाचा धोंडा येथे दुर्ग बांधकामाच्या आरंभाची पूजा शिवाजीराजांनी केली. बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर महाराजांनी दुर्गाला भेट दिली. सिंधुदुर्ग हा शिवाजी महाराजांच्या आरमार दलाचे मुख्य केंद्र होते. येथूनच महाराजांनी कर्नाटकातील बेदनूर शहरावर सागरी मोहीम काढली होती. छत्रपती राजाराम महाराजांनी या गडावर शिवाजी महाराजांचे पहिले आणि एकमेव मंदिर बांधले. महाराणी ताराराणी यांचे प्रदीर्घ वास्तव्य सिंधुदुर्गावर होते.सिंधुदुर्ग हा किल्ला स्वराज्याचा अभिमान आहे. महाराजांच्या सागरी किल्ल्यांचा तो मान आहे. या गडाने इंग्रज, डच, पोर्तुगीज आणि सिद्दी यांची अमानुष वागणूक संपवली. आपण आरमारात मागे नाही, हे शिवाजीराजांनी शत्रूंना दाखवून दिले. सिंधुदुर्ग हा किल्ला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या दूरदृष्टीचे, गडकिल्ले इतिहास सोपा करून सांगतात. किल्ला हा इतिहास समजून घेण्यासाठी वाटाड्या असतो. त्यामुळे इतिहास प्रसिद्ध असा शिवाजीराजांचा सिंधुदुर्ग आपण पाहायलाच हवा. सिंधुदुर्गला जाण्यासाठी मुंबई ते गोवा मार्गावरील कणकवली, कुडाळ, कसाल किंवा सावंतवाडीवरून मालवणला जावे. मालवण बंदरात बोटीत बसून दहा ते पंधरा मिनिटांत आपण सिंधुदुर्ग किल्ल्यावर पोहोचतो. सिंधुदुर्ग पाहण्यासाठी दोन तास लागतात... तर चला, जाणून घ्या सिंधुदुर्ग किल्ला!(लेखक इतिहास अभ्यासक अन् प्रसिद्ध वक्ते आहेत.) 