Premium|Shivaji Maharaj Military System: दुर्ग, गुप्तहेर आणि आरमार यांचं वेगळेपण शिवाजी महाराज कसे काळाच्या पुढे होते हे दाखवतं!

शिवाजी महाराज हे दुर्गबांधणीचे थोर निर्माते होते. आबे कारे नावाच्या प्रवाशाने १६७३ मध्ये चौल येथील मराठा सुबादारास भेट दिली. त्या संभाषणात सुबादाराने आपल्या स्वामीविषयी असे म्हटले : ‘‘जगातील एक भाग जिंकण्यासाठी सेनापती आणि सैनिकाचे कर्तव्य काय, याचा त्याने अत्यंत काळजीपूर्वक अभ्यास केला आहे; आणि विशेषतः: दुर्गबांधणीच्या कलेविषयी त्याच्याकडे असे प्रभुत्व आहे की, सर्वश्रेष्ठ अभियंत्यांनाही त्याची बरोबरी करता येणार नाही.’’१६७७मध्ये कर्नाटक जिंकल्यानंतर जिंजी आणि इतर दुर्गांच्या जीर्णोद्धाराबाबत, अँद्रे फ्रेइर या जेझुईट धर्मप्रचारकाने असे लिहिले :‘‘जिंजीचे राज्य जिंकल्यानंतर... भारतातील मुसलमानांचे सामर्थ्य किती प्रचंड आहे हे जाणणारा, दूरदृष्टी आणि अनुभवी पुरुष म्हणून, शिवाजीने त्यांच्या संपूर्ण शक्तीला भविष्यात रोखण्यासाठी स्वतःची दुर्गरचना मजबूत करण्यास आरंभ केला. जिंजीचा किल्ला नैसर्गिकदृष्ट्या अजिंक्य असूनही त्याने तो अधिक भक्कम केला. दुर्गाच्या अनेक भिंती पाडून, नवे बुरूज बांधून तो पुन्हा उभारला; एवढे कुशलतेने की तो जणू युरोपियांनी उभारलेला दुर्ग वाटावा. त्यानंतर या संपूर्ण राज्यात, जे दुर्ग त्याच्या मते निरुपयोगी होते ते त्याने जमीनदोस्त केले, तर नवे किल्ले मैदानी प्रदेशात तसेच डोंगरकपारी आणि दुर्गम शिखरांवर उभारले. युरोपीय पद्धती अनुसरून त्याने प्रचंड दगड फोडले, पाणवठे (तळी) तयार केले, इमारती उभारल्या आणि युद्धासाठी आवश्यक त्या सर्व सोयीसुविधा निर्माण केल्या.’’ .शिवाजी महाराजांना दुर्ग हस्तगत करण्याइतकीच बांधणी आणि दुरुस्तीसंबंधीची जिज्ञासा होती. तसेच त्यांच्या निगराणी आणि देखभालीविषयीही ते तितकेच जागरूक होते. याविषयी त्यांची मुद्रा उमटविलेला १६७१-७२ या वर्षीचा जाबिता तह उपलब्ध आहे. त्या तहात जी दुर्गांची यादी आहे, ते सर्व जुन्या बांधणीचे होते. त्यामुळे त्यांना वाटप केलेला निधी हा प्रामुख्याने दुरुस्ती आणि विस्तारासाठी होता. निधीची एकूण रक्कम १७५,००० होन एवढी होती, त्यापैकी रायगडासाठी ५०,००० होन, सिंहगड, सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग, सुवर्णदुर्ग, प्रतापगड, पुरंदर आणि राजगड या दुर्गांकरिता प्रत्येकी १०,००० होन; प्रचंडगड, सिद्धगड, विशाळगड, माहिपतगड, सुधागड, लोहगड, सबळगड, श्रीवर्धनगड आणि मनरंजन या दुर्गांकरिता प्रत्येकी ५,००० होन; कोरीगडासाठी ३,०००; सरसगड आणि महीधरगडासाठी प्रत्येकी २,००० होन; मनोहरगडासाठी १,००० होन आणि इतर खर्चाकरिता ७,००० होन.दुर्गांवर नेमण्यात येणारे सैनिक स्वतः शिवाजी महाराज निवडीत आणि प्रत्येकाने चांगल्या वर्तनाची हमी म्हणून दरबारातील एखाद्या अधिकाऱ्याला आपला जामीन ठेवणे आवश्यक होते. दुर्गाचा प्रमुख अधिकारी हवालदार म्हणून ओळखला जाई, नंतर त्याला मुद्राधिकारी ही पदवी देण्यात आली. त्याच्या सहाय्याला दोन मुख्य अधिकारी असत. सबनीस (हिशेब ठेवणारा) आणि कारखानीस (सामानसाठ्याचा अधिकारी). हे तिघेही एकमेकांवर नियंत्रण ठेवीत आणि एकत्रितपणे दुर्गाचे प्रशासन तसेच रक्षण यासाठी जबाबदार असत. दुर्गांच्या प्रशासनासंबंधी सबनीसाने तयार केलेली खाती किंवा खजिन्यावर काढलेली देयकांची चिठ्ठी हवालदार आणि कारखानीस या दोघांनी तपासून मंजूर करणे बंधनकारक होते. त्याचप्रमाणे कारखानीसाने तयार केलेल्या याद्यासुद्धा हवालदार आणि सबनीस या दोघांनी तपासणे अपेक्षित होते. शिवाजी महाराजांनी अनेक दुर्ग अचानक धाडसी हल्ले करून जिंकले होते, म्हणून त्यांच्या रक्षणासाठी कठोर दक्षता घेण्यावर ते विशेष भर देत. किल्ल्याचा हवालदार रात्री कोणालाही मित्र असो वा शत्रू.... किल्ल्यात प्रवेश देणार नाही हे पाहिले जात असे. .Premium| Shivaji Maharaj: शिवाजी महाराजांची लष्करी व्यवस्था.सरनौबत नावाचा अधिकारी हवालदाराच्या अधीन असे. तो पायदळ आणि घोडदळाच्या सरनौबतांप्रमाणे उच्च दर्जाचा अधिकारी नसून केवळ दुर्गाच्या तटबंदीच्या रक्षणाची जबाबदारी सांभाळणारा होता. त्याच्या अधीन आणखी काही तट-सरनौबत असत, ज्यांना तटाचा एखादा भाग सोपविला जाई. शिवाजी महाराजांच्या २६ आणि ३० जुलै, १६७७ रोजी पाठविलेल्या पत्रांवरून गडावरील अधिकाऱ्यांचा साधारण मासिक पगार हवालदारास १२.५ होन, अभियंता १०.५ होन, सरनौबत ८ होन, तट-सरनौबत ४ होन, आणि कारकूनास ३ होन एवढा होता.शिवाजी महाराजांनी दुर्गांचा तपासणी दौरा केल्याच्या काही नोंदी आपल्या हाती येतात. शिवापूर शकावलीमध्ये नमूद केले आहे की, ३ ऑक्टोबर, १६५७ रोजी महाराज कल्याणकडे दुर्गांची पाहणी करण्यासाठी गेले, तसेच ३० मे, १६६४ रोजी त्यांनी सिंहगड तपासणीसाठी भेट दिली. मोरोपंत पिंगळे आणि निळो सोनदेव यांचे एक पत्र उपलब्ध आहे ज्यात ते महाराजांच्या आगामी किल्ल्यांच्या पाहणी दोऱ्याविषयी चौकशी करतात. पत्रात म्हटले आहे ः‘‘महाराज शिवपट्टण येथे किती काळ थांबतील? ते लोहगडाच्या बांधकामाची पाहणी करण्यासाठी जातील की नाही? रोहिड्यावरून त्यांनी पांडवगडाची पाहणी करायची होती ते तिकडे जातील की नाही? या सर्वाविषयी तुम्ही काहीही कळविलेले नाही. त्यामुळे याची सविस्तर माहिती पाठवा.’’त्या अस्थिर काळात, जेव्हा विश्वासघातामुळे किल्ला गमावण्याची शक्यता नेहमीच असे, तेव्हा आश्चर्यकारक म्हणजे शिवाजी महाराजांचा एकही किल्ला विश्वासघाताने किंवा डावपेचाने हातातून गेला नाही. उलट, मुघल वा आदिलशाहीकडून त्यांनी जिंकलेले बहुतेक किल्ले अचानक हल्ल्यांमधून मिळवलेले होते.कृष्णाजी अनंत सभासदाच्या म्हणण्यानुसार, शिवाजी महाराजांच्या आयुष्याच्या अखेरीस स्वराज्यात सुमारे २४० दुर्ग होते. उपर्युक्त जाबित्यावरून हे स्पष्ट होते की, शिवाजी महाराजांच्या राज्यातील किल्ल्यांची देखभाल आणि निगा ही पूर्णपणे योजनेवर आधारित होती. .गुप्तहेर विभागबहिर्जी नाईक (जाधव) हा गुप्तहेर विभागाचा प्रमुख होता. त्याची कार्यक्षमता किती उच्च दर्जाची होती, याबाबत शंका नाही. शायस्ताखानावरील मोहिमेचे वर्णन करताना ग्वार्द म्हणतो ः‘‘शायस्ताखानाने अनेक दक्षता घेऊनही शिवाजीकरिता काहीही गुपित राहिले नाही; जे काही तो म्हणे किंवा ठरवी, त्याची माहिती त्यास ताबडतोब मिळे. शिवाजी धनाने नवे मित्र जोडीत असे आणि जशी त्याच्याकडे अफाट संपत्ती होती, तसेच त्याचे गुप्तहेरही असंख्य होते; आणि ते तासागणिक त्याला माहिती पाठवीत.’’थेवनो म्हणतो की, सुरत मोहिमेपूर्वी शिवाजी महाराजांनी फकिराचे वेषांतर करून सुरतेपर्यंत जाऊन मार्ग पाहिले आणि शहराची पाहणी केली. ही गोष्ट असत्य असेलही, परंतु त्यामधून गुप्तहेर खात्याची क्षमता समजते. बहिर्जी नाईक याने मात्र स्वतः सुरतेस जाऊन तेथील माहिती मिळवली होती. त्या काळी मुघल अधिकाऱ्यांना जणू प्रत्येक कोपऱ्यात शिवाजी महाराजांचे गुप्तहेर आहेत, असे भासत असे. डच प्रवासी निकोलस द ग्राफ सांगतो की, १६६९मध्ये मोंघीर (बिहार) येथे दोन पोर्तुगीजांना शिवाजी महाराजांचे गुप्तहेर असल्याच्या संशयावरून कैद केले होते!आबे कारे १६७३मध्ये चौल येथे काही दिवस थांबला होता. त्याने तेथील मराठा सुबादारास भेट दिली. त्यावेळी सुबादाराने शिवाजी महाराजांविषयी म्हटले ः‘‘शिवाजीने भूगोलाचे विशेष अध्ययन केले असून त्यावर एवढे प्रभुत्व मिळविले आहे की, अगदी लहानात लहान गावापासून झुडपांपर्यंत सर्व भूभागांचे त्याने अचूक नकाशे तयार केले आहेत. शिवाजी आपल्या शौर्यावर आणि युद्धशक्तीवर विश्वास ठेवत असला, तरी तो चाणाक्ष असल्याने प्रत्येक दरबारात त्याचे लोक आणि गुप्तहेर असत. त्यांच्यावर तो भरपूर खर्च करीत असे आणि त्यांच्याकडून हवी तेव्हा माहिती मिळे, त्यामुळे शेजारील राजांच्या दरबारात काय ठरत आहे याची त्याला योग्य वेळी जाणीव होत असे.’’१६७७मध्ये पाँडिचेरीचा फ्रेंच गव्हर्नर मार्टिन सांगतो, ‘‘शिवाजीने आपल्या गुप्तहेरांना उदारपणे वेतन दिले. त्यांनी त्याला दिलेल्या अचूक माहितीतून त्याच्या जिंकण्याला प्रचंड सहाय्यता झाली.’’ ३ ऑक्टोबर १६७७ रोजी सेंट जॉर्ज (मद्रास) येथील इंग्रजांच्या बैठकीतील नोंदीतही लिहिले आहे की, ‘‘हा संपूर्ण प्रदेश शिवाजीच्या गुप्तहेरांनी व्यापलेला होता.’’ .Premium| Shivaji Maharaj: शिवाजी महाराजांचे प्रशासन केवळ लष्करी ताकदीवर उभे नव्हते. तर स्वराज्याचा पाया प्रजेच्या विश्वासावर उभा होता.आरमारशिवाजी महाराजांनी १६५९मध्ये आरमार उभारण्यास सुरुवात केली. यासाठी त्यांनी पोर्तुगीज तंत्रज्ञांची नेमणूक केली होती. मात्र वसईतील पोर्तुगीज कॅप्टन याने त्यांना आपल्या सेवेतून पळवून नेले. तरीसुद्धा शिवाजी महाराजांनी जहाजबांधणी थांबवली नाही. तत्कालीन साधनांवरून असे दिसते की मराठ्यांच्या आरमारातील जहाजे मुख्यत्वे दोन प्रकारची होती. गलबत आणि गुराबा. या जहाजांना पाल होते तसेच वल्हवूनही ती चालविता येत असत. प्रत्येक गलबतावर २५ ते ३० खलाशी आणि २० ते २५ सैनिक असत, कधी कधी लहान तोफही बसवीत. १७९४-९५च्या एका मराठी कागदपत्रात गलबत बांधण्याचा खर्च ७,८५२ रुपये इतका दिला आहे.गुराबा हे गलबतापेक्षा मोठे जहाज असून त्याची माल वाहून नेण्याची क्षमता १५० ते ३०० टन एवढी होती. ती फक्त पालांवर चालवली जात. जहाजाच्या प्रत्येक बाजूस साधारण सहा ते नऊ पाउंडांच्या पाच ते सात तोफा बसविलेल्या असत, तर पुढील टोकाला आणि मागे प्रत्येकी एक-दोन तोफा असत. प्रत्येक गुराबावर ५० ते ६० खलाशी आणि तेवढेच सैनिक असत. उपर्युक्त मराठी कागदपत्रात गुराबा बांधण्याचा खर्च ३३,१५७ रुपये इतका दिला आहे.१६६४मध्ये शिवाजी महाराजांनी पश्चिम किनाऱ्यावरील दोन बेटांवर सुवर्णदुर्ग आणि सिंधुदुर्ग हे जलदुर्ग बांधण्यास सुरुवात केली. याच सुमारास विजयदुर्ग हा जुना दुर्ग दुरुस्त करून कदाचित मोठाही केला. तसेच जंजिऱ्याच्या वायव्येला समुद्रात पसरलेल्या एका लहान बेटावर पद्मदुर्ग हा किल्ला बांधला. १९ जानेवारी, १६७५ रोजी प्रभावळीच्या सुबादारास लिहिलेल्या पत्रात पद्मदुर्गाचा उल्लेख सापडतो. कुलाबा हा जलदुर्ग बहुधा शिवाजी महाराजांच्या आयुष्याच्या अखेरीस बांधला गेला. याशिवाय आयुष्याच्या शेवटच्या वर्षी महाराजांनी खांदेरी बेटावरही दुर्ग उभारला.शिवाजी महाराजांच्या आरमाराची रचना, त्यातील एककं, पदं आणि पगार याविषयी आपल्याला ठोस माहिती नाही. तथापि तत्कालीन इंग्रजी पत्रांवरून असे सूचित होते की, महाराजांच्या आयुष्याच्या अखेरीस त्यांच्याकडे सुमारे १०० युद्धनौका होत्या. त्यात बहुसंख्य गलबतं आणि काही गुराबा होत्या. त्यांच्या तीन आरमारी सरदारांची नावे आपल्याला ज्ञात आहेत. दौलतखान, दर्या सारंग आणि मायनाक भंडारी. यांपैकी शेवटचा सरदार म्हणजे आजच्या भाषेत मरीन फोर्सचा प्रमुख होता, असे मानले जाते. .Premium| Shivaji trade policy: युरोपियन व्यापाऱ्यांशी संबंध ठेवताना महाराजांनी अशा प्रकारे दूरदृष्टी आणि सावधगिरी दाखवली.मुघल हेच मराठ्यांचे मुख्य शत्रू१६७१–७२ या वर्षी शिवाजी महाराजांच्या मुद्रेसह तयार करण्यात आलेला एक महत्त्वपूर्ण जाबिता तह उपलब्ध आहे. यात आकस्मिक निधी उभारणीचा निर्णय नोंदविलेला आहे. त्यात म्हटले आहे, मुघलांशी युद्ध सुरु झाले, त्यांनी किल्ल्यांना वेढा दिला आणि अन्य कोणत्याही मार्गांनी पैसा उपलब्ध झाला नाही, तर राखीव निधी उभारण्यात येत आहे. कठीण प्रसंगी निधी उभारणे अशक्य झाले असता हा निधी वापरावयाचा होता. अन्य सरकारी कामासाठी हा निधी वापरण्यास अनुमती नव्हती. या राखीव निधीची रक्कम १२५,००० होन एवढी होती. वेगवेगळ्या परगण्यांमधून उभारण्यात येणारा निधी पुढीलप्रमाणे (सर्व निधी होनमध्ये) ः कुडाळ २०,०००, राजापूर २०,०००, कोळे २०,०००, दाभोळ १५,०००, पुणे १३,०००, जावळी ५,०००, कल्याण ५,०००, भिवंडी ५,०००, इंदापूर ५,०००, सुपे २,०००, शिवाय नागोजी गोविंद याचेकडून १०,००० आणि कृष्णाजी भास्कराकडून ५,००० होन जमा करण्यात आले होते. या जाबिता तहामधून हे स्पष्ट होते की, मुघल हेच स्वराज्याचे मुख्य शत्रू आहेत. .स्वराज्याचे उत्पन्नस्वराज्याच्या एकूण उत्पन्नाविषयी फारशी निश्चित माहिती उपलब्ध नाही. शिवाजी महाराजांच्या मृत्युसमयी स्वराज्याचे एकूण उत्पन्न एक कोटी होन (सुमारे ४ कोटी रुपये) एवढे होते. ही रक्कम खरी असेल तर ती अत्यंत लक्षणीय आहे. कारण, १६४८मध्ये मुघल सल्तनतीचे क्षेत्रफळ सुमारे २.२ लाख चौ.कि.मी. असून त्याचे वार्षिक उत्पन्न थोडे अधिकच, म्हणजे १२ कोटी रुपये होते. यानुसार प्रति एक लाख चौ.कि.मी. क्षेत्रफळामागे मुघलांचे उत्पन्न सुमारे ५५ लाख रुपये होते. त्या प्रमाणात शिवाजी महाराजांच्या राज्याचे क्षेत्रफळ हे एक लाख चौ.कि.मी.पेक्षा कमी असल्यामुळे स्वराज्याचे वार्षिक उत्पन्न सुमारे ५५ लाख रुपये असावे अशी अपेक्षा होती.ही गोष्ट खरी आहे की, मुघल सल्तनतीमध्ये राजस्थानासारखी रुक्ष वाळवंटी भूमी होती, तर दुसरीकडे गंगाघाटीप्रमाणे सुपीक भागही होता. शिवाजी महाराजांच्या राज्याला किनाऱ्यामुळे सीमाशुल्क आणि व्यापारी वाहतूक यांचा लाभ होता, परंतु दुसरीकडे त्यांच्या राज्याचा मोठा भाग सह्याद्री पर्वतरांगेत होता. मग त्यांच्या राज्यातील प्रति क्षेत्रफळाच्या हिशोबाने एवढे जास्त उत्पन्न कसे आले, हा प्रश्न निर्माण होतो. याबाबत निश्चित उत्तर मिळत नाही, परंतु काही शक्यता नमूद करता येतात. पहिली म्हणजे—शिवाजी महाराजांनी शेतीला उत्तेजन दिले. शेतकऱ्यांना बी-बियाणे, नांगर-बैल आणि उदरनिर्वाहासाठी बिनव्याजी कर्जे पुरवली. दुसरी म्हणजे—त्यांनी महसूल व्यवस्था केंद्रित ठेवली, जी मुघल सल्तनतीमधील जागीरदारी आणि कंत्राटी महसूल पद्धतीपेक्षा अधिक परिणामकारक होती. तिसरी म्हणजे—त्यांनी महसूल गोळा करण्याची पद्धत रोख रकमेऐवजी उत्पन्नाच्या स्वरूपात ठेवली. 