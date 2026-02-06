Premium|Fonda Fort: छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जिंकलेला फोंडा किल्ला: गोवा आणि कर्नाटकातील हिंदवी स्वराज्याचे प्रतीक

फोंडा किल्ला गोवा आणि कर्नाटकातील हिंदवी स्वराज्याचे प्रतीक आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी फोंडा जिंकून आदिलशहा आणि पोर्तुगीजांवर दबाव निर्माण केला. फोंडा किल्ला जिंकल्यामुळे गोव्यात भूमिपुत्रांना अभय मिळाले आणि त्यांची संस्कृती अबाधित राहिली. फोंडा किल्ला शिवाजी महाराजांच्या व्यापक लोककल्याणकारी स्वराज्याची साक्ष देतो..छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्थापन केलेले हिंदवी राज्य केवळ एका राज्यापुरते मर्यादित नव्हते. त्यांनी महाराष्ट्रातील असंख्य गडकिल्ले जिंकले, काही बांधले त्याप्रमाणेच त्यांनी कर्नाटक, तमिळनाडू इत्यादी राज्यांतील अनेक गडकिल्ले जिंकले आणि त्या ठिकाणी लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्था निर्माण केली. महाराष्ट्राच्या शेजारी असलेला गोवा हा महाराष्ट्राच्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीयदृष्ट्या अनुबंध असलेला प्रांत आहे. या ठिकाणी कदंब, राष्ट्रकूट, चालुक्य, शिलाहार आणि यादव इत्यादींनी राज्य केले; परंतु सोळाव्या शतकात आलेल्या पोर्तुगीजांनी गोवा काबीज केला. त्यांना विजापूरच्या आदिलशहाची आणि पुढे मोगलांची साथ मिळाली. त्या बळावर त्यांनी भूमिपुत्रांचे अमानुष शोषण केले. सक्तीने धर्मांतर करणे, अमानुषपणे कर आकारणे यामुळे गोव्याची जनता त्रस्त झालेली होती. पोर्तुगीज आणि आदिलशहाला धडा शिकवून भूमिपुत्रांना न्याय मिळवून द्यावा, या उदात्त हेतूने शिवाजी महाराजांनी गोव्यावर चालून जाण्याचा निर्धार केला. गोवा आणि आदिलशहाच्या हद्दीवर असलेला फोंडा किल्ला जिंकला तर आदिलशहा आणि पोर्तुगीज यांच्यावर नियंत्रण मिळविता येईल, हे शिवाजी महाराजांनी अचूक हेरले.फोेंडा किल्ला आदिलशहाच्या ताब्यात होता. त्याला पोर्तुगीजांचे पाठबळ होते. आदिलशहा आणि पोर्तुगीज हे संगनमताने भूमिपुत्रांचा छळ करीत होते. त्यांना कायमचा धडा शिकविण्याचा निर्णय शिवाजी महाराजांनी घेतला. मुळात हा किल्ला सोळाव्या शतकात आदिलशहाने बांधला होता. तो अत्यंत मजबूत आणि अभेद्य होता. तो जिंकून घेण्याचा प्रयत्न शिवाजी महाराजांनी १६६४मध्ये केला होता. फोंडा किल्ला पणजीपासून आग्नेय दिशेला सुमारे २८ किलोमीटर अंतरावर मांडवी नदीची उपनदी खांदेपार नदीच्या काठावर आहे. पोर्तुगीजांच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने फोंडा किल्ला खूप महत्त्वाचा होता. आदिलशहा आणि पोर्तुगीजांचे ते एक महत्त्वाचे लष्करी केंद्र होते, कवचकुंडल होते. त्याच्या बळावरच त्यांनी गोवा आणि परिसरात थैमान घातले होते. त्यांना पायबंद घालण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी फोंडा जिंकण्याचा निर्णय घेतला. महाराजांचा हा निर्णय धाडसी होता. कारण फोंडा हा आदिलशहा आणि पोर्तुगीजांचे मर्मस्थान होता..Premium|Ramsej Fort: रामशेज किल्ल्याच्या शौर्यगाथेचा इतिहास: मराठ्यांच्या धैर्याची अमर कहाणी.फोंडा किल्ला जिंकायचा आणि आदिलशहा-पोर्तुगीजांच्या जाचातून प्रजेची मुक्तता करायची, या हेतूने शिवाजी महाराजांनी मार्च १६७५मध्ये रायगडावरून कुडाळकडे कूच केले. त्यांच्याबरोबर १५ हजार घोडदळ, १४ हजार पायदळ आणि १० हजार मजूर होते. त्यातील दोन हजार घोडदळ आणि सात हजार पायदळ इतके सैन्य सोबत घेऊन महाराजांनी एप्रिल १६७५मध्ये फोंडा किल्ल्याला वेढा घातला. उर्वरित सैन्य त्यांनी एटगेरी, गोवळकोंडा, कारवार इत्यादी भाग जिंकण्यासाठी पाठवले. पावसाळ्यातदेखील मोहीम कायम ठेवून फोंडा किल्ला जिंकायचाच, या निर्धाराने शिवाजी महाराजांनी वेढा घातला. महमदखान हा फोंड्याचा किल्लेदार होता. तो चिवटपणे किल्ला लढवत होता. त्याच्याजवळ चार महिने पुरेल एवढीच रसद होती. रुस्तम ए जमान आणि बहलोलखान त्याला मदत घेऊन येत असल्याची बातमी मिळताच शिवाजी महाराजांनी सैन्य पाठवून त्यांचे मार्ग अडविले. फोंड्याला सुरुंग लावले. सैन्याच्या रक्षणाकरिता भिंत बांधली. किल्ल्याभोवतीचा खंदक भरून काढला. फोंडा किल्ला शिवाजी महाराजांनी जिंकला तर आपले राज्य जाणार, हे ओळखून पोर्तुगीज चोरून किल्लेदार महमदखानाला रसद पाठवू लागले. पोर्तुगीजांची मदत घेऊन जाणारी दहा शिबाडे (नावा) शिवाजी महाराजांनी पकडली. फोंडा किल्ल्यावर प्रवेश मिळविण्यासाठी महाराजांनी तोफांचा मारा चालूच ठेवला. त्यांनी पाचशे शिड्या तयार करून शिडीवरून तटाच्या आत प्रवेश करणाऱ्या सैनिकाला प्रत्येकी अर्धा शेर वजनाचे सोन्याचे कडे बक्षीस देण्याचे ठरविले. अशी पाचशे सोन्याची कडी तयार करून घेतली. मराठा सैन्याने महमदखानाला जेरीस आणले. शिवाजी महाराज स्वतः फोंडा किल्ल्याच्या वेढ्याचे मार्गदर्शन करीत होते. मराठ्यांचा विजय झाला. फोंडा किल्ला जिंकला. किल्लेदार महमदखान शरण आला. त्यानंतर महाराजांनी अंकोला, शिवेश्वर आणि कारवार जिंकले. शिवाजी महाराजांनी फोंडा किल्ल्याची डागडुजी केली. त्याचे मजबुतीकरण केले. फोंडा किल्ला जिंकल्यामुळे स्थानिक प्रजेला दिलासा मिळाला. त्यांच्या जीवित, मालमत्ता आणि संस्कृतीचे रक्षण झाले. आदिलशहा आणि पोर्तुगीजांच्या अमानुष सत्तेला पायबंद घातला गेला. फोंडा किल्ला छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जिंकून घेतल्यामुळे त्या किल्ल्याला ‘शिवाजी किल्ला’ असे म्हटले जाऊ लागले. आजही फोंडा किल्ल्याला ‘शिवाजी किल्ला’ या नावानेच ओळखले जाते..फोंडा किल्ला शिवाजी महाराजांनी जिंकल्यामुळे त्यांनी आदिलशहाच्या ताब्यातील अंकोला, कारवारपर्यंतचा भाग जिंकून घेतला. पोर्तुगीजांच्या अमानुष सत्तेला पायबंद घातला गेला. फोंडा जिंकल्यानंतर शिवाजी महाराजांनी आपले सहकारी येसाजी कंक यांना किल्लेदार केले. त्यांचा पुत्र कृष्णाजी कंक यांना त्यांच्या मदतीला ठेवले. धर्माजी नागनाथ यांना मुखत्यार केले. शिवाजी महाराजांनी फोंडा किल्ला जिंकून कर्नाटकातील अनेक भाग जिंकला. याबाबत जेेधे शकावली सांगते, ‘फाल्गुल वद्य पंचमीस (१६७५) शिवाजीराजे मोहिमेवर निघाले व चैत्र वद्य पंचमीस त्यांनी फोंडा किल्ल्याला वेढा घातला. बरोबर सर्जेराव जेधे होते. शिवाजी राजांनी फोंडा किल्ल्याच्या तटाखाली सुरुंग उडवून तट फोडला (व किल्ला जिंकला) आणि ज्येष्ठ महिन्यात कारवार, शिवेश्वर व अंकोला शहरे ताब्यात घेतली.’ मे १६७५मध्ये शिवाजी महाराजांनी फोंडा जिंकून आदिलशहाच्या ताब्यातील अंकोला, कारवार, शिवेश्वर ही महत्त्वाची शहरे ताब्यात घेतली, असे शिवकालीन जेधे शकावली सांगते. २५ मे १६७५च्या पत्रात कारकारकर इंग्रज मुंबई इंग्रजांना लिहितात, की फोंड्याचा विजय हे त्यांच्या कर्नाटकातील यशाचे फळ आहे.फोंडा विजयाने शिवाजी महाराजांच्या हिंदवी स्वराज्याचा गोवा आणि कर्नाटकात प्रवेश झाला. आदिलशहा आणि पोर्तुगीजांवर वचक बसला आणि स्थानिक प्रजेला न्यायावर आधारलेले लोककल्याणकारी स्वराज्य मिळाले. शिवाजी महाराजांनी फोंडा किल्ला जिंकून दक्षिणेत पदार्पण केले, याबाबत समकालीन कृष्णाजी अनंत सभासद लिहितात, ‘फोंड कोट इदलशाही होता. तेथे मोहबतखान राजबिंडा सरदार जबरदस्त होता. ते जागा वेढा घालून, सुरुंग लावून हुडे बुरुज उडविले. फोंड घेतले. मोहबतखानास कौल देऊन विजापुरास जावयास निरोप दिला. तेव्हा राजियाकडील सरदार इभ्रामखान मुसलमान मोठा धारकरी, लष्कराचा हजारी बरोबरी होता. त्याने कष्ट मेहनत बहुत केली. फोंड (फोंडा) घेऊन कडवाड (कारवार), शिवेश्वर, मिरज, अंकोले, कदरे, सुपे, उडवे हे कोट कोकणचे कुल घेऊन गोकर्ण, महाबळेश्वर, वरघाट सुपे येथवर सरद (सरहद) लावली व गोवियाचे (गोवा) फिरंगी यास दबावून त्याजवळून तोफा, नख्त, जडजवाहीर घेऊन आपलेेसे करून, त्यास उदमास कौल देऊन आलम दरफ्फी (दळणवळण) करावयासि निरोप दिला. असे कुल कोंकण काबीज केले.’ फोंडा किल्ला जिंकून शिवाजी महाराजांनी आदिलशाही भाग जिंकला व गोव्याच्या पोर्तुगीजांवर दबाव निर्माण केला, असे समकालीन सभासद सांगतात..Premium| Ajinkyatara Fort: स्वराज्याची पाचवी राजधानी ‘अजिंक्यतारा’.हतबल झालेल्या भारतीयांच्या मनात आपण मोगल, आदिलशहा, सिद्दी, पोर्तुगीज आणि इंग्रजांच्या विरुद्ध लढू शकतो, आपण जिंकू शकतो आणि आपण उत्तम प्रकारे राज्यकारभार करू शकतो, ही प्रेरणा छत्रपती शिवाजी महाराजांनी निर्माण केली. या प्रेरणेच्या बळावर महाराजांचे सैन्य अन्यायाविरुद्ध लढत होते. त्यांच्या मृत्यूनंतरदेखील लढत होते. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी निर्माण केलेल्या स्वराज्याचे छत्रपती संभाजी महाराजांनी मोठ्या धैर्याने, शौर्याने आणि चातुर्याने रक्षण अन् संवर्धन केले. संभाजी महाराजांच्या काळात फोंडा किल्ला जिंकून घेण्यासाठी पोर्तुगीज विजरई सुमारे ३२०० सैन्य, तोफा आणि घोडेस्वार घेऊन २७ ऑक्टोबर १६८३ रोजी फोंड्याला निघाला. राजापुरात असणाऱ्या संभाजी महाराजांना ही वार्ता समजली. त्यांनी आपले हेर तिकडे रवाना केले. विजरईने १ नोव्हेंबर १६८३ रोजी फोंड्याला वेढा घातला. येसाजी कंक आणि कृष्णाजी कंक यांनी त्याच्यावर तोफांचा भडिमार सुरू केला. त्याने तटाला भगदाड पाडले व गडात घुसण्याचा तो प्रयत्न करू लागला. तेव्हा मराठा सैन्याने विजरईच्या सैन्यावर हल्ला केला. हातघाईची लढाई सुरू असतानाच संभाजीराजांनी येसाजी कंकांच्या मदतीला ४ नोव्हेंबर १६८३ रोजी घोडदळ आणि पायदळाची कुमक पाठवली. फ्रेंचांनी पोर्तुगीजांना मदत पाठवू नये, म्हणून संभाजीराजांनी त्यांच्यावर दबाव आणला. राजापुरात असणाऱ्या संभाजीराजांनी फोंड्याला जाण्याचा निर्णय घेतला. सुमारे १,५०० सैनिकांची फौज घेऊन संभाजीराजे येसाजी कंकांच्या मदतीला आले. साक्षात राजाच आपल्या मदतीला आलेला पाहून येसाजी कंक आणि मराठा सैन्याला स्फुरण चढले. घनघोर लढाईला सुरुवात झाली. संभाजी महाराजांनी विजरईवर हल्ला केला. शेवटी १० नोव्हेंबर १६८३ रोजी पोर्तुगीज विजरईने माघार घेतली आणि तो पणजीकडे पळून गेला. मराठ्यांनी त्याचा पाठलाग केला. फोंडा किल्ला अजिंक्य राहिला. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जिंकून घेतलेला फोंडा किल्ला संभाजीराजांनी राखला; परंतु या लढाईत येसाजी कंक आणि कृष्णाजी कंक जखमी झाले. याबाबत समकालीन जेधे शकावली सांगते, ‘कार्तिक वद्यसप्तमीला (१६८३) संभाजीराजे फोंड्याला पोहोचले. गोवेकर फिरंग्यांनी किल्ल्याला वेढा घातला होता. त्यावर हल्ला करून तो उठवला. त्या लढाईत येसाजी कंक आणि त्यांचा मुलगा कृष्णाजी कंक यांनी मोठा पराक्रम गाजवला.’ पुढे कंक भूतोंडीला गेले. संभाजी महाराजांनी त्यांना प्रत्येकी एक हजार होन बक्षीस दिले आणि त्यांना सुभा दिला. फोंडा किल्ल्याच्या संरक्षणासाठी संभाजी महाराजांनी जवळच एक गड बांधला, त्याचे नाव मदनगड किंवा मर्दनगड असे ठेवण्यात आले..शिवाजी महाराजांनी फोंडा जिंकून आदिलशहा आणि पोर्तुगीजांवर दबाव निर्माण केला. फोंडा हा गोवा आणि कर्नाटकातील हिंदवी स्वराज्याचे प्रतीक आहे. फोंडा किल्ला जिंकल्यामुळे गोव्यात भूमिपुत्रांना अभय मिळाले आणि त्यांची संस्कृती अबाधित राहिली. फोंडा किल्ला शिवाजी महाराजांच्या व्यापक लोककल्याणकारी स्वराज्याची साक्ष देतो.फोंडा किल्ल्याचे भौगोलिक स्थानफोंडा किल्ला गोवा राज्यातील खांदेपार नदीच्या काठावर असून, तो पणजी शहराच्या आग्नेय दिशेला सुमारे २८ किलोमीटर अंतरावर आहे. हा डोंगरी किल्ला असला तरी दुर्गम नाही.फोंडा किल्ल्यावरील प्रेक्षणीय स्थळेफोंडा किल्ल्याचे तटबंदी आणि बुरुजाचे अवशेष आहेत. जीर्ण झालेल्या फोंडा किल्ल्याचे पुनर्बांधकाम गोव्याच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री शशिकला काकाडेकर यांनी केले. तेथे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा भव्य असा अश्वारूढ पुतळा आहे. खांदेपार नदीचा निसर्गरम्य परिसर आणि किल्ला पाहण्यासारखा आहे. जवळच मंगेशी येथील मंदिर, कवळे येथील शांतादुर्गा मंदिर, मडोंळ येथील महालसा नारायणी मंदिर पाहण्यासारखे आहे.फोंड्याला जाण्याचा मार्ग : फोंडा किल्ला पणजीपासून आग्नेयेला सुमारे २८ किमी अंतरावर आहे. पणजीला रेल्वे, विमान, बस किंवा खासगी वाहनाने जाता येते. तेथून स्थानिक वाहनाने किंवा आपल्या गाडीने फोंडा किल्ल्यावर जाता येते. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जिंकलेला आणि छत्रपती संभाजी महाराजांनी रक्षिलेला फोंडा किल्ला आवर्जून पाहिला पाहिजे. गोव्याला जाऊन फोंडा किल्ला न पाहणे हे दुर्दैवच म्हटले पाहिजे.छत्रपती शिवाजी महाराजांनी फोंडा जिंकून घेतल्यामुळे त्या किल्ल्याला ‘शिवाजी किल्ला’ असे म्हटले जाऊ लागले. फोंडा विजयाने शिवाजी महाराजांच्या हिंदवी स्वराज्याचा गोवा आणि कर्नाटकात प्रवेश झाला. आदिलशहा आणि पोर्तुगीजांवर वचक बसला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.