Premium|Fonda Fort: छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जिंकलेला फोंडा किल्ला: गोवा आणि कर्नाटकातील हिंदवी स्वराज्याचे प्रतीक

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जिंकलेला फोंडा किल्ला: गोवा आणि कर्नाटकातील हिंदवी स्वराज्याचे प्रतीक

फोंडा किल्ला गोवा आणि कर्नाटकातील हिंदवी स्वराज्याचे प्रतीक आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी फोंडा जिंकून आदिलशहा आणि पोर्तुगीजांवर दबाव निर्माण केला. फोंडा किल्ला जिंकल्यामुळे गोव्यात भूमिपुत्रांना अभय मिळाले आणि त्यांची संस्कृती अबाधित राहिली.
डॉ. श्रीमंत कोकाटे
फोंडा किल्ला गोवा आणि कर्नाटकातील हिंदवी स्वराज्याचे प्रतीक आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी फोंडा जिंकून आदिलशहा आणि पोर्तुगीजांवर दबाव निर्माण केला. फोंडा किल्ला जिंकल्यामुळे गोव्यात भूमिपुत्रांना अभय मिळाले आणि त्यांची संस्कृती अबाधित राहिली. फोंडा किल्ला शिवाजी महाराजांच्या व्यापक लोककल्याणकारी स्वराज्याची साक्ष देतो.

