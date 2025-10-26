Premium| Panhala Victory: आदिलशाहीवर चढाई

केदार फाळके- editor@esakal.comदुसरा अली आदिलशाह याचा २४ नोव्हेंबर १६७२ रोजी मृत्यू झाला आणि त्याचा चार वर्षांचा मुलगा सिकंदर गादीवर आला. राज्यकारभाराची सर्व सूत्रे खवासखानाच्या हाती गेली; परंतु त्याने इतर सरदारांशी सत्ता वाटून घेण्यास नकार दिल्याने आदिलशाही सल्तनतीमध्ये अंतर्गत कलह निर्माण झाला. या अस्थिर परिस्थितीत शिवाजी महाराजांनी १६६७पासून आदिलशाहीशी जो शांततेचा तह सुरू होता त्याला मुरड घालून आपला राजदूत बाबाजी पुंडे यास विजापूराहून परत बोलाविले. पुढील काही वर्षे ते मुघल आघाडीवर आघात करत राहिले, त्याचबरोबर त्यांनी आदिलशाही जिंकून घेत आपल्या राज्याचा विस्तार सुरूच ठेवला. जोरदार आक्रमणांना प्रारंभ करण्यास मात्र काही काळ जावा लागला..मुंबईवर डच हल्ल्याचा धोकादरम्यान, फेब्रुवारी १६७३ मध्ये मुंबईवर संयुक्त डच–मराठा हल्ल्याची शक्यता निर्माण झाली. इंग्लंड आणि हॉलंड यांच्यात मार्च १६७२मध्ये युरोपात युद्ध पेटले होते, ज्याची बातमी सप्टेंबर महिन्यात भारतात पोहोचली. डिसेंबरामध्ये अशी माहिती मिळाली की, २२ डच जहाजांचा ताफा पश्चिम किनाऱ्याकडे सरकत असून त्यांचा मुंबईवर आक्रमणाचा मनोदय आहे. १६६९मध्ये सुरू झालेले मुंबई किल्ल्याचे बांधकाम १६७२ अखेरीस पूर्णत्वास गेले आणि सुमारे ५० तोफांनी सज्ज झाले. बेटावरील कायमस्वरूपी सैन्य ३०० होते — १८० इंग्रज, काही युरोपीय आणि पोर्तुगीज, तसेच इतर सैनिक. याशिवाय ४०० सशस्त्र ख्रिश्चन आणि १०० स्थानिक सैनिक होते. ५० घोडेस्वार असलेली एक इंग्रज अश्वदल कंपनीही तयार करण्यात आली. एकूण सुमारे ७८० सैनिक उपलब्ध होते. तात्पुरत्या स्वरूपात २४ फेब्रुवारी ते ७ मार्च १६७३च्या दरम्यान ५०० मुस्लिम आणि राजपूत सैनिकांची भरती करण्यात आली. नौदलात दोन फ्रिगेट्स — रिव्हेंज आणि हंटर — तसेच पकडलेले डच जहाज मेबूम आणि काही लहान नौका होत्या. १२ फेब्रुवारीला चार फ्रेंच जहाजे मुंबईत पोहोचली आणि ती समुद्राभिमुख तोफखान्याजवळ उभी करण्यात आली..१० फेब्रुवारीला डच ताफा जवळ येत असल्याचे निश्चित झाले. २० फेब्रुवारीला सात जहाजे नांगर टाकून उभी राहिली. रात्री ती जवळ आली, पण विरोध होईल हे लक्षात आल्याने मागे सरकली. नंतर ती कुलाब्याजवळ आणि बॅक बेमध्ये (सध्याचा नरिमन पॉइंट, मरिन ड्राइव आणि आसपासचा परिसर) फिरत राहिली. इंग्रजांनी दोन नियमित कंपन्या आणि भंडारी सैनिक कुलाबा–बॅक बे येथे तैनात केले; माहीम, वरळी, मलबार हिल, इत्यादी ठिकाणीही रक्षक नेमले.२२ फेब्रुवारीला डच जहाजांनी पुन्हा नांगर उचलून उत्तर दिशेला प्रयाण केले आणि दुसऱ्या दिवशी सुरतेच्या दिशेने निघून गेली. तरीही धोका टळल्याचे समजले नाही, कारण उर्वरित ताफा वेंगुर्ल्यात असल्याची बातमी आली आणि त्यांचा ॲडमिरल रिक्लॉफ व्हॅन गॉएन्सने शिवाजी महाराजांशी मुंबईवर संयुक्त हल्ला करण्याचा करार केल्याचे समजत होते. शेवटी, हा ताफा मुंबईवर आला नाही. मार्चच्या अखेरीस काही डच जहाजे परत सुरतेला गेली आणि पश्चिम किनाऱ्यावरील डच नौदल विखुरले. व्हॅन गॉएन्सचा ताफा उर्वरित वर्षभर सेंट थॉम येथे फ्रेंच जहाजांना वेढा घालत राहिला..शिवाजी महाराज आणि डच मिळून मुंबईवर संयुक्त हल्ल्या करणार असल्याची इंग्रजांना मिळालेली माहिती कितपत खरी होती हे निश्चित सांगता येत नाही. मराठी किंवा डच स्त्रोतांत त्याचा उल्लेख सापडत नाही. तथापि, सर चार्ल्स फॉसेट यांचे निरीक्षण विशेष उल्लेखनीय आहे — ‘‘जर असा खरोखरच हल्ला झाला असता, तर मुंबईच्या इतिहासाची दिशा पूर्णपणे बदलली असती.’’.पन्हाळा आणि परळीचा विजयअली आदिलशाहाच्या मृत्यूनंतर आदिलशाही सल्तनतीमध्ये अंतर्गत कलह सुरू असताना, शिवाजी महाराजांना दक्षिणेकडे राज्यविस्तार करण्याची मोठी संधी चालून आली. त्यांनी पन्हाळा आणि परळी (सज्जनगड) या महत्त्वाच्या दुर्गांवर लक्ष केंद्रित केले. ६ जानेवारी, १६७३ रोजी अनाजीपंत यांच्या नेतृत्वाखाली एक तुकडी आणि तीन दिवसांनी कोंडाजी फर्जंद यांच्या नेतृत्वाखाली दुसरी विशेष तुकडी पन्हाळा जिंकण्यासाठी पाठविण्यात आली. मोहिमेपूर्वी महाराजांनी कोंडाजीशी नीट चर्चा करून त्याला पालखी, वस्त्रे आणि दोन सुवर्णकडी बहाल केली; त्यांचे सहकारी गणाजी आणि मोत्याजी रवळेकर यांनाही सुवर्णालंकार देण्यात आले.कोंडाजी आणि अनाजी यांची राजापूर येथे भेट झाली. गुप्तहेरांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार मोहिमेचा आराखडा ठरविण्यात आला आणि मोहिमेस सुरूवात झाली. अनाजी तुकडीसह जंगलात लपून राहिले, तर कोंडाजी आणि त्यांचे शूर सहकारी शिड्या, दोरखंड आणि इतर साधने घेऊन किल्ल्याकडे निघाले. ६/७ मार्चच्या रात्री ते उभा कडा लांघून दुर्गात प्रवेशले. अचानक शिंगे वाजू लागल्याने पहारेकऱ्यांनी धाव घेतली; त्यावेळी झालेल्या झटापटीत किल्ल्याचा हवालदार ठार झाला आणि अल्पावधीतच दुर्ग मराठ्यांच्या ताब्यात आला..विजयाची बातमी तत्काळ रायगडावर पोहोचविण्यात आली. आनंदित होऊन शिवाजी महाराजांनी दूताला शंभर होनांचे बक्षीस दिले, साखर वाटली; आणि विजयाचे नगारे वाजविण्याचा आदेश दिला. दुर्गांवरून तोफा दणदणू लागल्या. शिवाजी महाराज ९ मार्चला रायगडाहून निघून प्रतापगडामार्गे पन्हाळ्याला आले. महाराजांनी किल्ल्याची पाहणी केली, सैनिकांना बक्षीसे दिली आणि सुमारे महिनाभर तेथेच मुक्काम केला. यानंतर १ एप्रिल, १६७३ रोजी परळी दुर्गही मराठ्यांच्या ताब्यात आला..उमराणीची लढाईपन्हाळा हातचा गेल्याने विजापूर दरबारात खळबळ उडाली. मराठ्यांच्या आक्रमणाला आळा घालण्यासाठी पठाण सरदार अब्दुल करीम बहलूलखान याची नेमणूक करून बारा हजार घोडदळासह रवाना करण्यात आले. खान तिकोट्यामार्गे उमराणी येथे पोहोचला, त्याने तोफांची तटबंदी उभी केली आणि ज्यादाचे साहाय्य मिळण्याची वाट पाहू लागला.महाराजांना बहलूलखानाची नेमणूक झाली आहे, ही खबर मिळताच त्यांनी सेनापती प्रतापराव गुजर यांना आदेश दिला की, शत्रूला साहाय्य मिळण्यापूर्वीच त्याच्यावर आघात करावा. प्रतापरावांनी प्रचंड वेगाने हालचाल करून उमराणी गाठले, शत्रूला होणारा पाण्याचा पुरवठा तोडला आणि त्याच्या छावणीला वेढा घातला. यावेळी मराठ्यांची सैन्य संख्या १०–१५ हजार होती. लढाईला तोंड फुटल्यानंतर झालेली चकमक बाण आणि बंदुकींपुरती मर्यादित राहिली; परंतु पाण्याअभावी बहलूलखानाचे सैन्य त्रस्त झाले. एप्रिल महिन्याच्या कडक उन्हात तहान आणि थकव्याने ते कमकुवत झाले. सूर्यास्ताच्या वेळी खानाने प्राणपणाने वेढा फोडण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी झालेल्या हातघाईच्या लढाईत मराठ्यांनी बहलूलखानाचा एक हत्ती मिळविला आणि आदिलशाही सरदार मुहम्मद बर्की ठार झाला..उमराणीच्या लढाईत आनंदरावांची तलवार तळपली. बहलूलखानाचा दारूण पराभव होऊन त्याचे सामान मराठ्यांनी लुटले. बहलूलखानाने तहाची मागणी करून शिवाजी महाराजांविरुद्ध पुन्हा न लढण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर आदिलशाही फौजेची तहान मिटली. विजयाने आनंदित होऊन प्रतापरावांनी बहलूलखानाला सोडून दिले. प्रतापरावांनी घेतलेल्या या निर्णयावर महाराजांनी निराशा व्यक्त केली..हुबळीवरील हल्लाउमराणीवरील स्वारीनंतर प्रतापराव गुजरांनी दक्षिणेकडे कूच करून कर्नाटकास धडक दिली आणि १६ एप्रिल, १६७३ रोजी हुबळीवर आक्रमण केले. येथे इंग्रजांची वखार होती. मराठ्यांनी शहरात प्रवेश करताच सर्वप्रथम कंपनीचे घर लुटले. तेथील कापड बाजारात आणून प्रतापरावांसमोर दाखविले गेले आणि गुप्त संपत्ती शोधाण्याकरिता जमिनीची खोदकामे झाली. कंपनीचा दलाल सापडावा म्हणून शोधमोहीम राबविण्यात आली, कारण मराठ्यांना वाटत होते की, लपविलेल्या पैशाचा त्याच्याकडे ठाव लागेल. इंग्रजांच्या अहवालात नमूद केले आहे — ‘‘मराठ्यांना असे वाटते की, आमच्या घरात नेहमी भरपूर पैसा असतो.’’दरम्यान, गोदामांमध्ये शोधाशोध सुरू असताना दारूगोळ्याचा स्फोट होऊन एक गोदाम उडाले आणि वीस मराठे ठार झाले. इंग्रजांना तांब्याचे पत्रे, शिसे, मिरी, कापड, साबण, तुरटी, कागद आणि रोख रकमेसह ७,८९४ होन आणि ३२ जुत्तल एवढा तोटा झाला. काही पोवळे आणि मण्यांच्या टोपल्या दलालाच्या चातुर्यामुळे वाचल्या. इंग्रज अधिकारी आणि दलाल यांना मिळून जवळपास ५,२०० रुपयांचा वैयक्तिक तोटा झाला..लूट सुरू असतानाच आदिलशाही सरदार मुजफ्फरखान हा चार-पाच हजार घोडदळासह येत असल्याचे मराठ्यांना समजले. त्यामुळे मराठ्यांनी मिळविलेली लूट घेऊन त्वरेने माघार घेतली आणि काही माल रस्त्यावरच सोडला. मुजफ्फरखान एक दिवस उशिरा पोहोचला, तत्पूर्वीच मराठे हुबळी सोडून निघून गेले होते.सातारा आणि पांडवगड घेतलेमराठ्यांची मोहीम पावसाळ्यातही सुरू राहिली. २७ जुलै, १६७३ रोजी सातारा दुर्ग जिंकला. १५ सप्टेबराची मुंबई कौन्सिलाची नोंद अनेक कारणांनी अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे. तीमध्ये मजकूर होता ः.३ जून, १६७३ रोजी थॉमस निकल्स याने रायगडावर शिवाजी महाराजांची भेट घेतली. हुबळीतील नुकसानीची जबाबदारी महाराजांनी नाकारली आणि अधिकाऱ्यांकडून अहवाल आल्यानंतरच निर्णय घेता येईल असे सांगितले. मात्र मीठ आणि लाकूड या किरकोळ बाबींवरील तक्रारी तत्काळ सोडविण्याचे आदेश दिले. महाराजांनी व्यापारावरील जकात दराचा प्रश्न विचारात घेण्याचे आश्वासन दिले. राजापूर जहाजाबद्दल त्यांनी थेट काहीही म्हटले नाही, परंतु दूताला सूचित केले की, ‘‘जर इंग्रजांना आपल्या मालावरून नुकसान भरून घ्यावयाचे असेल, तर मी अडविणार नाही.’’.थॉमस निकल्स याने रायगडाच्या भेटीत मराठ्यांच्या या राजधानीचे आपल्या दैनंदिनीत जे वर्णन केले आहे ते वाचण्यासारखे आहे. १३ मे-१३ जून या कालावधीत त्याने केलेल्या नोंदींपैकी रायगडाच्या अभेद्य बांधकामाबद्दलची नोंद पाहा ः२३ मे ः सकाळी त्या उंच टेकडीवर आम्ही गेलो. वाटेत पायऱ्या खोदल्या आहेत. दरवाज्यातील पायऱ्या पक्क्या खडकात खोदलेल्या आहेत. जिथे टेकडीला निसर्गतः अभेद्यता नाही तिथे २४ फूट उंचीचा तट बांधला आहे. ४० फुटांवर लगेच दुसरी भिंत बांधून हा किल्ला इतका दुर्भेद्य बनविला आहे की, अन्नाचा भरपूर पुरवठा झाल्यास तो अगदी अल्प शिबंदीच्या साहाय्याने सर्व जगाविरुद्ध लढू शकेल. पाण्याकरिता मोठे तलाव असून ते पावसाळ्यात भरल्यावर पाणी पुरून उरेल इतके होते. टेकडीच्या माथ्यावर मोठे शहर वसले आहे. घरे सामान्य प्रतीची खराब अशी आहेत. अत्युच्च भागी शिवाजीचा चौसोपी वाडा आहे, त्याच्या मध्यभागी मोठी इमारत असून तीत बसून तो कारभार पाहतो..२४ मे ः संभाजीने मला भेटी करिता एका ठिकाणी बोलाविले. तेथे शिवाजीचा चिटणीस (बाळाजी आवजी) बसला होता. त्याने इकडचे तिकडचे अनेक प्रश्न विचारीले. इंग्लंडच्या राजाजवळच्या माणसांची, घोड्यांची, शिपायांची संख्याही विचारली. समोरच्या झाडाला पाने किती आहेत असा उलट प्रश्न मी त्याला विचारला. आणि त्याचप्रमाणे मलाही त्या प्रश्नाचे उत्तर देता येत नाही असे मी म्हणालो!१७ जून रोजी निकल्स मुंबईला परतला. दोन दिवसांनी शिवाजी महाराजांचा दूत भीमाजी मुंबईत आला. २५ जूनच्या कौन्सिल अहवालानुसार, भीमाजीने राजापूर प्रकरण निकाली काढण्यासाठी इंग्रजांना १०,००० होन भरपाई देण्याचा प्रस्ताव दिला आणि रोख रकमेचा तुटवडा असल्याने ही रक्कम राजापूर सीमाशुल्कातून वसूल करण्याचे सुचविले. हुबळीतील लुटीबद्दल त्याने म्हटले की, ते कार्य आदिलशाही सैनिकांचे असून महाराज त्यासाठी जबाबदार नाहीत. उलट त्याने अशी तक्रार केली की, इंग्रजांनी शिवाजी महाराजांचे जे शत्रू आहेत त्यांच्या जहाजांना आश्रय दिला आहे. शिवाय त्याने महाराजांकरिता दोन-तीन तोफा मागितल्या..Premium| Great Maratha Resurgence: पुरंदरच्या तहात गमावलेले गड मराठ्यांनी कसे परत मिळवले?.प्रेसिडेंटने मुघल आरमार मुंबईत का थांबवून घेतले, याबाबत स्पष्टीकरण दिले आणि १०,००० होन भरपाई अपुरी असल्याचे सांगितले. तेव्हा भीमाजीने रायगडावर चर्चा करण्यासाठी प्रतिनिधी पाठविण्याची विनंती केली. मुंबई कौन्सिलाने नारायण शेणवीला भीमाजीसोबत रायगडाला पाठविले. इंग्रजांनी नारायणास असे सूचित केले की, शिवाजी महाराजांनी इंग्रजांना नुकसान भरपाई म्हणून ८,००० ते १२,००० होन रोख किंवा वस्तुरूपाने 