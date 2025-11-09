Premium| Shivaji Maharaj Coronation: शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक म्हणजे रायगडावर उभा राहिलेला स्वराज्याचा सुवर्ण अध्याय

शेकडो गडकोटांचे, जलदुर्गांचे आणि विशाल सेनेचे आधिपत्य सांभाळणारे शिवाजी महाराज त्या काळात हिंदू प्रजेच्या श्रद्धा, आशा आणि स्वाभिमानाचे प्रतीक झाले होते. त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वात प्रजेने आपल्या भाग्याचा निर्माता पाहिला. भूषणासारखा कवी त्यांना ‘हिंदुपती पातशाह’ संबोधू लागला. एवढे विशाल आणि संघटित राज्य निर्माण होऊनही शिवाजी महाराजांचा विधिवत राज्याभिषेक झालेला नव्हता—आणि हाच त्या काळातील सर्वांत मोठा ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक अपूर्णांक होता. दिल्ली, चितोड, कर्णावती, देवगिरी, विजयनगर, वारंगळ या महान सिंहासनांचे अस्तित्व संपुष्टात आल्यानंतर भारतात कोणत्याही हिंदू शासकाचा सार्वभौम राज्याभिषेक झाला नव्हता. या दृष्टीने ‘शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक’ ही केवळ राजकीय नव्हे तर सांस्कृतिक पुनर्जागरणाची घटना होती.शिवाजी महाराज मुघलांचे मनसबदार नव्हते आणि कोणत्याही इस्लामी सत्तेचे मांडलिकही नव्हते; परंतु त्यांच्या सार्वभौमतेला औपचारिक मान्यता नव्हती. मुघल आणि दख्खनी सत्तांसाठी ते एका जमीनदाराचा पुत्र, युरोपियांसाठी बंडखोर सेनानी आणि हिंदूंसाठी मुक्तीचा प्रतीक ठरलेला नायक होते. त्यामुळे त्यांनी दिलेल्या वतन आणि इनामांना तसेच केलेल्या तह आणि करारांना कायदेशीर स्वरूप येण्यासाठी त्यांचा विधिवत राज्याभिषेक आवश्यक होता. प्रत्यक्षात, शिवाजी महाराजांची कारकिर्दीच्या प्रारंभीपासून उक्ती आणि कृती स्वतंत्र शासक म्हणून राहिली होती. त्यांच्या उपलब्ध पत्रांपैकी पहिले पत्र २८ जानेवारी, १६४६ या तारखेचे असून त्यावरील संस्कृत मुद्रा या गोष्टीची साक्ष देते. .परमानंदाने ‘शिवभारत’ या ग्रंथात अफजलखान आणि शिवाजी महाराज यांच्यात १६५९मध्ये जो पत्रव्यवहार झाला तो उद्धृत केला आहे. अफजलखानाने महाराजांना लिहिलेल्या पत्राचा आवश्यक भाग असा:‘‘ज्याअर्थी तुम्ही निर्भयपणे स्वतःच चक्रवर्ती राजाची चिन्हे धारण करीत आहात आणि अन्यायाने सुवर्णसिंहासनावर बसता आणि स्वतः मनुष्यांचा निग्रहानुग्रह करिता, स्वतंत्र होऊन वंदनीयांना वंदन करीत नाही; अजिंक्य होऊन लुंग्यासुंग्यांना भीत नाही, त्याअर्थी प्रतापी आदिलशहाने मला तुम्हावर पाठविले आहे.’’शिवभारतामधील अफजलखानाच्या पत्रातला उपर्युक्त उतारा हे दाखवून देतो की, राज्याभिषेकाची आवश्यकता १६७४मध्ये नव्हे तर, १६५९ किंवा त्याही पूर्वीच निर्माण झाली होती.१६६५मध्ये जयसिंहाशी तह करतानाही त्यांनी मुघली मनसब नाकारली. कारण मुघल मनसब स्वीकारणे म्हणजे आपल्या स्वतंत्र कारकिर्दीवर डाग लावण्यासारखे होय, अशी त्यांची धारणा असावी. राज्याला औपचारिक राज्याभिषेकाद्वारेच कायदेशीर अधिष्ठान, प्रजेच्या दृष्टीने स्थैर्य आणि धार्मिक-राजकीय वैधता प्राप्त होणार होती. या दृष्टिकोनातून १६७४चा शिवराज्याभिषेक हा स्वराज्याच्या आत्मसन्मानाचा आणि राष्ट्राच्या स्वत्व-जागृतीचा सर्वोच्च क्षण ठरला.औरंगजेबाने संभाजी महाराजांची हत्या केल्यानंतर राजाराम महाराजांनी जिंजीच्या दुर्गाचा आश्रय घेतला. तेथे त्यांना आठ वर्षे मुघलांनी वेढलेले असतानाही स्वराज्य टिकून राहिले — कारण शिवाजी महाराजांनी औपचारिक राज्याभिषेक करून राज्याला वैधता आणि राजकीय अधिष्ठान प्रदान केले होते. .मुघल सल्तनतीचे वास्तववादी स्वरूपत्याकाळी मुघल सल्तनत म्हणजेच भारताचे सार्वभौमत्व असे मानले जाई. मुघलांशी झालेला तह म्हणजे ‘हिंदुस्थानाशी तह’ असे समजत असत. सर्व राजपूत आणि दख्खनी सत्ताधीश मुघलांचे मांडलिक होते. एखादा राजा मृत्यू पावला, तर त्याचे राज्य खालसा केले जाई आणि वारसाला गादीवर बसण्यासाठी बादशाहाची आज्ञा घ्यावी लागे. अशी अनुमती मिळाल्यास त्याला मनसब दिली जाई, जी प्रत्यक्षात नोकरीच होती. त्यामुळे राजपूत राजांना स्वतःच्या राज्याबाहेर मोहिमांवर पाठविणे हे सामान्य होते.अंबराचा (जयपूर) राजा मिर्झाराजा जयसिंह, मारवाडाचा (जोधपूर) राजा जसवंतसिंह हे मुघल बादशाह सांगेल तेथे संपूर्ण हिंदुस्थानात मोहिमेवर जात. बहुतेक राजपूत राजांच्या वाट्याला साधारण नोकऱ्याच आल्या. उदयपूराचे राणा ही १६१६ नंतर मुघलांचे मांडलिक बनले. मुघल कागदपत्रांमध्ये भारतीय राजांचा उल्लेख ‘जमीनदार’ असा येतो. इतकेच नव्हे, त्यांनी पोर्तुगाल आणि इंग्लंडलाही ‘जमीदार-ए पोर्तुगाल’ आणि ‘जमीदार-ए इंग्लंड’ अशी संबोधने दिली.जिजामातांचे पिताश्री आणि शिवाजी महाराजांचे आजोबा लखुजीराजे जाधवराव हे निजामशाह आणि मुघल बादशाहाची चाकरी करीत. शिवाजी महाराजांचे आजोबा मालोजी राजे हे निजामशाहाचे नोकर होते. ते निजामशाहीकडून लढताना इंदापुराला झालेल्या लढाईत मारले गेले. शिवाजी महाराजांचे पिताश्री शाहजी राजे हे निजामशाह, मुघल बादशाह आणि आदिलशाह यांची नोकरी करीत. राजपूतांप्रमाणे मराठ्यांच्या वाट्याला साधारण नोकऱ्याच आल्या. मराठे स्वतंत्र राज्य करण्यापेक्षा वतनदारीला अधिक महत्त्व देत आणि ती मिळविण्यासाठी ते कोणत्यातरी सुलतानाची चाकरी करण्यात धन्यता मानीत. अशा राजकीय पार्श्वभूमीवर शिवाजी महाराज हे इस्लामी सत्तांच्या विरुद्ध ठामपणे उभे राहिले. .गागाभट्टगागाभट्ट आणि शिवाजी महाराजांची ओळख १६७४च्या पूर्वीपासून होती. कारण, एप्रिल १६६४पूर्वी राजापूर येथे शिवाजी महाराजांच्या आदेशाने एका सामाजिक-धार्मिक प्रश्नावर विचार करण्यासाठी बोलाविलेल्या पंडितांच्या सभेचा संस्कृत निर्णय उपलब्ध आहे. त्या निर्णयाच्या सुरुवातीला उपस्थित असलेल्या १५ पंडितांची नावे दिली असून त्यामधील पहिले नाव गागाभट्टांचे आहे. यावरून स्पष्ट होते की, एप्रिल १६६४ पूर्वीच शिवाजी महाराजांना धर्मशास्त्रविद् म्हणून गागाभट्ट परिचित होते. तसेच त्या निर्णयासोबत दिलेल्या ‘शिवप्रशस्ति’ नावाच्या प्रशंसात्मक काव्यातूनही असे दिसते की, त्या काळीच गागाभट्टांना शिवाजी महाराजांच्या महान कार्याची पूर्ण जाणीव होती. शिवाजी महाराजांचा एवढा पराक्रम पाहून ते म्हणाले,‘‘मुसलमान बादशाह तक्तीं बसून, छत्र धरून पातशाही करितात आणि शिवाजीराजे यांनी ही चार पादशाही दाबविल्या. पाऊण लाख घोडा लष्कर गडकोट असे मेळविले असतां त्यांस तक्त नाहीं. या करितां मर्हाठा राजा छत्रपती व्हावा असें चित्तांत आणिलें. ते राजियांसहि मानिलें. अवघे मातब्बर लोक बोलावून आणून विचार करितां सर्वांचे मनास आलें तेव्हां भट गोसावी म्हणूं लागले कीं, तक्तीं बसावें!’’सिंहासनारोहणासाठी गागाभट्टांनी ज्येष्ठ शुद्ध त्रयोदशी, शके १५९६ हा मुहूर्त निवडला. शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकासाठी गागाभट्टांनी ‘राजाभिषेकप्रयोग’ अशी पोथी लिहिली. .श्रीशिवराज्याभिषेकरायगडावर शिवाजी महाराजांना राज्याभिषेक होणार होता. हिराजी इंदुलकरांनी रायगडाची राजधानी म्हणून अत्युत्कृष्ट रचना केली. रत्नशाळेचे अधिकारी आणि रामाजी दत्तो ३२ मणाचे सुवर्ण सिंहासन घडवू लागले. अभिषेकशाला, होमशाला यांनी आकार घेतला. सप्तसरितांचे जल रायगडावर आणले. हेन्री ऑक्झिंडन हा इंग्रज राजदूत जॉर्ज रॉबिन्सन आणि थॉमस मायकेल या सहकाऱ्यांना घेऊन महाराजांना आणि इतर मंत्र्यांना देण्यासाठी मोठमोठे नजराणे घेऊन मुंबईहून रायगडावर दाखल झाला. शिवाजी महाराजांनी प्रतापगडास १९ मे, १६७४ रोजी भेट दिली. तेथे भवानीदेवीला सव्वा मण सोन्याचे छत्र अर्पण करण्यात आले. भोसले घराण्याचे कुलोपाध्ये बाळंभट्ट ढोकेकर यांच्या हस्ते गागाभट्टांच्या मार्गदर्शनाखाली शिवाजी महाराजांना राज्याभिषेक होणार होता.राज्याभिषेक-विधी सुरू झाले. २९ मे, १६७४ रोजी महाराजांची मुंज झाली. यावेळी महाराजांची सुवर्ण, रौप्य, ताम्र, इत्यादी धातूंनी तुला करण्यात आली. महाराजांची तुला करण्यासाठी १६,००० होन लागले. त्यावरून असे दिसते की, महाराजांचे वजन १५० पौंड म्हणजे ६८ किलो असावे. .३० मे, १६७४ रोजी शिवाजी महाराजांचा सोयराबाईंशी पुन्हा समंत्रक विवाह लावण्यात आला. नंतर गणेशपूजन, कलशसंस्थापन, पुण्याहवाचन, यजमानास अभिसिंचन, षोडशमातृकापूजन, नांदीश्राद्ध, पुरोहितवरण, रक्तसूत्रकंकण, पट्टबंधन, इत्यादी विधी झाले. अग्नी विसृज्य केला गेला. दुसऱ्या दिवशी ऐंद्रियशांती झाली. मग गृहयज्ञ, नक्षत्रहोम, दानधर्म, ब्राह्मणभोजन, इत्यादी विधी पार पडले. २ जून, १६७४ मंगळवार यादिवशी कोणतेही विधी नव्हते. ३ जूनला, बुधवारी नक्षत्रयज्ञ होऊन आचार्यांना ‘प्रतिमादान’ केले गेले. ४ जून, गुरुवारी निर्ऋतियाग झाला. याच दिवशी पुण्याहवाचन आणि दक्षिणेचा कार्यक्रम झाला. ५ जून रोजी ऐंद्रियशांतीचे काम आटोपले.ज्येष्ठ शुद्ध त्रयोदशी, शनिवारी म्हणजे ६ जूनला राज्याभिषेकाच्या मुख्य विधींना सुरुवात झाली. गणेशपूजन, स्वस्तिवाचन, मातृकापूजन, वसोद्धारपूजन, नांदीश्राद्ध, नारायणपूजन आणि आजा होम झाला. आज्याहुती दिल्यानंतर राज्याभिषेकाचे विधी सुरू झाले. मंडपपूजन होऊन सप्तसरितांचे कुंभ आणून त्यांचे पूजन केले. औंदुबरवृक्षाची आसंदी स्थापन केली होती. महावेदीवर अग्नीची आणि ग्रहांची प्रतिष्ठापना झाली. सर्वप्रथम होम करण्यात आला. वेदांच्या सर्व शाखांच्या ब्राह्मणांनी वेदमंत्रांचा घोष केला.पूर्णाहुतीनंतर महाराजांना अभिषेकशालेत नेण्यात आले. सुगंधी तेल, चूर्णे आणि उष्णोदकाने महाराजांना समंत्रक स्नान घातले गेले. नंतर वेदमंत्रांच्या घोषात औदुंबराच्या आसंदीवर गुडघे टेकून तळपाय लागू न देता महाराजांनी विधिपूर्वक आरोहण केले. सर्व आचार्य आणि पुरोहित मंगल कलश घेऊन महाराजांपाशी आले आणि त्यांनी मंत्रघोषात अभिषेकाला सुरुवात केली. अभिषेक-समाप्ती होताच महाराज आसंदीखाली उतरले. अग्निनारायणाची प्रार्थना करून महाराजांनी आशीर्वाद घेतला. महाराजांनी तेथून अभिषेकशालेतील सुवर्णसिंहासनावर आरोहण केले. आसंदीवर इंद्र म्हणून केलेल्या अभिषेकाने प्रति इंद्र झालेला राजा सिंहासनस्थ केल्यानंतर इतर ब्राह्मणामात्य मंडळींनी त्यास आपला राजा मानून तेथून पुन्हा मंगलघोषात अभिषेकशालेत नेण्याकरिता ते त्यांचे समीप आले.सुवर्णासनावरून महाराज पुन्हा अभिषेकशालेत गेले. बरोबर जडावाचा कमरपट्टा लेऊन सोयराबाई आणि सतरा वर्षांचे युवराज संभाजी राजे होते. महाराजांना मंत्र म्हणून अभिसिंचन केले. या अभिसिंचनात सर्वांनी एकत्रित भाग घेतला होता. .अष्टदिशांना अष्टप्रधान कलश धारण करून उभे होते. पूर्वेस धृतपूर्ण सुवर्णकलश घेऊन पंतप्रधान मोरोपंत पिंगळे उभे होते. आग्नेयेस छत्र घेऊन सचिव अण्णाजी दत्तो उभे होते. दक्षिणेस दुधाने भरलेला रौप्यकलश घेऊन सरसेनापती हंबीरराव मोहिते उभे होते. नैर्ऋत्येस त्र्यंबकपंत सुमंत पंखा घेऊन, पश्चिमेस रामचंद्रपंत अमात्य दधिपूर्ण ताम्रकलश घेऊन, वायव्येस दत्ताजीपंत मंत्री मोर्चेल घेऊन उभे होते. मधुपूर्ण सुवर्णकलशासह मोरेश्वर पंडितराव उत्तरेस उभे होते. ईशान्येस न्यायाधीश निराजी रावजी मोरचेल घेऊन उभे होते. बाळाजी आवजीही तेथे होते. .प्रौढप्रतापपुरंदर क्षत्रियकुलावतंस सिंहासनाधिश्वर महाराजभारतावर इस्लामी सत्ताधिशांचा अमल असताना हिंदू परंपरेनुसार राजा सिंहासनावर बसणे ही इतिहासातील अभूतपूर्व घटना होती. ज्येष्ठ शुद्ध त्रयोदशी म्हणजे ६ जूनची पहाट झाली. हाती धनुष्य घेऊन ढाल-तलवारीची पूजा करून शिवाजी महाराज सिंहासनाकडे चालू लागले. कुलदेवता, जिजामाता, गागाभट्ट, बाळंभट्ट यांना वंदन केले. जिजामातांच्या आयुष्याचे आज सार्थक झाले होते. महाराजांनी शुभमुहूर्तावर उगवतीकडे पाहात, सिंहासनास पदस्पर्श न करता त्यावर आरोहण केले. पुरोहितांनी महाराजांच्या मस्तकी छत्र धरले. महाराज अभिषिक्त झाले. यावेळी ‘प्रौढप्रतापपुरंदर क्षत्रियकुलावतंस, सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज श्री शिवछत्रपती की जय’ असे घोष रायगडाच्या राजसभेत दुमदुमले.महाराजांना झालेल्या राज्याभिषेकाचे सभासदाने केलेले वर्णन अतिशय प्रत्ययकारी आहे. तो लिहितो ः‘‘तक्त सुवर्णाचें, बत्तीस मणांचें, सिद्ध करविलें. नवरत्नें अमोलिक जितकीं कोशांत होती. त्यामध्यें शोध करून मोठीं मोलाचीं रत्नें तक्तास जडाव केलीं. सप्त महान दिव्यांचीं उदकें व थोर थोर नदियांचीं उदकें व समुद्रांचीं उदकें, तीर्थक्षेत्रें नामांकित, तेथील तीर्थोदकें आणिलीं. सुवर्णाचे कलश केले व आठ कलश व आठ तांबे यांनीं अष्टप्रधानांनीं राजियास अभिषेक करावा असा निश्चय करुन सुदिन पाहून मुहूर्त पाहिला. अष्टप्रधान व थोर थोर ब्राह्मणांनीं स्थळोस्थळींचीं उदकेंकरून सुवर्णकलशपात्रीं अभिषेक केला. सिंहासनावर बसले. सिंहासनास अष्ट खांब जडित केले. अष्टप्रधानांचीं संस्कृत नांवें ठेविलीं. छत्र जडावाचें मोतीलग झालरीचे करून मस्तकावर धरिलें. छत्रपति असें नांव चालविलें. कागदींपत्रीं ‘स्वस्तिश्री राज्याभिषेक शक’ सिंहासनावर बसले त्या दिवसापासून नियत चालविला. येणेप्रमाणे राजे सिंहासनारूढ झाले. या युगीं सर्व पृथ्वीवर म्लेच्छ बादशहा. मऱ्हाटा बादशाहा येवढा छत्रपती जाला. ही गोष्ट कांहीं सामान्य जाली नाहीं.’’ .हिंदू अस्मितेचा अविष्कारमुघल सार्वभौमत्वाची तीन प्रमुख लक्षणे होती. १. मुघल बादशाहांच्या नावाची सोन्याची नाणी पाडणे. २. मुघल बादशाहांच्या नावाने संपूर्ण देशभर खुत्बा पढणे आणि ३. मुघल बादशाहांच्या नावाने जुलूस (कालगणना) चालविणे.आपण मुघलांचे मांडलिक समजले जाऊ नये म्हणून शिवाजी महाराजांनी तीन प्रमुख गोष्टी केल्या. १. स्वतःच्या मस्तकावर छत्र धरून स्वतःस ‘छत्रपती’ म्हणविले. २. स्वतःच्या नावाने सोन्याची नाणी पाडली आणि ३. राज्याभिषेक झाल्याच्या दिवसापासून कालगणना सुरू केली. त्यास ‘राज्याभिषेक शक’ असे नाव दिले. सार्वभौमत्वाच्या या प्रमुख तीन गोष्टी महाराजांनी राज्याभिषेकापासून सुरू केल्या.हेन्री ऑक्झिंडन याने ६ जूनला राज्याभिषेकप्रसंगी शिवाजी महाराजांना उंची नजराणा अर्पण केला. त्याने राज्याभिषेकाची दिलेली माहिती अतिशय रोमांचकारी आणि महत्त्वपूर्ण आहे. तो सांगतो:‘‘सहा जूनला सात किंवा आठच्या सुमारास मी दरबारात गेलो. राजा एका भव्य सिंहासनावर बसला होता. राजाचा मुलगा संभाजी, पेशवा मोरोपंडित आणि मोठे प्रतिष्ठित ब्राह्मण हे सिंहासनाच्या पायथ्याशी एका बैठकीवर बसले होते. इतर मंडळी आणि त्यांबरोबर सैन्यातील अधिकारी वगैरे मोठ्या आदराने उभी होती. मी काही अंतरावरून मुजरा केला. शिवाजी राजांना देण्यासाठी आम्ही हिऱ्याची अंगठी आणली होती. ती नारायण शेणवी याने वर धरली. थोड्या वेळाने शिवाजीराजांचे लक्ष आमच्याकडे गेले. आम्हाला त्यांनी जवळ येण्याची आज्ञा केली. अगदी सिंहासनाच्या पायथ्यापर्यंत. तेथे थोड्या वेळात विश्रांती घेतल्यावर आम्हाला निरोप देण्यात आला. तेवढ्या वेळात मी काही गोष्टी लक्षात ठेवल्या. .सिंहासनाच्या दोन्ही बाजूंस सुशोभित केलेले भाले उभे केले होते. भाल्यांच्या टोकावर सत्ता आणि अधिकार यांची निदर्शक अशी चिन्हे होती. उजवीकडच्या भाल्यावर दोन मोठे मासे होते. त्यांची डोकी सोन्याची होती. त्यांचे दात मोठे होते. डावीकडच्या भाल्यावर घोड्यांच्या पुष्कळ शेपट्या होत्या. एका रत्नजडित भाल्याच्या टोकावर सोन्याचा तराजू होता. तो समतोल ठेवला होता. हा तराजू म्हणजे न्यायाचा द्योतक होय. आम्ही वाड्याच्या प्रवेशद्वारापाशी आलो. तेथे दरवाज्याच्या दोन्ही बाजूस दोन लहान हत्ती होते. सोनेरी लगाम आणि मौल्यवान खोगीर घातलेले दोन उमदे घोडे होते. हे हत्ती आणि घोडे पाहून आम्हाला कौतुक वाटले. रायगडाच्या डोंगराचा रस्ता एवढा अवघड आणि धोक्याचा असूनही हे हत्ती वगैरे एवढ्या वरती कसे आणण्यात आले असतील याचे आम्हाला कोडे पडले.’’शिवाजी महाराजांची हत्तीवरून मिरवणूक निघाली. राजपथावरून देव-देवतांचे दर्शन घेत महाराज जगदीश्वराच्या मंदिरात गेले. देवदर्शन घेऊन मिरवणुकीने महाराज पुन्हा माघारी आले.राज्याभिषेकाचा आनंद मात्र फार काळ टिकला नाही. शिवाजी महाराजांच्या मातुःश्री जिजामाता १७ जून, १६७४ रोजी पाचाड येथे मृत्यू पावल्या. पाचाडात महाराजांनी जिजामातांचे वृंदावन बांधले. राज्याभिषेकावेळी निश्चलपुरी आणि त्यांचे अनुयायी नाराज होते. ही मंडळी नाराज राहू नयेत म्हणून महाराजांनी निश्चलपुरींकडून ललितापंचमीस, २३ सप्टेंबर, १६७४ या दिवशी दुसरा राज्याभिषेक करून घेतला. .Premium|Chhatrapati Shivaji Maharaj: शिवरायांच्या अपयशातूनही प्रेरणा; लाय पाटलाच्या धाडसाची कहाणी काय आहे माहितेय का..?.मुघल बादशाह आणि आदिलशाह यांची खिन्नताफारसी कागदपत्रांमध्ये शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाचा साधा उल्लेखही नाही. मात्र, सभासदाने मुघल बादशाह, आदिलशाह आणि इतर मुस्लिम शासकांनी या बातमीला कसा प्रतिसाद दिला याचे वर्णन केले आहे.‘‘पादशाहस कळून तक्तावरुन उतरून अंतपुरात गेले आणि दोन्ही हात भुईस घासून आपले देवाचे नाव घेऊन परम खेद केला. दोन दिवस अन्न-उदक घेतले नाही आणि बोलिले की, ‘खुदाने मुसलमानांची पातशाही दूर करून तक्त बुडवून मराठीयांस तक्त दिले. आता हद्द झाली.’ बहुत खेद दुःखाचे पर्वत मानिले. मग मोठे मोठे वजिरांनी नाना प्रकारे समाधान करून खाणाखुणा घालून तख्तावर बसविले. असेच विजापूरचे पादशाहस व भागानगरचे पादशाहस वरकड सर्वांस वर्तमान कळून खेद जहाला. रूम शाम इरान दुरान व दर्यातील पादशाहस खबर कळून मनात खेद करू लागले.''सभासदाचे हे वर्णने कदाचित अतिशयोक्तीपूर्ण किंवा काल्पनिकही असेल. मात्र, निश्चितच ते खरी भावना दर्शविते. मुघल बादशाह आणि आदिलशाह यांना ही बातमी कळली असता ते निराश किंवा खिन्न झाले असावेत. अंततः सभासदाच्या साध्या परंतु अर्थपूर्ण वाक्याची आठवण येते: ''या युगीं सर्व पृथ्वीवर म्लेच्छ बादशहा. मऱ्हाटा बादशाह येवढा छत्रपती जाला. ही गोष्ट कांहीं सामान्य जाली नाहीं.'' 