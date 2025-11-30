Premium|Shivaji Maharaj Gingee Vellore : गुलाम व्यापारावर बंदी आणि युरोपीय धर्तीवर किल्ल्यांची बांधणी! महाराजांच्या प्रशासनाची इंग्रजांकडून नोंद

केदार फाळकेफ्रेंच दूत जर्मेन मराठा छावणीत आला आणि शिवाजी महाराजांनी त्याला पाँडिचेरीच्या सुरक्षेचे आश्वासन दिले. महाराजांच्या छावणीकडे डचमंडळीही आली. त्यांनी व्यापारास परवानगी मागितली आणि महाराजांनी सकारात्मक उत्तर दिले; मात्र शेरखानाची माणसे आणि मालमत्ता त्यांच्या ताब्यात असल्याचे समजल्यावर, ते सुपूर्द केल्यावरच आश्वासनपत्र मिळेल, अशी आठवण करून दिली. मार्टिन याने शिवाजी महाराजांच्या छावणीचे वर्णन करताना म्हटले आहे, साध्या कापडाचे केवळ दोन तंबू असून एक शिवाजी महाराजांसाठी आणि एक प्रधानांसाठी होता.जुलै अखेरीस शिवाजी महाराजांनी तिरुमलवाडीतून आपली छावणी उठविली आणि वलिकंदपुरम्—तुंदुंगर्ति मार्गे एलवनासूराकडे कूच केले. तेथे एकोजी राजांच्या ताब्यात असणारा किल्ला महाराजांनी जिंकून घेतला. येथून मराठा फौज वनिकमवाडीकडे आली. २२ सप्टेबराला महाराजांनी फोर्ट सेंट जॉर्जचा गव्हर्नर विल्यम लँगहॉर्न यास पत्र पाठविले; परंतु त्याने कुत्बशाही तसेच मुघल यांच्यासोबत वैर निर्माण होईल या भीतीने थेट सहभाग नाकारणारा सभ्य प्रतिसाद दिला. .यावेळी इंग्रजांच्या मुंबई कांउन्सिलाने आपल्या मुख्यालयाला पाठविलेल्या पत्रात शिवाजी महाराजांविषयी सविस्तर भाष्य केले आहे. त्यांनी महाराजांना ‘उत्कृष्ट कर्तृत्वाची आस असलेला, युद्धकुशल, चपळ, दूरदृष्टीचा आणि आपल्या सेनेवर विलक्षण नियंत्रण असलेला शासक’ असे संबोधले. इंग्रज लिहितात, ‘‘शिवाजी महाराजांच्या हालचाली अतिशय वेगवान असल्याने त्यांच्या मोहिमांचा अंदाज घेणे कठीण आहे. कर्नाटक मोहिमेपूर्वी ते रायगड किल्ल्यावरील राजवाड्यात होते; परंतु एका ठराविक वादळानंतरच अचानक मोहिमेला निघाले, यावरून त्यांची गुप्तता, तल्लख निर्णयक्षमता आणि दमदार रणनीती स्पष्ट होते.’’अनेक ठिकाणी इंग्रज दूत शिवाजी महाराजांच्या छावणीत येत असत. छावणीची शिस्त, शस्त्रे, घोडे, गोळाबेरीज यांचे त्यांनी स्पष्टपणे कौतुक केले आहे. महाराजांच्या सेनादलाने कर्नाटकात केलेली जलद प्रगती त्यांना आश्चर्यचकित करीत होती. वेल्लोराचा दुर्ग जिंकणे सोपे नव्हते, कारण तो आदिलशाही कर्नाटकातील महत्त्वाचा दुर्ग होता. परंतु महाराजांची रणनीती, कठोर परिश्रम आणि स्थानिक परिस्थितीचे ज्ञान यामुळे हा विजय शक्य झाला.या मोहिमेमुळे स्वराज्याला दक्षिणेकडील दारे उघडली. तंजावर, जिंजी, वेल्लोर आणि आसपासच्या प्रांतांमध्ये मराठ्यांच्या राजकीय उपस्थितीची प्रगाढ छाप बसली. या विजयांमुळे शिवाजी महाराजांची सत्ता केवळ डोंगररांगांपुरती मर्यादित राहिली नाही तर ती दक्षिण भारतातही विस्तारली. हा संपूर्ण कालखंड म्हणजे शिवाजी महाराजांची राजनैतिक बुद्धिमत्ता, सैनिक कौशल्य आणि कुटुंबीय नातेसंबंध यांचा एकत्रित संगम आहे. कर्नाटक मोहीम ही केवळ सैनिकी विजयांची मालिका नव्हती; ती स्वराज्याच्या दूरगामी विस्ताराची आणि दक्षिणेच्या राजकारणातील नवी मांडणी करण्याची निर्णायक पायरी होती..Premium|Karnataka Campaign 1676 : कर्नाटक मोहीम (भाग एक).कर्नाटकामधील शिवाजी महाराजांचे प्रशासनकर्नाटक विजय अद्याप पूर्ण झाला नव्हता, तरीही शिवाजी महाराजांनी या नवीन प्रदेशातील संरक्षणव्यवस्थेची काटेकोर पुनर्रचना सुरू केली. त्यांचे प्रशासनिक धोरण सर्वत्र एकसमान होते—वतनव्यवस्थेची पुनर्रचना, करसुधारणा आणि सैनिकी शिस्त. छोटे, अप्रयुक्त किल्ले पाडून तेथील दारूगोळा आणि सामग्री जिंजीला हलविण्यात आली. नोव्हेंबर १६७७मध्येही महाराजांनी सपाट प्रदेशातील क्षुल्लक ठाणी नष्ट करून पर्वतीय प्रदेशात नवे किल्ले उभारण्याचे आदेश दिले. यावरून स्पष्ट होते की, महाराजांनी कर्नाटकातील संरक्षणव्यवस्था पारंपरिक आदिलशाही धर्तीवर ठेवण्याऐवजी, स्वतःच्या रणनीतीनुसार पर्वत-केंद्रित आणि आधुनिक रूपात घडविली.जिंजी हा त्यांच्या दक्षिणेतील स्वराज्याचा मुख्य आधारबिंदू ठरला. त्याचे अनेक भाग पाडून नव्या बांधणीचा आराखडा तयार करण्यात आला; फेब्रुवारी १६७८पर्यंत किल्ल्याचा जुना भाग पाडून त्याऐवजी अधिक मजबूत बांधकाम सुरू झाले. यामुळे पुढील दशकांतील जिंजीच्या दीर्घकालीन सामरिक महत्त्वाची पायाभरणी झाली.शिवाजी महाराजांच्या प्रशासनाच्या नैतिक पायाभूत तत्त्वांना अधोरेखित करणारा एक उल्लेखनीय निर्णय म्हणजे गुलामांच्या व्यापारावर घातलेली कडक बंदी. २६ ऑगस्ट, १६७७च्या आश्वासनपत्रात त्यांनी डचांना स्पष्ट सांगितले की, आपल्या राज्यात पुरुष वा स्त्री गुलाम खरेदी-विक्रीस मुळीच परवानगी नाही. जॅगर आणि क्लेमेंट यांच्या मते, लोकसंख्या कमी असल्यामुळे महाराजांना प्रजेच्या पलायनाची भीती होती; मात्र कोणतेही स्पष्टीकरण असो, गुलाम व्यापारावर घातलेली सर्वंकष बंदी हे त्यांचे प्रगत प्रशासनिक धोरण सूचित करणारे पाऊल होते.धार्मिक पुनर्बांधणीही त्यांच्या प्रशासनाचा महत्त्वपूर्ण भाग होती. पूर्वी उद्ध्वस्त झालेल्या मंदिरांचे पुनर्स्थापन करून दैनंदिन पूजाविधी पुन्हा सुरू करण्यात आले. महाराजांनी स्वतः कर्नाटकातील प्रतिष्ठित मंदिरांना भेटी दिल्या. स्वराज्याच्या स्थिर झालेल्या प्रशासनव्यवस्थेचे युरोपीय व्यापाऱ्यांनी कौतुक केले आहे. एकूणच पाहता, कर्नाटकातील शिवाजी महाराजांचे प्रशासन म्हणजे संरक्षणव्यवस्थेचे पुनर्रचनात्मक आधुनिकीकरण, नैतिक प्रतिबंधांनी युक्त शासन आणि धार्मिक पुनर्बांधणी यांचा संगम होय.१६७७च्या अखेरीस कर्नाटकातील मोहीम जवळजवळ पूर्ण झाली आणि दख्खनेतील राजकीय बदलांमुळे महाराजांना स्वराज्याच्या मुख्य गाभ्यात परतणे आवश्यक झाले. त्यांनी या नव्या प्रांताची संपूर्ण जबाबदारी अमात्य रघुनाथपंत यांच्याकडे सोपविली. शिवाय हंबीरराव मोहिते यांना मोठ्या सैन्यासह तेथेच ठेवले. फोर्ट सेंट जॉर्जच्या इंग्रज नोंदीनुसार, महाराज ४,००० घोडदळासह रायगडाकडे परतले, तर उर्वरित सैन्य कर्नाटकातच राहिले.शिवाजी महाराज निघाल्याचे कळताच एकोजी राजांनी दुर्बुद्दिने नोव्हेंबर १६७७मध्ये हंबीररावांवर हल्ला केला. वलिकंदपुरमाजवळ झालेल्या लढाईत प्रारंभी माघारीनंतर मावळ्यांनी रात्री अचानक आक्रमण करून एकोजी राजांची छावणी फोडली आणि मोठी लूट मिळविली. एकोजी राजांच्या फौजेतील प्रमुखांना कैद करण्यात आले. १६७८मध्ये एकोजी राजांना ठरावीक खंडणीवर तंजावर प्रदेश राखण्याची परवानगी देण्यात आली. अजून काही मराठा सैन्य पश्चिमेकडे परतले; परंतु कर्नाटकाच्या सुरक्षेसाठी नव्याने १०,००० घोडेस्वारांची फौज उभारण्यात आली..गदग प्रदेशातील मोहीमशिवाजी महाराज २४ (किंवा २३) ऑक्टोबर, १६७७ रोजी फोर्ट सेंट जॉर्ज (मद्रास) पासून दोन दिवसांच्या अंतरावर आले आणि त्यांनी लगेचच परतीच्या प्रवासास सुरुवात केली. ते तुंगभद्रा–कृष्णा दुआबातून उत्तरेकडे सरकत १७ ऑक्टोबर ते १४ नोव्हेंबराच्या दरम्यान गदग परिसरात पोहोचले. येथूनच त्यांनी बेलवडीच्या छोट्या पण सामरिक दृष्ट्या महत्त्वाच्या गढीला वेढा घातला. याच कालावधीत दत्ताजीपंत यांनी स्वतंत्र सैन्यासह गदगाच्या पश्चिमेस असलेल्या हुबळीच्या दिशेने धाव घेतली. दत्ताजी ४,००० घोडेस्वारांसह त्या परिसरात फिरून स्थानिक आदिलशाही अधिकाऱ्यांकडून कर वसूल करीत होते.मुंबईकर इंग्रजांनी २९ ऑक्टोबर, १६७७ रोजी सुरतेला पाठविलेल्या पत्रात ‘शिवाजीची फौज बंकापूराला वेढा घालून गदग–लक्ष्मेश्वराची लूट करीत आहे,’ असे म्हटले होते. परंतु बंकापूर मद्रासपासून सुमारे ५५०-६५० किमीवर असल्याने शिवाजी महाराज त्या वेळेत तेथे पोहोचणे शक्य नव्हते. त्यामुळे हा उल्लेख शिवाजी महाराजांचा नसून दत्ताजींच्या छाप्यांचा असावा. थोडक्यात, ऑक्टोबर १६७७मध्ये गदग परिसरातील छापेमारी दत्ताजींच्या सेनेने केली होती आणि ते शिवाजी महाराज येण्याची वाट पाहत होते.१६ जानेवारी, १६७८ रोजी मुंबईहून पाठविलेल्या पत्रात लिहिले आहे की, ‘शिवाजी सध्या बंकापूरासमोर आहे.’ ‘बंका’ आणि ‘पूर’ अशी वेगवेगळी ठिकाणे असल्याचा इंग्रजांचा गैरसमज होता; तरीही महाराज त्या प्रदेशात नोव्हेंबर १६७७मध्ये दत्ताजींसह एकत्र आले होते हे स्पष्ट होते. बंकापूराच्या वेढ्याचा उल्लेख इतरत्र नसल्याने तो नियमित वेढा नसून दळणवळण छेदण्यासाठी छोट्या तुकडीने केलेल्या कारवाया असाव्यात. हा किल्ला त्या वेळी मराठ्यांच्या ताब्यात आला नाही.अंततः गदग मोहिमेचा आराखडा असा उभा राहतो. ऑक्टोबरापासून दत्ताजी गदगाजवळ हल्ल्यासाठी सक्रिय होते; ऑक्टोबर–नोव्हेंबरामध्ये शिवाजी महाराज त्यांच्या सेनेत सहभागी झाले; हुबळी–गदग–बंकापूर परिसरातील भाग मराठ्यांच्या दडपणाखाली आला; मात्र आदिलशाहीचे बंकापूर आणि हुबळी हे मुख्य किल्ले त्या सल्तनतीच्याच ताब्यात राहिले.शिवाजी महाराजांनी सेनेचा काही भाग गदग परिसरात तैनात केला आणि स्वतः पन्हाळ्याकडे प्रयाण केले. वाटेत त्यांनी बेलवडीच्या गढीला वेढा घातला. संपगावाच्या आग्नेयेस असलेल्या या गावात स्थानिक देसाईची विधवा मल्लव्वा हिच्याकडे एक लहान गढी होती. शिवाजी महाराजांच्या सैन्याचे सामान वाहून नेणारे बैल तिने पळविल्यामुळे या गढीला वेढा देण्यात आला. चिटणीसाच्या मते हा वेढा २७ दिवस चालला, नंतर गढी जिंकली गेली; मल्लव्वा कैद झाली. सभासद म्हणतो की, तिला शिक्षा झाली; तर चिटणीस सांगतो की, तिला क्षमा करून थोडी जमीन देण्यात आली. स्थानिक परंपरेनुसार शिवाजी महाराजांनी दाखविलेल्या या उदार भावनेच्या स्मरणार्थ यादवाड आणि आसपासच्या गावांत त्यांच्या मूर्ती बसविण्यात आल्या.त्या काळात दख्खनेतील राजकीय स्थिती अत्यंत गुंतागुंतीची होती. विजापूर–मुघल–गोवळकोंडा यांच्यातील तह–विरोधांच्या अफवा जोरात होत्या. प्रत्यक्षात गोवळकोंडा निष्क्रिय राहिले, मुघलांनी संरक्षणापुरत्या हालचाली केल्या आणि मुख्य संघर्ष मराठे आणि विजापूर यांच्यात अथणी–बंकापूर या पट्ट्यात सुरू होता.शिवाजी महाराज ५ मे पूर्वी पन्हाळ्यास पोहोचले आणि नंतर रायगडास गेले. गदग प्रांत जिंकल्यानंतर ११ मे ते ९ जून १६७८च्या दरम्यान ते रायगडावर आले..Premium|Amrapali Tree: नागपूरच्या काँक्रीटच्या जंगलात आम्रपाली आंब्याचा शेवटचा वृक्ष वाचवण्यासाठी चिपको आंदोलन.मुघल प्रदेशावरील हल्लेशिवाजी महाराज रायगडास परतण्यापूर्वीच मराठा सैन्याने दख्खनेतील मुघल सल्तनतीवर दबाव आणण्यास सुरूवात केली. शत्रूच्या प्रदेशात जलद आणि प्राणघातक हल्ले चढविण्यात आले. मराठ्यांचा वेग एवढा अफाट होता की, मुघल सैन्य त्यांचा केवळ निष्फळ पाठलाग करीत राहिले. जव्हार राज्याचा प्रमुख विक्रमशाह मुघलांच्या आश्रयास राहून स्वराज्यात अस्थिरता निर्माण करीत होता. १५ नोव्हेंबर ते १४ डिसेंबर १६७७च्या दरम्यान मोरोपंतांनी अचानक नाशिक–त्र्यंबक परिसरावर छापा मारून तो प्रदेश लुटला. या मोहिमेतील मोठे यश म्हणजे जव्हाराचा विक्रमशाह आणि त्याच्यासोबतचा मुघल फौजदार सिद्धी फकीर दोघेही पकडले गेले. १६ जानेवारी, १६७८ रोजी मुंबई कांउन्सिलाने कंपनीस कळविले की, ‘मोरोपंत, शिवाजीचा एक सरदार, त्र्यंबक–नाशिक आणि अन्य मुघली प्रांत लुटून आला असून शिवाजीच्या खजिन्यात मोठी वाढ झाली आहे.’ २१ फेब्रुवारी, १६७८ रोजी त्यांनी सुरतेला लिहिले की, दिलीरखान त्याच्या थकलेल्या सैन्यासह नाशिक–त्र्यंबक येथे पोहोचला, परंतु ‘त्याची स्थिती दख्खनी वजीरांशी चाललेल्या युद्धामुळे इतकी दीन झाली होती की, शिवाजी त्याला काहीही महत्त्व देत नव्हता.’मराठ्यांच्या वाढत्या हालचालींमुळे दिलीरखानाला नाशिकावरून पारनेराला परतल्यानंतर तातडीने पुन्हा मोहिमेस निघावे लागले. मराठ्यांची एक फौज मुघलांच्या हद्दीत खोलवर घुसून बीदर–जाफराबाद परिसरात धुमाकूळ घालत असल्याची वार्ता मिळताच तो तिकडे धावला. त्याने शुभकरण बुंदेल्याच्या आधिपत्याखाली काही सैन्य परांडा येथे ठेवले आणि स्वतः बीदराकडे प्रयाण केले; मात्र तो पोहोचेपर्यंत मराठे चपळाईने निघून गेले असावेत. पुढे दिलीरखानाने शुभकरणास पत्र पाठवून सैन्य सोलापूराला आणण्यास सांगितले. दोन्ही फौजा एकत्र येऊन त्यांनी काही काळ इंदापूर येथे मुक्काम केला आणि येथील जीर्ण गढीची दुरुस्ती केली. दिलीरखान दक्षिणेकडे अडकून पडलेला असताना मराठ्यांनी पैठणावरही छापा मारला. ८ मे रोजी औरंगजेबाला अशी बातमी मिळाली की, ‘शिवाजीने मुंगी–पैठणावर हल्ला केला.’ इंदापूराहून दिलीरखान बहादुरगडाला गेला आणि त्याने तेथेच पावसाळा घालविला..कर्नाटक मोहिमेची फलश्रुतीमराठ्यांना अजूनही वेल्लोर जिंकता आला नव्हता. चौदा महिन्यांच्या वेढ्यानंतर २४ जुलै, १६७८ रोजी वेल्लोराचा किल्ला पडला. अब्दुल्लाखानाने शरणागती स्वीकारल्यानंतर मराठ्यांनी त्यास फक्त १५,००० होन देऊन किल्ला ताब्यात घेतला. उर्वरित रक्कम मराठे देणार नाहीत हे लक्षात येताच तो मद्रासला गेला आणि नंतर विजापूर किंवा गोवळकोंड्यात नोकरीच्या शोधात भटकत राहिला. वेल्लोराचे पतन हे आदिलशाही कर्नाटकातील समतल प्रदेश जिंकण्याचे अंतिम पाऊल ठरले.तब्बल पावणेदोन वर्षे कर्नाटकाची मोहीम चालली. कर्नाटक मोहिमेतील उत्तुंग विजयामुळे शिवाजी महाराजांची दक्षिणेत अभूतपूर्व कीर्ती वाढली. वेल्लोराचे पतन हा या मोहिमेतील निर्णायक टप्पा ठरला. या आघाडीवर प्रचंड यश मिळाल्यानंतर शिवाजी महाराजांच्या नावाभोवती आदर, भीती आणि कुतूहलाचा अद्वितीय आविष्कार दिसू लागला. त्यांचे नाव संपूर्ण जगभर पसरले. त्यांना मिळालेल्या अफाट आणि देदीप्यमान यशामुळे त्यांची जगप्रसिद्ध सेनानी अॅलेक्झांडर, ज्युलियस सीझर, हानीबाल, सार्टोरियस या सेनानींशी तुलना सुरू झाली. त्या अनुषंगाने १६ जानेवारी आणि १४ फेब्रुवारी, १६७८ रोजी इंग्रजांनी मुंबईहून कंपनीला पाठविलेली पत्रे खूपच महत्त्वाची आहेत.‘‘आपली जगज्जेता म्हणून प्रसिद्धी व्हावी अशा महत्त्वाकांक्षेने प्रेरित होऊन, शिवाजी कोंकणातील अत्यंत दुर्गम किल्ला जो रायरी तेथून निघून गेल्या पावसाळ्यानंतर २०,००० स्वार व ४०,००० पदाती घेऊन कर्नाटकावर गेला. त्या बाजूला, तेलंगणांतील जिंजी आणि तंजावर हे दोन मोठे किल्ले आहेत. तेथील व्यापारी बहुत सधन आहेत. स्पेनमध्ये सीझर ज्याप्रमाणे आला, त्याने पाहिले आणि जिंकले, तद्वत तेथे शिवाजीचा पराक्रम होऊन तेथून त्याला अमर्याद संपत्ती मिळाली; आणि त्यामुळें पुढील युद्धाचा यशस्वी कार्यक्रम पुरा करण्यास त्याला साधने प्राप्त झाली. तो हल्ली बंका आणि पूर या दुसऱ्या दोन दुर्गम किल्ल्यांवर हल्ले करीत आहे. अॅलेक्झांडर महान एवढाच त्याचा या बाबतीत हातखंडा आहे. शिवाजी दुसरा सार्टोरिअस किंवा युद्धकौशल्यामुळे प्रतिहानिबाल आहे. कारण, पूर्वी जयसिंहाला दिलेले २३ दुर्गम किल्ले त्यानें आपल्या पक्ष्यांप्रमाणे चपल स्वारांच्या साहाय्यानें (त्यांना तो आपले पक्षी, पांखरे असेच म्हणतो), मुघलांपासून आठ महिन्यांच्या आत परत घेतले. बंका आणि पूर घेतल्यावर त्याच्या नजीकच असलेली दख्खनेच्या राजाची राजधानी विजापूर ह्या किल्ल्यावर तो स्वारी करणार आहे. तो घेतल्यावर मग थेट दिल्लीवर चाल करून जाऊन औरंगजेबाला तेथे कोंडून टाकीपर्यंत तलवार म्यानात न घालण्याची त्याने देवीजवळ प्रतिज्ञा केली आहे असे म्हणतात.''ऑगस्ट १६७८ मधील इंग्रजी पत्रांनुसार, शिवाजी महाराज जिंजी आणि वेल्लोराभोवतीचा विस्तीर्ण प्रदेश निर्विघ्नपणे सांभाळू लागले, ज्याचे वार्षिक उत्पन्न २२ लाख होन होते. सभासद या प्रदेशाचे उत्पन्न दोन लाख होन सांगतो आणि महाराजांनी शंभर किल्ले मजबूत केले असे नमूद करतो; मात्र प्रत्यक्ष सूचीत ७९ किल्ल्यांचाच उल्लेख आहे.कोरोमंडल किनाऱ्यावर राज्य स्थापन झाल्यानंतर मराठ्यांच्या व्यापारी जहाजांनी मलाक्का पर्यंत प्रवास सुरू केला. १६८०च्या डच नोंदींनुसार रघुनाथपंतांची जहाजे पोर्टो नोवो आणि मलाक्का येथे व्यापार करीत होती.जिंजी ताब्यात घेऊन तो अधिक भक्कम करण्यामागे शिवाजी महाराजांची जी रणनीती होती, ती जेझुईट पाद्री आंद्रे फ्रेइर याने पॉल ऑलीवा याला पाठविलेल्या पत्रातून स्पष्ट झालेली आहे. तो लिहितो, ''जिंजीच्या राज्याचा ताबा मिळाल्यानंतर.... शिवाजी—जो भारतीय मुसलमानांची प्रचंड सामर्थ्य-व्याप्ती जाणणारा, दूरदृष्टीसंपन्न आणि अनुभवी पुरुष होता—त्याने त्यांच्या एकूण शक्तीला रोखून धरण्यासाठी भविष्यातील प्रतिकाराची तयारी सुरू केली. हे साध्य करण्यासाठी त्याने जिंजीचा मुख्य किल्ला जरी त्याची नैसर्गिक स्थिती अभेद्य अशी मानली जात होती तरीही अतिशय मजबूत केला. त्याने किल्ल्याच्या भिंतींचे मोठे भाग पाडून टाकले आणि नव्या बुरुजांसह पुन्हा उभारले—जे इतक्या रणनैपुण्याने बांधले होते की, तो किल्ला भारतीयांनी नव्हे तर जणू युरोपीयांनी उभारल्यासारखा भासत होता. अशाच प्रकारे त्याने या राज्यातील इतर भागांमध्येही स्वतःचे संरक्षण-सूत्र मजबूत केले—ज्या काही किल्ल्यांना तो अनुपयोगी मानत होता ते पाडून टाकले आणि मैदानात, टेकड्यांवर तसेच सर्वात उंच पर्वतरांगांवर नवे किल्ले उभारले, जेणेकरून कोणत्याही शत्रूविरुद्ध तयारी ठेवता येईल. युरोपीय पद्धतींचा अनुसर करून त्याने प्रचंड खडक फोडले, टाक्या बांधल्या, विविध स्थापत्ये उभारली आणि युद्धासाठी आवश्यक असलेली सर्व अन्य कामे केली.''या संपूर्ण मोहिमेचा सर्वांत दीर्घकालीन परिणाम शिवाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतर दिसून आला. मनुची सांगतो, या विजयामुळे मराठ्यांची शक्ती एवढी वाढली की, ते औरंगजेबाच्या प्रबळ फौजांनाही समर्थपणे आव्हान देऊ शकले. मुघल सल्तनतीशी होणारा अंतिम संघर्ष ओळखून शिवाजी महाराजांनी 'प्रदेशाचा विस्तार', 'डोंगरी दुर्गांचे जाळे' आणि 'हलक्या घोडदळाची गतिमान हालचाल' या तिकडीवर आधारित संरक्षणव्यवस्था उभारली. त्यांच्या निधनानंतर या योजनेची परीक्षा जिंजीच्या ऐतिहासिक नऊ वर्षांच्या वेढ्यात झाली. अखेर किल्ला पडला, परंतु मराठ्यांच्या सततच्या छाप्यांनी मुघलांचे पुरवठामार्ग उद्ध्वस्त केले आणि त्यांची शक्ती ढासळली.कर्नाटक जिंकणे हा शिवाजी महाराजांच्या व्यापक रणनितीचा रक्तपातविरहित, परंतु दूरगामी परिणाम करणारा विजय होता. यामुळे स्वराज्य वाचले, मुघलांची दक्षिणेतील शक्ती कोसळली आणि पुढील शतकातील भारतीय इतिहासाची दिशा कायमची बदलून गेली. 