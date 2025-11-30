Premium|Shivaji Maharaj Gingee Vellore : गुलाम व्यापारावर बंदी आणि युरोपीय धर्तीवर किल्ल्यांची बांधणी! महाराजांच्या प्रशासनाची इंग्रजांकडून नोंद

प्रीमियम आर्टिकल

Maratha administration in South India : छत्रपती शिवाजी महाराजांनी कर्नाटक मोहीम यशस्वी करून तंजावर, जिंजी आणि वेल्लोर यांसारखे महत्त्वपूर्ण किल्ले स्वराज्यात सामील केले, ज्यामुळे त्यांची सत्ता दक्षिण भारतात विस्तारली आणि भविष्यातील मुघल-मराठा संघर्षासाठी मजबूत संरक्षण-सूत्र उभे राहिले.
फ्रेंच दूत जर्मेन मराठा छावणीत आला आणि शिवाजी महाराजांनी त्याला पाँडिचेरीच्या सुरक्षेचे आश्वासन दिले. महाराजांच्या छावणीकडे डचमंडळीही आली. त्यांनी व्यापारास परवानगी मागितली आणि महाराजांनी सकारात्मक उत्तर दिले; मात्र शेरखानाची माणसे आणि मालमत्ता त्यांच्या ताब्यात असल्याचे समजल्यावर, ते सुपूर्द केल्यावरच आश्वासनपत्र मिळेल, अशी आठवण करून दिली. मार्टिन याने शिवाजी महाराजांच्या छावणीचे वर्णन करताना म्हटले आहे, साध्या कापडाचे केवळ दोन तंबू असून एक शिवाजी महाराजांसाठी आणि एक प्रधानांसाठी होता.

जुलै अखेरीस शिवाजी महाराजांनी तिरुमलवाडीतून आपली छावणी उठविली आणि वलिकंदपुरम्—तुंदुंगर्ति मार्गे एलवनासूराकडे कूच केले. तेथे एकोजी राजांच्या ताब्यात असणारा किल्ला महाराजांनी जिंकून घेतला. येथून मराठा फौज वनिकमवाडीकडे आली. २२ सप्टेबराला महाराजांनी फोर्ट सेंट जॉर्जचा गव्हर्नर विल्यम लँगहॉर्न यास पत्र पाठविले; परंतु त्याने कुत्बशाही तसेच मुघल यांच्यासोबत वैर निर्माण होईल या भीतीने थेट सहभाग नाकारणारा सभ्य प्रतिसाद दिला.

