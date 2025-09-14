Premium| Shivaji Maharaj: शिवाजी महाराजांची लष्करी व्यवस्था

सतराव्या शतकातील अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीतून शिवाजी महाराजांना सैन्य व्यवस्था निर्मितीस सुरुवात करावी लागली. त्यांना ॲलेक्झांडरप्रमाणे बापाकडून मिळालेल्या सेनेसारखे बलाढ्य सैन्य वारशात मिळाले नव्हते किंवा नेपोलियनप्रमाणे सुसंघटित राष्ट्राची साथ मिळाली नव्हती. त्यांनी फक्त एक सैन्यच उभारले नाही, तर त्या प्रक्रियेतून सशक्त राष्ट्राचीही निर्मिती केली.शिवाजी महाराजांचे सैन्य दोन प्रमुख भागांत विभागलेले होते—घोडदळ आणि पायदळ. घोडदळ दोन प्रकारचे होते ः बारगीर किंवा पागा हे असे सैनिक होते, ज्यांना घोडे, शस्त्रे आणि साहित्य सरकार पुरवीत असे; आणि शिलेदार जे स्वतःचे घोडे आणि साहित्य घेऊन येत. शिवाजी महाराजांचा मुख्य भर बारगीर घोडदळावर होता. सभासद बखरीत नमूद केले आहे ः ‘‘पागेची ताकद शिलेदारांपेक्षा श्रेष्ठ होती. शिलेदारांना पागेच्या आधिपत्याखाली ठेवण्यात आले.’’.शिवाजी महाराजांच्या सैन्यव्यवस्थेचे परीक्षण करण्यापूर्वी आपण नेपोलियनचे एक महत्त्वपूर्ण विधान स्मरणात ठेवले पाहिजे. तो म्हणतो ः ‘‘जर एखाद्या राष्ट्राकडे आधीपासून अधिकारी आणि सैन्य संघटनेची ठोस पद्धत अस्तित्वात नसेल, तर त्या राष्ट्राला सैन्य उभारणे अत्यंत कठीण असते.’’.सभासद सांगतो की, शिवाजी महाराजांच्या मृत्युसमयी घोडदळाची संख्या साधारण १,०५,००० इतकी होती, त्यात ४५,००० बारगीर आणि उर्वरित ६०,००० शिलेदार होते. मात्र एवढ्या मोठ्या संख्येने शिलेदारांना कायमस्वरूपी पगारावर ठेवणे शक्य नसल्यामुळे ही संख्या संभाव्य ताकद मानावी, जी आवश्यकतेनुसार एकत्र करता येऊ शकत असे. तरिख-ए दिल्कशा या ग्रंथातही भीमसेनाने लिहिले आहे, ‘‘शिवाजीच्या तबेल्यात ४०,००० घोडे होते.’’ मार्टिन या फ्रेंच डॉक्टराने नोव्हेंबर १६७७मध्ये लिहिले आहे ः ‘‘सर्व घोडे शिवाजीचेच होते. त्यांची निगा राखण्यासाठी वेगळे सेवक ठेवलेले होते; त्यात घोडेस्वार काहीही हस्तक्षेप करीत नसत.’’घोडदळाची रचना पुढीलप्रमाणे होती ः प्रत्येक हवालदाराखाली २५ घोडेस्वारांचा एक हवाला असे. प्रत्येक हवाल्यात पाणीपुरवठा करणारा आणि लोहार यांची नेमणूक केलेली असे. पाच हवाले मिळून एक जुमला तयार होई आणि त्याचा प्रमुख जुमलेदार असे. दहा जुमले एकत्र येऊन एक रेजिमेंट (पलटण) तयार होई, ज्याचे नेतृत्व हजारी करत असे. अशा पाच रेजिमेंट्स एकत्र आल्यावर पंच-हजारी या पदाधिकाऱ्याच्या आधिपत्याखाली घोडदळाचा एक विभाग तयार होई. पागा आणि शिलेदार या दोन्ही प्रकारच्या घोडदळाचे सर्वसाधारण नेतृत्व सरनोबत या सेनापतीकडे असे, जो संपूर्ण सैन्याचा सर्वोच्च सेनानी होता. पंचवीस घोड्यांस एक पखालजी आणि एक नालबंद असे. तसेच मुजुमदार आणि जमेनीस हे हिशेबाकरिता असत, वाकनिसीचे कारकून असत.प्रत्येक रेजिमेंट आणि त्यापेक्षा उच्च पातळीच्या प्रत्येक विभागास गुप्तवार्ताहर, दूत आणि हेर यांची स्वतंत्र यंत्रणा जोडलेली असे. या सर्वांचा प्रमुख म्हणून बर्हिजी जाधव होता. या सर्वांना सरनोबताच्या आज्ञेत वागावे लागे. घोडदळ शस्त्रास्त्रांनी सज्ज असे—त्यांच्याकडे तलवार, ढाल आणि भाले असत; काही सैनिकांकडे बंदुका देखील असत. मार्टिन सांगतो ः ‘‘सामान्यतः दोन घोडेस्वारांना तीन घोडे दिले जात असत. यामुळेच त्यांच्या मोहिमांना असामान्य चपळाई प्राप्त होत असे.’’.सतराव्या शतकातील शिवाजी महाराजांचे सैन्य संघटन भारतात अभूतपूर्व असे होते. त्या काळात युरोपीय फौजा वगळता इतर सर्व सैन्ये विस्कळित, वेगवेगळ्या सरदारांच्या उत्पन्नावर आधारित आणि असंघटित होती. परंतु शिवाजी महाराजांनी थेट राज्याच्या नियंत्रणाखालील, शिस्तबद्ध, एकसमान शिस्तीचे आणि साखळीबद्ध नेतृत्वाखालील सैन्य उभे केले. ही पद्धत युरोपमध्ये पुनश्च सुरू झाली होती, परंतु भारतात ती पूर्णपणे नवीन आणि क्रांतिकारक ठरली. त्यामुळे त्यांच्या सैन्याला मुघलांसारख्या मोठ्या परंतु संथ तसेच गोंधळलेल्या फौजांवर मात करता आली. .पायदळलष्कराचा दुसरा भाग म्हणजे पायदळ. पायदळामध्ये दहा मावळ्यांवर एक नाईक असे. असे पाच गट मिळून हवाला (प्लाटून) होत, त्याचा अधिकारी हवालदार असे. दोन-तीन हवाले मिळून जुमला (कंपनी) होई आणि त्याचा अधिकारी जुमलेदार असे. असे दहा जुमले मिळून एक हजारी (बटालियन) होत असे. संपूर्ण पायदळाचा सरनोबत हा सर्वोच्च सेनापती असे. पायदळाचा सरनोबत येसाजी कंक होता. पायदळाचे मुख्य शस्त्र तलवार, ढाल आणि बंदूक होते. १६८०मध्ये पायदळाची एकूण संख्या १,००,००० एवढी होती.पायदळातील सैनिक मुख्यत्वे मावळ आणि कोकणातून भरती झाले होते. त्यामुळे त्यांना ‘मावळे’ म्हटले जात असे. हे सैनिक अंगाने लहान परंतु अत्यंत कठीण परिस्थिती सहन करणारे, वेगवान आणि पराक्रमी होते. इंग्रज प्रवासी फ्रायर याच्या मते, मावळे हे ऐशआरामापासून दूर राहणारे, कष्टाळू आणि युद्धासाठी सदैव तत्पर होते. याउलट, मुघल सैनिक आरामप्रिय, दिमाखदार जीवन जगणारे आणि शत्रूचा पाठलाग करण्यापेक्षा आरामाला प्राधान्य देणारे होते. त्यामुळे मावळे अचानक हल्ले, धाडी आणि फॅबियन व्यूहरचनेत पारंगत झाले.मावळ्यांपैकी निवडक आणि पराक्रमी २,००० सैनिकांना शिवाजी महाराजांनी आपल्या अंगरक्षकपदी नेमले. त्यांना राज्यखर्चातून भरजरी पागोटे, झगे, सोन्या-चांदीच्या कड्या, भव्य शस्त्रास्त्रांची सजावट आणि दागिने देण्यात आले. ते नेहमी सज्ज राहून महाराजांच्या पालखीच्या चारही बाजूने चालत असत. .फौजेची वर्तणूक कशी असावी याबद्दल महाराजांनी आपल्या चिपळूण येथील छावणीस पत्र पाठविले होते. १९ एप्रिल, १६७३चे हे पत्र खूपच मननीय आहे. ‘रयतेस काडीचा आजार द्यावया गरज नाही’ हे वाक्य हृदयात धारण करावे असेच आहे. पत्रातील महत्वपूर्ण मजकुर पुढे उदधृत करतो:जुमलेदारानी व हवालदारानी व कारकुनानी दिमत पायगो मुक्काम मौजे हलवर्ण तर्फ चिपळूण मामले दाभोळ प्रति राजश्री शिवाजी राजे. ....ऐसीयास, चिपळुणी कटकाचा मुक्काम होता याकरितां दाभोळच्या सुबेयांत पावसाळ्याकारणें पागेस सामा व दाणा व वरकड केला होता तो कितेक खर्च होऊन गेला व चिपळुणाआसपास विलातीत लष्कराची तसवीस व गवताची व वरकड हरएक बाब लागली. त्याकरितां हाल काही उरला नाहीं. ऐसें असतां वैशाखाचे वीस दिवस, उनाळा, हेही पागेस अधिक. बैठी पडली. परंतु जरूर जालें त्याकरितां कारकुनाकडून व गडोगडीं गल्ला असेल तो देववून जैसी तैसी पागेची बेगमी केली आहे. त्यास तुह्मीं मनास येसा दाणा, रातीब, गवत मागाल, असेल तोंवरी धुंदी करून चाराल, नाहींसे जालें म्हणजे मग काही पडत्या पावसांत मिळणार नाहीं, उपास पडतील, घोडी मरायाला लागतील. ह्मणजे घोडी तुह्मींच मारिलीं ऐसें होईल, व विलातीस तसवीस देऊं लागाल.ऐशास, लोक जातील, कोण्ही कुणब्याचेथील दाणे आणील, कोण्ही भाकर, कोण्ही गवत, कोण्ही फाटें, कोण्ही भाजी, कोण्ही पाले. ऐसें करू लागलेत ह्मणजे जी कुणबीं घर धरून जीवमात्र घेऊन राहिले आहेत तेहि जाऊ लागतील. कितेक उपाशीं मराया लागतील. ह्मणजे त्याला ऐसें होईल कीं मोगल मुलकांत आले त्याहूनहि अधिक तुह्मी! ऐसा तळतळाट होईल! तेव्हां रयतीची व घोडियांची सारी बदनामी तुह्मावरी येईल. रयतेस काडीचा आजार द्यावया गरज नाहीं. ....कोण्हावरी जुलूम अगर ज्याजती अगर कोण्हासी कलागती करावयाची गरज नाहीं....कोण्ही आगट्या करितील, कोण्ही तंबाकूला आगी घेतील, गवत पडिलें आहे ऐसें अगर वारे लागलें आहे ऐसें मनास ना आणिता ह्मणजे अविस्राच एखादा दगा होईल. एका खणास आगी लागली ह्मणजे सारे खण जळोन जातील. गवताच्या लहळ्यांस कोणीकडून तरी विस्तो जाऊन पडला ह्मणजे सारें गवत व लहळ्या आहेत तितक्या एकेएक जाळों जातील. तेव्हां मग काहीं कुणबियांच्या गर्दना मारल्या तर्ही कांहीं खण कराया एक लाकूड मिळणार नाहीं, एक खण होणार नाहीं. या कारणें, बरी ताकीत करून, रंधनें करिता, आगट्या जाळीता, अगर रात्रीचा दिवा घरांत असेल, अविस्राच उंदीर वात नेईल, ते गोष्टी न होत. आगीचा दगा न हो. खण, गवत वाचेल तें करणें. ह्मणजे पावसाळा घोडीं वाचलीं. नाही तर मग, घोडीं बांधावीं नलगेत. खायास घालावें नलगे, पागाच बुडाली!!! तुह्मीं निसूर जालेत!!! ऐसें होईल. याकारणें तपशिलें तुह्मांस लिहिलें असे. ...ज्यापासून अंतर पडेल, ज्याचा गुन्हा होईल, बदनामी ज्यावर येईल, त्यास-मराठियाची तो इज्जत वाचणार नाहीं, मग रोजगार कैसा? हें बरें ह्मणून वर्तणूक करणें. .तोफखानाशिवाजी महाराजांच्या सैन्यातील तोफखाना हा सर्वांत कमकुवत दुवा होता. फॅबियन युद्धपद्धतीत वेग आणि गतिशीलता महत्त्वाची असल्याने मोठ्या तोफा फारशा उपयोगाच्या नव्हत्या. स्वराज्यात तोफा बनविण्याची क्षमता मर्यादित होती, म्हणून शिवाजी महाराजांना युरोपीयांवर अवलंबून राहावे लागले. पोर्तुगीज आणि इंग्रज मुघलांच्या भीतीमुळे सहाय्यता करीत नसत. त्यामुळे फ्रेंच हे तोफांचे मुख्य पुरवठादार ठरले. इंग्रजांच्या पत्रांनुसार १६७३मध्ये फ्रेंचांनी शिवाजी महाराजांना ८८ तोफा आणि हजारो मण शिसे पुरविले होते. १६७९मध्येही राजापूर येथे त्यांनी शिवाजी महाराजांना चाळीस तोफा विकल्या होत्या.सारांशतः, शिवाजी महाराजांनी अत्यंत शिस्तबद्ध, राज्यनियंत्रित आणि फॅबियन व्यूहरचनेच्या युद्धासाठी अनुकूल अशी आधुनिक फौज उभी केली. त्यांच्या सैन्यात मावळ्यांची कठोरता आणि शौर्य निर्णायक ठरले. तोफखाना मर्यादित असला तरी युरोपीय पुरवठ्यामुळे तो उभा राहिला. या संघटनामुळेच शिवाजी महाराजांना मोठ्या मुघल फौजांवर निर्णायक यश मिळविता आले. आजच्या काळात सैन्यात अशी संघटित पद्धती सामान्य आहे, म्हणून त्याचं महत्त्व विशेष दिसून येत नाही. सतराव्या शतकातील भारतातली बहुतेक सैन्ये युरोपीय सैन्यांशिवाय वेगवेगळ्या विसंगत गटांची बनलेली होती. मात्र शिवाजी महाराजांचं सैन्य अगदी वेगळ्या पद्धतीनं उभं केलं गेलं. त्यांच्या संघटनेमुळे ते गोंधळ न माजविता विविध हालचाली करू शकलं आणि जास्त संख्येचं आणि अधिक शस्त्रास्त्रांनी सज्ज असलेल्या मुघल सैन्यासही ते सहज हरवू शकलं. (संदर्भ : शिवाजी हिज लाइफ ॲण्ड टाइम्स, पृ. ३८५-६)शिवाजी महाराज मात्र पूर्ण वेगळं काम करून गेले. त्यांचं सैन्य थेट राज्याने उभारलं, पगार दिला आणि शस्त्रसज्ज केलं. त्याला ठरावीक गटात विभागून प्रत्येक गटासाठी स्पष्ट आदेशाचीच साखळी निर्माण केली. ही पद्धत त्या काळच्या भारतीय सैन्यव्यवस्थेपेक्षा एक क्रांतिकारी बदल होता. .वेतनशिवाजी महाराजांनी आपल्या राज्यात जागीरपद्धती रद्द केली होती. सभासद बखरीत म्हटले आहे की, सैनिकांचे वार्षिक पगार नियमितपणे चुकते केले जात. हेच मत कॉस्मी दि ग्वार्द यानेही नोंदविले आहे. तो लिहितो, ‘‘शिवाजी त्यांना चांगला पगार देत असे आणि ठरल्याप्रमाणे वेळेवर पगार मिळे.’’ तावेर्निए यानेही नमूद केले आहे की, शिवाजी महाराजांची सेना व्यवस्थित सेवा करीत होती कारण सैनिकांना नेहमी वेळेत पगार मिळत असे.मार्टिन याने नोव्हेंबर १६७७मध्ये लिहिले आहे की, शिवाजी महाराजांच्या सैन्यातील घोडेस्वारांना साधारणपणे दरमहा दोन होन मिळत असत. या विधानास ३० जुलै, १६७७ या तारखेस शिवाजी महाराजांनी दिलेल्या एका नेमणूकपत्रातून दुजोरा मिळतो. नेमणूकपत्रात सात घोडेस्वारांचा पगार प्रत्येकी दरमहा तीन होन दिलेला आहे. सभासद बखरीत काही वार्षिक पगाराचे दिलेले तपशील असे ःl घोडदळाच्या जुमलेदाराचा वार्षिक पगार ५०० होनl त्याचा मजुमदार (लेखाधिकारी) १००–१२५ होनl हजारी घोडदळ १००० होनl पंचहजारी घोडदळ २००० होनl पायदळ जुमलेदार १०० होनl त्याचा सबनीस ४० होनl पायदळ हजारी ५०० होनl त्याचा सबनीस १००–१२५ होन.त्या काळच्या इतर सैन्यांप्रमाणेच शिवाजी महाराजांच्या सैन्यातही अधिकाऱ्यांचा पगार सैनिकांच्या तुलनेत खूप जास्त होता; परंतु तो फरक मुघल सैन्याइतका प्रचंड नव्हता. उदाहरणार्थ मुघल सेनेतील ३००० जात/३००० सवार दर्जाच्या मनसबदाराला वार्षिक १,५०,००० रुपये पगार असे. त्याची जागीर त्याच प्रांतात असेल तर त्याला १००० घोडेस्वार ठेवावे लागत आणि त्यासाठी अतिरिक्त ६,००,००० रुपये मिळत. त्याच्या तुलनेत, शिवाजी महाराजांच्या घोडदळातील एका हजारीला १२५० सैनिकांच्या नेतृत्वासाठी फक्त १००० होन (सुमारे ३७५० रुपये) मिळत, म्हणजे मुघल सेनापतीच्या १/४०व्या भागाइतका. तरीसुद्धा, त्यांच्या कामगिरीवरून आणि मुघलांनी अनेक प्रलोभने दिली तरी शिवाजी महाराजांच्या सेनेत फारच थोडी पलायने झाली, यावरून ते आपापल्या पगारावर समाधानी होते असे दिसते. केवळ नेताजी पालकर याला अपवाद म्हणता येईल. (संदर्भ ः कित्ता, पृ. ३८८)आणखी एक मुद्दा लक्षात घेण्यासारखा आहे ः मुघल सेनेतील मनसबदारांना बादशाहाला आणि त्याच्याकडून मौल्यवान शस्त्रे, रत्नजडित कट्यारी, घोडे-हत्ती यांसारख्या भेटी द्याव्या-घ्याव्या लागत. मुघल दरबाराची झगमग, भव्य इमारती, ऐश्वर्य एवढे प्रख्यात असले तरी त्यामागे शेतकऱ्यांचे हाल, बंडखोरांची डोकी कापून रचलेले मीनार, स्त्रिया आणि मुलांची गुलाम म्हणून होणारी विक्री अशी भयावह पार्श्वभूमी होती. परंतु शिवाजी महाराजांच्या दरबारात ना अशी दिखाऊ चैनीची परंपरा होती, ना रक्तरंजित मीनारांची पार्श्वभूमी होती. .मैदानावरील नियमसभासदाच्या मते, मोहिमेच्या काळात मराठ्यांचे घोडदळ शत्रूच्या प्रदेशावरच निर्वाह करीत असे. मोहिमेवर जाताना प्रत्येक सैनिकाची सर्व मालमत्ता आणि वस्तूंची नोंद केली जाई. मोहिमेत मिळालेली लूट राज्याची मालमत्ता मानली जात असे. आपल्या प्रदेशाच्या सीमेजवळ पोहोचल्यावर संपूर्ण सैन्याची तपासणी केली जाई आणि सुरुवातीच्या सूचीपेक्षा जास्त काही आढळल्यास ते राज्याच्या ताब्यात घेत असत. ही गोष्ट भीमसेन सक्सेना, खाफीखान आणि कॉस्मी दि ग्वार्द यांनीही नमूद केली आहे.l भीमसेन लिहितो :‘‘मोहीम संपल्यावर सैनिकांच्या रोजच्या गरजेपेक्षा जास्त मिळालेली लूट सरकारी तिजोरीत जमा केली जात असे. शिवाजीने यासाठी गुप्तहेर नेमले होते, जे सैन्यातील कोणाकडे काही लपवून ठेवले आहे का हे शोधून काढत.’’l खाफीखान सांगतो :‘‘शिवाजीने असा नियम केला होता की, लुटलेल्या साहित्यामध्ये दैनंदिन उपयोगाच्या वस्तू, तांबे-पितळ भांडी आणि तांब्याची नाणी हे ज्या सैनिकाला मिळतील त्याचेच राहतील. पण सोने-चांदी (नाणी असो वा धातू), दागिने, कपडे आणि मौल्यवान वस्तू यावर सैनिकाचा हक्क नसे. ती सारी सामग्री अधिकाऱ्यांकडून जप्त करून सरकारकडे जमा केली जात असे.’’l ग्वार्द म्हणतो :‘‘लुटलेला माल सैनिकांमध्ये वाटला जात असे, मात्र सोने-चांदी पूर्णपणे शिवाजीकडेच जमा करावे लागे. हा नियम अतिशय कडकपणे पाळला जात असे.’’ .मराठ्यांचे सैन्य हलक्या साधनसामग्रीवर चालणारे होते. छावणीसंबंधीचे थाटामाटाचे साहित्य त्यांना माहीतच नव्हते. ते ज्या प्रदेशात जात, त्याच्यावर उपजीविका करीत आणि अगदी न्यून अन्नावरही निभावून नेत. सैन्यातील अधिकारीसुद्धा आपल्या सैनिकांच्या कष्टांमध्ये आणि अभावांमध्ये समान सहभागी होत. स्त्रियांबाबत पुढीलप्रमाणे नियमावली होती, ‘‘सैन्यात स्त्रिया, दासी वा नर्तकी अजिबात नसाव्यात. कोणी ठेविल्यास त्याला शिरच्छेद करावा.’’ फ्रायरही लिहितो, ‘‘शिवाजी आपल्या सैन्यात वेश्यांना आणि नर्तकींना स्थान देत नसे.’’पाँडिचेरीचा फ्रेंच गव्हर्नर मार्टिन, ज्याचा दूत सेंट-जर्मेन याने १६७७मध्ये जिंजीपाशी शिवाजी महाराजांची छावणी पाहिली होती, तिचे त्याने केलेले वर्णन असे ः ‘‘शिवाजीची छावणी थाटमाट, स्त्रियांविना होती; कोणतेही जडजवाहीर वा सामान नव्हते; फक्त दोन तंबू, तेही अगदी साध्या, जाडसर आणि पातळ कपड्याचे एक शिवाजीसाठी आणि दुसरा त्याचा प्रधानांसाठी.’’पुरवठा आणि शिस्त यांतील हा क्रांतिकारी फरक मराठा सैन्याला विलक्षण चलनशीलता प्रदान करणारा ठरला. हे सर्व नियम कठोरपणे अंमलात आणले जात. या विषयावर शिवाजी महाराजांच्या आज्ञांबद्दल सभासद सांगतो, ‘‘जर कोणी नियम मोडला वा भ्याडपणाचे कृत्य केले, तर तत्काळ चौकशी करून, अनेकांच्या संमतीने निकाल घेऊन, दोषी सिद्ध झाल्यास त्याला दंड देऊन सैन्यातून बडतर्फ करावे. चौकशी त्वरेने व्हावी.’’‘कोर्ट मार्शल’सदृश ही पद्धत, जरी युरोपातील स्वीडनचा राजा गुस्तावस अडॉल्फस याने सतराव्या शतकाच्या प्रारंभी सुरू केलेल्या प्रगत पद्धतीइतकी विकसित नसली, तरी त्या काळी भारतात वापरल्या जाणाऱ्या मनमानी पद्धतींच्या मानाने ती नक्कीच मोठी सुधारित होती. मोहीम संपल्यावर घोडदळ पुन्हा आपल्या छावणीत परत येई. या छावण्या धान्य, चारा, औषधे यांनी सज्ज असत. तसेच त्यात सैनिकांसाठी निवास आणि घोड्यांसाठी गवताच्या छपराचे तबेले बांधलेले असत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.