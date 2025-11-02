Premium| Shivaji Maharaj Rajapur Treaty: शिवाजी महाराज आणि इंग्रजांमधील राजापूर तह व्यापाराच्या नव्या पर्वाची सुरुवात ठरला

जूनमध्ये नारायण शेणवी रायगडाला गेला आणि सप्टेंबर अखेरीस परतला. त्या दरम्यान कंपनीच्या कारवार येथील वखारीला बंडखोरांनी वेढा दिल्याने व्यापार विस्कळित झाला. त्यामुळे मुंबई कौन्सिलास राजापूर हे पर्यायी केंद्र म्हणून महत्त्वाचे वाटले. याकरिता जप्त केलेले राजापुरातील व्यापाऱ्यांचे जहाज परत न करणे म्हणजे शिवाजी महाराजांना डचांशी तह करण्यास प्रवृत्त करणे ठरेल, असा विचार करून २१ ऑगस्ट, १६७३ रोजी ते परत देण्याचा निर्णय झाला. सूरत कौन्सिलाने मात्र या निर्णयाला विरोध केला; परंतु मुंबई कौन्सिलाने राजापुराचे व्यापारी महत्त्व अधोरेखित करीत आपला निर्णय कायम ठेवला.१५ सप्टेंबर १६७३ रोजी रायगडावरून परतलेल्या नारायण शेणवीने कळविले की, महाराजांनी इंग्रजांशी वाद मिटविण्याची तयारी दर्शवून ७,००० होन देण्याची तयारी दाखविली आहे, जी रक्कम युद्धामुळे सध्या न देता राजापूर सीमाशुल्कातून वसूल होईल. सप्टेंबरअखेरीस नारायण शेणवी आणि भीमाजी दोघेही मुंबईला परतले. .१ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या पहिल्या औपचारिक बैठकीत इंग्रजांनी ३९,९५७ होन नुकसानभरपाईची मागणी केली. भीमाजीने ती अतिशयोक्ती असल्याचे सांगून तपशील तपासण्याची विनंती केली. त्याने सांगितले की गंधक, तोफा, धातूच्या वस्तू, इत्यादी महाराजांच्या ताब्यात कधी आल्याच नाहीत; शिवाय आदिलशाही सैन्याने केलेल्या पाठलागामुळे राजापूर तातडीने सोडावे लागले. देणेकऱ्यांचे कर्ज, स्थानिक व्यापाऱ्यांचे नुकसान किंवा वैयक्तिक तोटे महाराजांच्या जबाबदारीत येत नाहीत. महाराजांना इंग्रजांकडून मिळालेला माल ४,००० होनांपेक्षा अधिक नव्हता.इंग्रजांनी सर्व नुकसानभरपाईची पुन्हा मागणी केली, तेव्हा भीमाजी म्हणाला की, शिवाजी महाराजांनी इतर कोणत्याही राज्याला अशी भरपाई दिली नाही; इंग्रजांशी मैत्रीच्या हेतूनेच हे पाऊल उचलले जात आहे. त्यांनी ५,००० होन देऊ केले होते, परंतु ते नाकारण्यात आले. ३ ऑक्टोबराला दुसरी बैठक झाली. दिवसभराच्या चर्चेनंतर भीमाजीने ७,००० होन देऊ करण्याचा नवा पर्याय इंग्रजांपुढे ठेवला; तोही नाकारण्यात आल्यावर त्याने अध्यक्षाची थेट भेट घेतली..४ ऑक्टोबर, १६७३ रोजी दीर्घ चर्चेनंतर भीमाजीने अखेर १०,०२५ होन भरपाईचा अंतिम प्रस्ताव ठेवला. देयकाची अट पुढीलप्रमाणे ठरली—२,५०० होन राजापूर सीमाशुल्कातून, २,५०० होन वखार स्थापन झाल्यावर, पुढील दोन वर्षांत प्रत्येकी २,५०० होन, असे एकूण १०,००० होन. तसेच महाराजांनी आदिलशाह आणि रुस्तम-ए जमान यांच्याकडील इंग्रजांची थकीत रक्कम वसूल करण्यास साहाय्य करण्याचे मान्य केले.मुंबई कौन्सिलाने हा करार मान्य करून नारायण शेणवीस पुन्हा रायगडावर पाठविण्याचा निर्णय घेतला. या प्रकारे १६७३मध्ये शिवाजी महाराज आणि इंग्रज यांच्यातील दीर्घ वाटाघाटी राजापूर प्रकरणावर तात्पुरत्या सामंजस्याने संपल्या, ज्यामुळे पुढील काही वर्षे मराठा–इंग्रज संबंध तुलनेने सुरळीत राहिले.हुबळीतील नुकसानीबाबत कोणताही ठोस तह झाला नाही, परंतु मुंबई कौन्सिलास समाधानकारक तोडगा निघेल अशी आशा होती. १५ डिसेंबर, १६७३च्या पत्रात त्यांनी लिहिले की शिवाजी महाराजांना इंग्रजांनी आपल्या प्रदेशात पुन्हा व्यापार सुरू करावा अशी इच्छा असून, आपल्या व्यापाऱ्यांसाठी मुंबईत वखार स्थापण्याचा ते विचार करीत आहेत—ज्यामुळे दोघांनाही लाभ होईल..आरमारी घडामोडीदरम्यान, सिद्दीच्या हालचालींनी इंग्रजांची डोकेदुखी वाढवली. ऑगस्ट १६७३च्या अखेरीस तो मुंबईहून दंडा राजापुरीकडे गेला आणि परत येताना त्याने इंग्रजांच्या अपेक्षेविरुद्ध पेण, नागोठणे, इत्यादी गावांवर दरोडे घातले, आग लावली आणि काही लोकांना गुलाम म्हणून कैद करून घेऊन गेला. त्याने ज्या नद्यांमधून अन्नधान्याची ने-आण होते ते मार्ग रोखले, त्यामुळे बेटांवर टंचाई आणि महागाई निर्माण झाली. इंग्रजांनी त्याला बंदरात प्रवेश करण्यावर बंदी घातली, परंतु मुघल सल्तनतीशी होणारा व्यापार धोक्यात येईल या भीतीने त्यांनी प्रत्यक्ष युद्ध टाळले. त्या काळी इंग्रजांचे डचांशीही वैर होते आणि डच मुघलांच्या साहाय्याने मुंबईवर दावा सांगतील अशी शक्यता होती; म्हणून इंग्रजांना संयम राखावा लागला.शिवाजी महाराजही आपले आरमार करण्याची तयारी करीत होते. सुरत कौन्सिलाच्या अहवालानुसार फ्रेंचांनी राजापूरकडे ८८ तोफा आणि शिसे भरलेले जहाज पाठविले. इंग्रजांचा असा तर्क होता की, या तोफांच्या साहाय्याने शिवाजी महाराज सिद्दीविरुद्ध शक्तिशाली आरमार उभे करतील. दरम्यान, मुंबई कौन्सिलाने पाठविलेला दूत नारायण शेणवी रायगडावर पोहोचला आणि शिवाजी महाराजांशी चर्चा झाली. त्यानंतर महाराजांनी स्वतः कर्नाटक मोहिमेचे नेतृत्व केले. १० ऑक्टोबर, १६७३ रोजी त्यांनी रायगडावरून प्रस्थान करून १३ ऑक्टोबराला साताऱ्यात प्रवेश केला आणि तेथून बंकापूरावर चालून जाऊन लूट केली..१६ ऑक्टोबराच्या मुंबईच्या पत्रात नमूद केले आहे की, शिवाजी महाराज मुघल प्रदेशावर स्वारी करण्याची तयारी करीत असून मालवाहतुकीसाठी सुमारे २०,००० ‘वॉलेट्स’ सज्ज केल्या आहेत. सुरतेवर हल्ला होण्याची शक्यता गृहित धरून इंग्रजांनी फिनिक्स नावाचे जहाज बारा सैनिकांसह सुरतेला पाठविले, परंतु ती भीती निराधार ठरली. ३१ ऑक्टोबराच्या अहवालातून समजते की, महाराज १५,००० सैन्यासह सोंद्याचा किल्ला जिंकून कर्नाटकातील राजकीय अस्थिरतेचा फायदा घेण्यासाठी रवाना झाले. डिसेंबराच्या सुरुवातीस ते कारवाराजवळ असल्याचे वृत्त आले. मराठा सैन्य वेगवेगळ्या तुकड्यांत विभागलेले होते, जे मोठ्या प्रदेशात हल्ले चढविण्यासाठी प्रभावी ठरले. .आदिलशाही आणि मुघलांशी झटापटी१६७३च्या अखेरीस मराठ्यांच्या आदिलशाही फौजेशी चकमकी झाल्या. नोव्हेंबर १६७३मध्ये शर्जाखानाशी झालेल्या लढाईत विठोजी शिंदे मारले गेले; परंतु त्यानंतर महीमाजी शिंदे यांनी या पराभवाचा बदला घेत पन्हाळ्याजवळ सय्यद हबीब शर्जाखानाचा वध करून दोन हत्ती आणि ३०० घोडे मिळविले. मार्च १६७४ पर्यंत मुंबई कौन्सिलास समजले की, शिवाजी महाराज रायगडावर परतले आहेत. या संपूर्ण काळात त्यांनी दक्षिणेत कर्नाटकावर दबाव निर्माण केला, आरमार वाढविले आणि इंग्रजांशी संबंध सुधारण्याचे प्रयत्न चालू ठेवले—या सर्व हालचाली त्यांच्या आगामी राज्याभिषेकाच्या तयारीचा एक भाग असल्याचे दिसून येते.१६७४च्या सुरुवातीस बहादुरखान आणि दिलेरखान यांच्या नेतृत्वाखालील मुघल सैन्याने कोकणात उतरण्याचा प्रयत्न केला, परंतु मराठ्यांनी तो पूर्णतः हाणून पाडला. मराठ्यांनी दिलेरखानाचा दारुण पराभव केला, १००० पठाण मारले गेले, तर मराठ्यांच्या सेनेतील सुमारे ४–५०० सैनिक ठार झाले. नारायण शेणवीच्या मार्च १६७४ मधील पत्रानुसार, राजापूर भरपाईबाबतच्या तहाची रायगडावर पुष्टी झाली.त्याच वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत बहादुरखानाने पेडगावात छावणी तयार करून किल्ला बांधला आणि त्यास ‘बहादुरगड’ असे नाव दिले. सुरत कौन्सिलाच्या अहवालानुसार, मराठ्यांनी अचानक हल्ला करून बहादुरखानाची छावणी लुटली. मराठ्यांनी २,००० घोडेस्वार झाडीत लपवून ठेवले आणि ८,००० सैनिकांनी थेट हल्ला चढविला. या हल्ल्यानंतर मराठ्यांनी सैन्याच्या चार तुकड्या केल्या ज्या चार दिशांना पळून गेल्या. मुघलांनी या तुकड्यांचा मुर्खासारखा पाठलाग केला. दीर्घ पाठलागानंतर मुघल सैन्य थकले आणि त्यांच्यात लढाई करण्याची कोणतीही शक्ती राहिली नाही. या गोष्टीचा फायदा घेत मराठ्यांनी मुघलांची सर्व मालमत्ता तसेच द्रव्यसाठा लुटला आणि तेथून ते पसार झाले. .प्रतापराव गुजरांना वीरमरणफेब्रुवारी–मार्च १६७४ मध्ये मराठ्यांची दक्षिणेकडे मोहीम सुरू होती. यावेळी २४ फेब्रुवारी, १६७४ रोजी नेसरी येथे बहलूलखानाशी झुंजताना प्रतापरावांना वीरमरण आले. सामान्यपणे अशी समजूत आहे की, शिवाजी महाराजांच्या बोलाने व्यथित होऊन प्रतापराव गुजरांनी केवळ सहा घोडेस्वारांसह बहलूलखानाच्या फौजेवर धैर्यशाली हल्ला चढविला आणि त्या संघर्षात सर्वांना वीरमरण आले. मात्र, या कल्पनाविश्वातील कथनाला कोणताही ऐतिहासिक संदर्भ आधार देत नाही. त्या काळात सेनापती स्वतःच सैन्याच्या अग्रभागी राहून नेतृत्व करीत असत आणि कदाचित प्रतापराव स्वतः पुढे जाऊन प्रदेशाची पाहणी करत असताना, त्यांच्या छोट्या अंगरक्षक तुकडीसह, शत्रूच्या गस्ती पथकाच्या अचानक हल्ल्यात अडकले असावेत. या झटापटीत त्यांना वीरगती प्राप्त झाली असावी हे अधिक संभवनीय वाटते. म्हणूनच प्रतापरावांनी विवेकशून्यपणे फक्त सहा साथीदारांसह आदिलशाहीच्या प्रबळ फौजेवर आक्रमण केले, ही कथा ऐतिहासिक दृष्ट्या आधारहीन आणि कल्पनारम्य आहे. उलट नारायण शेणवी याने ४ एप्रिल, १६७४ला मुंबईस पाठविलेल्या पत्रातून पुढील माहिती मिळते ः‘‘मंगळवार २४ मार्च रोजी रायरीला (रायगड) पोचलों आणि त्याच दिवशी निराजी पंडिताची भेट घेण्याकरितां पायथ्याच्या पाचाड गांवी गेलों. चौकशी केली. तेव्हां निराजी गडावर होता असें समजले. म्हणून माझ्या आगमनाची वर्दी गडावर राजाकडे एका नोकराकरवी पाठविली...... काल तीन तारखेला दोन प्रहरी निराजी मला दरबारांत शिवाजी समोर घेऊन गेला. स्वागत आणि कुशलप्रश्न झाल्यावर मी राजापूराबद्दल प्रश्न काढला. निराजीनें अपेक्षेपलीकडे आमची तरफदारी केली आणि शिवाजीने ताबडतोब कारकुनांना हुकूम लिहिण्यास सांगितले..नव्या वर्षारंभी जूनमध्ये स्वतःला राज्याभिषेक करून घेण्याच्या इराद्यानें शिवाजी सोनें आणि हिरे यांचे एक भव्य सिंहासन बनवीत आहे.बहादूरखान कोंकणात उतरणार होता. परंतु शिवाजीने ठिकठिकाणी डोंगरांतील वाटा मोडून अवघड ठिकाणी कडक पहारे ठेविल्यामुळे तो परत फिरला.प्रतापराव बहलोलखानाशीं एका खिंडीत फक्त ६ घोडेस्वारांनिशी लढताना बाकीचे सैन्याचे मदतीचे अभावी, मारला गेला. त्याचे जागी नवा सेनापती नेमून, सैन्याला नवे हुकूम देण्यासाठी शिवाजी कुडाळला जाणार होता. परंतु प्रतापरावाचा दुय्यम आनंदराव याने धीराचे पत्र लिहिल्यामुळे शिवाजीने त्याला सेनापतीपद देऊन ‘शत्रूचा मोड केल्याशिवाय तोंड दाखवू नये’ असा हुकूम केला..शूर आनंदराव बहलोलखानाचा पाठलाग करीत शत्रूच्या मुलखांत शिरला असता, प्रतापरावाच्या मृत्यूची बातमी ऐकून बहलोलखानाच्या कुमकेला दिलीलखानही त्वरेने आला. दोघे एकत्र झाल्याने आपली धडगत नाही असे पाहून आनंदराव दररोज ४५ मैलाच्या मजला मारीत कानड्याकडे वळला. उभय (विजापुरी) सरदारांनी पुष्कळ दिवस पाठलाग करूनही काही साधत नाही असे पाहून ते परत गेले. दिलीरखान पन्हाळ्याला वेढा घालण्याकरितां म्हणून गेला तो तेथे फक्त पांच दिवस राहून परत गेला आणि बहलोलखान कोल्हापुरास गेला.आता ऑक्झिंडेनाबरोबर चांगला नजराणा देऊन त्याला लगेच पाठवावा. निराजी पंडिताचे सांगण्यावरून, तुम्ही, शिवाजीच्या नजराण्यांत अरबी घोडा न पाठवितां मूल्यवान रत्नें राज्यारोहणाच्या वेळीं धारण करण्यासाठी पाठवावी, हें बरें दिसते. नजराणा चांगला १०००-१२०० रुपयांचा पाठवा. निराजी करितां २५ तोरमडीचे खडे कबूल केल्याप्रमाणे पाठविण्याचे गिरिधरदासाला स्मरण द्यावे.’’प्रतापरावांच्या मृत्युनंतर आनंदरावांनी बहलूलखानाच्या जागीरीवर हल्ला चढवित संपगावाचा बाजार लुटला आणि खिज्रखानाशी झालेल्या लढाईत दोन हत्ती पकडले. शिवाजी महाराजांनी ८ एप्रिल, १६७४ रोजी चिपळूण येथे सैन्याची तपासणी केली. त्यावेळी हंसाजी मोहिते यांना ‘हंबीरराव’ ही उपाधी देऊन प्रतापरावांच्या जागी त्यांची सेनापती म्हणून नेमणूक केली. २४ एप्रिल रोजी मराठ्यांनी केळंजा किल्ला जिंकला..सिद्दीचा बंदोबस्तमार्च १६७४ मध्ये साटवली नदीवर सिद्दी संबुळ आणि मराठ्यांच्या आरमारात लढाई झाली. सिद्दीचे शंभराहून अधिक सैनिक ठार झाले, तर दौलतखानाचे ४४ सैनिक जखमी झाले; दौलतखान जखमी होऊनही विजयी झाला. सिद्दीला देखील बाण लागून जखमा झाल्या; अपयशानंतर तो हरिहरेश्वराकडे निघून गेला. मुंबई कौन्सिलानेही हुबळी प्रकरण पुढे ढकलले, परंतु समाधानाची आशा व्यक्त केली. इंग्रजांनी १५ डिसेंबराच्या पत्रात लिहिले की, शिवाजी महाराज कंपनीसाठी मित्र असून त्यांना पुन्हा बंदरांमध्ये व्यापार सुरू करणे आणि वखार उघडून महसुलात वाढ करणे अपेक्षित आहे.या काळात मराठ्यांनी कर्नाटक आणि कोकणात सक्रिय मोहिमा राबविल्या आणि मुघल सैन्याचा पराभव केला. शिवाजी महाराजांच्या नेतृत्वाखालील या मोहिमा मराठ्यांच्या सामरिक कुशलतेचे आणि लवचिक रणनितीचे स्पष्ट उदाहरण ठरल्या.मार्च–जून १६७४ दरम्यान शिवाजी महाराज आणि इंग्रज यांच्यातील राजकारणाचा मुख्य विषय रायगडावरील शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक आणि सिद्दीच्या जहाजांबाबतचा संघर्ष होता. ६ मार्च, १६७४ रोजी रायगडावर शिवाजी महाराज परतल्याची माहिती मिळाल्यानंतर मुंबई कौन्सिलाने नारायण शेणवी यास तेथे पाठविले. या दरम्यान दंडा राजापुरीकडील सिद्दीने इंग्रजांच्या मध्यस्थीने स्वतःचा आणि शिवाजी महाराजांचा समझोता व्हावा अशी सूचना केली होती, पण नारायण शेणवीला आदेश देण्यात आले की, त्याने खरेच महाराजांना सिद्दीशी शांतता करायची आहे का हे पाहावे. .Premium| Agra escape: शिवाजी महाराजांची आग्र्यानंतरची लढाई, मुत्सद्देगिरी आणि पराक्रमाचा विलक्षण संगम.३ एप्रिल, १६७४ रोजी नारायण शेणवी यास शिवाजी महाराजांशी संवाद साधण्याची संधी मिळाली. महाराजांनी आपल्या अधिकाऱ्यांना राजापूर भरपाईबाबत आदेश दिले आणि इंग्रजांना इशारा दिला की, सिद्दीला साहाय्य केले तर मोठे मतभेद निर्माण होतील. निराजी पंडितांकडून कळविले गेले की, महाराजांना अशा समझोत्याची इच्छा नाही. ४ एप्रिल रोजी नारायण शेणवीने मुंबईला अहवाल पाठविला आणि जून १६७४ मध्ये राज्याभिषेक होणार असल्याची माहिती दिली. ९ एप्रिल रोजी इंग्रजांनी सुरत कौन्सिलाशी पत्रव्यवहार करून राज्याभिषेकासाठी अलंकारांची व्यवस्था करण्याचे आदेश दिले.सिद्दीच्या जहाजांबाबत इंग्रजांचे धोरण कठोर होते. २४ एप्रिल रोजी सिद्दी संबुल याचा ताफा मुंबई खाडीच्या मुखाशी पोहोचला; वादळामुळे २५ एप्रिल रोजी ताफा बंदरात घुसला. इंग्रज प्रेसिडेंटने सिद्दीला मुंबईत प्रवेश न देण्याचा निर्णय घेतला, परंतु हवामानामुळे त्याला थांबण्याची अनुमती मिळाली. मे महिन्याच्या सुरुवातीस सिद्दीच्या सुमारे ५०० सैनिकांनी मुंबईतील बेटांवर उतरण्याचा प्रयत्न केला, पण सीमा रक्षकांनी त्यांना परतविले. अखेरीस सिद्दीने शांती राखण्याची हमी दिली आणि हिवाळ्यात माजगाव येथे राहण्यास अनुमती मिळविली. .Premium| Great Maratha Resurgence: पुरंदरच्या तहात गमावलेले गड मराठ्यांनी कसे परत मिळवले?.नारायण शेणवीकडून मिळालेल्या पत्रांनुसार राजापूर प्रकरणावर तोडगा काढण्यासाठी इंग्रजांना शिवाजी महाराजांकडून १०,००० होन भरपाई मिळण्याचे आश्वासन मिळाले. त्यापैकी ७,५०० होन तीन वार्षिक हप्त्यांत, तर उरलेले २,५०० होन वखार पुन्हा सुरू झाल्यावर कस्टम शुल्कातून वजाबाकी करून दिले जाणार होते. १३ मे रोजी जॉर्ज ऑक्झिंडेन, जॉर्ज रॉबिन्सन आणि थॉमस मायकेल रायगडाकडे रवाना झाले. २६ मे रोजी जॉर्ज ऑक्झिंडेन यास महाराजांना भेटण्याची संधी मिळाली असता त्याने प्रस्तावित कलमे मंजूर करून घेतली, फक्त स्वराज्यात इंग्रजांची नाणी चालण्याचे कलम वगळण्यात आला.अखेर, ११–१२ जून, १६७४ रोजी स्वाक्षरीसह सर्व कागदपत्रे जॉर्ज ऑक्झिंडेन यास देण्यात आली. राज्याभिषेकाच्या तयारीत व्यस्त असलेल्या महाराजांनी इंग्रजांना मोरोपंतांशी जोडून दिले. कार्यभार पूर्ण झाल्यानंतर जॉर्ज ऑक्झिंडेन आपल्या सहकाऱ्यांसह १३ जून रोजी रायगडावरून निघाला आणि १६ जून, १६७४ रोजी मुंबईस परतला.या काळात इंग्रज आणि सिद्दी यांच्यातील तणाव, महाराजांकडून भरपाई मिळण्याची शक्यता आणि राज्याभिषेकाचे आयोजन, तसेच सिद्दीच्या जहाजांवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न यामुळे शिवाजी महाराजांच्या धोरणात्मक राजकारणास यश आले. या महत्त्वपूर्ण कालखंडात महाराजांनी अतिशय संयमाने परिस्थिती हाताळली. प्रस्तुत सर्व घडामोडी इंग्रजांसह मराठ्यांचे सिद्दीशी असणारे मिश्र-संबंध, मुंबईचा व्यापार आणि स्वराज्याच्या सामरिक स्थितीवर थेट परिणाम करणाऱ्या ठरल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.