प्रीमियम आर्टिकल

Premium| Sholay movie: शोले आजही प्रेक्षकांना खिळवून ठेवतो. काळ बदलला, पण ‘शोले’ची मोहिनी अजूनही तशीच आहे

Sholay 1975: ‘शोले’ चित्रपटाचा प्रवास अर्धशतक पार करून आजही सुरूच आहे. देश-विदेशात त्याचे प्रीमियर आयोजित होत आहेत
Sholay movie
Sholay movieesakal
सप्तरंग टीम
Updated on

दिलीप ठाकूर

समाजमाध्यमाच्या युगात ‘शोले’च्या विडंबनात्मक पोस्ट, मिम्स, एआय रिमिक्स यांचा भरपूर मारा दिसतो. पन्नास वर्षांपूर्वी मुठीत घट्ट धरलेले सुट्टे पैसे तिकीट खिडकीतून आत टाकून त्याच वेगात मुठीत गर्द लाल वा हिरव्या- पिवळ्या रंगातील तिकीट पकडून कधी एकदा खुर्चीवर जाऊन बसतोय, यापासून ऑनलाइन बुकिंगपर्यंत या चित्रपटाचा प्रवास सुरूच आहे.

२ ऑक्टोबर १९७३. बंगलोरजवळील रामनगर येथे खरेखुरे गाव वाटावे, असे उभारण्यात आलेल्या रामगढ या गावाच्या सेटवर जी. पी. सिप्पीनिर्मित व रमेश सिप्पी दिग्दर्शित ‘शोले’च्या मुहूर्ताला चित्रपटातील सगळे कलाकार, तंत्रज्ञ हजर होते. पटकथा लेखक सलीम- जावेद यांच्याकडून आलेल्या संवाद लेखनानुसार चित्रीकरण सुरू होत होते; पण सकाळपासूनच पावसाला सुरुवात झाली आणि हा मुसळधार पाऊस थांबण्याचे नावच घेईना.

पहिल्याच दिवसाचे चित्रीकरण रद्द करण्यात आले आणि दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच ३ ऑक्टोबर १९७३ रोजी ‘शोले’च्या मुहूर्त दृश्यासाठीची तयारी झाली. रमेश सिप्पींनी सायलेन्स... कॅमेरा... ॲक्शन म्हटले. कॅमेऱ्यासमोर क्लॅप धरण्यात आली.

Loading content, please wait...
movie
cinema
bollywod actor

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com