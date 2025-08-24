Premium| Sholay movie: शोले आजही प्रेक्षकांना खिळवून ठेवतो. काळ बदलला, पण ‘शोले’ची मोहिनी अजूनही तशीच आहे

दिलीप ठाकूरसमाजमाध्यमाच्या युगात ‘शोले’च्या विडंबनात्मक पोस्ट, मिम्स, एआय रिमिक्स यांचा भरपूर मारा दिसतो. पन्नास वर्षांपूर्वी मुठीत घट्ट धरलेले सुट्टे पैसे तिकीट खिडकीतून आत टाकून त्याच वेगात मुठीत गर्द लाल वा हिरव्या- पिवळ्या रंगातील तिकीट पकडून कधी एकदा खुर्चीवर जाऊन बसतोय, यापासून ऑनलाइन बुकिंगपर्यंत या चित्रपटाचा प्रवास सुरूच आहे.२ ऑक्टोबर १९७३. बंगलोरजवळील रामनगर येथे खरेखुरे गाव वाटावे, असे उभारण्यात आलेल्या रामगढ या गावाच्या सेटवर जी. पी. सिप्पीनिर्मित व रमेश सिप्पी दिग्दर्शित ‘शोले’च्या मुहूर्ताला चित्रपटातील सगळे कलाकार, तंत्रज्ञ हजर होते. पटकथा लेखक सलीम- जावेद यांच्याकडून आलेल्या संवाद लेखनानुसार चित्रीकरण सुरू होत होते; पण सकाळपासूनच पावसाला सुरुवात झाली आणि हा मुसळधार पाऊस थांबण्याचे नावच घेईना. पहिल्याच दिवसाचे चित्रीकरण रद्द करण्यात आले आणि दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच ३ ऑक्टोबर १९७३ रोजी ‘शोले’च्या मुहूर्त दृश्यासाठीची तयारी झाली. रमेश सिप्पींनी सायलेन्स... कॅमेरा... ॲक्शन म्हटले. कॅमेऱ्यासमोर क्लॅप धरण्यात आली. .एकेक चित्रीकरण सत्र पार पडत चित्रपट तब्बल चार तास व सहा मिनिटांचा होतो. दिग्दर्शक रमेश सिप्पीला त्यात काहीच वावगं वाटत नाही. कारण प्रत्येक दृश्यावर अधिकाधिक मेहनत घेऊन ते परिणामकारक व्हावे, याकडे विशेषत्वाने कल असणारा दिग्दर्शक म्हणून रमेश सिप्पीची विलक्षण खासियत. संकलक एम. एस. शिंदे (माधव शिंदे) आता आपले कौशल्य, कसब, करामत दाखवायला सुरुवात करतात. त्यांच्या जोडीला या चित्रपटात स्टंट दृश्यात सहभागी असलेले जिम ॲलन असतात. आता चित्रपट तीन तास चोवीस मिनिटांचा होतो. एव्हाना पाॅलीडार कंपनी चित्रपटाच्या गाण्याची ध्वनिमुद्रिका प्रकाशित करते. संगीत शौकिनांना गाणी फारशी रुचत नाहीत. ‘स्टेशन से गाडी जब छूट जाती है तो, एक दो तीन हो जाती है’ हे काय गाणे आहे, असा प्रश्न पडतो. .दरम्यान, १९ जून १९७५ रोजी देशात आणीबाणी घोषित करण्यात आली. चित्रपट प्रमाणपत्राचे नियम कडक करण्यात आले. त्यात चित्रपटातील हिंसेवर नियंत्रण आले. सेन्सॉरने ‘शोले’च्या शेवटच्या दृश्यावर (क्लायमॅक्स) आक्षेप घेतला. ठाकूर बलदेवसिंग डाकू गब्बरसिंगवर (अमजद खान) लाथांनी हल्ला चढवत चढवत त्याचा खातमा करतो, हा शेवट अमान्य केला. निवृत्त पोलिस इन्स्पेक्टर असे कृत्य करतो, हे अयोग्य ठरेल, असे सेन्सॉरचे म्हणणे. त्यामुळे आता गब्बरसिंगला पोलिस अटक करतात, असा शेवट दाखवण्यात आला. .चित्रपटाची रस्तोरस्ती पोस्टर्स व होर्डिंग लागली. विविध भारतीवर शनिवारी दुपारी पावणेतीन वाजता पंधरा मिनिटांचा रेडिओ प्रोग्राम सुरू झाला. पस्तीस एमएममध्ये चित्रित झालेली ‘शोले’ची प्रिंट सत्तर एमएममध्ये ‘ब्लो अप’ करण्यासाठी लंडनमधील टेक्निकलर कंपनी लॅबमध्ये पाठवली. ते तांत्रिक सोपस्कार होऊन ती प्रिंट मुंबईत येईल, यानुसार मुंबईत १५ ऑगस्ट रोजी चित्रपट प्रदर्शित करण्याचे ठरले. त्यानुसार आदल्या रात्री मिनर्व्हात भव्य दिव्य दिमाखदार प्रीमियरचे आयोजन करण्यात आले. तो संपताच सत्तर एमएमची प्रिंट मिनर्व्हावर पोहोचली आणि आता रमेश सिप्पी आणि काही मोजक्याच जणांनी सत्तर एमएममध्ये ‘शोले’ अनुभवला. .मुंबईत मिनर्व्हा, न्यू एक्सलसियर व बसंत थिएटर (चेंबूर) येथेच सत्तर एमएम व स्टीरिओफोनिक साउंड सिस्टीम असा ‘शोले’ होता. मिनर्व्हात अप्पर स्टाॅल चार रुपये चाळीस पैसे व बाल्कनी पाच रुपये पन्नास पैसे अशा तिकीटदरात शोले प्रदर्शित झाला आणि सुरुवातीस पब्लिक रिपोर्ट नरम असलेला, तत्कालीन समीक्षकांना फारसा न रुचलेला ‘शोले’ त्यानंतर असा काही यशस्वी ठरलाय, की आता पन्नास वर्षं पूर्ण झाल्यानिमित्त त्याचे इटलीतील बलोनिया, जयपूर अशा अनेक शहरांत हाउसफुल्ल गर्दीत भव्य प्रीमियर साजरे होत आहेत. आता टोरॅन्टो आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवातही १,८०० आसन क्षमता असलेल्या थाॅमसन हाॅलमध्ये ‘शोले’ दाखवला जाणार आहे. आता मूळ चित्रपटात सहभागी करता न आलेली काही दृश्य व ठाकूर बलदेवसिंग गब्बरसिंगचा खातमा करतो, अशा क्लायमॅक्सने रसिकांसमोर येतोय.‘शोले’च्या पंचवीस वर्षं सेलिब्रेशनचा एक किस्सा सांगायलाच हवा. ए. के. हनगल यांनी आपल्या भाषणात एक भाष्य केले होते, ‘‘शोले ऐसी फिल्म है, जो खतम होने का नाम ही नही लेती, कब इसका आखरी शो होगा मालूम नही...’’‘कौन बनेगा करोडपती’च्या खेळाच्या रंगात अमिताभ अधूनमधून ‘शोले’च्या चित्रीकरणाच्या वेळच्या आठवणी रंगवून खुलवून सांगतात, तेव्हा एकाच वेळेस किमान तीन पिढ्यांतील प्रेक्षकांसमोर पुन्हा ‘शोले’ येतो. अनेक माध्यमातून ‘शोले’ सतत दिसत राहतोय. ‘शोले’चे किस्से कधीच न संपणारे.(लेखक ज्येष्ठ चित्रपट अभ्यासक आहेत.)----------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.