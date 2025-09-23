Premium|Kudus attack: कुडूस अधिवेशनात संघटनेचा निर्धार; विरोधकांच्या दगडफेकीला शांततेने दिले उत्तर

विवेक पंडितआजवर जे आपल्याला राबवत होते, नाडत होते त्यांना संघटनेच्या बळावर ‘पळता भुई थोडी’ करता येऊ शकते, याचा प्रत्यक्ष अनुभव कुडूसच्या हल्ल्याने कार्यकर्त्यांना दिला... सुट्या सुट्या सभासदांनी एकत्र येऊन बनलेल्या संघटनेत आता एकजिनसीपणा आला... ‘मी आणि माझ्या संघटनेचा कार्यकर्ता’ असा दुजाभाव कार्यकर्त्यांच्या मनातून आता संपला. ‘दुरितांचे तिमिर जावो’ इथून सुरू झालेली संघटना, या हल्ल्यानंतर ‘भूतां परस्परे जडो मैत्र जीवांचे’ इथवर पोहोचली होती. मार्च १९८८ रोजी श्रमजीवी संघटनेचे अधिवेशन भिवंडी-वाडा रस्त्यावरील कुडूसमध्ये सुरू होत होते. संघटनेच्या स्थापनेपासून नियमाप्रमाणे दरवर्षी संघटना सर्वसाधारण सभासदांची वार्षिक सभा आणि अधिवेशन एकत्रित बोलावत असे. कुडूसचे हे अधिवेशन संघटनेचे सहावे अधिवेशन होते. पहिल्या वर्षी केवळ अठ्ठ्याऐंशी सभासद अधिवेशनाला उपस्थित होते. आता संघटना वसई तालुका सोडून भिवंडी, वाडा, शहापूर तालुक्यातही विस्तारू लागली होती. संघटनेचे तीन हजारांहून अधिक सभासद झाले होते. प्रत्येक कार्यकर्त्याने त्याच्या गावात किमान वीस जणांना एकत्र करायचं, त्यांना संघटनेचं सभासदत्व द्यायचं, त्यांना संघटित करायचं... वार्षिक फी दिल्यानंतरच त्यांना संघटनेचं सभासद करायचं. वार्षिक फी साधारणपणे किमान वेतनाच्या जवळपास असावी, असं ठरवण्यात आलं होतं. सुरुवातीची सभासद फी पाच रुपये होती. १९८८ मध्ये ती वाढवून सात रुपये करण्यात आली होती. अधिवेशनाला येणाऱ्यांचं प्रमाण आता वाढलं होतं. .किमान वेतनाच्या प्रश्नावर, बळकावलेल्या जमिनी सोडवण्यासाठी केलेल्या लढ्यावर, वेठबिगारांच्या मुक्तीसाठी, वनावर आणि वनजमिनीवरील अधिकारासाठी, आदिवासींच्या निरनिराळ्या प्रश्नांसाठी संघटना आता प्रभावीपणे लढू लागली होती. संघटनेला लोकांचा प्रतिसाद मिळू लागला होता. अधिवेशनाच्या प्रचारासाठी मी, विद्युल्लता, जानू मेघवाले, वेणू मेघवाले, लहू पासारी, महादू जाबर असे आम्ही सर्व कार्यकर्ते निरनिराळ्या गावांमध्ये जाऊन लोकांची जागृती करीत होतो. ज्या ज्या ठिकाणी जाऊन आम्ही संघटना बांधत होतो, त्या त्या ठिकाणी शिवसेनेचे लोक विरोध करीतच होते. वेठबिगार ठेवणारे, जमिनी लुबाडणारे, किमान वेतन न देणारे बहुसंख्य मालक हे काँग्रेसचे होते. सत्ता काँग्रेसची, कायदेही त्यांचे होते. त्यामुळे त्यांच्या लोकांना आम्हाला उघड विरोध करता आला नाही. त्यामुळे त्यांनी शेतकरी संघटनेच्या नावाखाली आपली संघटना काढली आणि आपली मुलं मात्र शिवसेनेत संघटनेवर हल्ला करण्याकरिता पाठवली. भिवंडी, वसई, वाड्यात जिथे जिथे संघटना वाढत होती, संघटना आंदोलनं करीत होती, त्या त्या ठिकाणी संघटनेला विरोध करायला तरुण मुलांची शिवसेना आणि मोठ्यांची शेतकरी संघटना स्थापन होत होती. त्यांचा सर्वत्र एककलमी कार्यक्रम सरू होता, की ‘पंडित गावात आला तर त्याच्या तंगड्या तोडायच्या... कुडूसचं अधिवेशन यशस्वी होऊ द्यायचं नाही. गावातून एकही माणूस बाहेर पडता कामा नये...’ आणि त्यासाठी ते जंग जंग पछाडत होते.गौरापूरला किशोर वैद्य, दीपक धापशी, उल्हास भानुशाली अशी संघटनेची तरुण पोरं संघटनेच्या शेतमजुरांचं नेतृत्व करीत होती. गौरापूरचे सहापैकी चार पाडे पूर्णपणे संघटनेत सहभागी झाले होते. अधिवेशनाच्या दोन दिवस आधी शिवसेनेचा तालुकाप्रमुख अशोक पाटील याने गौरापूर गावात जाऊन किशोर, उल्हास आणि दीपक या तिघांनाही धमकावलं, ‘तुम्ही तिघे संघटनेचं काम करता, याद राखा. तुम्हाला तालुक्यात शिरू देणार नाही. पंडितसोबत तुम्ही गेलात तर तुमच्या तंगड्या तोडीन. कुडूसच्या अधिवेशनाला गावातून एकही माणूस जाता कामा नये...’ त्यावर किशोर वैद्यच्या आईने अशोक पाटीलला ठणकावलं, की ‘माझा मुलगा गरिबाचं काम करतोय. चोऱ्या करीत नाही. तुमच्यासारखी गुंडगिरी करीत नाही. मला चार मुलं आहेत. गरिबाचं काम करायला एक मुलगा मी समाजाला दिला, असं मी समजेन. तो मेला तरी मला फिकीर नाही. त्याने गरिबाचं काम केलंच पाहिजे’. हे ऐकल्यावर अशोक पाटील काही न बोलता त्या मातेला हात जोडून निघून गेला. याच पद्धतीने गावागावात एका बाजूला संघटनेचा प्रचार सुरू होता आणि दुसऱ्या बाजूला विरोधकांचा अपप्रचार सुरू होता. .मी वाडा तालुक्यातील आवंढ्याहून नाणे येथे अधिवेशनाचा प्रचार करीत चाललो होतो आणि विद्युल्लता काही कार्यकर्त्यांसोबत भिवंडी तालुक्यात प्रचार करीत होती. वाटेत शिवसेनेचे लोक हातात भाले, काठ्या, तलवारी घेऊन रस्त्यावर फिरत होते. ‘विवेक पंडित आला, तर त्याला कापून टाकू’ असं मोठ-मोठ्याने ओरडत संघटनेच्या लोकांना धमकावत होते. ‘पंडितला येऊच दे, आज आम्ही त्याच्या तंगड्याच तोडून टाकतो’ असं म्हणत गावात तणाव आणत होते. मी लोकांसोबत गावागावात फिरताना अनेकदा हे ऐकत होतो. ते माझ्यासमोर मलाच ठार मारण्याबद्दल बोलत होते. मीच ‘विवेक पंडित’ आहे, हेही त्यांना माहीत नव्हतं. त्यांनी मला प्रत्यक्षात पाहिलेलंही नव्हतं. त्यांनी फक्त गुलामीला विरोध करणारी, वेठबिगार मुक्त करणारी संघटना पाहिली होती, त्यामुळे मला नष्ट करण्यासाठी त्या सर्वांनी कंबर कसली होती... मला प्रत्यक्ष न पाहताही मला मारण्याच्या धमक्या देणारे, माझ्यावर हल्ला करण्याचं नियोजन करणारे असंख्य विरोधी हात माझा विरोध करीत नव्हते, तर ते मी वाढवत असलेल्या संघटनेमुळे त्यांच्या संपणाऱ्या अस्तित्वाला, त्यांच्या संपत चाललेल्या दडपशाहीला वाचविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करीत होते. ‘विवेक पंडितला मारा’ कारण त्याने मजुरांना, वेठबिगारांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव करून दिली... त्याने आदिवासींना मालकांच्या पिळवणुकीला आव्हान द्यायला शिकवलं. अन्यायकारक वागणुकीला ‘नाही’ म्हणायला शिकवलं. मालकापुढे खालमानेने पिचणाऱ्यांना ‘नकाराची’ ताकद शिकवली. मालकांची मजुरांवरची, आदिवासींवरची सत्ता संपुष्टात येत चालली होती... ज्याचा चेहराही पाहिलेला नाही, असा विवेक पंडित आपले अस्तित्व पुसून टाकील, आपली गुलामांवरची मालकी संपवून टाकील, हे त्यांचं भय होतं... भयाला ‘चेहरा’ माहीत नसतो, भयाला केवळ स्वतःचं संपत चाललेलं अस्तित्व कळत असतं... .कुडूस गावच्या उत्तर दिशेला रस्त्याच्या जवळच आंब्याचं झाड उभं होतं, आजही आहे. त्या पाशी एक मैदान होतं. दामू डोंगरेची ही जागा... दामू डोंगरे हा संघटनेचा सभासद. ही मध्यवर्ती जागा दामू डोंगरेने अगदी आनंदाने संघटनेच्या अधिवेशनाकरिता दिली होती. २४ मार्चच्या रात्री आजूबाजूच्या गावातील कार्यकर्ते चार-पाचशे लोकांना बसता येईल इतका मंडप बांधण्यात रात्रभर गुंतले होते. २५ मार्चला सकाळी दहा वाजल्यापासून संघटनेचे सभासद येण्यासाठी सुरुवात झाली. बारा-एक वाजेपर्यंत सुमारे दीड हजार सभासद अधिवेशनाच्या ठिकाणी उपस्थित झाले. विद्युल्लता त्या वर्षी संघटनेची अध्यक्ष असल्याने अधिवेशनाची अध्यक्षसुद्धा तीच होती. माझे वडील रघुनाथ पंडित ऊर्फ भाई, सेवानिवृत्त तहसीलदार भुस्कुटे, सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक द. गो. प्रभू यांच्यासह संघटनेचे सर्व प्रमुख कार्यकर्ते परिस्थितीवर लक्ष ठेवून होते. आम्ही सरकारला नमवलं होतं, त्यामुळे आजूबाजूच्या गावचे पाटील संतापले असणार... ते अधिवेशनाच्या जागी काहीतरी गोंधळ घालतील, याची आम्हाला कल्पना होती. झेंडावंदनाच्या वेळचा घाव अद्याप ताजा होता. कारागृहात जाण्यापूर्वी वसई न्यायालयाच्या परिसरातील मालकांनी राजकारणी व्यक्तींना हाताशी धरून आणलेला दबाव आम्ही विसरलो नव्हतो...भिवंडीहून आणि गणेशपुरीहून वाड्याला येणाऱ्या दिशेने, चिंचघरहून आणि गौरापूरहून कुडूसच्या येण्याच्या दिशेने अशी चहूबाजूंनी टेम्पो भरून माणसं येत होती अन् त्यांच्यासोबत दगडांनी भरलेले ट्रॅक्टरही होते... हे पाहून आम्हाला परिस्थितीचा अंदाज आला. संघटनेतलाच एक सहकारी सुदाम ठाकरे याला विद्युल्लताने भिवंडी उपविभागीय अधिकारी अजय पांडे यांच्याकडे चिठ्ठी देऊन पाठवलं. अजय पांडे आयएएस अधिकारी होते. त्यांचं ते पहिलंच पोस्टिंग होतं. अतिशय संवेदनशील, हुशार आणि समर्पित सनदी अधिकारी म्हणून आम्ही त्यांच्याकडे पाहत होतो. त्यांना याची माहिती मिळावी, म्हणून सुदामला चिठ्ठी घेऊन पाठवलं होतं. सुदाम ट्रकमधून भिवंडीला गेला आणि ती चिठ्ठी त्याने पांडे यांच्या हातात दिली. त्यांनी परिस्थितीचं गांभीर्य ओळखून काही पोलिस अधिवेशनाच्या ठिकाणी पाठवून देण्याचा निर्णय घेतला. .सुदाम उपविभागीय कार्यालयातून परत येण्यापूर्वीच साधारणतः एक-दीडच्या सुमारास सर्व शहिदांना वंदन करून अधिवेशनाची सुरुवात झाली आणि पहिली एक-दोन गाणी होतात न होतात तोच सर्व बाजूंनी दगडांचा मारा सुरू झाला. अचानक गारा पडाव्यात, अशा पद्धतीने दगडांचा वर्षाव अधिवेशनात बसलेल्या कार्यकर्त्यांवर होत होता. काही दगड मंडपाच्या वर जाऊन पडत होते. मंडपाचा कपडा फाटून संघटनेच्या आया-बहिणींची डोकी फुटत होती; तर काही दगडांनी सभासदांना जखमी केलं, तरीही संघटनेचे एक-दीड हजार आदिवासी शांत बसले होते... आमच्यावर दगडांचा वर्षाव करणारा जमाव ‘शिवसेना झिंदाबाद... शेतकरी संघटना झिंदाबाद... विवेक पंडित मुर्दाबाद... विवेक पंडित को जिंदा नहीं छोडेंगे| मारो, मारो... विवेक पंडित को मारो|’ अशा घोषणा देत तुफान दगडफेक करीत होते. अधिवेशनात सहभागी झालेले आदिवासी मजूर खरं तर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल होते. सामाजिकदृष्ट्या मागासलेले होते. मानव विकास निर्देशांकात आमच्या आदिवासींचं स्थान अंतिम होतं. मात्र, हातात दगड घेतलेले मालक आर्थिक-सामाजिकदृष्ट्या सबळ होते... मानव विकास निर्देशांकातील त्यांचं स्थानही तुलनेत वरच्या क्रमांकावर होतं. दगडांचा वर्षाव होत असतानाही कोणतीही हिंसक प्रतिक्रिया न देता, शांत बसलेले आदिवासी मात्र मनाने सामर्थ्यशाली होते. आमचे आदिवासी निग्रहाबाबतीत श्रीमंत होते... निशस्त्र सत्याग्रह करणारा हा खऱ्या अर्थाने सबळ असतो, सामर्थ्यशाली असतो आणि हातात दगड उचलणारा हा पूर्णतः दुर्बल असतो... जेव्हा मनाचं सामर्थ्य संपतं, तेव्हाच हातात दगड वा शस्त्र येतं... .Premium| Bangladesh Politics: बांगलादेशात राजकीय अस्थिरतेत वाढ का? त्याचे भारतावर काय परिणाम होतील?.अहिंसात्मक सत्याग्रह करणारा भौतिकदृष्ट्या कितीही खालच्या क्रमांकावर असो, तो विकासाच्या सर्व व्याख्या, प्रमाणकं यावर कितीही तोकडा असो तो या सर्व अभावांवर मात करून जिंकतो तो केवळ अहिंसात्मक लढ्यामुळेच! कारण तो परिस्थितीने डगमगत नाही, कोलमडून पडत नाही... संघटना अशाच कार्यकर्त्यांच्या भरवशावर बांधली जाते. सर्व बाजूंनी प्रचंड दगड डोक्यावर पडत असताना, रक्त वाहत असतानाही आमचे कार्यकर्ते अधिवेशनाजागी निग्रहाने बसून होते. याच जमावातला वडवली गावचा कमलाकर घोलप ऊर्फ कमळ्या खाटूक हा नंगी तलवार घेऊन सर्वांना हिंसेचे आदेश देत फिरत होता. या सर्वांना जमवण्यात, हिंसेला प्रवृत्त करण्यात भिवंडीचा एसटी चालक आणि शिवसेनेचा त्या वेळचा प्रमुख रवी पाटील, वाड्याचा अशोक पाटील हे आघाडीवर होते. गजानन पाटील हे काँग्रेसचे शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष होते. तेही शेतकरी संघटनेच्या नावाखाली गाडीत बसूनच हल्लेखोरांना चिथावणी देत फिरत होते. संघटनेच्या विरोधात त्यावेळेस शिवसेना, काँग्रेसचे पदाधिकारी आपापली राजकीय विचारधारा विसरून एक झाले होते. ज्या महात्माजींच्या विचारावर अधिष्ठित काँग्रेसची स्थापना झाली होती, त्यांच्या अहिंसेच्या विचाराला तिलांजली देऊन काँग्रेसचे पदाधिकारी हल्ल्यात सामील झाले होते. दगडांचा मारा जसा जसा वाढत गेला, तसं मी लोकांना शांत राहण्याचं आवाहन केलं. संघटनेचे लोक शांतच होते; परंतु मालकांच्या या दडपशाहीने आतल्या आत धुमसत होते. त्यांच्या मनातील मालकांविरोधीच्या या रागाचा उद्रेक होऊ नये, याची मी काळजी घेत होतो. संघटनेच्या सभासदांना याची कल्पना होती, की जर संघटनेच्या दीड हजार लोकांनी ठरवलं तर हल्ला करणाऱ्यांचा आपल्याला फडशा पाडता येईल; परंतु संघटना हल्लेखोरांवर हात उचलण्याचे आवाहन करीत नव्हती. उलट हल्ल्याचा शांतपणे सामना करण्यास सांगत होती... यात अनेकांची डोकी फुटली. संघटनेचे त्रेचाळीस जण जखमी झाले. यात हल्लेखोरांनी पोलिसांनासुद्धा सोडलं नाही. हल्ला सुरू असताना माझ्यासोबत जमादार वळवी होते, ज्यांना सर्वोच्च न्यायालयातील माझ्या याचिकेनंतर न्यायालयाच्याच निर्देशानुसार माझ्या संरक्षणासाठी नेमलेलं होतं. वळवी माझ्याकडे इशारा करीत विचारत होते की, ‘गोळ्या चालवू का?’ वळवींनी आपली रिव्हॉल्व्हरही काढली. त्यांच्या मागून एक हल्लेखोर आला आणि लाकडाच्या दांडक्याने त्यांच्या हातावर त्याने फटका मारला, तशी त्यांची रिव्हॉल्व्हर खाली पडली. ती रिव्हॉल्व्हर खेचण्यासाठी त्यांचा प्रयत्न सुरू झाला. संघटनेच्या लोकांनी ती रिव्हॉल्व्हर पुन्हा वळवींच्या हातात दिली. मग वळवींनी स्वसंरक्षणासाठी हवेत गोळीबार केला. त्यांच्या अंगावर धावून येण्याकरिता खूप मोठा जमाव पुढे आला. संघटनेच्या बसलेल्या लोकांनी मैदानात उभारलेल्या मंडपाचे बांबू उखडले आणि त्यांच्या मदतीने स्वतःचा बचाव करण्यास सुरुवात केली; परंतु कुणीही जमावावर प्रतिहल्ला केला नाही. एका बाजूने दगड आणि दुसऱ्या बाजूने स्व-संरक्षणार्थ बांबू अशी धुमश्चक्री सुरू झाली. माझ्यासोबत असलेल्या वळवींना जमाव धरण्याकरिता येतोय, हे पाहून संघटनेचे लोक त्यांच्या आणि माझ्याभोवती जमा झाले. जमावाच्या ‘शिवसेना झिंदाबाद... शेतकरी संघटना झिंदाबाद... विवेक पंडित मुर्दाबाद... विवेक पंडित को जिंदा नहीं छोडेंगे| विवेक पंडित को मारो...|’ अशा घोषणा सुरूच होत्या. तेवढ्यात पोलिसांची काही वाहनं भिवंडीच्या दिशेने आली, ती उपविभागीय अधिकारी अजय पांडे यांनीच पाठवली होती. पोलिसांनी तत्काळ परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी हवेत बंदुकीच्या फैरी झाडल्या. या फैरी झाडताच जमाव पुन्हा एकत्र झाला. त्या वेळी मात्र जमावाला पांगवण्यासाठी पोलिसांनी कंबरेखाली गोळीबार केला. या गोळीबारात वसईतील वडघर गावचा पंढरीनाथ घोडविंदे आणि वाडा तालुक्यातील बुधावली गावचा पुंडलिक हडळ हे दोन हल्लेखोर कंबरेखाली गोळी लागल्याने जखमी झाले. दोघांना तत्काळ भिवंडीच्या सरकारी रुग्णालयात हलविण्यात आलं. सोळा पोलिस आणि तीन पीएसआयही या हल्ल्यात जखमी झाले. अखेर जमावाची पांगापांग झाली. या हल्ल्यावेळी माझे वडील भाई तिथे उपस्थित होते. आपला मुलगा प्रत्यक्ष मृत्यूला सामोरा जातोय, कधीही मृत्यू त्याचा ठाव घेईल, या काळजीने बापाच्या हृदयाने तेव्हापासून धसकाच घेतला आणि पुढे माझं संरक्षण काढून घेतल्याच्या वर्तमानपत्रातील बातमीच्या धक्क्याने ते हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन पावले... त्यांचा जीव गेला, तेव्हा ते खुर्चीत बसलेले आणि हातात वर्तमानपत्र आणि समोर ‘माझं संरक्षण सरकारने काढल्याची’ बातमी होती. कुडूसच्या या हल्ल्यानंतर वर्षभरातच मी वडिलांना गमावलं. या हल्ल्याच्या धक्क्यानंतर ते कायमचे दुरावले; परंतु हा हल्ला संघटनेच्या भविष्याच्या दृष्टीने मात्र फार महत्त्वाचा ठरला. .Premium| Prison Camps: तुरुंगात झालेल्या शिबिरांनी कसं बदललं कैद्यांचं आयुष्य!.संघटितपणे लढा दिल्याने प्रस्थापितांची सत्ता हादरते, हा आत्मविश्वास संघटनेच्या कार्यकर्त्यांमध्ये बळकट झाला. हल्ल्याच्या जखमा एकत्र साहिल्यामुळे सभासदांमधलं एकमेकांबद्दलचं प्रेम अधिकच वाढलं. ‘आपले विरोधक भाऊ- ताईला संपवायला बघत आहेत, त्यामुळे त्यांचं संरक्षण करणं, ही आपली जबाबदारी आहे’ अशी भावना त्यांच्या मनात दृढ झाली. गावा गावात संघटना झपाट्याने पसरू लागली. या हल्ल्यानंतर आजवर मालकांना मदत करणारं प्रशासन हल्लेखोरांना पकडण्यात सक्रिय प्रयत्न करू लागलं... पोलिसांनी पंचवीस हल्लेखोरांना ताबडतोब ताब्यात घेतलं होतं आणि बाकीच्यांची नावं जमा करण्यात आली होती. पोलिस गावा-गावात फिरत होते आणि गावा-गावातील संघटनेचे कार्यकर्ते त्या गावातील विरोधकांची नावे पोलिसांना देत होते. नावे मिळताच पोलिस वाहनं सोबत घेऊन आरोपींना उचलू लागले होते, त्यामुळे ज्या गावातून हल्लेखोर आले होते, त्या गावातील सर्व पुरुष कित्येक दिवस फरारी होते. ते फरारी झाल्यामुळे संघटनेच्या ताकदीचा प्रभाव इतर सभासदांवर आपसूकच पडला... आजवर जे आपल्याला राबवत होते, नाडत होते त्यांना संघटनेच्या बळावर ‘पळता भुई थोडी’ करता येऊ शकते, याचा प्रत्यक्ष अनुभव या हल्ल्याने कार्यकर्त्यांना दिला... टोकाच्या विपरीततेचा अनुभव एकत्र घेणाऱ्यांमध्ये प्रेम, ऐक्य आपसूकच वाढतं... एकत्र अनुभवलेल्या विपरीततेच्या जखमांचे घाव कितीही खोल असले तरी, त्या वेळची परस्परांविषयीची सहवेदना, त्यावेळी परस्परांच्या वेदनांवर घातलेली फुंकर नि त्यातलं प्रेम कायमचं टिकतं आणि दृढ होतं... सुट्या सुट्या सभासदांनी एकत्र येऊन बनलेल्या संघटनेत आता एकजिनसीपणा आला... एकत्व आलं. ‘मी आणि माझ्या संघटनेचा कार्यकर्ता’ असा दुजाभाव कार्यकर्त्यांच्या मनातून आता संपला. संघटनेचा कार्यकर्ता म्हणजेच मी, त्याची सुख-दुःखं, वेदना माझ्याच... हल्ल्याच्या सहवेदनेनंतर संघटनेच्या कुठल्याही कार्यकर्त्याची वेदना माझीच आहे, असं एकत्व संघटनेच्या प्रत्येक कार्यकर्त्यात आलं... आजवर कार्यकर्त्यांसाठी त्यांची भावंडं, मुलं, नवरा-बायको इथवर असलेली कुटुंबाची कक्षा, आता संघटनेच्या सर्व कार्यकर्त्यांपर्यंत विस्तारली होती. त्यांच्या ‘कुटुंब’ या मर्यादित कक्षेत संघटनेचे कार्यकर्तेही आता सामावले होते. ‘दुरितांचे तिमिर जावो’ इथून सुरू झालेली संघटना, या हल्ल्यानंतर ‘भूतां परस्परे जडो मैत्र जीवांचे’ इथवर पोहोचली होती. कुडूसच्या हल्ल्याच्या वेदना एकत्र साहिलेली संघटना आता प्रत्येक दुर्बलासाठी सुखाचं, सन्मानाचं हे ‘मानवतेचं पसायदान’ घेऊन अधिक सामर्थ्याने काम करू लागली होती... (क्रमशः)(लेखक सामाजिक कार्यकर्ते आणि श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक आहेत.)