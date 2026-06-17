Premium|Thane labour movement case : स्वतःच्या झाकूनी भेगा मनुष्ये सांधतो आम्ही...

विवेक पंडित - pvivek2308@gmail.com‘खरा तो एकचि धर्म, जगाला प्रेम अर्पावे’ ही साने गुरुजींची प्रार्थना आयुष्यभर हृदयाशी कवटाळणाऱ्या मला खुनाचा आरोपी म्हणून पोलिस ठाण्यात हजेरी लावताना सत्य, अहिंसा, बंधुभाव, प्रेम ही सारी तत्त्वं स्वतःला निर्दोष ठरविण्याच्या धडपडीत पुन्हा पुन्हा विरोधाच्या गलिच्छ प्रतलावर आदळत होती... या उपेक्षित एकाकी काळात कित्येकदा वाटले, की साने गुरुजींना कायमचं कवटाळावं... श्रमजीवी संघटनेच्या वाढत्या प्रभावाला रोखण्यासाठी त्या वेळच्या ठाणे जिल्ह्यातल्या सर्वपक्षीय नेत्यांची एकजूट झाली. संघटनेला आणि प्रामुख्याने मला घेरण्यासाठी, संघटना उद्ध्वस्त करण्यासाठी आणि मला आयुष्यातून उठवण्यासाठी जे जे काही करता येणं शक्य असेल ते ते सर्व या वर्षभरात केलं गेलं. माझ्याविरोधी खुनाचा कट केल्याचा आरोप लावून गुन्हा दाखल केला गेला. हे प्रत्यक्षात जेव्हा मला कळलं तेव्हा मी अमेरिकेत एका परिषदेसाठी गेलो होतो. दोन आठवड्यांनंतर २१ मे १९९६ रोजी मी परत आलो; परंतु तोपर्यंत संघटना उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न पोलिसांना हाताशी धरून संघटनेच्या विरोधकांनी केला होता. संघटनेची कार्यकर्ती पारोमिता गोस्वामीकडे माझ्या गैरहजेरीत न्यायालयाकडून अटकपूर्व जामीन मिळवण्याची आणि जामिनाच्या व्यवस्थेची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. सुरुवातीच्या आठवड्यातच संघटनेच्या सर्व प्रमुख कार्यकर्त्यांना अटकपूर्व जामीन मिळण्यासाठी ठाणे सत्र न्यायालयात अर्ज करण्यात आला. या सुनावणीच्या दरम्यान माझी पत्नी विद्युल्लता, रामभाऊ वारणा, कोंडू सांबरे, बाळाराम भोईर आणि विजय जाधव यांना सुरुवातीच्याच सुनावणीत अटकपूर्व जामीन दिला गेला. नंतरच्या सुनावणीमध्ये अनेकवेळा बजरंग वळवी, संतोष भोईर, रामचंद्र मोकाशी आणि वसंत पाटील यांचे मात्र जामीन फेटाळण्यात आले. त्यानंतरच्या सुनावणीदरम्यान वेणूबाई मेघवाले आणि पारोमिता गोस्वामी यांना आरोपी बनविण्यात येऊन अटकपूर्व जामिनावर त्यांचीही मुक्तता झाली. गुन्हा दाखल होताच, चारही बाजूंनी संघटनेवर आणि व्यक्तिशः माझ्यावर आक्रमणं सुरू झाली. ५ मे १९९६ रोजी सकाळी अटक दाखवली असली, तरी ज्यांना मारहाण झाली होती ते पंढरीनाथ बर्डे आणि लक्ष्मण मेढा यांच्या घरी विरारचे पोलिस ४ मे रोजीच रात्री एक वाजताच पोहोचले होते. त्यांना त्यांच्या घरातूनच पोलिसांनी रात्री एक ते दीडच्या सुमारास अटक केली. संघटनेचे नेते जानू मेघवाले आणि महादू जाबर यांनासुद्धा त्याच रात्री अटक करण्यात आली. स्वाभाविकपणे आता पोलिस आपल्या सर्वांना अटक करतील, अशी भीती संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना वाटल्यामुळे त्यांनी तातडीने एकत्र येऊन पोलिसांच्या हाती आपण लागू नये आणि संघटना वाचवावी यासाठी जीवतोड प्रयत्न करण्याचा निर्णय केला. बजरंग वळवी आणि संतोष भोईर मेढ्याला संतोषच्या घरात असतानाच पोलिसांची गाडी संतोषच्या घरासमोर येऊन थांबली. संतोष आणि बजरंग मागच्या दरवाजातून निघून शेतात जाऊन लपले. पोलिसांनी संतोषच्या घराला घेराव घातला. बराच वेळ ते दोघे घराच्या बाहेर येत नाहीत, हे त्यांच्या लक्षात आलं; परंतु त्या दोघांच्याही चपला घराच्या बाहेर होत्या त्यामुळे ते आजूबाजूला असतील, असा कयास करून पोलिसांनी शेताच्या दिशेने जायला सुरुवात केली. पोलिस आपल्या दिशेने येत आहेत हे पाहून संतोष आणि बजरंग यांनी जीवाच्या आकांताने धावण्यास सुरुवात केली. ते दोघे पुढे आणि पोलिस मागे, असं बराच काळ चालल्यानंतर पोलिस थकले. संतोष आणि बजरंग मेढ्याच्या जंगलात डोंगरावर उंच ठिकाणी जाऊन राहिले. रामभाऊ वारणा, कोंडू सांबरे, बाळाराम भोईर, विजय जाधव इत्यादी सर्व कार्यकर्ते त्यांच्यासोबत राहिले. हे सारे अटकेच्या भयाने पळत-लपत नव्हते; तर सगळेच प्रमुख कार्यकर्ते जर तुरुंगात गेले तर संघटना कोलमडून पडेल... स्वतःच्या जगण्याच्या चिंतेपेक्षा संघटनेला जिवंत ठेवण्यासाठी हे धडपडत होते. याच विचाराने अनेक दिवस ते या जंगलातून त्या जंगलात असे जंगलाच्या परिसरातच फिरत राहिले. रामभाऊ वारणा, कोंडू सांबरे, बाळाराम भोईर, विजय जाधव यांना आरोपी केलेलं नाही, असं कळताच हे सारे आणि विद्युल्लता यांनी एकत्र येऊन आता या आक्रमणाला कसं थोपवायचं, याचा विचार केला. भूमिगत असणारे बाकी सर्व कार्यकर्ते सुरुवातीला मेढ्याच्या जंगलात, नंतर भाताण्याजवळच्या हातीपाड्याच्या जंगलात, त्यानंतर पालघरजवळच्या बहिरीपोंड्याच्या जंगलात असे पोलिसांचा ससेमिरा चुकवत राहिले. गावातले गावकरी यांना जेवण पुरवत असत. एकदा रात्रीच्या वेळी गावचे संघटनेचे कार्यकर्ते भूमिगत असणाऱ्या कार्यकर्त्यांना जेवण देण्याकरिता जात असताना बजरंग वळवी, कोंडू सांबरे या कार्यकर्त्यांना ‘पोलिसच आपल्याला पकडण्यास आले असावेत’ असं वाटून त्यांनी डोंगरावर असणारे हाताला लागतील ते दगड खाली लोटायला सुरुवात केली. दगड आपल्या दिशेने येताना पाहून खालून कार्यकर्त्यांनी जिंदाबादचा नारा द्यायला सुरुवात केली. तेव्हा डोंगरावर असलेल्यांना कळलं, की हे आपले संघटनेचेच लोक आहेत... असे अनेक जीवघेणे प्रसंग कार्यकर्त्यांनी या काळात अनुभवले. मिळेल तिथे जंगलात हे सारे भूमिगत कार्यकर्ते झोपत राहिले. जे मिळेल त्यावर भूक भागवत राहिले. उपाशीपोटी राहून प्रत्येक रात्री वेगवेगळ्या जंगलात मिळेल तिथे पथारी पसरून राहू लागले. मनात सतत पोलिसांचं भय... इतक्या कडव्या संघर्षाने बांधलेली संघटनेची मोट कोसळून पडेल की काय, याची चिंता....Premium|Bonded labor in Maharashtra: देवकीबाईची वेठबिगारीतून सुटका झाली, पोलिस आणि मालकधार्जिण्या व्यवस्थेचं खरं रूप समोर आलं\n.रामभाऊ वारणा आणि विद्युल्लता यांनी संघटनेमधील कार्यकर्त्यांच्या मनातील ही भीती जावी, म्हणून प्रयत्न सुरू केले. उसगाव डोंगरीला एका झोनमधल्या चार गावांतील कार्यकर्ते रोज एकत्र बोलावले जाऊ लागले. एका रात्रीच्या उसगाव डोंगरीच्या वास्तव्यात त्यांच्या अपरोक्ष त्यांच्या मनातलं भय काढून टाकलं जाऊ लागलं. वेठबिगारीच्या प्रश्नावर, महिलांच्या लिलावाच्या प्रश्नावर, वन अधिकारासाठी संघटना करीत असलेल्या कामामुळे, वीटभट्टीवरच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी संघटना करीत असलेल्या प्रयत्नांमुळे सर्व विरोधक एकवटले आहेत, याची जाणीव या कार्यकर्त्यांच्या चर्चेतून करून दिली गेली. संघटनेला वादळाने चहूबाजूंनी घेरलंय. हे वादळ संघटनेची ज्योत कधीही विझवून टाकील, अशी भीती लोकांच्या मनात असल्याने त्यांनी अतिशय चिकाटीने संघटना बांधण्याचा निर्णय घेतला. या काळात शेकडो कार्यकर्ते झोननिहाय उसगाव डोंगरीला वस्ती शिबिरास येऊन राहून गेले. पोलिसही उसगाव डोंगरीला आणि कार्यकर्त्यांच्या घरी जाऊन त्यांचा शोध घेत होते. कार्यकर्त्यांच्या धरपकडीचा प्रयत्न करीत होते. माझा अटकपूर्व जामीन मंजूर होऊ नये यासाठीही विरोधकांतून सर्व प्रयत्न झाले. जवळपास दर आठवड्याला तारीख दिली जात असे आणि अटक करण्याबाबतचे आदेश पोलिसांना दिले जात होते.ठाणे अतिरिक्त सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश भ्रष्टाचाराबद्दल प्रसिद्ध होते. एक दिवस आमच्या वतीने वकिली करणाऱ्या ठाण्याच्या प्रसिद्ध वकील मंदाकिनी करंदीकर यांनी मला सल्ला दिला, की ‘आपल्याला जामीन मिळणार नाही, याची पुरेपूर काळजी घेतली जात आहे. त्यामुळे आपल्याला वेगळ्या मार्गाने जामीन मिळवावा लागेल आणि तो मार्ग मी स्वीकारू शकत नाही, तेव्हा आपण वकील बदला’. स्वाभाविकपणे, ‘मला कधीच जामीन मिळाला नाही तरी चालेल; परंतु वेगळा मार्ग आपण स्वीकारणार नाही आणि वकीलही बदलणार नाही’ अशी ठाम भूमिका मी त्या वेळी घेतली. अटकपूर्व जामीन मिळण्याची शक्यता सत्र न्यायालयाकडून फेटाळली गेल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयात ख्यातनाम वकील आणि आमचे वकील मित्र ॲड. नितीन प्रधान आणि ॲड. शुभदा खोत यांनी अंतरीम अटकपूर्व जामिनाकरिता प्रयत्न केले. हे सारं होत असतानाच ‘आदिवासी आणि शेतकरी यांची छळवणूक करणारे विवेक पंडित यांना ‘रासुका’खाली अटक करून त्याच्या सर्व दहशतवादी कृत्यांची चौकशी करून या कथित गुंडाला बेड्या ठोका’ अशी मागणी घेऊन आदिवासी विकास संघर्ष समिती आणि भारतीय जनता पक्ष ठाणे जिल्हा यांनी सर्वपक्षीय जाहीर सभेचे आयोजन १८ जून रोजी गणेशपुरीमध्ये केले.उत्तर मुंबई भारतीय जनता पक्षाचे चिटणीस चंद्रकांत घरत, ठाणे जिल्हा भारतीय जनता पक्षाचे सरचिटणीस विश्वनाथ पाटील आणि आदिवासी विकास संघर्ष समितीचे जयराम भोईर हे सर्वपक्षीय सभेचे निमंत्रक होते. या सभेला ॲड. चिंतामण वनगा, ॲड. दिगंबर विशे, विष्णू सवरा, दौलत दरोडा, ठाणे जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष आर. सी. पाटील, ठाणे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष बबनशेठ नाईक, शेकापक्षाचे नेते - माजी आमदार भाई पाटील, माजी आमदार महादू बरोरा आणि माजी आमदार मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे लहानू कोम, वसईचे सभापती जॉन अल्मेडा हे हजर राहणार होते. या सभेच्या पत्रकात त्यांच्या किमान शंभर प्रमुख कार्यकर्त्यांची नावं छापण्यात आली होती, ज्यात आजूबाजूच्या गावांतील सरपंच, जिल्हा परिषदेचे सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, निरनिराळ्या राजकीय पक्षांचे नेते आणि शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांचाही समावेश होता..शिवसेनेचे ठाणे जिल्हाप्रमुख आनंद दिघे यांनी या सर्वपक्षीय एकजुटीपासून दूर राहण्याचे आदेश सर्व शिवसैनिकांना दिले. त्यावर ते कटाक्षाने लक्ष ठेवून होते, की एकही शिवसैनिक संघटनेच्या विरोधात जाणार नाही. सर्व विरोधकांनी संघटनेविरोधात एकत्र मोट बांधली होती. खरं तर विरोधकांमधली संख्यात्मक वाढ, ही संघटनेच्या गुणात्मक वाढीचं लक्षण असतं आणि भविष्यातील विस्ताराच्या शक्यता असतात... जितकी संकटं येतात, तितकी संघटनेची धार तीक्ष्ण, तीव्र होते... जितका संघर्ष वाट्याला येतो, तितकी संघटनेच्या शक्तीत वाढ होते. संकटाच्या काळात संघटनेतील बंधुभाव, ममत्व, एकी वृद्धिंगत होते. आव्हानं नसतील किंवा ते पेलण्याची तयारी नसेल, तर पावसाळ्यात कुत्र्याच्या छत्र्या जशा कुठेही आणि ओल मिळेल तिथे उगवतात अन् कालौघात त्याच्या अस्तित्वाच्या खुणांसह नष्ट होतात, तसं संघटनांचं होतं. त्यामुळे या अर्थाने संघटनावाढीसाठी कार्यकर्त्यांमधील परस्पर स्नेह - ऐक्य यांच्या वाढीसाठी हा काळ उपकारक होता.भारतीय जनता पक्षाचे दिगंबर विशे, चिंतामण वनगा, विष्णू सवरा यांनी उपमुख्यमंत्री आणि त्यावेळचे गृहमंत्री गोपीनाथ मुंडे यांना अन् मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांच्या भेटीचा सपाटा सुरू केला. दै. ‘सामना’तून संजय राऊत यांनी माझ्या विरोधात प्रचाराचं रान उठवलं. यादरम्यान, गोपीनाथ मुंडेंना मी आणि विद्युल्लता त्यांच्या बंगल्यावर जाऊन भेटलो. विरारच्या दहशतवादाबद्दलची माहिती सातत्याने मी त्यांना देत होतो. माझ्यासोबत त्या वेळचे आमदार अरुण मेहता आणि व्येंकप्पा पत्कीसुद्धा होते. गृहमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री असलेल्या गोपीनाथ मुंडेंनी त्या वेळेला पोलिस महासंचालक शिवाजीराव बारावकर यांनाही बंगल्यावर बोलावून घेतलं. माझ्यावर खुनाचा आरोप होता; परंतु पोलिस महासंचालकांसमोर आणि गृहमंत्र्यांसमोर मी बसलो होतो. सर्व वस्तुस्थिती समजून घेतल्यानंतर मुंडेंनी हा तपास सीआयडीकडे देण्याचा निर्णय घेतला. मुंडे आमच्या बाजूने उभे राहताहेत, हे कळल्यानंतर ही सर्व नेते मंडळी मनोहर जोशींकडे गेली आणि त्यांनी मुंडेंच्या अन् माझ्या विरोधात तक्रार केली. त्यावर ‘गोपीनाथ मुंडेंचा निर्णय मुख्यमंत्री बदलणार’ अशा बातम्याही प्रसिद्ध झाल्या आणि मुख्यमंत्र्यांवर दबाव टाकण्यात आला. मुंडेंची मुलाखत या दैनिकाने घेतली, त्या वेळी त्यांनी स्पष्ट केलं, की ‘विवेक पंडित हा सामाजिक लढ्यांमधला सामान्य आरोपी आहे. त्याला रासुका कशाला?’मला ‘राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाली अटक केली पाहिजे’ अशी मागणी १४ जून रोजी सर्व पक्षांच्या मंडळींनी केली. ‘खुनाचा आरोप असलेल्या फरारी कुप्रसिद्ध विवेक पंडित याच्या कृष्णकृत्याचा बुरखा ‘सामना’च्या सच्चाई सदरातून उतरवताच अनेक वर्षं पंडिताच्या दहशतीने दबलेली जनता एकत्र आली असून पंडित याला रासुकाखाली अटक करावी’ अशी बेताल वक्तव्यं केली जात होती. सकाळी वर्तमानपत्र उघडलं, की माझी बदनामी करणाऱ्या बातम्या हमखास असत. जिल्हाबंदीमुळे मी आधीच संघटनेपासून दुरावलो होतो; परंतु या खोट्या बदनामीने ‘माणूस’ म्हणून खिन्नता येत होती... नैराश्याचा लवलेशही लागू नये, याचा मी आटोकाट प्रयत्न करीत होतो. कारण मी खचलो असतो, तर माझ्यासोबत माझ्या संघटनेचे कार्यकर्तेही खचले असते... संघटनेचा ललाटलेख प्रत्येक कार्यकर्ता लिहीत असतो; परंतु या हातांना दिशा देणारा संस्थापकच अवसान गाळून बसला, तर तो संघटनेत प्राण फुंकू शकत नाही, त्यामुळे माझ्यासाठी तो व्यक्ती म्हणून, संस्थापक-संघटक म्हणून कसोटीचा काळ होता... २१ जून १९९६ रोजी ॲड. नितीन प्रधान यांनी दाखल केलेल्या अंतरिम अटकपूर्व जामिनावर २६ जूनपर्यंत मला अटक न करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला. त्यानंतर मला पोलिस ठाण्याला सकाळी अकरा ते संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत हजर राहण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. त्यानंतर माझ्या छळवणुकीचं दुसरं सत्र सुरू झालं. सीआयडीकडे तपास गेल्यामुळे कोकण भवनला सकाळी अकराच्या आत मला हजेरीकरिता यावं लागे. संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत मी त्या ठिकाणी बसून राहत असे. माझा जामीन होईपर्यंत जवळपास तीन महिने मी कोकण भवनला जाऊन दिवसभर बिनकामाचा बसत असे. यावेळी सीआयडीच्या कामाची पद्धत मला जवळून अनुभवता आली. पी. बी. खाचणे हे पोलिस उपअधीक्षक गुन्हे अन्वेषण विभागाचे तपासीय अंमलदार होते... हा तपास सीआयडीकडे गेल्यामुळे माझ्या विरोधातील सर्वपक्षीय नेते मंडळींचा स्थानिक पोलिसांना हाताशी धरण्याच्या कारस्थानाला मात्र आळा बसला होता..गोपीनाथ मुंडेंवर टीका करताना संजय राऊत यांनी ‘सामना’मध्ये लिहिलं, ‘चांगल्या सरकारचा पायही कधी कधी घसरतो.’ त्याचे नमुनीय उदाहरण ३० मे रोजी मंत्रालयात घडले. ‘खुनाच्या आरोपाखाली ठाण्याच्या पोलिसांना हवा असलेला विवेक पंडित नावाचा बदमाश माणूस थेट मंत्रालयात गृहमंत्री मुंडे यांना भेटतो आणि आपली अटक रद्द करून पुन्हा कारवाई करणाऱ्या पोलिसांनाच धमकावतो. ३०२ च्या गंभीर गुन्ह्याखाली कारवाई झालेल्या या गुंडास एकापरीने सरकारने अभय दिलं आणि खंबीरपणे कारवाई करणाऱ्या पोलिसांना मात्र फासावर लटकवलं’... आणि या लेखाचं शीर्षक दिलं होतं, ‘ठाण्यातील आदिवासींना न्याय हवाय... खुनी पंडित सुटला. पोलिस फासावर लटकले.’मला दुःख बदनामीचं नव्हतं... सार्वजनिक जीवनात चिखलफेक, विरोध अनिवार्य असतात; परंतु मी आणि माझ्या संघटनेने स्थापनेपासून कोणत्याच लढ्याच्या वेळी हातात कधी दगडही उचलला नव्हता. अहिंसात्मक मार्गावर निष्ठा ठेवून सारे लढे, सत्याग्रह आम्ही लढतो. माझ्यावर अनेक प्राणघातक हल्ले झाले. संघटनेवर व्यवस्थेकडून दडपशाही झाली. मार, तुरुंगवास झाला; परंतु आम्ही या साऱ्याला उत्तर अहिंसेनेच दिलं. अशा व्यक्तीवर आणि संघटनेवर खुनाचे आरोप व्हावेत, हे वेदनादायी होतं... माझ्याबद्दल तपशिलात लिहिताना त्यांनी ताळतंत्र सोडलं होतं. कान्हीबाई मुंडोला प्रकरणातील सर्व आरोपांचा पाढाही त्यांनी ‘सामना’तून वाचला होता. अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन कंबरेखाली वार करण्याचा विरोधकांनी सपाटाच सुरू ठेवला होता. प्रत्यक्षात जरी ‘सामना’ दैनिक आणि संजय राऊत हे माझ्या विरोधात होते; परंतु शिवसेनेचे आनंद दिघे आणि एकही शिवसैनिक माझ्या विरोधात नव्हता, ही तेव्हाची वस्तुस्थिती होती.१५ ऑगस्ट हा श्रमजीवी संघटनेचा आणि आदिवासींचा खरा स्वातंत्र्यदिन... १५ ऑगस्ट १९८३ रोजी मुक्त झालेल्या वेठबिगारांनी पहिल्यांदा झेंड्याला सलामी देण्याचा केलेला प्रयत्न माजी आमदार भाई पाटील आणि त्यांच्या गुंडांनी उधळून लावला होता. त्यानंतर दरवर्षी उत्साहात झेंडावंदन करण्याचा पायंडा संघटनेने सुरू केला. १९८८ पासून गणेशपुरीला हे झेंडावंदन होऊ लागलं होतं. १९९६ मध्ये हे झेंडावंदन होऊ नये, म्हणून एकजूट झालेल्या सर्वपक्षीय नेत्यांनी दंडच थोपटले. त्यांनी पत्रकार परिषदा घेतल्या आणि ‘आदिवासींना गणेशपुरीला यायला बंदी करा’ अशी मागणी केली. दुसऱ्या बाजूला संघटनेचे कार्यकर्तेसुद्धा १५ ऑगस्टला झेंडावंदनाला येण्याकरिता सज्ज झाले होते. पंढरीनाथ, लक्ष्मण, जानू, महादू हे चारही कार्यकर्ते तुरुंगात असताना वर्तमानपत्रात येणाऱ्या बातम्या वाचत; कारण माहिती मिळण्याचा कोणताही अन्य मार्ग नसे. त्यामुळे त्यांना बाहेर काय चाललंय, हे काहीही कळत नव्हतं. आपण तुरुंगाच्या बाहेर येऊ, तेव्हा संपलेली संघटना आपल्याला बघावी लागेल की काय, असं भयावह चित्र त्यांच्या डोळ्यासमोर होतं; परंतु १५ ऑगस्ट जवळ आलेला असताना ६ ऑगस्ट १९९६ रोजी शंभर दिवसांत आरोपपत्र दाखल करता आलं नाही, म्हणून अटक केलेल्या पंढरीनाथ बर्डे, लक्ष्मण मेढा, जानू मेघवाले आणि महादू जाबर यांना न्यायालयाला मुक्त करावं लागलं. कार्यकर्त्यांवरचा एक विळखा सैल झाला.१५ ऑगस्टला झेंडावंदनाकरिता हजर राहण्यासाठी मला सूट मिळावी म्हणून मी न्यायालयात अर्ज केला. १५ ऑगस्टला केवळ दोन तास त्या कार्यक्रमात सहभागी होण्याची माझी विनंती न्यायालयाने मान्यही केली. मी झेंडावंदनाला हजर राहणार, ही बातमी वाऱ्यासारखी पसरली. तेव्हा कार्यकर्त्यांच्या आनंदाला पारावर उरला नाही. त्यांनी अकलोली कुंड येथे आनंदाने जल्लोष केला. त्या वेळी त्या कार्यकर्त्यांमध्ये संघटनेचा कार्यकर्ता बाळाराम याची पत्नी मंदा आणि त्यांचा तीन वर्षांचा मुलगा सारंग यांच्यासह वेणूबाई, विश्वनाथ अशा संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी जल्लोष केला. अकलोली कुंड येथे शिवसेनेच्या शाखाप्रमुखाने कार्यकर्त्यांना बेदम मारहाण केली आणि हल्ला केला. यात मंदाच्या तीन वर्षांच्या मुलाचीही ओढाताण केली गेली, तो खूप रडत होता. ही बातमी बाजूच्याच केळठण गावाला कळली. त्यावेळेला नामदेव, अनंत, कोंडू सांबरे असे काही कार्यकर्ते विजय जाधवच्या नेतृत्वाखाली जे हातात मिळेल ते घेऊन हल्लेखोरांना जबाब द्यायला आले. ते येताच हल्लेखोर पसार झाले. या हल्लेखोरांना चोप द्यावा, असा प्रत्येकाच्या मनात राग होता; परंतु कार्यकर्त्यांनी संयम ठेवून त्या हल्लेखोरांवर पोलिस ठाण्याला जाऊन कायदेशीर कारवाई केली. त्या वेळेला कार्यकर्ती मंदाच्या तीन वर्षांच्या मुलाने सारंगने पोलिसात, ‘माझ्या आईला मारलं’ असा जबाब दिला. तेव्हा आनंद दिघेंना ही बातमी कळताच, त्यांनी या सगळ्या कार्यकर्त्यांना ठाण्याच्या आनंद मठात बोलावून घेतलं आणि अकलोली कुंडच्या शाखाप्रमुखाला सगळ्यांच्या समक्ष चोप दिला आणि त्याची शिवसेनेतून हकालपट्टी केली..Premium|Tribal woman justice struggle : आदिवासी महिलेच्या न्यायासाठी उभा राहिलेला ऐतिहासिक संघर्ष.माजी शिक्षणमंत्री प्राध्यापक सदानंद वर्दे हे त्या झेंडावंदनासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून माझ्यासोबत हजर राहिले. दरवर्षी हजारो लोक गणेशपुरीला झेंडावंदनासाठी येत. संघटनेच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांची धरपकड आणि मला केलेली जिल्हा बंदी यामुळे यावर्षी किती लोक झेंडावंदनाला येतील, याबद्दल आम्ही साशंकच होतो. प्रत्यक्षात मात्र आदिवासींचा जनसागर त्या दिवशी उसळला होता. मला भेटण्यासाठी, मला मिठी मारण्यासाठी, माझ्याशी हात मिळवण्यासाठी लोकांची तोबा गर्दी झाली. मी मला दिलेल्या बारा ते दोन या दोन तासांत तिथे होतो. मी दोन वाजता निघायचा प्रयत्नही केला; परंतु तेव्हा उपस्थित पोलिस अधिकाऱ्यांनीच मला विनंती केली, की ‘आम्ही न्यायालयाला कळवू; परंतु तुम्ही हे लोक जाईपर्यंत जाऊ नका. हे सारे लोक तुम्हाला भेटायला आले आहेत. तुम्ही गेलात तर या लोकांना आम्हाला आवरता येणार नाही.’ याच १५ ऑगस्टला अत्यंत कणखर अशी संघटना धीरोदात्तपणे सर्व संकटांचा सामना करायला नेटाने उभी राहिली. युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर वाढणारी पिढी जशी मजबूत बनते, जुनी कात टाकून तेजाळणाऱ्या नवकांतीने समोर येते तसं या काळात संघटनेचं झालं... त्या वेळी जानू मेघवालेने तुरुंगातली सांगितलेली कथा लोकांच्या तोंडी आजही आहे. त्याने संघटना समजावून सांगताना काजव्याचं उदाहरण दिलं होतं. तो लहान असताना ओटीवर बसून त्याने त्याच्या आज्याला विचारलं, की ‘आज्या, ती आग बाहेर पडते आहे, ते काय आहे?’ तेव्हा त्याच्या आजोबाने सांगितलं, की ‘त्याला ‘किजवे’ म्हणजे ‘काजवे’ म्हणतात.’ ‘मग ते काय करतात? आग कशी बाहेर पाडतात?’ तेव्हा त्याच्या आज्याने समजावलं, ‘हे सगळे किजवे छोटे छोटे आहेत आणि ते मोठ्या झाडावर बसले आहेत; परंतु त्यांना या झाडाला उपटायचे आहे. म्हणून ते सर्व एकसाथ म्हणतात, ‘उपटा... उपटा...’ पण या काजव्यांनी ते झाड काही उपटलं जात नाही; पण आग मात्र बाहेर पडते.’ ही कथा सांगत जानू म्हणाला, ‘आपल्या विरोधकांचंही नेमकं हेच झालंय. सगळे या काजव्यांसारखे आपल्या संघटनेला उखडून टाकण्याकरिता एकत्र आलेत; परंतु त्यांची फक्त आगच बाहेर पडली, त्यापलीकडे ते संघटनेचं काहीच बिघडवू शकले नाहीत.’ जानूच्या या भाषणामुळे लोकांमध्ये नवचैतन्य आलं. संघटनेला नष्ट करायला उभ्या ठाकलेल्या विरोधकांना यानिमित्ताने चपराक बसली आणि संघटना पुन्हा नव्या जोमाने लढायला सज्ज झाली.पेशींच्या पुनर्निर्मितीची क्रिया वयानुसार मंदावते, तसंच काहीसं संस्था-संघटनांबाबत होतं. संस्था-संघटना जन्माच्या सुरुवातीच्या काळात वेग धरतात, विस्तारतात... एका टप्प्यावर त्या सर्वोच्च बिंदूला स्पर्शूनही येतात आणि कालांतराने गतीचा हा आलेख उतरता होतो... मंदावतो. नवनिर्मितीच्या शक्यता बोथट होतात. पुनर्निर्मितीला खीळ बसते आणि मग संकटांचा झंझावात येतो. अशा वेळी कार्यकर्त्यांना दोनच विधिलेख कोरता येतात... एक, समूळ नष्ट होण्याचा किंवा दुसरा, नव्याने निर्माण करण्याचा...संघटनेने नव्याने निर्माण होण्याचा विधिलेख कोरला, कदाचित यामुळेच संघटना ४३ वर्षं प्रभावीपणे तग धरू शकली. हा काळ यादृष्टीने संघटनेसाठी कलाटणी देणारा ठरला. मी अमेरिकेतून आल्यानंतर पोलिस विमानतळावरच मला अटक करतील, अशी विद्युल्लता आणि बाकी कार्यकर्त्यांना भीती होती आणि मला अटक केल्यानंतर पोलिस कोठडीमध्येच माझं बरं-वाईट करतील, अशी माहिती मिळाल्याचं त्यावेळचे पोलिस महानिरीक्षक टी. के. चौधरी यांनी सांगितलंही होतं. म्हणून ‘कोणत्याही परिस्थितीत विवेकला तुम्ही पोलिसांच्या ताब्यात देऊ नका. त्याला माझ्या घरी आणून ठेवा. माझं त्याच्याशी फोनवर बोलणं करून द्या’ अशा सूचना तत्कालीन टी. के. चौधरी यांनी दिल्या होत्या. विमानतळावरून मी सुखरूप बाहेर पडावं म्हणून साध्या गणवेशातला एक पोलिस विमानतळाच्या आत त्यांनी पाठवला. त्यांच्या घरी येण्याचा आग्रह तेव्हा ते मला करीत होते; परंतु मी अतिशय विनम्रपणे त्यांना सांगितलं, ‘मी ३०२ चा खुनाचा आरोपी आहे. मी खून केला आहे की नाही, हा प्रश्न पुढचा; परंतु आज मी आरोपी आहे. आपण पोलिस महानिरीक्षक आहात. आपल्या घरी येण्याचा आपला आग्रह मी मानू शकत नाही.’ त्यानंतर मला जामीन मिळेपर्यंत मला कधी आबा धामणकर; तर कधी रमेश केणी, नितीन ताम्हणकर यांच्या घरी राहावं लागलं. या काळात दिवसभराचा संपर्काचाही प्रश्न नव्हता. कोणी माहिती घेऊन येईल तेव्हा मला बाहेरच्या जगाविषयी कळत असे. या काळात एकाकीपणाचे सर्व दुष्परिणाम माझ्यावर झाले. मात्र ‘माणूस’ म्हणून मला घडविणारा हा कालावधी होता. एक माणूस म्हणून माझ्या व्यक्तिमत्त्वाच्या या काळात चिंधड्या झाल्या. दोन दशकं संघटना बांधणीसाठी झेललेली आव्हानं, संघर्ष, जीवघेणे हल्ले याचं हलाहल पचवत इथवर पोहोचलेला ‘संघटक’ जेव्हा बंदीमुळे आतून ठिकऱ्या ठिकऱ्या होऊन क्षणाक्षणाने संपत होता... समज आल्यापासून साने गुरुजी हेच दैवत मानून जगणारा विवेक पंडित खुनाच्या खोट्या आरोपामुळे एक माणूस म्हणून अंधाराच्या गर्तेत चाचपडत होता.‘खरा तो एकचि धर्म, जगाला प्रेम अर्पावे’ ही साने गुरुजींची प्रार्थना आयुष्यभर हृदयाशी कवटाळणाऱ्या मला खुनाचा आरोपी म्हणून पोलिस ठाणे, कार्यालय, कोकण भवन इथे हजेरी लावताना सत्य, अहिंसा, बंधुभाव, प्रेम ही सारी तत्त्वं स्वतःला निर्दोष ठरविण्याच्या धडपडीत पुन्हा पुन्हा विरोधाच्या गलिच्छ प्रतलावर आदळत - हेंदकाळत होती... या उपेक्षित एकाकी काळात कित्येकदा वाटले, की साने गुरुजींना कायमचं कवटाळावं... विवेक पंडित ‘माणूस’ म्हणून, ‘संघटक’ म्हणून पूर्णतः घुसळून निघाला... प्रत्येक व्यक्तिगत-सामाजिक नातं ३६० अंशात गिरकी घेऊन आलं. मी आध्यात्मिक नाही, धार्मिक नाही; परंतु या काळाने मला जगण्याचं अध्यात्म शिकवलं. त्यानंतरच्या आजपर्यंतच्या काळातल्या यशाने, हारतुऱ्यांनी मी कधीच हरखलो नाही की दुःख-बदनामीने बिथरलो नाही. ‘सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ...’ या श्लोकामागचा कृष्णाला सांगावयाचा समत्व भाव नेमका कोणता? हे आकळलं... मानवी नात्यातली घट्ट होत जाणारी आणि कुठल्याही कारणाविना सैल होत संपत जाणारी वीण मला ‘माणूस’ म्हणून उद्ध्वस्त करू शकणार नाही, इतकं मला या काळाने धीट केलं. नजरेच्या टप्प्यात तुम्हाला तुमचं घर, तुमची जीवाभावाची माणसं दिसत राहतात; परंतु पाय लोखंडासारखे सहस्त्र मणांच्या ओझ्याने तसूभरही त्यांच्या दिशेने जाऊ शकत नाहीत, इतकं जडत्व येतं. मन अनामिक ओढीने अत्यंत वेगाने धावत राहतं; परंतु मिट्ट अंधाराच्या गर्तेत आपण आपले हात-पाय दिशाहीन मारत राहतो आणि मग एक दिवस असं निरुद्देश, दिशाहीन हालचाली करीत राहणं हे प्राक्तन स्वीकारून आपण हा अंधार स्वतःभोवती पांघरून घेतो... तो इतका मिट्ट असतो, की एक दिवस याच अंधारकणांच्या घर्षणातून ठिणग्या बाहेर पडत राहतात, ज्याला पाहणारे ‘प्रकाश’ म्हणतात. आपण मात्र त्या पांघरलेल्या अंधाराला छिद्रभरही दूर केलेलं नसतं. ‘इवलासा अश्रू नको नेऊ देवा, अमोल तो ठेवा माझा एक...’ साने गुरुजींच्या या कवितेतल्यासारखं जीवनाच्या विपरीततेतही एका अश्रूचं दान मागत उर्वरित आयुष्य आपण काढत असतो. पुढे सत्र न्यायालयाने ३०२ च्या खुनाच्या खटल्यातून माझी आणि माझ्या सहकाऱ्यांची निर्दोष मुक्तता केली; परंतु या काळाने मला अश्रूंच्या दानाने संपन्न-समृद्ध केलं.(क्रमशः).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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