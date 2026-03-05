Premium|Technical Education Corruption: महाराष्ट्रातील तंत्रशिक्षणाची स्थिती: शिक्षणसम्राटांच्या मनमानीला आळा घालण्याची गरज

प्रा. श्रीधर वैद्य, सचिव, ‘टॅफनॅप’‘टीचर्स असोसिएशन फॉर नॉन ॲडेड पॉलिटेक्निक्स’ (टॅफनॅप) ही संघटना तंत्रशिक्षण क्षेत्रामधील भ्रष्टाचाराविरुद्ध गेली अनेक वर्षे लढा देत आहे. तंत्रशिक्षण व्यवस्थेला पुन्हा सशक्त बनवायचे असेल तर सरकारला या क्षेत्रामध्ये चालणाऱ्या गैरप्रकारांबाबत काही कटू निर्णय घ्यावे लागतील.महाराष्ट्रातील तंत्रशिक्षणाची आवड असणारे, परंतु उच्च गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांपेक्षा थोडी कमी गुणवत्ता असणारे विद्यार्थी शेजारच्या कर्नाटक राज्यामध्ये जात असत. ही अडचण तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी ओळखली. अशा विद्यार्थ्यांसाठी राज्यातच तंत्रशिक्षणाची सोय व्हावी यासाठी १९८३ पासून स्वयंसहायीत विनाअनुदान तत्त्वावर तंत्रशिक्षण संस्था सुरू करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. परंतु या प्रयोगाने अनेक ‘शिक्षणसम्राट’ बनवले. सर्व नियम व कायदे पायदळी तुडवत शिक्षणसम्राटांना मदत करणाऱ्या शासकीय अधिकारी व राजकीय पुढाऱ्यांची झालेली भ्रष्ट युती, या साऱ्या कारणांमुळे आज संपूर्ण राज्यातच नव्हे तर संपूर्ण देशामध्ये तंत्रशिक्षण व्यवस्था मरणासन्न परिस्थितीला पोचली आहे. .१) संस्थांचे संस्थाचालक हे संस्थेचे मालक नसून विश्वस्त असतात ही मुख्य बाबच हे शिक्षणसम्राट आणि सरकार आज विसरून गेले आहे. संस्थाचालक जर मनमानी कारभार करीत असतील, शासकीय नियम व अटींचे उल्लंघन करीत असतील, भ्रष्टाचार करीत असतील तर अशा संस्थाचालकांना विश्वस्त पदावरून दूर करून तेथे प्रशासकाची नियुक्ती करण्याचे किंवा विश्वस्तपदी योग्य व्यक्तीची नेमणूक करायचे अधिकार सरकारला आहेत. विनाअनुदानित तंत्रशिक्षण संस्थांनी उभ्या केलेल्या इमारती, विकत घेतलेल्या जागा, साधनसामुग्री ही वैयक्तिक मालकीची नसून ती धर्मादाय संस्थेच्या म्हणजेच पर्यायाने समाजाच्याच मालकीची आहे याची जाणीव या संस्थाचालकांना करून देणे आवश्यक आहे. आज सरकारकडे ‘ट्रान्स्फर ऑफ मॅनेजमेंट ॲक्ट १९७१’सारखा कायदा आहे. विनाअनुदानित तंत्रशिक्षण संस्था बेलगामपणे चालविणाऱ्या संस्थाचालकांना वेसण घालणारा अशाच प्रकारचा एखादा सशक्त कायदा करून संस्थाचालकांतर्फे शासकीय नियमांचे उल्लंघन होणार असेल तर संस्थेची सर्व मालमत्ता सरकार जमा करण्याचे अथवा दुसऱ्या योग्य संस्थेस हस्तांतरित करण्याचे अधिकार सरकारने वापरणे गरजेचे आहे. .२) विनाअनुदानित तंत्रशिक्षण क्षेत्रात ‘दिले-घेतले’ तत्त्वाने आर्थिक व्यवहार त्वरित बंद करून कर्मचाऱ्यांचे वेतन सरकारमार्फत करण्यात यावे, तंत्रशिक्षण संस्थांमध्ये असणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कागदोपत्री पूर्ण वेतन अदा केले आहे, असे दाखवून कर्मचाऱ्याच्या वेतनामधून दरमहा फार मोठी रक्कम ही संस्थाचालक बळजबरीने काढून घेत आहेत. आज महाराष्ट्रात संस्थाचालकांच्या भाषेत या फॉर्म्युल्याला ‘दिले-घेतले’ फॉर्म्युला असे म्हटले जाते. ‘दिले-घेतले’ फॉर्म्युल्यामुळे शिक्षण शुल्क समितीला खोटा खर्च दाखवून शुल्क वाढवून घेतली जात आहे. वाढीव शुल्काप्रमाणे सरकारकडून ‘विद्यावृत्ती’ किंवा ‘मोफत शिक्षण’च्या स्वरूपात कोट्यवधी रुपयांची लूट केली जात आहे. ‘टॅफनॅप’च्या अंदाजानुसार दरवर्षी हा किमान १० हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा आहे. या गैरप्रकाराला आळा बसण्यासाठी विनाअनुदानित तंत्रशिक्षण संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांचे वेतन हे सरकारमार्फत होणे आवश्यक आहे. शिवाय तक्रार सिद्ध झाल्यास संस्थेच्या सर्व संचालकांवर व प्राचार्यावर फौजदारी कारवाई करून त्यांच्याकडून सर्व रक्कम व्याजासह वसूल केली जाईल, अशा आशयाचे शपथपत्र संस्थाचालकांकडून घेणे आवश्यक आहे.३) आज राज्यात अनेक तंत्रशिक्षण संस्थांमध्ये कर्मचाऱ्यांचे वेतन किमान चार ते ३० महिने थकीत आहे. कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकीत राहण्याचे कारण म्हणजे समाजकल्याण खात्याकडून येणे असणारे पैसे मिळाले नाहीत व त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकीत राहात आहे, अशी दिशाभूल करणारी भूमिका संस्थाचालकांकडून घेतली जात आहे. कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकीत ठेवणाऱ्या संस्थांच्या सुरुवातीपासूनच्या सर्व आर्थिक व्यवहारांची सखोल तपासणी करून अशा संस्थांवर सरकारने प्रशासकाची नियुक्ती करावी अथवा या संस्था इतर सक्षम संस्थांकडे वर्ग करणे आवश्यक आहे. .Foreign Scholarship: जागा ४० असताना निवड फक्त २४ जणांची; उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाच्या परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेचा बोजवारा.४) आज अनेक विनाअनुदानित तंत्रशिक्षण संस्थांमध्ये कर्मचाऱ्याची नेमणूक करीत असताना प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या नावे स्थानिक सहकारी बँक अथवा पतसंस्था यांच्याकडून लाखो रुपयांचे कर्ज काढले जाते. कर्जाची रक्कम कर्मचाऱ्यास न देता ती परस्पर संस्थाचालकांकडूनच हडप केली जाते. या एका वेगळ्या मार्गाने कोट्यवधी रुपयांच्या काळ्या पैशाची निर्मिती समाजात होत असते. ज्या संस्थांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या नावे कर्ज काढण्याचे प्रकार झालेले आहेत, अशा संस्थाचालकांवर सरकारने फौजदारी गुन्हा दाखल करणे आवश्यक आहे.५) तंत्रशिक्षण संस्थांचे शैक्षणिक शुल्क ठरवीत असताना शिक्षण शुल्क समितीला नेमणूक केलेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या, त्यांच्या वेतनावर खर्च होणारी रक्कम याची खोटी माहिती देऊन शैक्षणिक शुल्कामध्ये काही संस्थांनी भरमसाट वाढ करून घेतलेली आहे. शिक्षण शुल्क समितीला खोटी माहिती सादर करणे हा फौजदारी गुन्हा आहे. वास्तविक पाहता प्रत्येक विनाअनुदानित तंत्रशिक्षण संस्थेने शिक्षण शुल्क समितीकडे सादर केलेला प्रस्ताव त्या संस्थेच्या वेबसाइटवर सर्व प्रपत्रांसह प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे. तथापि बहुतांश संस्था अशा प्रकारे शिक्षण शुल्क निर्धारण समितीकडे सादर केलेला प्रस्ताव वेबसाइटवर प्रदर्शित करीत नाहीत, त्याबाबत शिक्षण शुल्क निर्धारण समितीकडे तक्रार केली असता त्याची दखल घेतली जात नाही. .६) सर्व शासकीय नियमांचे पालन करून चांगल्या प्रकारे चाललेल्या संस्थांना वेतन अनुदान देण्याची आवश्यकता 'दिले-घेतले' प्रकार बंद केल्यानंतर वेतनावर होणाऱ्या प्रत्यक्ष खर्चावर आधारित शिक्षण शुल्काची रचना झाल्यास राज्यामधील तंत्रशिक्षणाचा खर्च निम्म्याहून कमी होईल. शैक्षणिक शुल्क कमी आल्यामुळे सरकारचा विद्यावृत्तीच्या रूपात होणारा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च वाचणार आहे. वाचणाऱ्या पैशांमधून सर्व शासकीय नियमांचे पालन करून गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणाऱ्या तंत्रशिक्षण संस्थांना सरकारने वेतन अनुदान द्यावे. शेजारच्या कर्नाटक राज्यामध्ये अशा प्रकारे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणाऱ्या विनाअनुदानित तंत्रशिक्षण संस्थांना सरकारतर्फे वेतन अनुदान दिले जाते. महाराष्ट्र सरकारनेदेखील अशाच प्रकारचा निर्णय घेणे आवश्यक आहे..७) विनाअनुदानित तंत्रशिक्षण संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांच्या सेवा शर्तीबाबतच्या सरकारी अध्यादेशाबाबत महाराष्ट्र राज्यामधील तंत्रशिक्षण संस्थांमध्ये सेवेत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्ती व वेतन निश्चिचितीबाबत सरकार वेळोवेळी सरकारी आदेश काढीत असते. या सरकारी आदेशांवर सरकारी व अनुदानित तंत्रशिक्षण संस्था एवढाच उल्लेख बऱ्याच वेळा असतो. या उल्लेखामुळे हे शासकीय आदेश विनाअनुदानित तंत्रशिक्षण संस्थांना लागू होत नाहीत, अशी चुकीची भूमिका विनाअनुदानित संस्थाचालक घेतात. वास्तविक पाहता शासकीय तंत्रशिक्षण संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांना लागू असणाऱ्या सर्व सेवाशर्ती व लाभ हे जसेच्या तसे खासगी विनाअनुदानित तंत्रशिक्षण संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांना लागू आहेत ही बाब तंत्रशिक्षण संचालकांनी २९ सप्टेंबर १९९५ रोजी काढलेल्या परिपत्रकानुसार स्पष्ट आलेली आहे. मंत्रालयातील सचिव स्तरावरील अधिकाऱ्यांनी या गोष्टीचा विचार करून योग्य ती कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. दिवसेंदिवस रसातळास चाललेल्या तंत्रशिक्षण क्षेत्रास संजीवनी द्यायची असेल तर सरकार व समाजाने बेफाम झालेल्या संस्थांचालकांवर कायद्याचा अंकुश ठेवणे आवश्यक आहे. 