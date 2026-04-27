Premium|Women Entrepreneurship : गृहिणी ते कोट्यवधींचा फर्निचर ब्रँड: पुरुषप्रधान क्षेत्रात शुभांगी माळींच्या ‘वाइल्डवेस्ट वूड्स’ची प्रेरणादायी वाटचाल

प्राची गावस्कर- rachigawaskar@gmail.comसांगलीसारख्या तुलनेने छोट्या शहरातून, पारंपरिक सॉ-मिल व्यवसायाची पार्श्वभूमी असलेल्या शुभांगी माळी यांनी धाडस, कल्पकता आणि जिद्दीच्या जोरावर ‘वाइल्डवेस्ट वूड्स’ हा लाकडी फर्निचरचा ब्रँड उभा केला. ‘लॉकडाउन’सारख्या कठीण काळात, जिथे अनेक व्यवसाय थांबले होते, तिथे त्यांनी संधी ओळखली आणि घराघरात पोहोचणाऱ्या कॉफी टेबलपासून सुरुवात करून आज एक यशस्वी मॅन्युफॅक्चरिंग ब्रँड उभारला आहे. एका सामान्य गृहिणीपासून ते यशस्वी उद्योजिका बनलेल्या शुभांगी माळी यांची जिद्द, संघर्ष आणि यशाची प्रेरणादायी कहाणी खास ‘सकाळ मनी’साठी या मुलाखतीतून उलगडली आहे.प्रश्न : तुमचा व्यवसाय कधी आणि कसा सुरू झाला?शुभांगी : माझा व्यवसाय २०२० च्या लॉकडाउनच्या काळात सुरू झाला. त्या वेळी डालगोना कॉफी खूप लोकप्रिय झाली होती आणि लोक घरातच कॅफेचा अनुभव घेत होते. त्यातूनच मला वाटलं, की कॉफीसोबत कॉफी टेबलही प्रत्येक घरात पोचायला हवं. माझ्या कुटुंबाचा लाकूड वखारीचा (सॉ-मिल) व्यवसाय ४०-५० वर्षांपासून आहे. त्यामुळे आमच्याकडे विविध प्रकारचे नैसर्गिक लाकडी प्लॅंक्स उपलब्ध होते. या लाकडांमधून काहीतरी वेगळं आणि क्रिएटिव्ह बनवता येईल, या विचारातूनच मी लाकडी फर्निचर तयार करण्याचा व्यवसाय सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. खरं तर, मी त्याआधी मी कोणताही व्यवसाय केलेला नव्हता, की घरातील व्यवसायात कधी लक्ष घातले होते. कॉलेजच्या शेवटच्या वर्षाला असताना लग्न झाले आणि मी कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांमध्ये अडकून गेले. दरम्यान, काही काळ मी हॉबीक्लब ॲक्टिव्हिटी चालवले. जवळपास २०-२५ वर्षे गृहिणी म्हणून जगल्यानंतर एक उद्योग उभारण्याचे पाऊल उचलणे तेही कोरोना महासाथीच्या कठिण काळात हे मोठे आव्हान होते. पण मला स्वतःची ओळख निर्माण करायची होती आणि त्यातूनच मी मला संधी मिळाली तेव्हा हे धाडस करायचा निर्णय घेतला आणि या व्यवसायाची अगदी छोट्या स्वरुपात सुरुवात केली.प्रश्न : फर्निचरचा व्यवसाय तसा पुरुषप्रधान, या क्षेत्रात महिला फार दिसत नाहीत, अशावेळी या क्षेत्रात उतरताना काय मानसिकता होती? शुभांगी : लॉकडाउनमध्ये उपलब्ध असलेल्या रॉ-मटेरियलमुळे आणि आधीपासून असलेल्या क्रिएटिव्ह कल्पनांमुळे मला या व्यवसायात उतरायची प्रेरणा मिळाली. अगदी छोट्या लाकडी वस्तू, जसे कॉफी टेबल तयार करून त्याचे फोटो सोशल मीडियावर टाकले, तेव्हा त्याला खूप चांगला प्रतिसाद मिळाला. मुंबईहून काही व्यावसायिक खास मला भेटायला आले. एका महिलेनं छोट्या शहरात असा व्यवसाय सुरू करणं त्यांच्यासाठी आश्चर्यकारक होतं. त्यांच्या कौतुकामुळे मला खूप प्रेरणा मिळाली. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यातच माझी भीड, भीती दूर पळाली आणि घरातून भक्कम पाठिंबा होताच; तसेच, माझ्या मैत्रिणींचेही प्रोत्साहन मिळाले, ते माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचे ठरले. त्यामुळे आता पुढे टाकलेले पाऊल मागे घ्यायचे नाही, भले हे क्षेत्र पुरुषप्रधान असले, तरी हे मी पक्के केले होते. त्यामुळे मी नेहमी सकारात्मक भूमिकेतून पुढे जात राहिले..प्रश्न : उद्योगासाठी भांडवल महत्त्वाचे असते, तुम्ही भांडवल कसे उभे केले? आर्थिक नियोजन केले का?शुभांगी : उद्योग म्हटला, की भांडवल लागणारच. या व्यवसायासाठी तर मोठ्या भांडवलाची गरज असते. पंरतु, मी अगदी छोट्या स्वरुपात काम करायचे ठरवले होते, त्यामुळे बँकेकडून कर्ज घेण्याऐवजी मी माझ्या बचतीतूनचा वापर केला. त्यातून काही छोटे-मोठी उपकरणे घेतली आणि व्यवसाय सुरू केला. नंतर हळूहळू तयार केलेल्या वस्तू विकून त्यातून मिळालेल्या पैशातून व्यवसाय वाढवला (बूटस्ट्रॅप पद्धतीने). पहिल्याच वर्षी मला सिव्हिल कोर्टचे काम मिळाले, ज्यात ३५० खुर्च्या आणि इतर फर्निचर तयार केले. त्यानंतर हॉटेल आणि रेस्टॉरंटसाठी काम करत व्यवसाय वाढवला. दीड वर्षांमध्ये मी दहा रेस्टॉरंटचे सेट-अप करून दिले. या कामातून मिळालेल्या पैशातूनच मी भांडवलाची जुळणी केली. सुदैवाने घरचा लाकडाचा व्यवसाय असल्याने आमची बाजारपेठेत वखार आहे, तिथे वर्कशॉपसाठी जागा मिळाली आणि आमच्या जुन्या बंगल्यात शोरुम सुरू करता आले. त्यामुळे मोठा खर्च वाचला. त्याचा फायदा उत्पादन अधिक प्रमाणात तयार करण्यासाठी; तसेच सुरुवातीच्या टप्प्यातच सांगलीबाहेर बेंगळूरू, पुणे, मुंबईसह अनेक शहरांत उत्पादन पोचवण्यासाठी गुंतवणूक करण्यासाठी झाला. आता हा व्यवसाय चांगलाच विस्तारला आहे, त्यामुळे कारागिर, जागा, पुढील विस्तारासाठी मी बँकेकडून कर्ज घेतले आहे. सुरुवातीला हजारांमध्ये असलेली उलाढाल आता कोट्यवधी रुपयांपर्यंत पोचली असून, जवळपास १५ लोक काम करत आहेत.प्रश्न : या कामाचा व्याप मोठा आहे, अशावेळी घरातून तुम्हाला कोणाची मदत मिळाली?शुभांगी : माझ्या दोन्ही मुलींनी- श्रीया आणि तनया यांनी मला नेहमीच प्रोत्साहन दिलं. अडचणीच्या काळात त्यांनी मला धीर दिला. माझे पती दीपक माळी नेहमीच खंबीरपणे माझ्या पाठीशी उभे असतात. कच्चा माल, तांत्रिक माहिती यात त्यांचे नेहमी मार्गदर्शन आणि मदत असते. तसेच, माझी मोठी मुलगी श्रीया तिचं करिअर सोडून आता माझ्याबरोबर या व्यवसायात मला मदत करत आहे. ती सध्या मार्केटिंगची जबाबदारी सांभाळते. तिचे पती रोहित यांचेही सहकार्य असते. एकूणच, माझ्या कुटुंबाच्या पाठिंब्यामुळे मी व्यवसायावर पूर्ण लक्ष केंद्रित करू शकले..प्रश्न : कोणती आव्हाने आली किंवा अजूनही येतात? महिला उद्योजक म्हणून काही आव्हाने जाणवतात का?शुभांगी : सुरुवातीला माझं युनिट घरातून चालू होतं, त्यामुळे आवाजामुळे शेजाऱ्यांकडून तक्रारी आल्या आणि मला युनिट कमर्शियल ठिकाणी हलवावं लागलं. कामगार अचानक काम सोडून जाणं हे मोठं आव्हान होतं. एक सुतार अचानक निघून गेल्यामुळे मला खूप अडचणी आल्या. मात्र, नंतर त्याने परत जॉइन केलं आणि हळूहळू माझी टीम तयार झाली. कधी-कधी पॉलिश करणारे कामगार अचानक निघून जातात, अशावेळी ग्राहकांना वेळेत काम पूर्ण करून देण्याचे मोठे आव्हान उभे राहते. मात्र, आतापर्यंत चांगली विश्वासार्हता निर्माण केल्याने ग्राहकही समजून घेतात. दिलेल्या वेळेत काम पूर्ण करण्यासाठी आम्ही नेहमीच प्रयत्नशील असतो. त्यामुळे अशा अडथळ्यांवर मात करून पुढे जाता येते.प्रश्न : सुरुवातीला ग्राहकांचा प्रतिसाद कसा होता आणि आता काय फरक जाणवतो?शुभांगी : सुरुवातीला एक महिला लाकडी फर्निचर बनवते म्हणून लोकांना आश्चर्य वाटत होतं, पण त्याचबरोबर त्यांनी मला संधी दिली. मी सुरुवातीला प्रीमियम रेस्टॉरंट आणि घरगुती फर्निचर प्रोजेक्ट केले. ग्राहकांना माझी उत्पादने आवडली आणि मला चांगला प्रतिसाद मिळाला. आता लोक आवर्जून माझे नाव सुचवतात, त्यामुळे केवळ सांगलीतूनच नव्हे, तर कोल्हापूर, पुणे, मुंबई, बेंगळूरू अशा अनेक शहरांमधून ग्राहक आमच्याकडे येतात. उत्तम काम, नावीन्यपूर्ण कल्पना, उत्कृष्ट दर्जा यामुळे प्रशंसा करतात, यामुळे आनंद आणि अभिमान वाटतो; त्याचवेळी अधिक जबाबदारीने काम करण्यासाठी सज्ज होण्याचीही प्रेरणा मिळते. माझ्या कामाची दखल घेऊन रोटरी क्लबनेही सन्मानित केले आहे..प्रश्न : तुमच्या व्यवसायाचे वैशिष्ट्य काय आहे?शुभांगी : आमचा व्यवसाय पूर्णपणे टीमवर्कवर आधारित आहे. उत्तम दर्जाचे रॉ-मटेरियल, क्रिएटिव्ह डिझाइन आणि ग्राहकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यावर आमचा भर आहे. आम्ही सतत नवनवीन डिझाइन तयार करणे, प्रयोग करून पाहणे यावर भर देतो. फर्निचर बनवताना घरातील महिलांच्या, मुलांच्या अपेक्षा जाणून घेण्यावर मी भर देते. घरातील प्रत्येकाची आवडनिवड, अपेक्षा याकडे लक्ष दिले जाते, त्यामुळे आमची उत्पादने अधिक लोकप्रिय झाली आहेत. त्यामुळे समाजमाध्यमातून आम्हाला देशभरातून ऑर्डर मिळाल्या आहेत आणि आम्ही पॅन इंडिया स्तरावर काम करत आहोत.प्रश्न : व्यवसायाच्या भविष्यातील योजना काय आहेत?शुभांगी : 'वाइल्डवेस्ट वूड्स' हा आमचा ब्रँड संपूर्ण भारतात आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोचवण्याचा आमचा उद्देश आहे. आम्ही उच्च दर्जाचे वुडन डिझायनर फर्निचर तयार करून ग्राहकांपर्यंत पोचवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. सांगली, पुणे, मुंबई, कोल्हापूर या शहरांमध्ये आमची ओळख निर्माण करून पुढे विस्तार करण्याची योजना आहे.(मुलाखतकार 'सकाळ मनी'च्या उपसंपादक आहेत. ९९२१४९८४२७). 