Premium|Congress Leadership Crisis Karnataka : कर्नाटकातील अडीचकीचा पेच

श्रीराम पवारकर्नाटकात डी. के. शिवकुमार यांच्या रणनीतीचा आजपर्यंत गौरव केला गेला, पण पद देताना सिद्धरामय्या यांचाच विचार केला गेला. त्या वेळी अडीच वर्षांचा करार झाल्याच्या गोष्टीबद्दल सोईस्कर मौन पाळण्यात आलं. आजपर्यंत पक्षीय पातळीवर यावर कधीच जाहीर भाष्य केले गेले नाही. आता नक्की कुणाला निवडायचं हा पेच पक्षश्रेष्ठींसमोर आहेच. यातून कसा मार्ग निघतो हे महत्त्वाचं ठरेल..Premium|Bihar Election NDA Victory : मोदी पुन्हा आक्रमक अवतारात.कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारमध्ये काही महिन्यांपूर्वीच खांदेपालटावरून राजकारण तापलं होतं. काँग्रेसचं राज्य असेल तिथं नेतृत्व बदल करण्यासाठी म्हणून जे काही होतं ते सारं सुरू होतं. त्यावर पडदा टाकताना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी पाच वर्षे आपलेच सरकार राहणार असं सांगितलं तर त्यांचे प्रतिस्पर्धी उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी सिद्धरामय्या हेच आपले नेते असल्याचं सांगताना माध्यमांसमोर दुसरा पर्याय तरी काय, असं विधान केलं होतं. तेव्हा काँग्रेसच्या पक्षश्रेष्ठींनी बदलाचे, त्यासाठी बंडाचे वारे रोखले पण तो तात्पुरता तह होता, असे तह राजकारणात होतात ते पुन्हा लढाईच्या तयारीनिशी. आता पुन्हा कर्नाटकात नेतृत्व बदलावरून पेच निर्माण झाला आहे. तेच खेळाडू, तेच युक्तिवाद आहेत. फरक इतकाच की लोकसभा निवडणुकीतील किंचित बऱ्या कामगिरीनंतर चार राज्यांत दारुण पराभवानं काँग्रेसच्या हायकमांडची झळाळी आणखी उतरली आहे. केंद्र कमकुवत झालं, की सुभे बळकट होतात हे सूत्र कर्नाटकातही दिसू लागलं आहे. तेव्हा पक्षश्रेष्ठी म्हणून प्रतिष्ठा आणि दबदबा सांभाळत या अडीच वर्षे खुर्ची वापराच्या तिढ्यातून पक्षाचं नुकसान होणार नाही, किंबहुना आणखी एका ऑपरेशन लोटसला बळ मिळणार नाही, अशी वाट काढणं हे पक्षासमोरचं तातडीचं आव्हान आहे..प्रादेशिक नेते बळकटबिहारच्या विधानसभा निवडणूक निकालानंतर काँग्रेसच्या वाटचाली समोर एक गहिरे संकट उभे राहिले आहे. या निकालानंतर महागठबंधन या नावानं त्या राज्यात साकारलेली इंडिया आघाडीची आवृत्ती जबर धक्का अनुभवत आहे. काँग्रेसच्या संदर्भात यातून दोन स्तरांवर आव्हान उभे राहिले आहे. एकतर लोकसभेच्या निकालानंतर काँग्रेसचे विरोधकांत जे स्थान अधोरेखित झाले होते, ते पुन्हा डळमळीत होते आहे. खास करून उत्तर भारतात काँग्रेस सोबत आघाडी करण्याचा निर्णय फटका देणारा ठरत असेल, तर प्रादेशिक पक्ष काँग्रेसकडे कमजोर कडी म्हणून पाहू लागतील. दुसरीकडं राहुल गांधी यांच्यावर नाराज असलेले नेते त्यांची कोंडी करू लागतील. हायकमांड कमकुवत झालं की पक्षातील राज्यस्तरावरील नेते बळजोर होऊ लागतात. जी भांडणं केवळ हायकमांडच्या इशाऱ्याने थंडावायची, तिथं थेट दंड थोपटले जातील. याची झलक कर्नाटकमधील उफाळून आलेल्या सुंदोपसुंदीतून दिसते आहे..अडीच वर्षांच्या तोडग्याचा आग्रहकर्नाटक विधानसभा निवडणुकीतील विजयानं काँग्रेसच्या लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीसाठी आत्मविश्वास दिला होता. कर्नाटकातील हा मामला स्पष्ट आहे, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि डी. के. शिवकुमार यांच्यात मुख्यमंत्रिपदासाठी भांडण आहे. कर्नाटकच्या मागच्या विधानसभा निवडणुकीत याची सुरुवात झाली. कर्नाटकातील भाजपचं सरकार घालवण्यात सिद्धरामय्या आणि डी. के. शिवकुमार या दोघांची मेहनत मोलाचा वाटा उचलणारी होती. दोघांनाही त्याचं फळ मिळावं असं वाटलं तर गैर नव्हतं. पदावरून संघर्ष तेव्हाच सुरू झाला होता. शिवकुमार यांच्या गटाने मुख्यमंत्री पदावर दावा केला होता, मात्र तेव्हा हायकमांड समझोता करण्यात यशस्वी ठरले. त्यात उभय नेत्यांना अडीच वर्ष मुख्यमंत्रिपद देण्याचे ठरवण्यात आल्याचा शिवकुमार गटाचा दावा आहे. तेव्हाही शिवकुमार यांचा गट मुख्यमंत्रिपदासाठी आग्रही होता. मात्र सिद्धरामय्या यांचे ज्येष्ठत्व आणि प्रभाव लक्षात घेऊन त्यांना पद द्यावं आणि अडीच वर्षांनंतर त्यांनी शिवकुमार यांची वाट मोकळी करावी, असं ठरल्याचं सांगितलं जातं. त्याचवेळी शिवकुमार यांना उपमुख्यमंत्रिपद देण्यासह पक्षाचं प्रदेशाध्यक्षपदही कायम ठेवण्यात आलं. अडीच वर्षांचा तोडगा सतत चर्चेत असतो मात्र अशा गोष्टी कोणी जाहीरपणे सांगत नाही. हाच बंद दाराआड ठरलेला समझोता पाळावा, असा ता शिवकुमार गटाचा आग्रह आहे. तर सिद्धरामय्या यांच्या गटाकडून निवडणुकीपर्यंत बदल करू नये असा दबाव आहे. काँग्रेससाठी मामला अधिक पेचदार आहे याचं कारण दोन्ही नेत्यांचं स्थान. .यातील कोणालाच सहजी डावलता येण्यासारखं नाही. असं करणं म्हणजे राज्यातील पक्षांसमोर संकट उभं करणं. भाजप राज्यातील नेतृत्वात सहज बदल करू शकतो. काँग्रेसला मात्र हे इतकं सोपं उरलेलं नाही. यात भाजपचं केंद्रीय नेतृत्व किंवा हायकमांड कोणाही राज्य पातळीवरील नेत्याशिवाय राज्यात पक्ष हाकता येईल, अशा स्थितीत आहे. अशी स्थिती जेव्हा केंद्रात काँग्रेसची होती, तेव्हा काँग्रेसचं हायकमांडही हवा तसा नेतृत्व बदल राज्यात करीत होतं. कर्नाटकातील अशाच खेळांनी काँग्रेसनं भाजपला रस्ता मोकळा करून दिला होता. विधानसभा निवडणुकीपाठोपाठच्या राजकीय अपयशानं काँग्रेस हायकमांडची ही पत घसरली आहे. भाजपच्या हायकमांडनं मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरयाणा, गुजरात असं अनेक ठिकाणी हवे तसे बदल केले. मध्य प्रदेश, राजस्थानसारख्या काही ठिकाणी तर राज्यातील बलदंड नेत्यांना बाजूला ठेवून फारसे परिचित नसलेले चेहरे सत्तेत आणले. मात्र त्यातून पक्षाचं राज्यातील राजकारणावरचं वर्चस्वच अधोरेखित झालं. काँग्रेससाठी राज्यातील मतभेद हवे तसं संपवणं इतकं सोपं उरलेलं नाही. कर्नाटक ही त्यासाठीची ताजी कसोटी बनते आहे..सिद्धरामय्या यांची मागास समूहांतील ताकदसिद्धरामय्या आणि शिवकुमार या दोघांची काही बलस्थानं आहेत. त्यात कर्नाटकातील सामजिक आधारांचा वाटा आहे. कर्नाटकात काँग्रेस आणि भाजप यांच्यात थेट सामना होतो. देवेगौडा यांच्या धजदचा प्रभाव मागच्या निवडणुकीत बराच ओसरला आहे. काँग्रेस आणि भाजप दोन्ही पक्षांना ३० टक्क्यांहून अधिक मतं सातत्यानं मिळत आली आहेत. मागच्या निवडणुकीत सिद्धरामय्या यांनी साकारलेलं अहिंद हे पुढारलेल्या जातींखेरीजचं सामाजिक समीकरण आणि शिवकुमार यांच्यासोबतचा वक्कलिंग समाजाचा पाठिंबा काँग्रेसला सत्तेपर्यंत घेऊन जाणारा होता. हे समीकरण बिघडणार नाही याची काळजी काँग्रेसला घ्यावी लागेल. खास करून सिद्धरामय्या यांनी मागास समूहांचं केलेलं एकत्रीकरण दुर्लक्षण्यासारखं नाही यामुळेच ते राज्यातील सर्वांत प्रभावी नेतेही आहेत. आताही शिवकुमार यांच्याहून त्यांच्यामागं अधिक आमदार असल्याचं सांगितलं जातं. अर्थात त्यात नेतृत्व असेल त्यामागं राहण्याचा प्रयत्न हेही कारण आहे. मात्र सिद्धरामय्या यांचा प्रभाव निर्विवाद आहे. काँग्रेसनं राज्याच्या इतिहासात लिंगायत समूहाकडं केलेलं दुर्लक्ष या राज्यात भाजपला बळ देणारं ठरलं होतं. नेतृत्व बदलाच्या वादात असा कोणताही संदेश जाऊ नये हा पक्षाचा प्रयत्न असेल. शिवकुमार यांच्यामागचा सामाजिक आधार हा त्यांच्या प्रभावाचा एक घटक आहेच, मात्र त्यांनी पक्षाला सत्तेत आणण्यात एक महत्त्वाची भूमिका निभावली होती. भाजपच्या सर्व साधनांचा वापर करून राजकारण साधण्याच्या प्रयत्नांना शह देण्यात शिवकुमार रणनीतीकार म्हणूनही यशस्वी ठरत आले आहेत. राज्याबाहेरही ते संकटमोटक म्हणून पक्षाच्या मदतीला उभे राहिले. २०१८ पासून त्यांच्या नावाची नेत्वत्वासाठी चर्चा असते. साहजिकच विद्यमान विधानसभेची अडीच वर्षे पूर्ण होत असताना बंद दाराआड ठरलेला शब्द पाळावा, असा आग्रह त्यांच्या गटाकडून धरला जातो आहे..Premium|Bihar election results 2025 : संकेत आणि संदेश.पक्षाचीही कसोटी लागणारशिवकुमार समर्थक असलेल्या दहा आमदारांनी दिल्ली गाठून नेतृत्व बदलाच्या मुद्द्याला तोंड फोडले. उभय नेते जाहीरपणे पक्षनेतृत्वावर विश्वास असल्याचं सांगतानाच त्यांचे समर्थक मोर्चेबांधणी करीत होते. उभय बाजूंनी एकमेकांविरोधतील मुद्दे समोर आणले गेले. सिद्धरामय्या हे धजदमधून काँग्रेसमधून आले. आता शिवकुमार यांच्या रूपानं मूळ काँग्रेसी कार्यकर्त्यास संधी दिली पाहिजे, हा त्यातील एक युक्तिवाद. राज्यात गाजलेल्या मुडा प्रकरणावर चर्चा घडवली जाते. सिद्धरामय्या यांना बदलल्यास २०२८ च्या निवडणूकात अँटी इन्कबन्सीचा मुद्दाही मागं टाकता येईल, असाही तर्क दिला जाते. दुसरीकडं शिवकुमार यांची कुंभमेळ्यातील भेट - अमित शहा यांच्यासमवेत इशा फाउंडेशनच्या कार्यक्रमाला उपस्थितीवर बोट ठेवलं जातं. सिद्धरामय्या यांनी पाच वर्षांसाठी मुख्यमंत्रिपद आपल्याकडंच असेल असं सांगितल्याच्या पार्श्वभूमीवर शिवकुमार यांची - शब्दाची ताकद जी जगाची ताकद असते, दिलेला शब्द पाळणं हीच सर्वांत मोठी शक्ती असल्याची - पोस्ट समाजमाध्यमांत केली. त्यावरूनही सत्ता बदलासाठी ते आता वाट पाहायला तयार नसल्याचे संकेत दिले गेले..यातून तापलेल्या वातावरणात काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी राज्यात भेट दिली आणि मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याशी चर्चा केली आणि कर्नाटकातील प्रश्नावर हायकमांड म्हणजे खरगे, सोनिया आणि राहुल गांधी यांच्यासोबत निर्णय घेतील, असंही सांगितलं. याचा एक अर्थ असा, की किमान काही मतभेद आहे हे त्यांनी मान्य केलं आहे. काँग्रेसच्या पक्षश्रेष्ठींसमोरचं आव्हान मोठं आहे. पक्षांतर्गत चढाओढ राजकारणात अनिवार्य आहे, मात्र त्यात योग्य वेळी रास्त हस्तक्षेप केला नाही, तर नुकसान पक्षाचं होतं हे काँग्रेसनं मध्य प्रदेश, पंजाब आणि राजस्थानात अलीकडच्या काळात अनुभवलं आहे. कर्नाटक हे काँग्रेससाठी अत्यंत महत्त्वाचं अजूनही प्रभाव असलेलं राज्य आहे. तिथं अस्थिरता ठेवणं परवडणारं नाही. पक्ष कार्यकारी समितीच्या बैठकीतून हा प्रश्न संपवेल असं कर्नाटकात सांगितलं जात असताना बदल केला किंवा नाही तरी एक गट नाराज होणार हे वास्तव आहे. म्हणूनच कर्नाटकतील पेच केवळ तिथली मुख्यमंत्रिपदाची खुर्ची कोणाची... इतकाच नाही. काँग्रेसच्या नेतृत्वाची पक्षावर आणि राजकारणावर नियंत्रण असल्याचं दाखवण्याचीही कसोटी आहे.. 