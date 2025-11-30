Premium|Congress Leadership Crisis Karnataka : कर्नाटकातील अडीचकीचा पेच

प्रीमियम आर्टिकल

Congress Leadership Crisis Karnataka : कर्नाटकातील अडीचकीचा पेच

Siddaramaiah DK Shivakumar half term agreement : लोकसभा निवडणुकीतील किंचित बऱ्या कामगिरीनंतर आणि चार राज्यांत दारुण पराभवानंतर कमकुवत झालेल्या काँग्रेसच्या हायकमांडसमोर, कर्नाटकात सिद्धरामय्या (ज्येष्ठत्व आणि मागास समूहांतील ताकद) आणि डी. के. शिवकुमार (संघटन आणि वक्कलिंग पाठिंबा) यांच्यातील मुख्यमंत्रिपदाच्या अडीच वर्षांच्या कथित करारावरून निर्माण झालेल्या नेतृत्वबदलाच्या पेचातून पक्षाचे नुकसान न करता मार्ग काढण्याचे मोठे आव्हान आहे.
कर्नाटकात डी. के. शिवकुमार यांच्या रणनीतीचा आजपर्यंत गौरव केला गेला, पण पद देताना सिद्धरामय्या यांचाच विचार केला गेला. त्या वेळी अडीच वर्षांचा करार झाल्याच्या गोष्टीबद्दल सोईस्कर मौन पाळण्यात आलं. आजपर्यंत पक्षीय पातळीवर यावर कधीच जाहीर भाष्य केले गेले नाही. आता नक्की कुणाला निवडायचं हा पेच पक्षश्रेष्ठींसमोर आहेच. यातून कसा मार्ग निघतो हे महत्त्वाचं ठरेल.

