Premium|SIP Investment Planning : SIP सुरू करण्यापूर्वी या गोष्टी तपासा; आर्थिक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी गुंतवणुकीचे नियोजन कसे कराल?

अरविंद परांजपे - asparanj@gmail.comम्युच्युअल फंडात ‘सिस्टीमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन’ अर्थात ‘एसआयपी’च्या माध्यमातून नियमित गुंतवणूक करण्याकडे भारतीय गुंतवणूकदारांचा कल झपाट्याने वाढत आहे. मात्र, केवळ ‘एसआयपी’ सुरू केली म्हणजे आर्थिक उद्दिष्ट साध्य होईलच असे नाही. उद्दिष्ट, कालावधी, गुंतवणुकीची रक्कम, ॲसेट ॲलोकेशन, योजना निवड आणि वेळोवेळी ‘स्टेप-अप’ यांचा योग्य मेळ साधला, तर ‘एसआयपी’ अधिक परिणामकारक ठरू शकते. त्यामुळे ‘एसआयपी’ सुरू करण्यापूर्वी काही मूलभूत प्रश्नांची उत्तरे शोधणे आणि त्यानुसार गुंतवणुकीची दिशा ठरवणे महत्त्वाचे आहे.‘‘तुम्ही आज रोप लावलेत, तरच काही वर्षांनी त्याचा वृक्ष होईल आणि या वृक्षाच्या सावलीत तुम्हाला बसता येईल.’’भारतीय गुंतवणूकदारांना म्युच्युअल फंडातील ‘सिस्टीमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन’ अर्थात ‘एसआयपी’चे महत्त्व कळले असावे, असे दर महिन्याला वाढत जाणाऱ्या म्युच्युअल फंडातील ‘एसआयपी’च्या आकड्यावरून वाटते. सध्या सुमारे १० कोटींहून अधिक फोलिओंमधून ३२,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जमा होत आहे. म्युच्युअल फंडातील एकूण रकमेचे मूल्य ऑगस्ट २०२६ अखेर आजपर्यंत सर्वाधिक म्हणजे ८६ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. त्यापैकी फक्त ‘एसआयपी’मधून केलेल्या गुंतवणुकीची रक्कम सुमारे २० लाख कोटी रुपये एवढी आहे आणि ही रक्कम वाढतच जाणार आहे. परंतु, अनेकदा असे दिसते, की आपला मित्रपरिवार, नातेवाईक यांच्या सांगण्यावरून, बँक कर्मचाऱ्यांचे टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी किंवा रील्स बघून फारसा विचार न करता आणि पुरेशी माहिती न घेता ‘एसआयपी’ केली जाते. त्यामुळे ‘‘आम्ही एसआयपी केली आहे; पण म्युच्युअल फंडात आमची गुंतवणूक नाही!’’ असे अज्ञानापोटी म्हणणारेही काही जण भेटतात! जसे आयुर्विमा घरोघरी पोहोचला आहे आणि तो आपण घ्यायला पाहिजे, हे सर्वांना माहीत असते; पण विमा हा मुख्यतः जोखीम संरक्षणासाठी आहे, हे माहिती नसते. त्यामुळे तो कोणासाठी, किती रकमेचा घेतला पाहिजे आणि त्यासाठी कोणत्या प्रकारची पॉलिसी घ्यावी, यावर फारसा विचार केलेला नसतो आणि माहितीही अपुरी घेतली जाते. थोडेसे असेच ‘एसआयपी’च्या बाबतीतही झाले आहे, असे वाटते. ‘एसआयपी’चा प्रचार खूप झाला आहे; पण योग्य माहिती घेतली, तरच त्यातून अपेक्षित लाभ मिळतील आणि तुमची उद्दिष्टपूर्ती अधिक चांगली होईल. यासाठी ‘एसआयपी’ करण्यापूर्वी हा होमवर्क करा आणि मगच पहिला चेक द्या. तुम्हाला योग्य दिशा मिळण्यासाठी काही प्रश्न पुढे दिले आहेत. त्यांची विचारपूर्वक उत्तरे द्या आणि मगच ‘एसआयपी’ची सुरुवात करा. असे प्रश्न विचारणे म्हणजे तुम्ही आर्थिक नियोजन करूनच सुरुवात करता. पहिली पायरी ओलांडली, तरच भविष्यात बदललेल्या परिस्थितीनुसार तुमच्या गुंतवणुकीला दिशा देता येईल..Premium|Consumer Spending and Economic Growth : पैसा असूनही आपणखर्च का टाळतो?.१. माझ्या ‘एसआयपी’चे उद्दिष्ट काय आहे?केवळ अधिक पैसे हवेत किंवा श्रीमंत व्हायचे आहे, असे मोघम उद्दिष्ट न ठरवता नक्की कशासाठी आणि किती रकमेचे आर्थिक उद्दिष्ट आहे, हे ठरवून त्यानुसार पुढे जावे. उदाहरणार्थ, १० वर्षांनी मला माझ्या मुलीच्या शिक्षणासाठी २५ लाख रुपये लागतील, असे उद्दिष्ट निश्चित करता येईल.२. मी ‘एसआयपी’ किती रुपयांची करावी?तुमचे उत्पन्न वजा तुमचा खर्च किंवा तुमची उद्दिष्टे गाठायला लागणारी रक्कम यातील जी जास्त असेल, त्या रकमेची ‘एसआयपी’ करावी, असे ढोबळमानाने म्हणता येईल. त्याकरता जमा - खर्च = गुंतवणूक असे समीकरण न मांडता, उत्पन्न - गुंतवणूक = खर्च असे समीकरण मांडा. तसेच तुमची उद्दिष्टे गाठायला जेवढी वर्षे आहेत आणि तुम्हाला किती टक्के वार्षिक परतावा अपेक्षित आहे, त्यानुसारही ही रक्कम ठरेल. त्यानुसार कोणत्या प्रकारच्या योजनेत ‘एसआयपी’ करायची, हेही ठरवता येते. तरीही अनेक वेळा तुमची उद्दिष्टे स्पष्ट नसली, तरीही शिल्लक रकमेची ‘एसआयपी’ करूनच उरलेली रक्कम खर्च करावी.३. मी ‘एसआयपी’ किती वर्षांसाठी करू?तुमची उद्दिष्ट-रक्कम (फिनान्शियल गोल), उद्दिष्टपूर्तीसाठी असलेला कालावधी आणि परताव्याचा अपेक्षित दर यावर ‘एसआयपी’चा कालावधी अवलंबून असतो. तो ठरवण्यासाठी तुम्ही ॲप आणि ऑनलाइन उपलब्ध पोर्टलवरील कॅल्क्युलेटरची मदत घेऊ शकता. यात तुमचे आर्थिक उद्दिष्ट आणि परताव्याचा अंदाजे अपेक्षित दर हे आकडे भरले, तर ‘एसआयपी’ किती रकमेची केली पाहिजे, याचा अंदाज येऊ शकतो. उदाहरणार्थ, २५ वर्षांनी किंवा ३० वर्षांनी निवृत्तीच्या तरतुदीसाठी पाच कोटी रुपये हवे असतील, तर परताव्याच्या दरानुसार किती रकमेची ‘एसआयपी’ करावी लागेल, याचा पुढे दिलेल्या कोष्टकावरून अंदाज येऊ शकेल..पाच कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी आवश्यक मासिक ‘एसआयपी’मी उशिरा सुरुवात केली तर?आपल्या वयाच्या जेवढ्या उशिरा ‘एसआयपी’ सुरू होते, त्यानुसार जास्त रकमेची ‘एसआयपी’ करावी लागते. सुरुवातीची वर्षे वाया गेल्यामुळे चक्रवाढीच्या गतीचा फायदा मिळत नाही आणि ‘एसआयपी’ची रक्कम कशी भरमसाट वाढते, हे पुढील कोष्टकावरून लक्षात येईल.उदाहरणार्थ, ६०व्या वर्षी पाच कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी २५ व्या वर्षापासून सुरुवात केली, तर सुमारे ७,७०० रुपयांची ‘एसआयपी’ करावी लागेल; पण उशिरा सुरुवात केली, तर ही रक्कम नंतर वाढत जाते. ५०व्या वर्षी ‘एसआयपी’ सुरू केली, तर तब्बल २,१५,००० रुपयांपेक्षा अधिक रकमेची मासिक ‘एसआयपी’ करावी लागेल. हे गणित १२ टक्के वार्षिक चक्रवाढ परताव्याच्या गृहीतकावर आधारित आहे.४. ‘एसआयपी’ कोणत्या योजनांमध्ये असावी?अनेक वेळा तुमचे ‘ॲसेट ॲलोकेशन’ काय असावे, या महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष होते. म्हणजे गुंतवणूक कशात केली आहे, त्यावर तुमचा परतावा आणि जोखीम अवलंबून असते. इक्विटी म्युच्युअल फंडातील उपप्रकारांमधील, म्हणजे लार्ज कॅप, मिड कॅप, स्मॉल कॅप योजनेतील परतावा आणि जोखीम वेगवेगळी असते. त्यामुळे आपली ‘एसआयपी’ कोणत्या ॲसेट प्रकारात (डेट/शेअर/हायब्रीड) आहे आणि ज्या योजनेत आहे, तिची कामगिरी कशी आहे, यावर भविष्यात तुम्हाला मिळणारी रक्कम अवलंबून असते.पुढील कोष्टकात १५, २० आणि २५ वर्षे या कालावधीसाठी विविध गुंतवणूक प्रकारांमध्ये केलेल्या ‘एसआयपी’चे ३१ ऑगस्ट २०२६ अखेर असलेले मूल्य आणि परतावे दिले आहेत. इक्विटी योजनांमध्येही लार्ज कॅप, मिड कॅप, स्मॉल कॅप आणि फ्लेक्सी कॅप योजनेच्या प्रकारानुसार परताव्यात कसा फरक पडतो, हे दिसून येते..Premium|Chottanikkara Devi : केरळच्या चोटानिक्करा देवीच्या नावामागे दडली आहे रक्तस्रावाची प्राचीन लोककथा.५. मला स्टेप-अप ‘एसआयपी’ करता येईल का? त्याचा किती फायदा होईल?दरवर्षी उत्पन्न वाढत जाते, तसे आपल्या ‘एसआयपी’ची रक्कमही वाढली पाहिजे. पण असे स्वतःहून करणारे गुंतवणूकदार कमी आहेत. त्याकरता सोपा उपाय म्हणजे ‘एसआयपी’ करतानाच दर सहा किंवा बारा महिन्यांचा स्टेप-अप हा पर्याय निवडणे. त्यामुळे विनासायास रक्कम वाढत जाईल. म्हणजे तुमच्या ‘एसआयपी’ची मूळ रक्कम दर सहा किंवा बारा महिन्यांनी वाढवत नेता येते.उदाहरणार्थ, १०,००० रुपयांची १० वर्षांसाठी ‘एसआयपी’ सुरू केली असेल आणि दर वर्षी १,००० रुपयांच्या स्टेप-अपचा (वाढीचा) पर्याय निवडला, तर एका वर्षानंतर ‘एसआयपी’ची रक्कम ११,००० रुपये, दोन वर्षांनंतर १२,००० रुपये अशी वाढत जाऊन १०व्या वर्षी ही रक्कम १९,००० रुपये आणि ३०व्या वर्षी दरमहा ३९,००० रुपये होईल. तुमची आर्थिक उद्दिष्टे लवकर पूर्ण होण्यासाठी याचा मोठा उपयोग होऊ शकतो. तसेच सुरुवात करताना तुमच्याकडे जास्त रक्कम नसेल, तर नंतर दरवर्षी ती वाढवण्याची तरतूदही यातून होऊ शकते. उदाहरणार्थ, तुम्हाला ६०व्या वर्षी पाच कोटी रुपयांचे लक्ष्य गाठण्यासाठी ३०व्या वर्षापासून १४,३०७ रुपयांची ‘एसआयपी’ करावी लागेल किंवा ५,७१७ रुपयांची ‘एसआयपी’ सुरू करून त्यात दरवर्षी १० टक्के स्टेप-अप केल्यास तुमचे उद्दिष्ट साध्य होऊ शकते. (अपेक्षित परतावा दर १२ टक्के.)६. मी म्युच्युअल फंड योजना कशी निवडू?योजना निवडताना प्रथम ‘ॲसेट ॲलोकेशन’नुसार (डेट/इक्विटी/हायब्रीड) प्रकार निवडून नंतर म्युच्युअल फंड कंपनीची गुणवत्ता, फंड मॅनेजरची कारकीर्द, योजनेची कामगिरी आणि योजनेचा पोर्टफोलिओ यांचा विचार करून निवड करावी. असे करताना फक्त ‘टॉप परफॉर्मर’ योजना न निवडता जोखीम आणि परतावा या दोन्ही निकषांवर सातत्यपूर्ण चांगली कामगिरी करणाऱ्या योजनांचा समावेश करावा. दरवर्षी आढावा घेऊन त्यात योग्य बदलही करावेत.७. मी किती ‘एसआयपी’ केल्या पाहिजेत?कमी रकमेच्या आणि जास्त संख्येच्या ‘एसआयपी’ केल्या, तर जोखीम कमी होते, असा एक गैरसमज असतो. विविध प्रकारच्या योजनांमध्ये ‘एसआयपी’ करून जोखीम कमी होते; किती ‘एसआयपी’ केल्या, यावरून नाही. त्यामुळे काही जणांना १०,००० रुपयांची ‘एसआयपी’ करायची असेल, तर ते २,००० रुपयांच्या पाच ‘एसआयपी’ एकाच प्रकारात करतात. याचा फारसा फायदा होत नाही. तसेच अनेक वेळा शक्य असूनही कमी रकमेची ‘एसआयपी’ केली जाते. म्हणजे तुमच्यात रोज ५० सूर्यनमस्कार घालण्याची क्षमता आहे आणि त्याने तुमचे आरोग्य अधिक सुधारणार असले, तरी तुम्ही फक्त २० सूर्यनमस्कारच घातले, तर तुमचा व्यायाम कमी होईल आणि आवश्यक फायदा मिळणार नाही. उदाहरणार्थ, काही जणांना ५०,००० रुपयांची ‘एसआयपी’ करणे शक्य असेल, तरीही घाबरून ते २५,००० रुपयांचीच ‘एसआयपी’ करतात..गुंतवणुकीचा हुकमी एक्कादीर्घकाळ ‘एसआयपी’ करण्याचे महत्त्व अनेकांना पटले आहे आणि गुंतवणूकदार पूर्वीपेक्षा सजग झाले असल्याने बाजारातील बातम्यांचा परिणाम म्हणून ‘एसआयपी’ बंद करण्याचे प्रमाणही कमी झाले आहे. त्यामुळे तुमचे उत्पन्न सुरू असेपर्यंत तुमचे आत्ताचे वय किती आहे, हे न पाहता ‘एसआयपी’ करा आणि ती चालू ठेवा. ‘एसआयपी’चा मुख्य फायदा म्हणजे तुम्हाला न कळत तुमची गुंतवणूक सातत्याने दीर्घकाळ होत राहते. पत्त्याच्या खेळात जसे हुकमाचा एक्का निश्चित हात करून देतो, तसे या तत्त्वांचे पालन करून केलेली ‘एसआयपी’ तुमची आर्थिक उद्दिष्टे गाठायला निश्चित मदत करू शकते.(लेखक गुंतवणूक क्षेत्रातील तज्ज्ञ सल्लागार आहेत. ९८५०५६९०७५).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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