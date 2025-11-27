Premium|Bihar Election Margin Of Victory : बिहारमधील ‘टक्केवारी’चा सांगावा

प्रीमियम आर्टिकल

Indian Assembly Election Statistics : बिहार विधानसभा निवडणुकीत NDA ने विजय मिळवला असला तरी, 16 मतदारसंघांतील निकाल 1 टक्क्यांपेक्षा कमी फरकाने लागले आहेत आणि JDU ने सर्वात कमी ( 0.02%) मताधिक्याने विजय मिळवला आहे; या सांख्यिकीय विश्लेषणातून यंदाची स्पर्धा अत्यंत तीव्र होती, हे स्पष्ट होते.
बिहार विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागला आहे. ‘एनडीए’ने घवघवीत यश मिळवून महाआघाडीला पूर्णपणे नेस्तनाबूत केले आहे. विजेता उमेदवार आणि दुसऱ्या क्रमांकाच्या उमेदवाराला मिळालेल्या मतांच्या टक्केवारीतील अंतर यांचे विश्लेषण करणे आवश्यक आहे. हा मुख्य निकालांपेक्षा पूर्णपणे वेगळी कहाणी सांगतो. बिहार विधानसभेच्या निवडणुकांवर हा मापदंड लागू केला असता एक मुद्दा प्रकर्षाने दिसतो. १६ मतदारसंघांमध्ये निकाल एक टक्क्यांपेक्षा कमी फरकाने लागला. याचा अर्थ असा की, विजेता आणि दुसऱ्या क्रमांकावरचा उमेदवार यांच्या मतांत अवघ्या एक टक्क्याचे अंतर होते.

