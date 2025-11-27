Premium|Bihar Election Margin Of Victory : बिहारमधील ‘टक्केवारी’चा सांगावा

युगांक गोयल/ श्रेयस रामकुमारबिहार विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागला आहे. ‘एनडीए’ने घवघवीत यश मिळवून महाआघाडीला पूर्णपणे नेस्तनाबूत केले आहे. विजेता उमेदवार आणि दुसऱ्या क्रमांकाच्या उमेदवाराला मिळालेल्या मतांच्या टक्केवारीतील अंतर यांचे विश्लेषण करणे आवश्यक आहे. हा मुख्य निकालांपेक्षा पूर्णपणे वेगळी कहाणी सांगतो. बिहार विधानसभेच्या निवडणुकांवर हा मापदंड लागू केला असता एक मुद्दा प्रकर्षाने दिसतो. १६ मतदारसंघांमध्ये निकाल एक टक्क्यांपेक्षा कमी फरकाने लागला. याचा अर्थ असा की, विजेता आणि दुसऱ्या क्रमांकावरचा उमेदवार यांच्या मतांत अवघ्या एक टक्क्याचे अंतर होते. .Premium| Bihar Assembly Poll Results: बिहार निवडणुकीचा निकाल राष्ट्रीय राजकारणासाठी महत्त्वाचा?.बिहार विधानसभेचे निकाल लागले आहेत. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची (एनडीए) निवडणुकीतील विजयी मालिका कायम आहे. भारतीय जनता पक्षाने आपल्या ‘जेडीयू’पेक्षा थोडीशी आघाडी घेतली आहे. भाजपने ८९ जागा जिंकल्या, तर जेडीयूने ८५. हा फरक अतिशय कमी असला तरी प्रतीकात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे. निवडणुकीचे विश्लेषण नेहमीप्रमाणे चार प्रमुख पक्षांच्या जागावाटप आणि मतवाटपाच्या गणितातून (तसेच लोकजनशक्ती पक्ष आणि ‘जनसुराज’सारख्या छोट्या पक्षांचा विचार करून) करता येते. मात्र, कोण जिंकले आणि कुठे जिंकले एवढेच नव्हे, तर किती फरकाने जिंकले, हे महत्त्वाचे आहे. इथेच ‘बहुमताचा फरक’ हा सांख्यिकीय घटक केंद्रस्थानी येतो.विजेता उमेदवार आणि उपविजेत्याच्या मतांच्या टक्केवारीतील अंतर यांचे विश्लेषण करणे आवश्यक आहे. हा मुख्य निकालांपेक्षा पूर्णपणे वेगळी कहाणी सांगतो. बिहार विधानसभेच्या निवडणुकांवर हा मापदंड लागू केला असता एक ठळक नमुना दिसून येतो. १६ मतदारसंघांमध्ये निकाल एक टक्क्यांपेक्षा कमी फरकाने लागला. याचा अर्थ असा की विजेता आणि उपविजेता यांच्या मतांत अवघ्या एक टक्क्याचे अंतर होता. यंदाच्या निवडणुकीत स्पर्धा अत्यंत तीव्र होती, हेच यातून लक्षात येते. अनेक मतदारसंघात अगदी घासून लढत झाली, असेही दिसते..असा आहे फरक‘जेडीयू’ची संपूर्ण राज्यभरातील कामगिरी पाहिली, तर पक्षाने मागील निवडणुकीच्या तुलनेत सुमारे चार टक्के मतांची वाढ नोंदविल्यामुळे त्यांचे वर्चस्व व्यापक वाटू शकते; पण याच पक्षाने संपूर्ण राज्यातील सर्वांत काठावरचा विजयही मिळवला आहे. भोजपूर जिल्ह्यातील संदेश मतदारसंघात ‘जेडीयू’च्या उमेदवाराने केवळ ०.०२ टक्के फरकाने म्हणजे केवळ २७ मतांनी विजय मिळवला. प्रत्येक एक मत निर्णायक ठरते, हे तत्त्व मांडणारे हे उदाहरण आहे. अगदी अशीच कथा कैमूरमधील रामगढ येथेही घडली. तिथे विजयाचा फरक फक्त ३० मतांचा होता. यामुळे स्थानिक परिस्थिती आणि गतिमानता अनेकदा व्यापक निवडणूक प्रवाहांवर मात करू शकतात, हे अधोरेखित होते.दुसऱ्या टोकाला, निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणावर विजय झाले. ‘जेडीयू’ला काही सर्वांत सोयीचे विजय मिळाले; पण भाजपने खूप जास्त फरक असलेल्या जागांच्या यादीत स्वतःचे स्थान वरचढ ठेवले आणि जवळपास एक डझन जागांवर २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त मताधिक्याने विजय मिळवला. यामुळे एक महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहिला आहे. बिहारमधील विजयाचे फरक नेहमीप्रमाणे सामान्य असतात का, तसेच एका विशिष्ट भागात ते अधिक प्रमाणात एकवटलेले असतात आणि काहीच काठावरचे निकाल फारच थोडे असतात. अर्थातच हे निकाल अपवादात्मक असतात. या प्रश्नाचा विचार करण्यासाठी केवळ विजयी-पराभूतमधील मतांची आकडेवारी नव्हे, तर त्यांच्या भौगोलिक वितरणाचीही तपासणी करणे आवश्यक ठरते..पूर्वेकडे विजयात फरकराज्याचा सर्वंकष आढावा (पक्षनिहाय विजेते दाखवणारा नकाशा १ आणि विजयातील फरकांचे वितरण दर्शविणारा नकाशा २) एक वेगळीच मांडणी करतो. राज्याच्या पूर्वेकडे सरकत जाऊ लागल्यावर विजयाचा फरक वाढताना दिसतो आणि स्पर्धा लक्षणीयरित्या कमी होत जाते. मतदानाच्या फरकांच्या नकाशातील सर्वांत गडद छटा गोपालपूर आणि रुपौलीसारख्या मतदारसंघांभोवती दाटलेली दिसते. जिथे ‘जेडीयू’ आणि भाजपने ३० टक्क्यांहून अधिक फरकाने प्रभावी विजय नोंदवले. उलट, राज्याच्या नैर्ऋत्य पट्ट्यात विजयाचा फरक साधारण ५ टक्क्यांच्या आसपास राहिला असून, या भागातील बरीचशी जागा लोकजनशक्ती पक्षाच्या (रामविलास) उमेदवारांनी जिंकल्या आहेत. आणखी एक उल्लेखनीय बाब आहे, ती म्हणजे सीमावर्ती भागांतील संघर्षमय होणारी निवडणूक. नेपाळ, उत्तर प्रदेश किंवा झारखंडला लागून असलेल्या जवळपास कोणत्याही मतदारसंघात सहज विजय दिसून आला नाही. बहुतेक ठिकाणी विजयाचा फरक एक टक्क्यांपेक्षा कमी नोंदला गेला. सीमावर्ती भागांत स्पर्धा तीव्र राहते. त्यामध्ये स्थलांतर, जातीय वैविध्य आणि विखुरलेली मतदान-कलपरंपरा यांचा प्रभाव असण्याची शक्यता आहे.सुरक्षित ठिकाणी असुरक्षितताविजय आणि पराभवातील फरक कधीच स्थिर नसतो, हेच यातून दिसून येते. ऐतिहासिकदृष्ट्या बिहारमध्ये निवडणुकीनुसार मोठे चढउतार दिसून आले आहेत. पूर्वी सुरक्षित समजल्या जाणाऱ्या मतदारसंघांमध्ये असुरक्षितता निर्माण होऊ शकते, तर जिथे कडवी लढत व्हायची तेथून पुढे मजबूत गड निर्माण होऊ शकतात. आज विजय मिळाला, तर त्यामुळे उद्याची खात्री देता येत नाही. वेगवेगळ्या निवडणुकांमध्ये मतांची टक्केवारी मोठ्या प्रमाणात बदलत आल्याने, मतांमधील फरक पुढेही अस्थिर राहतील. उमेदवारांनी केलेले आवाहन, आघाड्यांची रचना किंवा मतदानाच्या प्रमाणातील किरकोळ बदलही महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात..काय घडले बिहारमध्ये?राष्ट्रीय जनता दलाच्या मतांचा वाटा सुमारे २३ टक्क्यांपर्यंत नोंदला गेला. सन २०२० मधील २३.११ टक्क्यांपेक्षा फक्त काही दशांशांनी कमी. त्या वेळी पक्ष ७५ जागांसह सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता. पण यंदा, जवळजवळ त्याच लोकप्रियतेच्या पातळीने फक्त २५ जागांमध्ये रूपांतर झाले.यंदा राजदने १४३ जागांवर उमेदवार उभे केले. ‘एनडीए’ आणि महाआघाडी या दोन्ही आघाड्यांतील सर्व पक्षांमध्ये सर्वाधिक उमेदवार याच पक्षाचे होते. सन २०२० च्या विधानसभा निवडणुकांत लालूप्रसाद यादव यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाने यापेक्षा एक जागा अधिक, म्हणजे १४४ जागांवर उमेदवार उभे केले होते.प्रशांत किशोर यांच्या सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या जनसुराज पक्षाला एकही जागा मिळाली नाही. मात्र, किमान ३५ जागांमध्ये जनसुराजचा मतांचा वाटा हा विजयी फरकापेक्षा अधिक होता. त्यामुळे दोन्ही आघाड्यांच्या निकालांवर परिणाम झाला.एमआयएम’ने सीमांचलमधील आपला दमदार प्रभाव पुन्हा सिद्ध केला. पक्षाने १.८५ टक्के मतांसह पाच जागा जिंकल्या आणि मुस्लिम मतदारांमध्ये राजकीय विचारसरणीतील बदलाचा संकेत दिला.राष्ट्रीय जनता दला’चा पारंपरिक मुस्लिम-यादव (एमवाय) मताधार विखुरल्याची चिन्हे दिसली. अनेक मतदारसंघांत मुस्लिम मतदारांनी पर्यायी व्यासपीठांचा विचार केला. त्यामुळे सीमांचलमध्ये महाआघाडी जवळपास पूर्णपणे कोसळले. फक्त एका काँग्रेस उमेदवाराने कसाबसा विजय मिळवला.मायावतींच्या बसपने देखील आपली उपस्थिती नोंदवली. पक्षाने एकूण मतांपैकी १.६२ टक्के मते मिळवली आणि राज्याच्या पश्चिम भागात एक जागा जिंकली.भाजपने ८९ जागांचा टप्पा पार केला. आतापर्यंत बिहारमध्ये पक्षाला असे यश मिळाले नव्हते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 