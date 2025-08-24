Premium|Rahul Dravid: राहुल द्रविड आणि ज्यो रूट यांना झेलांचे विक्रम गाठता आले. पण दोघांनाही समाधान मिळाले ते दुसऱ्याच्या यशात सहभागी होण्यात

सुनंदन लेलेविक्रम घडतो तेव्हा वाटते, की हा विक्रम मोडणे केवळ अशक्य आहे; पण जाणते खेळाडू म्हणतात, की प्रत्येक विक्रम हा मोडण्यासाठीच असतो. तरीही इतके कसोटी सामने आता आधुनिक जमान्यात कोण खेळेल, सांगता येत नाही.मला २००९चे ६ आणि ७ एप्रिल हे दोन दिवस चांगले आठवतात, ते दोन कारणांसाठी. पहिले कारण म्हणजे ६ एप्रिल रोजी राहुल द्रविडने मार्क वॉचा १८१ कसोटी झेलांचा विक्रम मोडला. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी ७ एप्रिलला राहुलला मी वेलिंग्टनला भेटलो होतो. त्याची कहाणीही मजेदार आहे. मला राहुलने संघ राहत असलेल्या हॉटेलला भेटायला बोलावले. फोन नंबर असला तरी मी कोणत्याही खेळाडूला उचलून सरळ फोन करत नाही. तेव्हा व्हॉट्सॲप नव्हते. संपर्क करायला ब्लॅकबेरी मेसेंजर वापरले जायचे. सामन्याचा अहवाल ‘सकाळ’ला पाठवून ठरल्या वेळेला मी राहुलला भेटायला हॉटेलवर पोहोचलो. .त्याच्या खोलीत फोन केला तर उत्तर मिळाले नाही. फोनवर संदेश पाठवला तर हा पठ्ठ्या वाचायला तयार नाही. मी अस्वस्थ झालो की, राहुलला पकडायचे कसे, शोधायचे कुठे? माझ्या मनात शंका डोकावली की हा व्यायाम करण्याच्या ठिकाणी असू शकेल. तेव्हा सुरक्षा वेड्यासारखी नसायची. मी हॉटेलमध्ये चौकशी करून जीमजवळ पोहोचलो. बघतो काय तर राहुल द्रविड व्यायाम करत होता. घाम गाळून वीस मिनिटांनी तो बाहेर आला. दौऱ्याचा शेवटचा दिवस होता, तरी हा माणूस घाम गाळून व्यायाम करत होता, तोसुद्धा कसोटी सामन्याचा शेवटचा दिवस होऊन गेल्यावर. प्रश्न विचारता राहुल म्हणाला, ‘‘अरे, खेळाडूच्या शरीराला व्यायामाची रोज गरज आहे. तो नियम लावला असताना ‘मन’ नाही म्हणाले, म्हणून मग माझ्या शरीराने माझ्या मनाला शिस्त लावून जागेवर आणले.’’ राहुल द्रविडची ध्येयासक्ती बघून मी थक्क झालो.राहुलबरोबर त्यानंतर शांतपणे झेल पकडण्यावर आणि एकंदरच फिल्डींगच्या कलेवर गप्पा मारल्या. त्या गप्पांमधील त्याने मांडलेले महत्त्वाचे मुद्दे असे होते. राहुल म्हणाला, ‘‘माझे प्रशिक्षक तारापोर सर यांनी मला लहानपणापासून एक गोष्ट बिंबवली होती, ती म्हणजे कष्ट केले तरी धावा होणे न होणे फलंदाजाच्या हाती नसते; पण प्रत्येक खेळाडू कष्ट करून चांगली फिल्डींग करून संघाच्या यशात खारीचा वाटा सतत उचलू शकतो. त्याचबरोबर सर म्हणायचे, की कोणताही झेल पकडला की तुम्ही गोलंदाजाच्या यशात सहभागी होता, ते समाधान फार मोठे असते, ते घ्यायला शिक. ते दोन सुविचार मी मनात घट्ट बाळगले म्हणून मी आज झेलांचा विक्रम मोडू शकलो. हा विक्रम मी सगळ्या गोलंदाजांसोबत शेअर करतो कारण त्यांनी अफलातून मारा करून झेल उडण्याची संधी निर्माण केली म्हणून मी झेल पकडू शकलो. सरांनी सांगितल्याप्रमाणे गोलंदाजांच्या यशात मी सहभागी होऊ शकलो, याचे खूप मोठे समाधान आहे.’’.मी स्वतःला खूप भाग्यवान समजतो, कारण कसोटी क्रिकेटमध्ये २०० पेक्षा जास्त झेल पकडणाऱ्या ज्यो रूट, राहुल द्रविड, महेला जयवर्धने, स्टीव्ह स्मिथ आणि जॅक कालीस या पाचही खेळाडूंना मला मैदानावर झेल पकडताना प्रत्यक्ष बघता आले. अजून एक कर्मधर्म संयोगाचा भाग म्हणजे राहुल द्रविडचा विक्रम ज्यो रूटला मोडताना मला अनुभवता आले. नंतर ज्यो रूटला फिल्डींगच्या कलेबद्दल काही मोजके मोलाचे प्रश्न विचारता आले..फिल्डींग करताना खेळाडूने काय विचार मनात ठेवायला हवा?ज्यो रूट : एकच विचार करायचा तो म्हणजे मैदानावर असताना प्रत्येक चेंडू आपल्याकडेच येणार, अशी तयारी ठेवायची म्हणजे सतर्कता वाढते. आणि हो सर्वात गरजेचे म्हणजे सरावात वैविध्य आणत राहायचे.झेल पकडताना वातावरणाचा परिणाम होतो का?ज्यो रूट : अर्थातच होतो. इंग्लंडमध्ये स्लिपच्या भागात झेल पकडणे दिसते तेवढे सोपे नसते. चेंडू स्टंप मागे स्विंग होत राहतो. म्हणून चेंडूवरची नजर कधीच काढायची नाही. इंग्लंडमध्ये गडद हवामानामुळे चेंडूचा प्रवास किंचित संथ होतो. खेळाडूला थोडा वेळ मिळतो. उलटपक्षी दक्षिण आफ्रिकेत खास करून जोहान्सबर्गला विरळ हवामानामुळे चेंडू अपेक्षेपेक्षा जास्त लवकर प्रवास करून तुमच्यापर्यंत पोहोचतो. थोडक्यात हवामानाचा चांगलाच परिणाम होतो. उपाय एकच आहे, त्या त्या जागी गेले की भरपूर झेल पकडण्याचा सराव करून सज्ज व्हायचे..प्रयत्न करूनही झेल कधीकधी सुटतात. मग झेल सुटल्यावर जी निराशा येते त्यावर उपाय?ज्यो रूट : सत्य आहे हे, की कितीही तयारी केली, सराव केला, एकाग्रता राखली तरी झेल सुटू शकतो. विचार इतकाच करायचा की एक झेल उडाला म्हणजे फलंदाजाने चूक केली. तशीच चूक तो परत करू शकतो आणि परत झेल उडू शकतो. दुसरी गोष्ट म्हणजे कोणीही झेल मुद्दामहून सोडत नाही. तेव्हा झेल सुटल्यावर फिल्डरला दोष द्यायचा नाही. शेवटचा मुद्दा मी इतकाच म्हणेन की झेल त्याच्याच हातून सुटतो जो प्रयत्न करतो. तेव्हा टोकाचा प्रयत्न करण्याला मान्यता द्यायची. त्यातून झेल सुटला तर उगाच दोष द्यायचा नाही. .विक्रम केल्यानंतरच्या तुझ्या भावना काय होत्या?ज्यो रूट : मी ज्याला मानतो, अशा राहुल द्रविडचा विक्रम मोडता आला याचे कौतुक आहे. तसेच मला मी सोबत खेळलेल्या दादा गोलंदाजांच्या यशात सहभागी होता आले, याचे खूप मोठे समाधान आहे. प्रत्येक पकडलेला झेल म्हणजे माझ्यासाठी एक सुवर्णक्षण होता. त्याचे सुख खूप मोठे आहे. माझा विक्रम मी सगळ्या गोलंदाजांसोबत शेअर करतो.फिल्डींगबद्दल आणि झेलाच्या विक्रमाबद्दल ज्यो रूट जे बोलला त्याच्या विचारांमध्ये आणि राहुल द्रविडच्या विचारांमध्ये किती साम्य आहे बघा. दोघांनीही दुसऱ्याच्या यशात सहभागी होण्याचे समाधान व्यक्त केले. विक्रम घडतो तेव्हा वाटते की हा विक्रम मोडणे केवळ अशक्य आहे; पण जाणते खेळाडू म्हणतात, की प्रत्येक विक्रम हा मोडण्यासाठीच असतो. तरीही इतके कसोटी सामने आता आधुनिक जमान्यात कोण खेळेल, सांगता येत नाही. म्हणून ज्यो रूट, जो अजूनही कसोटी क्रिकेट जोमाने खेळतो आहे, त्याचा कसोटी झेलांचा विक्रम कोणी मोडेल, याची शाश्वती मला तरी वाटत नाहीये. 