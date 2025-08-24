प्रीमियम आर्टिकल

Premium|Rahul Dravid: राहुल द्रविड आणि ज्यो रूट यांना झेलांचे विक्रम गाठता आले. पण दोघांनाही समाधान मिळाले ते दुसऱ्याच्या यशात सहभागी होण्यात

Joe Root: विक्रम महत्त्वाचे असले तरी खरे समाधान दुसऱ्याच्या यशात वाटा उचलण्यात आहे, हा धडा द्रविड आणि रूटच्या विचारातून मिळतो
Rahul Dravid, Joe Root
Rahul Dravid, Joe Rootesakal
सप्तरंग टीम
Updated on

सुनंदन लेले

विक्रम घडतो तेव्हा वाटते, की हा विक्रम मोडणे केवळ अशक्य आहे; पण जाणते खेळाडू म्हणतात, की प्रत्येक विक्रम हा मोडण्यासाठीच असतो. तरीही इतके कसोटी सामने आता आधुनिक जमान्यात कोण खेळेल, सांगता येत नाही.

मला २००९चे ६ आणि ७ एप्रिल हे दोन दिवस चांगले आठवतात, ते दोन कारणांसाठी. पहिले कारण म्हणजे ६ एप्रिल रोजी राहुल द्रविडने मार्क वॉचा १८१ कसोटी झेलांचा विक्रम मोडला. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी ७ एप्रिलला राहुलला मी वेलिंग्टनला भेटलो होतो. त्याची कहाणीही मजेदार आहे. मला राहुलने संघ राहत असलेल्या हॉटेलला भेटायला बोलावले. फोन नंबर असला तरी मी कोणत्याही खेळाडूला उचलून सरळ फोन करत नाही. तेव्हा व्हॉट्‌सॲप नव्हते. संपर्क करायला ब्लॅकबेरी मेसेंजर वापरले जायचे. सामन्याचा अहवाल ‘सकाळ’ला पाठवून ठरल्या वेळेला मी राहुलला भेटायला हॉटेलवर पोहोचलो.

Loading content, please wait...
Cricket
Rahul Dravid
Joe Root

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com