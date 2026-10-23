Premium|Smita Patil Acting : नजरेतून बोलणारी अभिनेत्री

दिलीप ठाकूर - sakal.avtaran@gmail.comस्मिता पाटील यांचा अभिनय पाहताना संवादांची गरज अनेकदा कमी होते. एखादी नजर, क्षणभर थांबलेला कटाक्ष किंवा चेहऱ्यावर उमटलेली अस्पष्टशी छटा प्रेक्षकांपर्यंत व्यक्तिरेखेच्या मनातील असंख्य भावना पोहोचवते. अभिनय शिकू इच्छिणाऱ्या आजच्या जेन झी आणि जेन अल्फा पिढीने त्यांचे चित्रपट आवर्जून पाहावेत, असे म्हणूनच वाटून जाते...स्मिता पाटील यांच्या संवेदनशील स्वभावाची आठवण सांगताना अभिनेत्री अलका कुबल यांचा एक अनुभव आवर्जून सांगता येईल. रवींद्र धर्मराज दिग्दर्शित ‘चक्र’ (१९८१) या हिंदी चित्रपटात अलका कुबल यांना स्मिता पाटील यांच्यासोबत काम करण्याची संधी मिळाली होती. अलका सांगतात, ‘‘चित्रपटाचे रात्रीचे चित्रीकरण असायचे. संध्याकाळी सहाला सुरू झालेले काम पहाटे चार-पाचपर्यंत चालायचे. माझी आई दिवसभर शाळेत असायची. मग माझ्यासोबत चित्रीकरणाला यायची. पॅकअप झाल्यावर आम्ही चेंबूरहून बसने दादरला आणि तिथून ट्रेनने घरी जायचो. एकदा पहाटे स्मिताजींनी आम्हाला बसथांब्यावर पाहिले. रस्त्यावर कोणीच नव्हते. त्यांनी गाडी थांबवली, आम्हाला घेतले आणि दादर रेल्वे स्थानकाला सोडले. माझ्या आईला त्या म्हणाल्या, ‘पुन्हा या मुलीला घेऊन असे एकट्या उभ्या राहू नका. वयात आलेली मुलगी आहे.’ त्यानंतर त्या रोज पॅकअप झाल्यावर आम्हाला दादरला सोडायच्या.’’ हा अनुभव नायिका म्हणून वाटचाल करताना मला खूपच सदुपयोगी ठरला, असेही त्यांनी आवर्जून सांगितले. दुसऱ्याच्या सुरक्षिततेची काळजी घेणारी ही संवेदनशीलता स्मिताजींच्या व्यक्तिमत्त्वाची ओळख होती..स्मिता पाटील केवळ अभिनेत्री नव्हत्या. त्या स्पष्टवक्त्या आणि सामाजिक भान जपणाऱ्याही होत्या. ऐंशीच्या दशकात एका मुलाखतीत स्त्रीमुक्तीविषयी बोलताना त्यांनी म्हटले होते, ‘आपल्याकडे स्त्रीमुक्ती म्हणजे स्त्रीची पुरुषापासून मुक्ती, अशी समजूत आहे. ती अत्यंत चुकीची आहे. आपल्या समाजात पुरुषप्रधान संस्कृतीची पाळेमुळे इतकी खोलवर रुजली आहेत, की सर्व बंधने एकदम झुगारून बंड करायला निघालेली स्त्री स्वतःच बाजूला फेकली जाते.’ अशी अतिशय थेट अन् स्पष्ट मते स्मिताजींनी त्या काळी व्यक्त केली होती.पडद्यावरच्या भूमिकेबाहेर येऊन आपली व्यक्तिगत मते, आजूबाजूच्या घडामोडींवरचे भाष्य आणि स्वतःचा सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोन मांडणारे कलाकार खरे तर सिनेमाच्या जगात फारच थोडे. स्मिता पाटील यांचे वेगळेपण त्यातच होते. पडद्यावर व्यक्तिरेखेनुसार आपला अभिनय आणि संवाद यांना योग्य न्याय देणे अन् प्रत्यक्ष आयुष्यातही आपले स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व जपण्याचा समतोल त्यांना साध्य झाला याचे कारण म्हणजे, समांतर (वास्तववादी अन् कलात्मक) आणि व्यावसायिक (पारंपरिक लोकप्रिय, मसालेदार अन् मनोरंजक) अशा दोन्ही प्रकारच्या चित्रपटांच्या विश्वात वावरताना त्यांनी आपले एक जागरूक व्यक्तिमत्त्व म्हणून स्वतःला घडवले. लहान मुलांना वाढवताना मुलगा-मुलगी असा भेद करू नये. स्त्री-पुरुष समानतेचे संस्कार बालपणापासून व्हावेत आणि स्त्रीमुक्तीच्या चळवळीत पुरुषांना तर मुळापासून बदलायची गरज आहे, असा त्यांचा आग्रह होता. स्त्रीमुक्तीच्या गप्पा मारणाऱ्यांनी घरी गेल्यावर मात्र जुन्याच चौकटी जपल्या, तर त्या विचारांना अर्थ उरत नाही, असे त्या परखडपणे सांगत. कलाकाराने पडद्यावरील भूमिकांपुरते स्वतःला मर्यादित न ठेवता समाजाकडे स्वतंत्र नजरेने पाहावे, याचे स्मिता पाटील उत्तम उदाहरण होत्या. त्यांच्या अभिनयाइतकीच त्यांच्या सामाजिक जाणिवांचीही दखल घेतली गेली..Premium|Chenab Bridge : डोंगर, दऱ्या ओलांडून जवळ आली गावे; जम्मू-काश्मीरमध्ये रस्त्यांनी जोडली माणसे आणि नाती.‘उंबरठा’ : एका भूमिकेचा विलक्षण प्रवासरामदास फुटाणे निर्मित आणि डॉ. जब्बार पटेल दिग्दर्शित ‘सामना’ (१९७५) चित्रपटातील ‘या टोपीखाली दडलंय काय’ गाण्यात स्मिता पाटील यांचे दर्शन घडते. त्यानंतर ‘जैत रे जैत’ (१९७७) आणि ‘उंबरठा’ (१९८१) चित्रपटांतील त्यांच्या भूमिका विशेष लक्षवेधी ठरल्या. शांता निसळ यांच्या ‘बेघर’ कादंबरीवर आधारित ‘उंबरठा’ चित्रपट त्याच्या काळाच्या पुढचा होता. त्याच्या निर्मितीची कहाणी डॉ. जब्बार पटेल यांनी एका दिवाळी अंकात मांडली आहे. त्यातून अनेक गोष्टींचा खुलासा होतो. मुळात शांता निसळ यांच्या कादंबरीवर अभिनेते रमेश देव यांना एक नाटक बसवायचे होते. कादंबरीचे नाट्यरूपांतर वसंत कानेटकर करणार होते. नाटकात सीमा देव आणि रमेश देव यांच्या प्रमुख भूमिका असणार होत्या; परंतु काही कारणाने तो प्रकल्प बारगळला.नंतर जब्बार पटेल यांनी त्यावर चित्रपट करायचे ठरवले. त्यांच्या मते, हा विषय नाटकाचा नव्हताच. कारण त्याची व्याप्ती मोठी होती. रंगभूमीच्या कॅनव्हासवर हा विषय तितक्या प्रभावीपणे मांडता आला नसता. ‘उंबरठा’ चित्रपट १९८१ मध्ये प्रदर्शित झाला. त्या काळात नोकरी करणारी स्त्री हे सहसा न दिसणारे चित्र होते. अर्थार्जनासाठी घराबाहेर पडणारी स्त्री आम्हाला नवीन नव्हती. त्यातील सुलभा महाजन मात्र त्या अर्थाने सुखवस्तू घरातील स्त्री होती. नोकरी करणाऱ्या स्त्रीची अभिव्यक्ती, तिची स्वतंत्र विचारसरणी, विचारांमधील स्पष्टता आणि स्वत:च स्वतः घेतलेला शोध स्मिता पाटील यांनी फार प्रभावीपणे चित्रपटात दाखविला होता. चित्रपटातील प्रत्येक फ्रेम अद्वितीय अशी बनली होती. मराठीत ‘उंबरठा’ आणि हिंदीत ‘सुबह’ नावाने प्रदर्शित झालेल्या चित्रपटात स्मिताजी आणि गिरीश कर्नाड यांच्या प्रमुख भूमिका होत्या.‘उंबरठा’मधील सुलभा महाजनच्या भूमिकेसाठी स्मिता पाटील यांची निवड करताना पटकथालेखक विजय तेंडुलकर साशंक होते. चित्रपट मराठी आणि हिंदी अशा दोन्ही भाषांत करायचा असल्याने त्यांना दीप्ती नवल या भूमिकेसाठी अधिक योग्य वाटत होत्या. मात्र, जब्बार पटेल यांना स्मिता पाटील याच हव्या होत्या. स्मिताजीदेखील या भूमिकेच्या प्रेमात पडल्या होत्या. कारण त्यांची आईदेखील समाजसेविका होती. कुठेतरी या भूमिकेत त्या स्वतःच्या आईला शोधत होत्या. त्यामुळे जब्बार यांच्याकडे त्यांनी या भूमिकेचा हट्टच धरला होता. आपल्या निवडीबाबत तेंडुलकर साशंक असल्याचे स्मिता यांना समजले. त्यामुळे ही भूमिका अधिक ताकदीने साकारण्याचा त्यांनी निर्धार केला. चित्रपटाच्या काही भागांचे चित्रीकरण झाल्यानंतर ठेवलेल्या ट्रायल शोला विजय तेंडुलकर उपस्थित होते. पडद्यावर सुलभा महाजनच्या भूमिकेत स्मिता यांचा अभिनय पाहून ते भारावून गेले. सिनेमाचा काही भाग पाहिल्यानंतर तेंडुलकर म्हणाले, ‘जब्बार पटेल तुझी निवड सार्थ होती. मित्रा कुठेतरी मी चुकलोय गड्या. स्मिता पाटीलने चमत्कारच केलाय. तू बरोबर आहेस. तिला भेटायला मला आवडेल!’ स्मिता तिथेच असल्याचे समजल्यावर तेंडुलकर म्हणाले, ‘बेटा स्मिता, तू हरवलेस आज मला. मी ज्या सुलभा महाजनची कल्पना केली होती, तू जवळजवळ तिला साक्षात जगली आहेस!’ हे ऐकताच स्मिताजींचा बांध फुटला. त्या कितीतरी वेळ तेंडुलकरांच्या खांद्यावर डोके ठेवून रडत होत्या!‘उंबरठा’ला राष्ट्रीय स्तरावर सर्वोत्कृष्ट चित्रपटाचा पुरस्कार मिळाला. स्मिता पाटील यांना राज्यस्तरीय सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीचा; तर डॉ. जब्बार पटेल यांना सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शकाचा पुरस्कार मिळाला. सुलभा महाजनची व्यक्तिरेखा साकारताना स्मिता यांनी स्त्रीच्या स्वातंत्र्याचा प्रश्न केवळ संवादांतून नव्हे; तर तिच्या नजरेतून, देहबोलीतून आणि अंतर्गत संघर्षातून उभा केला..समांतर चित्रपटांपासून लोकप्रिय सिनेमापर्यंतस्मिता पाटील यांचा चित्रपट प्रवास १९७४ मध्ये अरुण खोपकर यांच्या ‘तीव्र मध्यम’ या एफटीआयआयच्या डिप्लोमा चित्रपटापासून सुरू झाला. दूरदर्शनवर बातमीदार म्हणून काम करताना त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वातील गुण दिग्दर्शक श्याम बेनेगल यांनी हेरले. ‘निशांत’ आणि ‘चरणदास चोर’ यांसारख्या चित्रपटांतून त्यांच्या अभिनयप्रवासाला महत्त्वाचे वळण मिळाले. ‘मंथन’, ‘भूमिका’, ‘आक्रोश’, ‘अर्धसत्य’, ‘गमन’, ‘चक्र’, ‘बाजार’, ‘मिर्च मसाला’ आणि ‘अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है’ यांसारख्या चित्रपटांतून त्यांनी सामाजिक वास्तवाशी जोडलेल्या स्त्रियांच्या भूमिका समर्थपणे साकारल्या. शोषणाविरुद्ध उभ्या राहणाऱ्या, स्वतःचे अस्तित्व शोधणाऱ्या आणि रूढ चौकटींना आव्हान देणाऱ्या स्त्रियांच्या व्यक्तिरेखांना त्यांनी नवे परिमाण दिले. ‘भूमिका’ आणि ‘चक्र’मधील अभिनयासाठी त्यांना राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार मिळाले.समांतर चित्रपटांमध्ये स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करत असतानाच स्मिताजींनी व्यावसायिक चित्रपटांमध्येही काम केले. ‘शक्ती’ आणि ‘नमक हलाल’ चित्रपटांत अमिताभ बच्चन यांच्यासोबत त्या दिसल्या. ‘नमक हलाल’मधील ‘आज रपट जाएँ तो हमें ना...’ गाणे आजही प्रेक्षकांच्या स्मरणात आहे. राजेश खन्ना यांच्यासोबत ‘दिल-ए-नादान’, ‘आवाम’, ‘नजराना’ आणि ‘अमृत’ यांसारख्या चित्रपटांत त्यांनी भूमिका केल्या.समांतर आणि व्यावसायिक अशा दोन्ही प्रवाहांत काम करताना स्मिताजींनी स्वतःची अभिनय प्रतिमा एका चौकटीत अडकू दिली नाही. स्मिता पाटील आणि शबाना आझमी यांच्या गुणवत्तेची कायमच तुलना केली जाई. मीडियात तर त्यावरून बरेच काही लिहिले गेले. ‘अर्थ’ आणि ‘मंडी’ चित्रपटांत शबाना आझमी यांच्यासोबत केलेल्या भूमिका विशेष गाजल्या. दोघींच्या अभिनयाची तुलना होत असली, तरी स्मिता यांची स्वतंत्र शैली आणि व्यक्तिरेखेच्या अंतर्मनापर्यंत पोहोचण्याची क्षमता वेगळीच होती.स्मिता पाटील यांनी मराठी, हिंदी, पंजाबी, बंगाली, गुजराती, कन्नड, मल्याळम आणि तेलगू अशा एकूण आठ भाषांतील चित्रपटांत भूमिका साकारल्या. मराठी रंगभूमीवरही त्यांनी आपला ठसा उमटवला. ‘बीज’, ‘वासनाकांड’ आणि ‘छिन्न’ यांसारख्या नाटकांत त्यांनी भूमिका केल्या. एकपात्री नाटकातही अभिनय करून त्यांनी माध्यमांच्या सीमा ओलांडल्या.काॅस्टा गॅव्हाराससारख्या आंतरराष्ट्रीय कीर्तीच्या दिग्दर्शकाने १९८४ मध्ये फ्रान्समध्ये पॅरिस आणि ला रोशेल अशा दोन्ही ठिकाणी स्मिता पाटील यांच्या चित्रपटांचे महोत्सव आयोजित केले होते. अशा प्रकारचा चित्रपट महोत्सव आयोजित केल्या गेलेल्या स्मिताजी आशियातील पहिल्या अभिनेत्री आहेत. माॅन्ट्रियलमधील आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात परीक्षक म्हणून काम करण्याचा बहुमानही त्यांना मिळाला आहे. १९८५ मध्ये नैरोबीत झालेल्या जागतिक महिला परिषदेसाठी भारताचे प्रतिनिधित्व करण्याची संधी त्यांना मिळाली. भारत सरकारने त्यांना १९८५ मध्ये ‘पद्मश्री’ पुरस्काराने गौरवले. त्यांच्या निधनानंतर मॉस्को, न्यूयार्क आणि फ्रान्समधील विविध महोत्सवांमध्ये त्यांच्या चित्रपटांचे ‘सिंहावलोकन’ झाले..Premium|Foreign Investors in Indian Markets : परकी गुंतवणूकदार कमोडिटी बाजारापासून दूर का? सेबीच्या योजनांकडे लक्ष.नजरेतून व्यक्त होणारी भाषास्मिता पाटील यांच्या अभिनयाची सर्वांत मोठी ताकद म्हणजे त्यांची बोलकी नजर. चेहऱ्यावरील सूक्ष्म बदल, डोळ्यांतून व्यक्त होणारी अस्वस्थता, दुःख, आक्रमकता किंवा शांतता अशा भावभावनांतून त्या व्यक्तिरेखेचे मन उलगडत. मोहनकुमार दिग्दर्शित ‘अमृत’मधील कमलाची व्यक्तिरेखा त्यांनी अर्थपूर्ण नजरेने आणि मोजक्या हावभावांतून जिवंत केली. त्यांचा अभिनय पाहताना संवादांची गरज अनेकदा कमी होते. एखादी नजर, क्षणभर थांबलेला कटाक्ष किंवा चेहऱ्यावर उमटलेली अस्पष्टशी छटा प्रेक्षकांपर्यंत व्यक्तिरेखेच्या मनातील असंख्य भावना पोहोचवते. अभिनय शिकू इच्छिणाऱ्या आजच्या जेन झी आणि जेन अल्फा पिढीने त्यांचे चित्रपट आवर्जून पाहावेत, असे म्हणूनच वाटून जाते.स्मिता पाटील यांचे वडील शिवाजीराव पाटील राजकीय क्षेत्रात सक्रिय होते. आई विद्याताई पाटील सामाजिक सेवेत कार्यरत होत्या. अनिता आणि गीता या त्यांच्या बहिणी. सामाजिक जाणिवा आणि कलात्मक संवेदनशीलता यांचा संगम त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वात दिसून येतो. राष्ट्र सेवा दलाच्या सांस्कृतिक कार्यातही त्या सक्रिय होत्या. त्यांच्या अभिनयाचा प्रभाव पुढच्या पिढ्यांवरही कायम आहे. पूजा सावंतने स्मिता पाटील यांच्याविषयीची आपली आदरभावना व्यक्त केली आहे. सई ताम्हणकर त्यांचे चित्रपट आवर्जून पाहत असल्याचे सांगते. महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या चित्रपट महोत्सवात सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीचा पुरस्कार स्मिताजींच्या नावाने दिला जातो, ही त्यांच्या कलात्मक योगदानाची पावती आहे..अपूर्ण राहिलेला प्रवास१३ डिसेंबर १९८६ रोजी स्मिता पाटील यांच्या निधनाची बातमी आली, तेव्हा चित्रपटसृष्टीला मोठा धक्का बसला. २९ नोव्हेंबरला त्यांनी मुलाला जन्म दिला होता. त्यांच्या प्रकृतीत बिघाड झाल्याने त्यांना मुंबईतील जसलोक रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; परंतु त्यांची जीवनयात्रा संपली. अवघ्या काही दिवसांपूर्वी मातृत्वाचा आनंद अनुभवलेल्या या अभिनेत्रीचे अकाली जाणे चाहत्यांसाठी असह्य होते. त्या काळात दीपक सावंत हे स्मिता पाटील यांचे मेकअपमन होते. त्यांच्यावर स्मिताजींचा पूर्ण विश्वास होता. त्यांच्यासाठी ही दुःखद बातमी म्हणजे मोठा आघात होता. स्मिताजींचे पार्थिव शिवाजी पार्कला आणल्यानंतर त्यांनीच अत्यंत जड अंतःकरणाने त्यांचा अखेरचा मेकअप केला होता. आजही त्या प्रसंगाची आठवण सांगताना ते हेलावून जातात. आज स्मिताजींचा मुलगा प्रतीक बब्बर अभिनय क्षेत्रात कार्यरत आहे. त्याच्या रूपाने स्मिता पाटील यांचा कलावारसा एका अर्थाने पुढे जात आहे.स्मिता पाटील यांचे आयुष्य अल्पकाळाचे ठरले; पण त्यांच्या अभिनयाचा आणि विचारांचा प्रभाव काळाच्या मर्यादा ओलांडणारा आहे. पडद्यावर त्यांनी साकारलेल्या स्त्रिया केवळ व्यक्तिरेखा नव्हत्या; तर समाजातील अनेक निरुत्तर प्रश्नांचे प्रतिबिंब होत्या. त्यांच्या नजरेतून उमटणारे भाव आजही प्रेक्षकांशी संवाद साधतात... कारण काही कलाकार संवादांनी लक्षात राहतात. स्मिता पाटील मात्र न बोलताही खूप काही सांगून जातात.glam.thakurdilip@gmail.com - लेखक प्रसिद्ध चित्रपट अभ्यासक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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